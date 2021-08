Nordkoreanischer Überläufer warnt und sieht Ähnlichkeiten die sich nun im „freien Westen“ entwickeln

mercola.com

Yeonmi Park, eine nordkoreanische Überläuferin und Menschenrechtsaktivistin, sieht deutliche Parallelen zwischen den Vereinigten Staaten und Nordkorea

Unser Bildungssystem wurde von sozialistischen und totalitären Ideologien infiltriert, was den Verlust der Freiheit, den wir in den USA erleben, vorantreibt.

Zu den totalitären Gehirnwäschetaktiken, die in den amerikanischen Hochschulen routinemäßig eingesetzt werden, gehören die antiamerikanische Propaganda, die erstickende politische Korrektheit, die durch Beschämung und die Stempelkultur durchgesetzt wird.

Amerika gleitet in die Tyrannei ab, aber wir können dies rückgängig machen, indem wir uns in unseren lokalen Gemeinschaften engagieren und lokale Maßnahmen ergreifen, um amerikanische Prinzipien, Rechte und Freiheiten zu schützen.

Steuert Amerika auf einen Totalitarismus zu? Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass wir auf dem besten Weg dorthin sind. Naomi Wolf, eine ehemalige Beraterin der Clinton-Regierung, warnt uns schon seit über einem Jahrzehnt davor.

Im Mai 2021 habe ich sie zu den 10 Stufen der Tyrannei interviewt, die sie in ihrem 2007 erschienenen Buch „Das Ende Amerikas“ beschreibt. Während wir uns schon seit vielen Jahren auf die Tyrannei zubewegen, warnt Wolf, dass wir jetzt bei Schritt 10 angelangt sind. Bald wird es kein Zurück mehr geben – es sei denn, wir befreien uns, machen unsere Rechte geltend, angefangen bei unserer Redefreiheit, und stoppen diesen Wandel.

Wie Benjamin Franklin feststellte: „Wer die Freiheit einer Nation stürzen will, muss damit beginnen, die Freiheit der Rede zu unterdrücken“. In ähnlicher Weise erklärte Samuel Adams: „Für wahre Patrioten ist es gefährlich, zu schweigen.

Im obigen Video spricht Yeonmi Park, eine Menschenrechtsaktivistin und Autorin von „In Order to Live: Die Reise eines nordkoreanischen Mädchens in die Freiheit“, über die deutlichen Parallelen, die sie zwischen den Vereinigten Staaten und Nordkorea, einem der repressivsten Länder der Welt, sieht.

Obwohl sie von einer Publikation, die dem asiatisch-pazifischen Raum angehört, in einem kritischen Licht dargestellt wurde, bin ich ein großer Fan von Park, denn sie ist eine solche Inspiration, die uns davor warnt, was passieren wird, wenn wir es versäumen, unsere hart erkämpften Freiheiten zu bewahren. Bitte sehen Sie sich unbedingt auch das viel längere zweite Video unten an. Ich vermute, dass auch Sie bewegt sein werden von dem, was sie und Millionen andere in Nordkorea erlitten haben und noch erleiden.

Park konnte 2007 im Alter von 13 Jahren von Nordkorea nach China überlaufen und sich zwei Jahre später in Südkorea niederlassen, nachdem sie in die Hände von Menschenhändlern geraten war und für weniger als 200 Dollar in die Sexsklaverei verkauft wurde. Ihre Mutter wurde für 65 Dollar verkauft. Park und ihrer Mutter gelang es schließlich, über die Mongolei nach Südkorea zu entkommen.

Im Jahr 2016 wechselte sie von einer südkoreanischen Universität an die Columbia University in New York. In einem Interview mit Fox News3 vom 14. Juni 2021 erklärte Park, sie glaube, dass „Amerikas Zukunft so düster sein könnte wie die Nordkoreas“, und fügte hinzu, dass „selbst Nordkorea nicht so verrückt war“.

„Ich hatte erwartet, dass ich dieses Vermögen, all diese Zeit und Energie aufwenden würde, um zu lernen, wie man denkt. Aber sie zwingen dich, so zu denken, wie sie es von dir erwarten“, sagte sie gegenüber Fox News. „Mir wurde klar, wow, das ist verrückt. Ich dachte, Amerika sei anders, aber ich sah so viele Ähnlichkeiten mit dem, was ich in Nordkorea sah, dass ich anfing, mir Sorgen zu machen.“

Keine Probleme zu haben ist ein Problem

Im obigen Video erklärt Park, warum sie ihre Geschichte Fox News erzählt hat und nicht einem Mainstream-Medienunternehmen. Die Antwort? Fox News war das einzige Medium, das sie gebeten hat, ihre Ansichten mitzuteilen.

Während sich das Interview mit Fox News sowohl in den USA als auch in Südkorea wie ein Virus verbreitete, griff kein einziges herkömmliches Nachrichtenorgan die Geschichte auf. Das ergibt Sinn, wenn man bedenkt, dass die Konzernmedien Teil des tyrannischen Netzwerks sind, das für die Umsetzung dieser Gehirnwäsche verantwortlich ist.

