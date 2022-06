WEF startet „Metaverse“-Initiative und prognostiziert, dass das digitale Leben für uns „bedeutungsvoller als unser physisches Leben“ sein wird

childrenshealthdefense.org: Das Weltwirtschaftsforum und große Unternehmen haben im vergangenen Monat die Initiative „Defining and Building the Metaverse“ ins Leben gerufen, bei der sich die Unternehmen um eine Rolle bei der Definition, Entwicklung und Nutzung der Technologie streiten.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) und große Unternehmen haben nach Gesprächen auf der Jahrestagung in Davos, Schweiz, im letzten Monat eine neue Initiative ins Leben gerufen: „Defining and Building the Metaverse“.

Wie der Name der Initiative andeutet, sind die Beteiligten noch dabei, den Begriff „Metaverse“ genau zu definieren.

Dem WEF zufolge beinhaltet das Metaverse jedoch einen Moment, „in dem unser digitales Leben – unsere Online-Identitäten, Erfahrungen, Beziehungen und Vermögenswerte – für uns bedeutungsvoller wird als unser physisches Leben“.

Eine der Gesprächsteilnehmerinnen, Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer von LEGO, äußerte sich optimistisch darüber, wie das Metaverse die Entwicklung von Kindern unterstützen könnte:

„Für uns hat es Priorität, eine Welt zu schaffen, in der wir Kindern alle Vorteile des Metaversums bieten können – eine Welt, in der immersive Erfahrungen, Kreativität und Selbstdarstellung im Mittelpunkt stehen – und zwar auf eine Art und Weise, die auch sicher ist, ihre Rechte schützt und ihr Wohlbefinden fördert.“

Während sich die Gespräche auf die Frage konzentrierten, wie der Begriff „Metaverse“ definitiv zu definieren ist, ging es auch darum, wer an seiner Entwicklung beteiligt sein und möglicherweise davon profitieren sollte.

Die an den Gesprächen Beteiligten positionierten sich, um „umsetzbare Strategien für die Schaffung und Verwaltung“ eines „interoperablen und sicheren“ Metaversums zu entwickeln und auszutauschen.

Es wurden auch ausführliche Diskussionen darüber geführt, wie ein ethisches und integratives Metaversum geschaffen werden kann, indem Organisationen aus dem privaten und öffentlichen Sektor, einschließlich Unternehmen, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Regulierungsbehörden, einbezogen werden.

Das WEF beschrieb die Initiative als „Zusammenführung führender Stimmen aus dem privaten Sektor, der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und der Politik“, um „die Parameter“ für die zukünftige Entwicklung des Metaversums zu definieren.

Eine Sitzung am 25. Mai – „Shaping a Shared Future: Making the Metaverse“ – umfasste die folgenden Diskussionsteilnehmer.

Chris Cox, Chief Product Officer der Muttergesellschaft von Facebook, Meta.

Peggy Johnson, CEO von Magic Leap, das vom WEF als „ein Unternehmen für räumliche Datenverarbeitung, das die nächste Computerplattform entwickelt“ beschrieben wird.

Philip Rosedale, Gründer von Linden Lab, das die virtuelle Welt „Second Life“ entwickelt hat und im April von Meta übernommen wurde.

Andrew R. Sorkin, Finanzkolumnist für die New York Times und Co-Moderator der CNBC-Sendung „Squawk Box“.

Omar Sultan Al Olama, Staatsminister für künstliche Intelligenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ernannt im Jahr 2017

Nick Clegg, Metas Präsident für globale Angelegenheiten und früherer stellvertretender Premierminister Großbritanniens, sagte, die „Multistakeholder-Initiative“ ziele darauf ab, eine führende Rolle bei der Etablierung und Gestaltung des Metaversums zu übernehmen.

Das WEF sagte, dass frühe Interessengruppen eine besonders wichtige Rolle in diesem Prozess spielen werden:

‚Defining and Building the Metaverse‘ ist die weltweit führende Multistakeholder-Initiative zur Entwicklung und zum Austausch von umsetzbaren Strategien zur Schaffung und Gestaltung des Metaversums.

„Durch die Schaffung eines Raums für weltweit führende Vertreter aus Industrie, Zivilgesellschaft und Regierung wird die Initiative Erkenntnisse und Lösungen austauschen und beschleunigen, die das Metaverse zum Leben erwecken werden.

„Durch die Teilnahme an der Initiative spielen die Mitglieder eine wichtige Rolle bei der Definition und dem Aufbau des Metaversums“.

