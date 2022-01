Noch nie dagewesen: Die Zahl der Todesfälle in Indiana bei den 18- bis 64-Jährigen ist um 40 % gestiegen, ist es aufgrund der Covid-Impfung?

Das ist enorm. Irgendetwas tötet gesunde Menschen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Es ist nicht COVID. Könnte es der „sichere und wirksame“ COVID-Impfstoff sein? Ich glaube ja. Und zwar aus folgendem Grund.

Beginnen Sie mit der Lektüre dieser Geschichte: „CEO einer Lebensversicherung in Indiana sagt, dass die Zahl der Todesfälle unter den 18- bis 64-Jährigen um 40 % gestiegen ist“. Lesen Sie die ganze Geschichte hier.

Hinweis: Für den Fall, dass diese Geschichte „verschwindet“, habe ich eine Sicherheitskopie angelegt. Heutzutage kann man nicht vorsichtig genug sein.

Das ist eine große Sache. Wirklich groß. Und ich bin nicht der Einzige, der so denkt.

Die wichtigsten Punkte:

Die Zahl der Todesfälle bei den 18- bis 64-Jährigen (die normalerweise nicht sterben) steigt bis 2021 um 40 % gegenüber der Zeit vor der Pandemie.

Das ist enorm. RIESIG. So etwas haben sie in ihrer Geschichte noch nie erlebt. Normalerweise ändern sich die Sterberaten überhaupt nicht. Sie sind sehr stabil. Es müsste schon etwas WIRKLICH GROSSES passieren, um eine so große Auswirkung zu haben.

Andere in der Branche sehen es auch.

Es ist nicht COVID. Die COVID-Todesfälle sind dieses Jahr zurückgegangen.

Was auch immer die Ursache ist, sie ist größer und tödlicher als COVID, und sie betrifft fast jeden.

Die CDC hat die Sache voll im Griff… ok, nur ein Scherz… die CDC ist ahnungslos wie immer.

All dies bedeutet, dass „irgendetwas“ im Jahr 2021 die Ursache für eine MASSIVE Zahl von Todesfällen ist.

Ich frage mich, woran all diese Menschen sterben?

Hier sind die Hinweise, die wir haben. Wir brauchen also jemanden, der wirklich schlau ist, um dieses Geheimnis zu lüften:

Diese Todesfälle traten erst auf, nachdem die Impfstoffe auf den Markt kamen.

Bei den Todesfällen handelt es sich „in erster Linie um Menschen im arbeitsfähigen Alter zwischen 18 und 64 Jahren“, die bei Unternehmen angestellt sind, die Gruppenlebensversicherungen über OneAmerica abgeschlossen haben. Das heißt aber nicht, dass 65-Jährige und Ältere nicht auch betroffen sind. Entscheidend ist, dass die Auswirkungen bei jungen Menschen zu beobachten sind.

Es gibt mehr überzählige Todesfälle als je zuvor in der Geschichte, so dass dies wahrscheinlich durch eine neue, in der Geschichte noch nie dagewesene Bedrohung verursacht wird, z. B. durch einen neuartigen Impfstoff, der noch nie zuvor verwendet wurde, oder etwas Ähnliches, dem eine große Zahl von Menschen ausgesetzt wäre (z. B. durch einen Staat, der die Impfung forciert).

Nicht aufgrund von COVID (die COVID-Todesfälle sind stark rückläufig).

Sie sterben an einer Vielzahl von Ursachen, nicht nur an einer einzigen. Dies schließt also Erreger aus der Nahrung oder der Luft aus. Ich stelle fest, dass die Vielfalt der Todesursachen mit dem breiten Spektrum an unerwünschten Ereignissen übereinstimmt, die beispielsweise durch die COVID-Impfstoffe verursacht werden.

Es muss eine große Anzahl von Menschen betroffen sein, um eine so große Wirkung zu erzielen. Es handelt sich also um etwas Neues, das mindestens die Hälfte der Bevölkerung betrifft, wie z. B. ein neuer vorgeschriebener Impfstoff.