Ich würde lieber als freier Mensch sterben, als als Sklave zu leben. Man kann sich nicht einmal vorstellen, wie es ist, wenn man keine Freiheit hat, … Amerika verfällt der Tyrannei … Lasst uns das aufhalten, bevor es zu spät ist. ~ Yeonmi Park

In Nordkorea geht es bei den alltäglichen Problemen um Leben und Tod. Die tägliche Bedrohung durch Hunger, Folter, Inhaftierung ohne Grund und das Wissen, dass die Äußerung einer falschen politischen Aussage zum Tod von drei Generationen der eigenen Familie führen kann.

„Ich würde lieber als freier Mensch sterben, als als Sklave zu leben“, sagt Park am Ende ihres Videos. „Ihr könnt euch nicht einmal vorstellen, wie es ist, wenn ihr keine Freiheit habt, … Amerika verfällt der Tyrannei … Lasst uns das aufhalten, bevor es zu spät ist.“

Real-World-Sozialismus

In dem obigen Video wird 4 Park von Valuetainment-Moderator Patrick Bet-David interviewt. Ich weiß, dass 90 Minuten ein langes Video sind, aber glauben Sie mir, Ihr Leben könnte sich ändern, wenn Sie sich das gesamte Video ansehen. Wenn Sie jetzt keine Zeit haben, schauen Sie es sich einfach anstelle irgendeines Films oder einer Fernsehserie an. Ich vermute, dass nur sehr wenige von Ihnen eine Ahnung davon haben, dass diese Art von tyrannischer Unterdrückung und unethischem menschlichen Verhalten in Nordkorea weit verbreitet ist.

In diesem anderthalbstündigen Interview geht sie viel tiefer auf das Leben in einem der repressivsten Regime der Welt ein und erklärt, was es wirklich bedeutet, seine Freiheiten zu verlieren. Sogar bestimmte Wörter wurden aus der nordkoreanischen Sprache zensiert.

So gibt es zum Beispiel keine Worte für „Depression“ oder „Stress“. Die Abwesenheit solcher Emotionen wird durch den einzigen verfügbaren Fernsehkanal indoktriniert, in dem jedes Programm die Richtigkeit, die Schönheit und den Nutzen des sozialistischen Systems hervorhebt und wie falsch die kapitalistischen westlichen Systeme sind. Hier sind einige weitere Beispiele aus dem wirklichen Leben:

Die Regierung sagt dir, welche Kleidung und Farben du tragen darfst

Die Regierung sagt dir, welche Frisuren du haben darfst, wobei die Auswahl auf weniger als 20 beschränkt ist

Die Regierung sagt dir, welche Art von Make-up du benutzen darfst

Die Regierung entscheidet, welche Art von Liedern du singen darfst und welche Musik du hören darfst

Die Regierung diktiert, welche Art von Tanzbewegungen erlaubt sind

Die Regierung sagt dir, welche Art von Filmen du sehen darfst

Dein Beruf wird von der politischen Klasse deiner Eltern diktiert

Die politische Klasse, in die du hineingeboren wurdest, bestimmt, wen du heiraten darfst

Öffentliche Hinrichtungen sind Routine und jeder in der Nachbarschaft muss daran teilnehmen, auch Kinder. Zu den Verbrechen, die mit dem Tod bestraft werden, gehören das Ansehen verbotener Filme, das Lesen verbotener Bücher und Kritik am Regime.

Jeder einzelne Aspekt Ihres Lebens wird vom Regime diktiert. Sie haben keine Individualität. Sie haben keine „persönlichen Entscheidungen“. Garantiert können Sie sich von der Wahl des Geschlechtspronomens verabschieden. Das wird Ihnen gerade vorgegaukelt, um Sie auf die falsche Idee zu bringen, dass das sozialistische System Ihnen von allem mehr bietet – einschließlich Individualität und individuelle Rechte – und nicht weniger.

Aber wenn Sie logisch darüber nachdenken, wie können wir eine „gerechte“ Gesellschaft schaffen, wenn nicht alle Individualität abgeschafft wird? Wie können Sie und ich am gleichen Ort landen und genau gleich behandelt werden, wenn nicht alles, was uns trennt – unsere individuellen Merkmale – beseitigt werden? Das Endergebnis ist die Unterdrückung aller und die Vergeudung der natürlichen Talente aller.

Auch die Korruption ist garantiert. Unabhängig von Ihrem Beruf wird Ihr Gehalt nicht ausreichen, um Sie zu ernähren, geschweige denn für irgendetwas anderes zu bezahlen. Folglich ist Korruption die Norm. Auch Lebensmittel sind immer knapp. Park hat regelmäßig Grashüpfer gefangen und gegessen. Das war ihre wichtigste Proteinquelle, als sie aufwuchs.

