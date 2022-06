Norwegen macht den Anfang und will den Lebensmitteleinkauf der Bürger überwachen

Ich habe bereits darüber geschrieben, dass Norwegen ein führendes Land ist, wenn es um den digitalen Personalausweis geht. Er ist fast ein Muss, um ein modernes Leben zu führen. Die Menschen müssen ihn für Online-Banking und viele andere Dinge benutzen.

Jetzt stellt sich heraus, dass Norwegen noch mehr Kontrolle über seine Bürger haben will. Das Staatliche Statistische Zentralbüro (SSB) in Norwegen verlangt jetzt, die Lebensmitteleinkäufe der Bürger zu kennen und alle Kartenzahlungen zu verfolgen.

Das SSB war nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich an der Einrichtung eines „Volksregisters“ in Norwegen beteiligt, das dazu führte, dass die Menschen eine eindeutige ID-Nummer, die „Geburtsnummer“, erhielten. Diese Behörde weiß bereits, wo die Menschen wohnen und wie viel Einkommen sie haben, aber jetzt will sie auch alles, was man im Supermarkt kauft, genau verfolgen. Sie wollen jedes einzelne Lebensmittel kennen, das Sie kaufen.

Der norwegische Staat will buchstäblich wissen, was Sie zu Mittag gegessen haben!

Das geht zu weit.

Dieser jüngste Schritt geht tatsächlich ziemlich weit in Richtung einer Kontrollgesellschaft. Wir sind jetzt mit Volldampf dabei. Fast alle großen Lebensmittelketten in Norwegen wurden verpflichtet, ihre Kassendaten an den Staat weiterzugeben.

Sie haben auch ein Kartenterminalunternehmen namens Nets verpflichtet, dem Staat detaillierte Informationen über alle Transaktionen zu übermitteln. Etwa 80 % der Kartenzahlungen in norwegischen Lebensmittelgeschäften werden über dieses Unternehmen abgewickelt.

Eine Verbindung zwischen den Zahlungstransaktionen mit der Debitkarte und den Quittungen der Lebensmittelgeschäfte ermöglicht es dem SSB [dem staatlichen Statistikamt], die Zahlungstransaktionen und die Quittungen von über 70 % der täglichen Lebensmitteleinkäufe miteinander zu verbinden“, so das staatliche Amt in einer Erklärung auf seiner Website.

Stellen Sie sich das vor! Norwegen wird die Zahlungsdaten von Kartenzahlungen mit den Quittungen von Lebensmittelgeschäften verknüpfen, um genau herauszufinden, welche Art von Lebensmitteln die Menschen kaufen und wer sie kauft. Mit anderen Worten: Norwegen wird genau verfolgen, welche Art von Lebensmitteln die Bürger kaufen. Wir sprechen hier von einer neuen Stufe der staatlichen Kontrolle.

Der Staat wird wissen, was Sie zum Frühstück, Mittag- und Abendessen gegessen haben, einfach alles. Cola, Schinken, Hühnchen, Steak, was immer Sie wollen. Der Staat wird das alles sehen.

Der Staat wird alle Zahlungen Norwegens verfolgen. Wir sprechen hier von enormen Datenmengen. Das staatliche Statistikamt wird JEDEN Tag 2,4 Millionen Quittungen und jedes Jahr etwa 1,6 Milliarden Kartentransaktionen erfassen. Oh, und hören Sie sich das an. Diese Daten werden laut NRK nicht gelöscht, sobald sie erfasst sind.

Über welche Art von Zahlungsdaten reden wir hier? Nun, sehen wir uns das mal an.

Datum der Transaktion.

Status der Transaktionsart.

Kartendienst.

Organisationsnummer des Unternehmens, in dem die Karte verwendet wurde.

Name des Unternehmens, bei dem die Karte eingesetzt wurde.

Name des Kartennutzers, Kontonummer.

Bezahlter Betrag für Artikel.

Bezahlter Gesamtbetrag.

Diese Daten werden dann mit den Quittungen aus dem Geschäft kombiniert und dazu verwendet, herauszufinden, was genau die Leute gekauft haben. Das ist erschreckend!

