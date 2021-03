Nürnberger Brief

Ref: Nürnberger Arzt Codes 1947

Ich bin sicher, dass Sie sich der gegenwärtigen einseitigen Medienberichterstattung in Bezug auf SARS-CoV-2/Covid-19 bewusst sind, von der eindeutig gezeigt wurde, dass sie nicht tödlicher ist als eine normale Grippesaison.

Die Forschung zeigt, dass Covid-19 eine Infection Fatality Rate (IFR) von 0,14% hat, so der Leiter des Health Emergencies Programme bei der W.H.O.

Die Überlebensrate:

Alter 0-19 – 99,997%

Alter 20-49 Jahre – 99,98%

Alter 50-69 Jahre – 99,95%

Alter 70+ – 94,6%

Ich möchte Sie an die Verantwortung erinnern, die Sie als Chief Executive unseres NHS übernommen haben.

Ein Teil von mir ist schockiert darüber, wie Sie zugelassen haben, dass ein „Grippe“-Virus die britische Wirtschaft zu Fall bringt, indem Sie Lügen, Täuschung und mimetisch programmierte Propaganda darüber einsetzten, dass unser NHS überwältigt und als fokussierter emotionaler Hebel für eine Gehirnwäsche benutzt wird, um gefügigen Bürgern zu erlauben, sich der „falschen“ Wissenschaft zu fügen.

Während der geschäftigsten Zeit, in der deutlich zu sehen ist, dass viele unserer NHS-Krankenhäuser für die Behandlung derselben Grippesaison „nicht zweckmäßig“ ausgelegt sind, veröffentlichen Sie ungenaue Zahlen mithilfe von Fraktionierung, Verwirrung, Wiederholung und Illusion der Wahl (Möchten Sie den Impfstoff Oxford / AstraZeneca oder Pfizer?), die Knappheit (warten Sie, bis Sie an der Reihe sind, auf die Impfstoffe!), die unsere voreingenommenen Medien akzentuiert haben und die weitaus mehr Todesfälle bei Selbstmord, Depressionen, Krebs usw. verursachen.

Viele Wochen lang, im Januar und Februar, war unser örtliches Krankenhaus in Lancaster zu 88 % oder weniger ausgelastet. Normalerweise würde es zu dieser Jahreszeit in den hohen 90 % liegen.

Wir hätten Millionen investieren können, um unseren „stolzen“ NHS fit für den Zweck zu machen, anstatt Steuergelder für Tests zu verschwenden, nur damit eine britische Coup-Regierung weiterhin bewusstlose Bürger erschrecken kann, damit sie sich gefügig machen, Masken tragen (nachweislich nutzlos außerhalb einer Krankenhausumgebung), zwei Meter Abstand halten und gesunde Individuen selbst isolieren. Nichts davon wurde jemals zuvor erfolgreich bei der „Kontrolle“ oder „Eindämmung“ eines Virus getan, während Sie die Illusion eines „tödlichen“ Virus schaffen, schaffen Sie die „Heilung“ – Impfstoff! Es ist wie etwas aus einem Hollywood-Film – Contagion.

Tatsache ist, dass alle Covid-Impfstoffe EXPERIMENTELL sind und nicht die üblichen Zeitrahmen (Phase I bis Phase IV) und unabhängigen Testprotokolle durchlaufen haben und somit den Nürnberger Kodex von 1947 gebrochen haben.

Kein „neuartiger“ Covid-Impfstoff wurde nachweislich in unabhängigen Studien untersucht und als 1. sicher und 2. Effektiv (langfristig und bei Menschen, die bereits auf Poly Pharmacy/Infirm oder mit Komorbiditäten) und 3. Sie können den Hersteller nicht einmal verklagen, wenn Sie oder ein Familienmitglied aufgrund der „Wirkungen“ der in Ihren Körper injizierten Chemikalien verletzt wurden.

Wenn die oben genannten Punkte, die ich erläutert habe, falsch sind, könnten Sie mir bitte freundlicherweise Ihre Beweise/Wissenschaft zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Kürzlich habe ich erfahren, dass Dänemark, Norwegen, Frankreich und Schweden die letzten europäischen Länder waren, die den Impfstoff von AstraZeneca nicht für Personen über 65 Jahren anbieten und sich dabei auf einen Mangel an Daten berufen, während Polen gesagt hat, dass der Impfstoff nur für Personen im Alter von 18-60 Jahren verwendet werden soll.

Sir Simon Stevens, könnten Sie mir bitte die Daten zur Verfügung stellen, die erklären, warum wir in Großbritannien unseren älteren Menschen (70+) erlaubt haben, geimpft zu werden? Wie kommt es, dass andere Länder, einschließlich Südafrika, sich dafür entschieden haben, dies nicht zu tun, aufgrund eines „… Mangels an Daten“. Ich danke Ihnen.