Aufbau eines ‚Metaverse‘, das noch nicht endgültig definiert ist

Obwohl, wie der Name schon sagt, ein Teil des Ziels der Initiative darin besteht, „Metaverse“ zu definieren, hat das WEF diese sehr weit gefasste, allgemeine Definition angeboten:

“ … eine künftige dauerhafte und vernetzte virtuelle Umgebung, in der soziale und wirtschaftliche Elemente die Realität widerspiegeln. Nutzer können mit ihr und untereinander gleichzeitig über Geräte und immersive Technologien interagieren und sich mit digitalen Vermögenswerten und Eigentum beschäftigen.

Damit wird die „einfachste“ Definition des WEF erweitert, die das Metaversum als „eine einheitliche und dauerhafte virtuelle Umgebung, auf die über Technologien der erweiterten Realität (XR) zugegriffen wird“, beschreibt.

Das WEF sagte, das Metaversum sei am sinnvollsten „als eine Linse zu sehen, durch die man die laufende digitale Transformation betrachten kann“, basierend auf der Überzeugung, dass „virtuelle Welten, die vernetzte Geräte, Blockchain und andere Technologien beinhalten, so alltäglich sein werden, dass das Metaversum zu einer Erweiterung der Realität selbst wird“.

Genauere Definitionen des Metaversums können sich jedoch „auf viele Arten entwickeln, abhängig von Forschung, Innovation, Investitionen und Politik“, so das WEF.

Dem WEF zufolge kann das Metaversum „in drei Denkschulen kategorisiert werden“, zu denen gehören:

Das Metaversum „als Produkt oder Dienstleistung“.

Das Metaverse „als ein Ort, an dem Benutzer sich verbinden, interagieren und sich selbst und ihre Besitztümer über mehrere digitale Orte hinweg übertragen können“, wie z. B. „Spiele- und Erstellerplattformen“.

Das Metaverse als ein Moment, „in dem unser digitales Leben – unsere Online-Identitäten, Erfahrungen, Beziehungen und Vermögenswerte – für uns bedeutungsvoller wird als unser physisches Leben“ – eine Definition, die das WEF in seinem Artikel als „überzeugend“ bezeichnet.

Trotz der zweideutigen Definition des WEF für das Metaversum als Konzept ist die Organisation bei der Vorhersage seiner Auswirkungen und seines Wertes für große (und reale) Unternehmen und Betriebe eindeutig:

„Dies wird erhebliche Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. So wie das Internet und die Smartphones unsere sozialen und geschäftlichen Interaktionen verändert haben, könnte das Metaverse die Art und Weise, wie Menschen und Unternehmen kommunizieren und arbeiten, auf innovative und unvorhersehbare Weise verändern.“

Die neue WEF-Initiative wird sich auf zwei Schlüsselbereiche oder „Aktionsspuren“ konzentrieren: Metaverse Governance und die Schaffung von „wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Wert“. Das WEF wird Themen aus den Bereichen Regulierungsrahmen, Technologieauswahl und wirtschaftliche Möglichkeiten untersuchen“.

Genauer gesagt bezieht sich „Metaverse Governance“ auf die Verpflichtung der Mitglieder der Initiative, „Governance-Rahmenwerke für interoperable, sichere und integrative Metaverse-Ökosysteme“ zu empfehlen.

Laut WEF „bedeutet dies, dass eine Harmonisierung zwischen Regulierung und Innovation gefunden werden muss, um Interoperabilität zu entwickeln und gleichzeitig die Privatsphäre und Sicherheit der Nutzer zu wahren.“

Die Schaffung von wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Wert“ wird wiederum voraussetzen, dass die Mitglieder der Initiative „Erkenntnisse und Lösungen, die das Metaverse zum Leben erwecken, teilen und beschleunigen“.

Das WEF sagte, dass „sie dabei neue Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodelle über Branchen hinweg abbilden und Elemente und Anwendungsfälle identifizieren werden, die wirtschaftliche Chancen bieten.“

Interessenvertreter der Industrie sehen das gewinnbringende Potenzial des Metaversums

Der Aktionsbereich der Initiative „Generierung von wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Wert“ täuscht darüber hinweg, was der Kern der WEF-Bemühungen sein könnte, die Regeln für das Engagement im Metaverse festzulegen, während es sich noch im Anfangsstadium befindet.