Der Gouverneur von Indiana setzt sich sehr für Impfungen ein und will, dass alle Menschen geimpft werden. Interessant. „Der Gouverneur von Indiana, Eric Holcomb, hat seine Bemühungen verdoppelt, alle Bürger des Staates impfen zu lassen.“

Wissenswertes: Auf Erwachsene ab 65 Jahren entfallen 16 % der US-Bevölkerung, aber 80 % der COVID-19-Todesfälle in den USA, was etwas höher ist als ihr Anteil an den Todesfällen aller Ursachen (75 %) im gleichen Zeitraum. Wir werden diese 75 % später verwenden.

Es handelt sich nicht nur um eine einzige Lebensversicherungsgesellschaft, sondern auch um andere Versicherungsgesellschaften, bei denen dieser enorme Anstieg zu beobachten ist. Es handelt sich also um etwas Großes und Nationales, wie eine Impfpflicht in den gesamten USA oder etwas Ähnliches.

„Nur um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie schlimm das ist: Ein Drei-Sigma-Fall oder eine Katastrophe, die nur einmal in 200 Jahren eintritt, würde einen Anstieg von 10 % gegenüber der Zeit vor der Pandemie bedeuten“, sagte er. „40 % sind also ein unerhörter Wert.“ Dies legt nahe, dass es sich um einen neuartigen Erreger handeln muss (z. B. einen neuartigen Impfstoff). Es muss sich um etwas handeln, das erst 2021 eingeführt wird, wie ein neuer COVID-Impfstoff.

Das Unternehmen stellt einen „Anstieg“ bei den Invaliditätsansprüchen fest und sagt, dass es sich zunächst um kurzfristige Invaliditätsansprüche handelte, und dass der Anstieg jetzt bei den langfristigen Invaliditätsansprüchen liegt. Was auch immer es also ist, es tötet Menschen, und die, die nicht sterben, sind behindert. Sie wissen schon, was die COVID-Impfstoffe nachweislich bewirken (da ich VAERS glaube).

Brian Tabor, der Präsident der Indiana Hospital Association, sagte, dass die Krankenhäuser im ganzen Bundesstaat mit Patienten „mit vielen verschiedenen Erkrankungen“ überschwemmt werden und dass sich „leider die Gesundheit der durchschnittlichen Hoosier während der Pandemie verschlechtert hat“. In einem Folgeanruf sagte er, dass er keine Aufschlüsselung darüber habe, warum so viele Menschen im Bundesstaat ins Krankenhaus eingeliefert werden – wegen welcher Bedingungen oder Beschwerden. Er sagte jedoch, dass die von Davison genannte außergewöhnlich hohe Sterblichkeitsrate mit den Zahlen übereinstimmt, die in den Krankenhäusern des Bundesstaates zu verzeichnen sind. Dies könnte also alles auf die COVID-Impfstoffe zurückzuführen sein.

Die Zahl der Krankenhausaufenthalte im Bundesstaat ist jetzt höher als vor der Einführung des COVID-19-Impfstoffs vor einem Jahr und sogar höher als in den letzten fünf Jahren, sagte Dr. Lindsay Weaver, Indianas oberster medizinischer Leiter, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz mit Gouverneur Eric Holcomb. Also noch einmal: Was auch immer die Menschen tötet, ist schlimmer als COVID. Es kann nicht COVID sein, denn wir haben so viele Menschen mit unserem sicheren und wirksamen Impfstoff geimpft, der COVID-Todesfälle verhindert.

Der Vorstandsvorsitzende der Versicherungsgesellschaft glaubt nicht, dass die Impfstoffe die Ursache für die Todesfälle und Behinderungen sind. Sehen Sie sich diesen Tweet an: Er verlangt von seinen Mitarbeitern, dass sie sich impfen lassen! Am Impfstoff kann es also nicht liegen, auch wenn alle Fakten stimmen! Verdammt! Der CEO weiß, dass die Impfstoffe sicher und wirksam sind. Er hat keine Beweise, um diese Aussage zu untermauern, aber wir sollten ihm glauben, da er eine Autoritätsperson ist (Sie wissen schon, wie die CDC). Wir können Autoritätspersonen immer vertrauen, vor allem, wenn sie keine Beweise haben. Wer braucht schon Beweise? Die Wissenschaft ist im Jahr 2021 verdrängt worden.