Der Staat sammelt also nicht nur Daten über alle Kartentransaktionen und kombiniert sie mit Quittungen aus Geschäften, um herauszufinden, was genau Sie gekauft haben, sondern er wird diese Daten auch auf unbestimmte Zeit speichern. Der Staat will alles über Sie wissen!

Eine Lebensmittelkette namens NorgesGruppen ist sehr unglücklich über diese neue Nachverfolgung und kündigte an, dass sie sich darüber beschweren wird, weil sie sagt, dass dies „sehr aufdringlich in Bezug auf die persönlichen Daten unserer Kunden ist und wir dem nicht zustimmen können, ohne Datatilsynet [Datenschutzbehörde in Norwegen] um Rat gefragt zu haben“.

Auch das Kartenzahlungsunternehmen Nets steht dem kritisch gegenüber und sagt, dass diese Nachverfolgung „problematisch und aufdringlich für einzelne Bürger sein kann“.

Das staatliche Statistikamt sagt, dass diese Informationen unter anderem von den Gesundheitsbehörden verwendet werden können, um die Entwicklung des norwegischen Lebensmittelkonsums zu berechnen und zu sehen, wie dieser in verschiedenen geografischen Gebieten variiert. Es sei wichtig, „regionale, demografische und soziale Unterschiede im Lebensmittelkonsum“ zu ermitteln.

Außerdem können diese Zahlungsinformationen verwendet werden, um Statistiken darüber zu erstellen, welche Bürgerinnen und Bürger private Gesundheitsdienste in Anspruch nehmen und wie viel Geld sie dafür ausgeben.

WOW!

Es werden also nicht nur die Lebensmitteleinkäufe der Bürger verfolgt, sondern auch andere Dinge, wie z. B. wer für die private Gesundheitsfürsorge bezahlt (im Gegensatz zur öffentlichen Gesundheitsfürsorge, die in Norwegen übrigens auch Geld kostet).

Damit wird der Weg zu einer totalen Kontrollgesellschaft geebnet. Denken Sie daran, dass Norwegen ein führendes Land ist, wenn es um digitale Ausweise geht. Sie können mehr darüber lesen, wie das digitale Ausweissystem in Norwegen funktioniert, in meinem früheren Artikel. Hier zu finden.

Und wenn Sie ein regelmäßiger Leser meines Substack sind, werden Sie wissen, dass Norwegen im nächsten Jahr ein neues System für digitale Ausweise einführen wird. Die Menschen werden in der Lage sein, ihre Identität online zu überprüfen, indem sie ihr Gesicht oder ihre Fingerabdrücke scannen.

Der beängstigende Teil ist folgender: Was ist, wenn diese Informationen in die falschen Hände geraten? Oder stellen Sie sich ein paar Jahre später vor. Nehmen wir an, jemand postet etwas in den sozialen Medien, das die Regierung missbilligt. In einer bargeldlosen Gesellschaft mit vollständiger staatlicher Kontrolle wäre es für den Staat ein Leichtes, Andersdenkende zu bestrafen, indem er ihnen beispielsweise den Zugang zu Lebensmitteln verwehrt.

Was wir jetzt sehen, ist sehr beängstigend. Der Staat versucht, die totale Kontrolle über das Leben der Menschen zu erlangen und jedes noch so kleine Detail ihres Lebens zu regeln.

Die einzige Möglichkeit, sich dieser staatlichen Überwachung der Einkäufe zu entziehen, besteht darin, Bargeld zu verwenden. Die Frage ist jedoch, wie lange das noch möglich sein wird, da die bargeldlose Gesellschaft immer weiter vorangetrieben wird. Und jetzt verstehen Sie vielleicht auch, warum diese bargeldlose Gesellschaft vorangetrieben wird… Damit der Staat alles kontrollieren kann, was Sie tun.

Bargeldlose Gesellschaft. Digitaler Ausweis. Gesichtserkennung. Staatliche Überwachung Ihrer Einkäufe. Das hört sich langsam sehr nach Orwell an.

Sieht so aus, als würde ich in Zukunft viel mehr mit Bargeld einkaufen…