Mehr als 60 Unternehmens-„Stakeholder“ haben sich bisher der Initiative angeschlossen, darunter mehrere Big-Tech-Firmen wie Meta, Microsoft, das taiwanesische Unternehmen für Unterhaltungselektronik HTC und Sony Interactive, begleitet von Walmart, der LEGO Group sowie Akademikern und Vertretern der Zivilgesellschaft.

Viele dieser Akteure könnten durch das Wachstumspotenzial des Metaversen-Marktes angelockt werden, der laut Bloomberg bis 2024 auf 800 Milliarden Dollar anwachsen wird.

Beispiele dafür gibt es bereits. So verkauft das beliebte Videospiel Fortnite laut WEF „jedes Jahr digitale Kosmetikartikel im Wert von über 3 Milliarden Dollar an die Spieler und ist damit gemessen am Umsatz ein größeres Bekleidungsunternehmen als mehrere globale Modehäuser.“

Angesichts des Marktpotenzials ist es nicht verwunderlich, dass Führungskräfte mehrerer Big-Tech-Unternehmen und des WEF selbst die neue Initiative des WEF lobten.

Jeremy Jurgens, der Geschäftsführer des WEF, erklärte beispielsweise:

„Die Initiative ‚Defining and Building the Metaverse‘ gibt der Branche ein wichtiges Instrumentarium für den ethischen und verantwortungsvollen Aufbau des Metaversums an die Hand.

„Dies wird dazu beitragen, dass wir dieses lebenswichtige Medium für die soziale und wirtschaftliche Interkonnektivität auf integrative, ethische und transformative Weise voll nutzen können.“

Clegg von Meta fügte hinzu:

„Das Metaverse befindet sich in einem frühen Stadium seiner Entwicklung. Wenn es gut gemacht wird, könnte das Metaverse eine positive Kraft für Inklusion und Gleichberechtigung sein und einige der Klüfte überbrücken, die in den heutigen physischen und digitalen Räumen bestehen.

„Deshalb wird die Initiative ‚Definition und Aufbau des Metaverse‘ so wertvoll sein. Sie darf nicht allein von Technologieunternehmen gestaltet werden. Sie muss offen und im Geiste der Zusammenarbeit zwischen dem Privatsektor, den Gesetzgebern, der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und den Menschen, die diese Technologien nutzen werden, entwickelt werden.

„Diese Anstrengungen müssen im besten Interesse der Menschen und der Gesellschaft unternommen werden, nicht im Interesse der Technologieunternehmen“.

Brad Smith, Präsident und stellvertretender Vorsitzender von Microsoft, merkte an:

„Das Metaverse befindet sich zwar noch im Anfangsstadium, aber wir glauben, dass es das Potenzial hat, bessere Verbindungen für alle zu schaffen.

„Als Branche sind wir alle verpflichtet, dafür zu sorgen, dass dieses neue Paradigma so entwickelt wird, dass es für alle zugänglich ist, die Bedürfnisse der Menschen in den Vordergrund stellt, die zwischenmenschlichen Beziehungen fördert und sicher entwickelt wird, wobei das Vertrauen von vornherein eingebaut ist.

Cher Wang, Gründerin und Vorsitzende von HTC, bezeichnete das Metaverse als „unvermeidlich“ und sagte:

„Das Metaverse ist der nächste unausweichliche Schritt in der Entwicklung des Internets, aber es erfordert eine umfassende Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren des Ökosystems, um es zu einer offenen, sicheren und geschützten Umgebung zu machen.

„Diese Initiative des Forums ist ein solider Anfang, um die wichtigsten technologischen und politischen Grundlagen anzugehen, damit das Metaverse sein grenzenloses Potenzial entfalten kann.“

Peggy Johnson von Magic Leap äußerte sich ebenfalls begeistert über die Veränderungen, die das Metaverse bewirken könnte, auch in Bereichen wie dem Gesundheitswesen:

„Bei Magic Leap sind wir begeistert davon, wie Technologien wie Augmented Reality die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, verändern werden, insbesondere in wachsenden Bereichen wie dem Gesundheitswesen, der Fertigung und dem öffentlichen Sektor.