Ich muss also sagen, dass ich verwirrt bin. Ich dachte, es sei der COVID-Impfstoff, weil alle Indizien bis auf den letzten Punkt passten. Ich war so nah dran…

Hier ist die Todesrate nach Alter von der CDC unten. Sehen Sie, wie stabil sie von Jahr zu Jahr ist? Erstaunlich stabil! Wenn man also einen Sprung von 40 % verzeichnet, ist das unglaublich. Es ist ein Feuer mit 4 Bränden.

Übertragen auf den Rest des Landes

Wir wissen, dass in den USA jedes Jahr etwa 3 Millionen Menschen sterben. 75 % davon sind über 65 Jahre alt, so dass bei den unter 65-Jährigen 750 000 Todesfälle pro Jahr übrig bleiben.

Wenn diese Zahl im dritten und vierten Quartal um 40 % gegenüber dem Niveau vor der Pandemie gestiegen ist, sollten wir davon ausgehen, dass das zweite Quartal die Anlaufphase war (wir gehen von einem linearen Anstieg im zweiten Quartal aus).

Das sind also 75 000 Todesfälle pro Quartal für Q3 und Q4 und die Hälfte davon, 37 000 Todesfälle in Q2.

Das bedeutet, dass in der Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen wahrscheinlich 187 000 zusätzliche Todesfälle durch eine neue Ursache zu verzeichnen sind.

Vergleich mit der von VAERS vorhergesagten Zahl für dieselbe Altersgruppe in den USA

Schauen wir mal, ob dies mit der Zahl der durch die Impfstoffe verursachten Todesfälle in den USA für dieselbe Altersgruppe übereinstimmt. Ich habe 65 in der Abfrage verwendet, weil das „unter 65“ bedeutet:

(2156 Todesfälle in VAERS – 40 Hintergrundtodesfälle)* 41 (die URF) und wir erhalten 87K Todesfälle.

Das bedeutet entweder:

Es gibt einen weiteren Effekt, der mehr Menschen zwischen 18 und 64 Jahren tötet als der Impfstoff (unwahrscheinlich, aber möglich).

Mein URF von 41 unterschätzt die Todesfälle um den Faktor 2,15

Ich schließe mich der Erklärung Nr. 2 an. Ich habe immer gesagt, dass 41 ein konservativer URF für Todesfälle ist. Die 41 wird anhand der Anaphylaxie-Raten berechnet, die die wahrscheinlichsten Ereignisse sind, die VAERS gemeldet werden. Es würde mich überhaupt nicht überraschen, dass die Todesfälle in einem viel größeren Verhältnis zu niedrig gemeldet werden.

Das ist enorm. Auch meine Freunde haben diesen Artikel bemerkt und darüber geschrieben.

Ich habe erst von diesen Artikeln erfahren, nachdem ich gestern Abend meinen geschrieben hatte. Ich wollte darüber schlafen, bevor ich ihn veröffentlichte.

Meine Freunde stimmen mit meiner Einschätzung der Bedeutung dieses Artikels überein. Zum Beispiel schrieb Malone:

genau wie ich (unabhängig) geschrieben habe. Wir haben ihn wahrscheinlich zur gleichen Zeit geschrieben.

Hier sind die Links zu den Artikeln von Jessica Rose und Robert Malone.

Was, wenn das größte Experiment an Menschen in der Geschichte ein Fehlschlag ist? (Robert Malone). Auszug:

Für mich sieht es langsam so aus, als ob das größte Experiment an Menschen in der Geschichte gescheitert ist. Und wenn dieser eher trockene Bericht eines leitenden Angestellten einer Lebensversicherung aus Indiana zutrifft, dann sieht Reiner Fuellmichs „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“-Vorstoß für die Einberufung neuer Nürnberger Prozesse weniger quixotisch als vielmehr prophetisch aus.

