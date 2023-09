Nur 5 Monate bis zum Tod: Der erschreckende Zusammenhang zwischen Todesfällen, COVID-Todesfällen und Covid-19-Impfung

In den offiziellen Daten der britischen Regierung ist seit einiger Zeit ein merkwürdiges Muster zu beobachten. Etwa fünf Monate nach der Verabreichung jeder Dosis des Covid-19-Impfstoffs an jede Altersgruppe steigt die Sterblichkeitsrate pro 100 000 Personen bei den Geimpften im Vergleich zu den Ungeimpften in jeder Altersgruppe deutlich an.

Ende Mai 2022 war die Sterblichkeitsrate bei den Ungeimpften in jeder einzelnen Altersgruppe in England am niedrigsten und bei den Geimpften mit einer, mit zwei und mit drei Impfdosen am höchsten.

Nun hat eine von der britischen Regierung veröffentlichte Analyse der Covid-19-Daten ergeben, dass nicht nur das gleiche Muster bei den Covid-19-Todesfällen fortbesteht, sondern dass jede verabreichte Dosis der Covid-19-Injektion einen deutlichen Anstieg der Covid-19-Todesfälle verursacht.

Zwischen dem 1. März und dem 31. Juli 2021, einem Zeitraum von fünf Monaten, waren die Geimpften für die Mehrzahl der Covid-19-Todesfälle in England verantwortlich, und es waren die mit einer Dosis Geimpften, die für die Mehrzahl (66 %) dieser Todesfälle verantwortlich waren.

Zwischen dem 1. August und dem 31. Dezember 2021, also in einem Zeitraum von fünf Monaten, waren wiederum die Geimpften für die meisten Covid-19-Todesfälle verantwortlich, wobei sich die Zahl der Todesfälle im Vergleich zu den vorangegangenen fünf Monaten fast verdreifachte, und es waren die mit zwei Dosen Geimpften, die für die meisten dieser Todesfälle verantwortlich waren (83 %).

Zwischen dem 1. Januar und dem 31. Mai 2022, also in einem Zeitraum von fünf Monaten, waren wiederum die Geimpften für die meisten Covid-19-Todesfälle verantwortlich, wobei die Zahl der Todesfälle im Vergleich zu den vorangegangenen fünf Monaten erneut anstieg und die meisten dieser Todesfälle (82 %) auf die Dreifachimpfung entfielen.

Die folgenden Diagramme wurden anhand von Daten aus Tabelle 1 des Datensatzes „Deaths by vaccination status (Jan 21 to March 22)“ des Office for National Statistics erstellt, der auf der ONS-Website hier abgerufen und hier heruntergeladen werden kann.

Das erste Diagramm zeigt die altersstandardisierten Sterblichkeitsraten pro 100.000 Personenjahre nach Impfstatus zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 30. April 2021.

Wie Sie sehen können, ist die Sterblichkeitsrate bei den Ungeimpften in jedem Monat am höchsten. Ende April 2021, fünf Monate nach Verabreichung der ersten Covid-19-Injektion im Vereinigten Königreich, gleicht sich die Situation zwischen den einzelnen Impfgruppen und den Ungeimpften jedoch an.

Aber sehen Sie sich an, was in den folgenden vier Monaten geschah.

Das erste Diagramm zeigt die altersstandardisierten Sterblichkeitsraten pro 100.000 Personenjahre nach Impfstatus zwischen dem 1. Mai 2021 und dem 30. August 2021.

Die Sterblichkeitsrate unter den Geimpften begann, die Sterblichkeitsrate unter den Ungeimpften deutlich zu übertreffen. Ende August 2022 war die Sterblichkeitsrate pro 100.000 bei den Ungeimpften die zweitniedrigste in jeder Impfgruppe.

Leider belegt ein vom ONS am 6. Juli 2022 veröffentlichter Folgebericht, dass sich die Situation für die geimpfte Bevölkerung nicht verbessert hat.