„Um das Potenzial dieser Technologien auszuschöpfen, bedarf es eines durchdachten Rahmens für die Regulierung, der die Nutzer schützt und künftige Innovationen erleichtert und von allen Beteiligten, einschließlich Unternehmen, Verbrauchern, Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und Hochschulen, unterstützt wird.“

Yat Sui, Mitbegründer und Vorsitzender von Animoca Brands, einem in Hongkong ansässigen Unternehmen für Spielesoftware, beschrieb das Potenzial des Metaverse im Bereich des „digitalen Eigentums“:

„Animoca Brands freut sich, Teil der ersten Metaverse-Initiative des Weltwirtschaftsforums zu sein, und wir freuen uns auf den Dialog mit unseren Branchenkollegen, während wir das Potenzial von echtem digitalen Eigentum im offenen Metaverse erkunden.“

Andere, wie Dr. Inhyok Cha, CEO des südkoreanischen IT-Service-Management-Unternehmens CJ Olive Networks und Group Chief Digital Officer der CJ Corporation, lobten die neue WEF-Initiative für ihr Potenzial, den Akteuren bei der Überwindung „unvorhergesehener Komplexitäten“ zu helfen: „Die rasante Entwicklung und Übernahme des Metaverse durch die Unternehmen ist eine Herausforderung.

„Die rasche Weiterentwicklung und Übernahme des Metaversums wird unvorhergesehene Komplexitäten in Bezug auf Governance, Ethik, soziale und industrielle Auswirkungen schaffen.

„Daher wird die Notwendigkeit kollektiver Intelligenz zur Antizipation, Analyse, Gestaltung, Erprobung und ständigen Überarbeitung von Governance-Maßnahmen und -Rahmenwerken entscheidend sein.“

Wer wird das „Metaverse“ regieren?

Inhyoks Bemerkungen spiegeln die auch vom WEF eingeräumten Fragen darüber wider, wer das Metaversum „regieren“ wird und auf welche Weise.

Das WEF beschreibt die Verwaltung des Metaversums als „eine vielschichtige Herausforderung, bei der Interoperabilität, Datenschutz und Sicherheit berücksichtigt werden müssen“.

Dem WEF zufolge stellen „reale Governance-Modelle“ eine mögliche Option für die Steuerung des Metaversums dar.

Das WEF bezieht sich jedoch nicht auf verfassungsmäßig definierte Governance-Institutionen mit Kontrollen und Gegengewichten, sondern nennt Facebooks „Oversight Board“ als Beispiel für ein solches „real-world governance model“.

Dem WEF zufolge sind jedoch nicht alle Gesetzgeber mit solchen Modellen zufrieden“ und verweisen beispielsweise auf neue Vorschriften wie den Digital Services Act der Europäischen Union, der die Moderation von Inhalten und Desinformation“ auf Social-Media-Plattformen kontrollieren soll.

Als weitere potenzielle Governance-Modelle nannte das WEF benutzerbasierte Systeme auf der Grundlage der Blockchain-Technologie und nicht-fungible Token (NFTs).

Tech-Unternehmen sind begierig darauf, die Technologien des zukünftigen „Metaverse“ zu entwickeln

Für die großen Tech-Unternehmen gehen die potenzielle Rentabilität und die Einnahmequellen, die das Metaversum bietet, Hand in Hand mit der Fähigkeit der Unternehmen, die Technologien zu entwickeln, die zur Schaffung des Metaversums eingesetzt werden.

Laut WEF entwickeln große Technologieunternehmen wie Apple, Google, Meta Platforms (Facebook), Microsoft, Niantic und Valve die Technologien, die die Zukunft des Metaversums prägen werden“.

Das WEF fügt hinzu, dass das Metaversum von drei potenziellen technologischen Innovationen geprägt sein wird, darunter „Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) und Brain-Computer-Interfaces (BCI)“.

Während VR und AR vielen bekannt sein dürften, stellt BCI die ehrgeizigste dieser drei technologischen Richtungen dar – und könnte über die wahren Absichten des WEF und der „Interessenvertreter“ dieser neuen Initiative hinwegtäuschen.

Konkret zielt BCI darauf ab, „Bildschirme und physische Hardware vollständig zu ersetzen“.

Das WEF verweist auf Technologien wie Neuralink, die „einen neurochirurgischen Eingriff erfordern, um Geräte in das Gehirn zu implantieren“, als ein Beispiel für BCI.

Der Präsident der Alibaba Group, J. Michael Evans, schwärmte während des Treffens von „individuellen Kohlenstoff-Fußabdruck-Trackern“ – ähnlich der „Personal Carbon Allowance“-Technologie, über die The Defender bereits berichtet hatte.

In ähnlicher Weise sagte der CEO von Nokia, Pekka Lundmark, voraus, dass bis 2030 „Smartphones direkt in den Körper implantiert werden“, was sicherlich die Ausweitung des Metaversums erleichtern wird.