Nach meiner Lektüre muss man zumindest zu dem Schluss kommen, dass, wenn dieser Bericht zutrifft und von anderen in der trockenen Welt der Lebensversicherungsmathematiker bestätigt wird, wir es sowohl mit einer großen menschlichen Tragödie als auch mit einem tiefgreifenden Versagen der US-Regierung und des US-Gesundheitssystems zu tun haben, die den Bürgern, die für diese „Dienstleistung“ bezahlen, dienen und sie schützen. WENN dies zutrifft, dann haben die so aggressiv beworbenen genetischen Impfstoffe versagt, und die eindeutige staatliche Kampagne zur Verhinderung einer frühzeitigen Behandlung mit lebensrettenden Medikamenten hat zu einem massiven, vermeidbaren Verlust von Menschenleben beigetragen.

Schlimmstenfalls impliziert dieser Bericht, dass die bundesstaatlichen Impfvorschriften am Arbeitsplatz zu einem wahren Verbrechen gegen die Menschheit geführt haben. Massive Verluste an Menschenleben bei (vermutlich) Arbeitnehmern, die gezwungen wurden, einen toxischen Impfstoff in höherer Frequenz als die allgemeine Bevölkerung von Indiana zu akzeptieren.

Versicherungsgesellschaften – genau wie Banken, nicht mehr so langweilig! (Jessica Rose). Auszug:

Was sagt uns das also? Es sagt uns, dass wir potenziell in einem riesigen dampfenden Haufen Scheiße stecken. Um ehrlich zu sein. Diese Hinweise von unserem Freund bei der Versicherungsgesellschaft sind einfach nur Hinweise. Wenn das, was wir in VAERS und den anderen Meldesystemen für unerwünschte Ereignisse sehen, nur ein Spiegelbild dessen ist, was in Bezug auf Verletzungen tatsächlich vor sich geht, wovon ich ausgehe, dann haben wir noch nichts gesehen. Und wenn die Berichte über Immunschwächen im Zusammenhang mit diesen Injektionen nicht nur anekdotisch oder repräsentativ für eine kleine Teilkohorte von Personen sind, könnten wir es mit einer von der Regierung verordneten Gesundheitskatastrophe zu tun haben. Wir müssen an einem Strang ziehen, um es zu überstehen, wie ich immer sage.

Zum Abschluss dieses Berichts hoffe ich, wie Robert sagte, dass ich mich irre. Aber ich fürchte, dass ich das nicht tue.

Die Reaktion der Mainstream-Presse war vorhersehbar: Sie ignorierte den Vorfall.

Die Mainstream-Medien haben das Thema überhaupt nicht aufgegriffen. Es ist 7 Uhr morgens PST am 3. Januar, und ich habe gerade diese Google-Suche durchgeführt und festgestellt, dass die EINZIGE Geschichte die ursprüngliche Geschichte war. Sonst nichts. Niemand sonst hielt es für wichtig. Nur ich und meine Freunde.

Gibt es eine andere Erklärung für all dies?

Gibt es eine bessere Erklärung, die zu der Zahl der Todesfälle und den Todesursachen passt? Ich würde keine voreiligen Schlüsse ziehen wollen.

Es könnte etwas geben, an das wir noch nicht gedacht haben. Wussten Sie zum Beispiel, dass Twitter festgestellt hat, dass der enorme Anstieg der Todesfälle bei Sportlern seit der Einführung der Impfungen auf „Dehydrierung, Überhitzung und nicht diagnostizierte Herzprobleme“ zurückzuführen ist. Die Tatsache, dass diese Todesfälle im Winter auftraten, spielte dabei keine Rolle. Die Tatsache, dass sie keine Beweise für ihre Hypothese anführten, war zu erwarten. Und sie erklärten nicht, warum dies weder im letzten Jahr noch in irgendeinem anderen Jahr der Fall war. Eine Übung für den Leser, denke ich.

Was Sie dagegen tun können

Ich sammle ähnliche Statistiken von anderen Versicherungsunternehmen, um diese Beobachtung zu bestätigen. Wenn Sie bei einer Versicherungsgesellschaft arbeiten, melden Sie sich bitte jetzt bei diesem „speziellen“ Einzweck-Teilstapel an. Wenn Sie jemanden kennen, der bei einer Versicherung arbeitet, leiten Sie ihm bitte diesen Artikel weiter.

Vielen Dank!