Park gibt sogar zu, dass es der Hunger war, der sie dazu trieb, den Tod zu riskieren, um mit ihrer Mutter aus Nordkorea zu fliehen. „Ich wusste nicht, dass ich nicht frei war“, sagt sie. „Ich wusste nicht, was Freiheit ist. Ich habe mein Leben für eine Schüssel Reis riskiert.“

Die „neue Normalität“ ablehnen

Die gute Nachricht ist, dass die Möchtegern-Tyrannen noch nicht gewonnen haben. Allerdings haben wir keine Zeit zu verlieren. Die Zeit drängt, und wir haben keine Zeit, untätig zu bleiben und zu hoffen, dass sich alles von selbst wieder normalisiert. Ich kann Ihnen versichern, dass das nicht der Fall sein wird, und Sie müssen etwas unternehmen. Ich glaube, eine der Antworten ist friedlicher ziviler Ungehorsam.

In den USA haben wir den zweiten Verfassungszusatz, der es den Bürgern erlaubt, Waffen zu besitzen und zu tragen. Dennoch ist friedlicher Ungehorsam immer noch die erste und bevorzugte Strategie. Wir müssen uns auch für eine Gesetzgebung einsetzen, die die Änderung von Gesetzen verhindert, die unsere Freiheiten schützen.

Ich glaube, dass wir letztendlich das Streben der Globalisten nach globaler Tyrannei aufhalten werden. Das wird nicht einfach sein. Es könnte Jahre dauern, und es könnte noch viel schlimmer werden, bevor es besser wird.

Die Gründer der USA flohen aus repressiven Gesellschaften oder waren Kinder oder Enkelkinder von solchen, die dies taten. Sie mussten persönlich mit kriminalisierter Rede, willkürlichen Verhaftungen und staatlich sanktionierter Folter und sogar Mord rechnen. Die Männer, die die Unabhängigkeitserklärung unterzeichneten, wussten, dass sie wegen Hochverrats hingerichtet würden, wenn sie den Krieg verloren.

Die Vorväter der Vereinigten Staaten waren Radikale, die für Freiheit und persönliche Freiheiten kämpften. Sie hatten eine Vision der Realität, die ein absoluter Schlag ins Gesicht dessen war, was der Rest der Welt tolerierte. Sie waren bereit, ihr Leben zu opfern, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen.

Park erörtert dies in dem Video, das Sie oben in diesem Artikel sehen. Wie die Geschichte unserer Gründerväter – denen Gleichheit und Menschenrechte wichtig genug waren, um alles zu opfern, um sie zu erreichen – verdreht wurde.

Es erfordert eine unlogische Denkweise, um unsere Geschichte so zu verdrehen. Aber jeder Einzelne von uns muss auch seinen Teil der Schuld übernehmen, denn wie Thomas Jefferson sagte: „Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit“.

Wir müssen uns auch bewusst machen, dass es bei dem aktuellen Trend zur Annullierungskultur nicht darum geht, eine verstaubte Vergangenheit in den Mülleimer zu werfen und angenehmere Aspekte unserer Geschichte zu betonen. Ganz im Gegenteil. Wie die Zeitschrift The Most Important News feststellt:

„Eine riesige nationale Debatte über unsere wichtigsten nationalen Symbole ist ausgebrochen, und sie wird schnell zu einem unserer heißesten politischen Themen. Was die meisten Menschen jedoch nicht wissen, ist, dass es sich nicht wirklich um eine Debatte über unsere Vergangenheit handelt. Vielmehr ist es eine Debatte darüber, wie unsere Zukunft aussehen wird. Diejenigen, die die amerikanische Flagge, die Nationalhymne, die Unabhängigkeitserklärung und die Verfassung verteufeln, tun dies nicht mit dem Ziel, eine historische Debatte zu gewinnen.

Ihr wahres Ziel ist es, diese Symbole „abzuschaffen“ und durch neue zu ersetzen, weil unsere bestehenden nationalen Symbole Werte und Prinzipien repräsentieren, die den Werten und Prinzipien, die sie der Gesellschaft aufzwingen wollen, diametral entgegengesetzt sind.

Wenn sie ihren Willen durchsetzen, werden die Vereinigten Staaten schließlich zu einer extrem repressiven, dystopischen High-Tech-Gesellschaft, in der kein Dissens mehr geduldet wird.“

Konzentrieren Sie sich darauf, auf lokaler Ebene aktiv zu werden

Engagieren Sie sich in der Schule Ihres Kindes und vergewissern Sie sich, dass das, was dort gelehrt wird, mit Ihren Werten übereinstimmt, zu denen – wenn Sie dies lesen – hoffentlich auch die persönliche Freiheit gehört, auf der die Vereinigten Staaten ja gegründet wurden. Denken Sie daran, dass im amerikanischen Regierungssystem der Großteil der Macht auf lokaler Ebene liegt, nicht auf Bundesebene.

Die Regierung kämpft derzeit darum, die Macht an der Spitze zu zentralisieren, aber das kann sie nur tun, wenn wir sie lassen. In den Vereinigten Staaten kann lokales Handeln schließlich nationale Auswirkungen haben, und das ist der Weg, wie wir friedlich unsere Macht zurückerobern und unsere Freiheit sichern. Wir haben diese Macht schon immer gehabt. Wir haben vielleicht nur vergessen, wie wir sie nutzen können.

