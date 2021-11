Notaufnahme geschlossen, weil das Personal die Covid-Impfung verweigert

Weil sich das Personal weigerte, sich gegen Covid impfen zu lassen, musste die Notaufnahme eines New Yorker Krankenhauses mehrere Tage schließen. Das Personal weigerte sich, gegen Corona geimpft zu werden. Die Mitarbeiter wurden vor die Wahl gestellt: entweder sich impfen lassen oder nicht mehr zur Arbeit gehen.

Ein großer Teil des Personals entschied sich für die zweite Option, was dazu führte, dass die Notaufnahme in Long Beach geschlossen werden musste. In einer Erklärung des Mount Sinai South Nassau Hospital heißt es, dass die Abteilung aufgrund von Personalengpässen, die durch die Impfpflicht verursacht wurden, vorübergehend geschlossen wurde.

„Wir bedauern, dass wir zu diesem Schritt gezwungen sind, aber die Sicherheit unserer Patienten hat für uns oberste Priorität“, so das Krankenhaus.

Der Vorfall zeigt, wie groß die Auswirkungen von Zwangsimpfungen auf das Gesundheitswesen sind. Es ist wahrscheinlich, dass Beschäftigte im Gesundheitswesen, die die Impfung verweigern, durch neue, geimpfte Mitarbeiter ersetzt werden.

Das Gesundheitsministerium des Bundesstaates New York gab im August bekannt, dass Beschäftigte im Gesundheitswesen geimpft werden müssen.

Eine Notaufnahme auf Long Island musste wegen eines Mangels an Pflegepersonal schließen, da die New Yorker Vorschrift, die ungeimpftes medizinisches Personal verbietet, in Kraft trat. Mount Sinai South Nassau schloss seine eigenständige Notaufnahme und verwies die Fälle an die Notaufnahme auf dem 5 Meilen entfernten Hauptcampus.