Ich finde es interessant, dass, wenn man innerhalb von 28 Tagen nach einem „positiven“ rt-PCR-Test stirbt, auf der Sterbeurkunde „Covid“ vermerkt wird, selbst wenn man von einem Bus überfahren oder in den Kopf geschossen wurde (ohne jegliche Obduktion!), aber wenn eine Person innerhalb von 28 Tagen nach dem Impfstoff von Bill & Melinda Gates oder Oxford AstraZeneca stirbt, wird nicht vermerkt: „Starb an einer Impfstoffvergiftung“ oder „Impfstoffbedingter Tod“, usw.

Da wir uns der Rechenschaftspflicht und der Beteiligung der Verantwortlichen im Rahmen dieser Plandemie nähern, hier ein Auszug aus dem Nürnberger Kodex von 1947: „Zulässige medizinische Experimente. Das große Gewicht der Beweise vor uns soll bewirken, dass bestimmte Arten von medizinischen Experimenten am Menschen, wenn sie in einigermaßen klar definierten Grenzen gehalten werden, mit der Ethik der Ärzteschaft übereinstimmen …“

Die Tatsache, dass viele Millionen Menschen durch die Aktionen einer Coup-Regierung in England mittels medizinischer Pflicht-Interventionen verängstigt wurden, hat eindeutig den Nürnberger Kodex von 1947, unter dem wir alle leben, überschritten. Es gibt 10 lebenswichtige Punkte, von denen ich vier unten hervorgehoben habe.

Die freiwillige Zustimmung der betroffenen Person ist absolut unerlässlich. Das bedeutet, dass die betroffene Person rechtlich in der Lage sein sollte, ihre Einwilligung zu geben; sie sollte sich in einer Lage befinden, in der sie in der Lage ist, eine freie Entscheidung zu treffen, ohne dass ein Element der Gewalt, des Betrugs, der Täuschung, der Nötigung, der Übervorteilung oder einer anderen Form von Zwang oder Nötigung vorliegt; und sie sollte über ausreichende Kenntnisse und ein ausreichendes Verständnis der Elemente des betreffenden Gegenstands verfügen, um eine verständige und aufgeklärte Entscheidung treffen zu können.

Sir Simon Stevens, Sie wissen, dass das Obige von Ihnen und allen Ihren Mitarbeitern nicht befolgt wurde, wenn es um Impfungen geht.

Das Experiment sollte so durchgeführt werden, dass jedes unnötige physische und psychische Leiden und jede Verletzung vermieden wird.

Das Maß des einzugehenden Risikos sollte niemals dasjenige überschreiten, das durch die humanitäre Bedeutung des Problems, das durch das Experiment gelöst werden soll, bestimmt wird.

Das Experiment sollte nur von wissenschaftlich qualifizierten Personen durchgeführt werden. Von denjenigen, die das Experiment durchführen oder sich daran beteiligen, sollte in allen Phasen des Experiments ein Höchstmaß an Können und Sorgfalt verlangt werden.

Ich könnte mehr von der wirklichen Wissenschaft teilen, die zeigt, dass SARS-CoV-2/Covid-19 NICHT mit der Methode der Postulate von Kosh (Golden Standard) isoliert wurde und auch nicht SARS-CoV-1 (2002/3). Und die Tatsache, dass es über 100 verschiedene Arten von rt-PCR-Tests gibt, die laut dem Schöpfer Kary Mullis, der ’93 einen Nobelpreis für Chemie erhielt, aber leider im Aug 2019 verstorben ist, nie für die ‚medizinische Diagnose‘ geschaffen wurden.

Als einer von vielen ‚Kritischen Denkern‘ ziehen wir die Verantwortlichen zur Rechenschaft, die unser Land letztlich in den Völkermord geführt haben, und ich verwende dieses Wort nicht leichtfertig. Weitaus mehr Menschen werden durch die Abriegelungen und das System der „Tränen“ und die Covid-Impfstoffe sterben als durch einen ‚Grippevirus‘ mit der Bezeichnung Covid-19/SARS-CoV-2.

Die gegenwärtige Coup-Regierung hat keine Risiko-Nutzen-Folgenabschätzung durchgeführt, die ihre Gründe für Lockdowns und Stufensysteme aufzeigt, selbst nachdem der W.H.O. erklärt hat, wie schädlich sie sind. „Der Gesandte der W.H.O., Dr. David Nabarro, sagte, dass solche restriktiven Maßnahmen nur als letzter Ausweg behandelt werden sollten“, berichtete das britische Magazin „The Spectator“ in einem Video-Interview.

„Wir in der Weltgesundheitsorganisation befürworten keine Abriegelungen als primäres Mittel zur Kontrolle dieses Virus“, sagte Nabarro.“

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir helfen würden, zu verstehen, was Ihnen durch den Kopf ging und was Sie über den Nürnberger Kodex von 1947 wissen? Der Grund, warum ich frage, ist, dass diese oben erwähnten Punkte, wenn sie gebrochen werden, als Kriegsverbrechen bekannt sind.

Ich freue mich darauf, von Ihnen zurück zu hören.

Vielen Dank für Ihr Verständnis in dieser höchst kritischen humanitären Angelegenheit.

Mit freundlichen Grüßen, in Gesundheit

Magnus Mulliner

PP:

David Morris MP