Die folgenden beiden Diagramme wurden anhand von Daten aus Tabelle 2 des neuesten ONS-Datensatzes über „Todesfälle nach Impfstatus (Januar 21 bis Mai 22)“ erstellt, der auf der ONS-Website hier abgerufen und hier heruntergeladen werden kann.

Die Diagramme zeigen die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus und Altersgruppe zwischen Januar 2022 und Mai 2022.

Eine detailliertere Analyse der in den obigen Diagrammen enthaltenen Daten kann hier nachgelesen werden. Was diese beiden Diagramme jedoch zeigen, ist, dass spätestens im Mai 2022 die Sterblichkeitsraten pro 100.000 in jeder einzelnen Altersgruppe in England unter den Ungeimpften am niedrigsten waren.

Die Sterblichkeitsraten waren bei den Geimpften mit einer Dosis und den Geimpften mit zwei Dosen in jeder Gruppe bereits allgemein höher, aber da die Massenauffrischungskampagne (dritte Dosis) erst im Dezember 2021 begann, übertrafen die Sterblichkeitsraten bei den Geimpften mit drei Dosen die Sterblichkeitsraten bei den Ungeimpften erst… Sie haben es erraten… etwa fünf Monate später.

Dies sind altersstandardisierte Zahlen. Die Tatsache, dass die Sterblichkeitsraten pro 100.000 Einwohner bei den Ungeimpften am niedrigsten sind, lässt keinen anderen Schluss zu, als dass die Covid-19-Injektionen Menschen töten.

Dieses Muster könnte erklären, warum die offiziellen Daten über Covid-19-Todesfälle darauf hindeuten, dass mit jeder verabreichten Dosis des Covid-19-Impfstoffs die Zahl der mutmaßlichen Covid-19-Todesfälle steigt, wobei die meisten Todesfälle auf diejenigen entfallen, die die meisten Dosen erhalten haben.

Laut dem „COVID-19 Dashboard“ der britischen Regierung hatten bis zum 1. März 2021 35,9 % der Personen in England ab 12 Jahren eine Einzeldosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten, und nur 1,3 % der Personen in England ab 12 Jahren hatten zwei Dosen des Covid-19-Impfstoffs erhalten.

In den darauffolgenden fünf Monaten ereigneten sich jedoch folgende Covid-19-Todesfälle, wie aus Tabelle 1 des neuesten ONS-Datensatzes „Deaths by vaccination status“ hervorgeht.

Der Öffentlichkeit wurde gesagt, dass sie zwei Dosen des Covid-19-Impfstoffs benötigen, damit dieser seine volle Wirkung entfalten kann. Doch obwohl bis zum 1. März nur ein winziger Prozentsatz der Menschen mit zwei Impfdosen geimpft war, gingen die Covid-19-Todesfälle im Laufe des Monats deutlich zurück.

Wie aus dem obigen Schaubild hervorgeht, waren es jedoch die Geimpften, die jeden Monat die meisten Covid-19-Todesfälle verursachten, und es waren die mit einer Dosis Geimpften, die über einen Zeitraum von fünf Monaten die meisten dieser Todesfälle verursachten.

Insgesamt gab es 5.629 Covid-19-Todesfälle. Auf die Geimpften entfielen 63 % dieser Todesfälle, davon 66 % auf die mit einer Dosis Geimpften.

Für die doppelt Geimpften verschlechterte sich die Lage ab Juni, und im Juli 2021 stiegen die Covid-19-Todesfälle leider wieder an.

Am 1. August 2021 hatten 81,3 % der Personen in England ab 12 Jahren eine Einzeldosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten, und 66,4 % der Personen in England ab 12 Jahren hatten zwei Dosen des Covid-19-Impfstoffs erhalten.

In den darauffolgenden fünf Monaten ereigneten sich jedoch folgende Covid-19-Todesfälle, wie aus Tabelle 1 des neuesten ONS-Datensatzes „Deaths by vaccination status“ hervorgeht.

In der Mitte dieses Zeitraums wurde beschlossen, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs nachlässt und dass älteren und gefährdeten Menschen ab Anfang Oktober eine dritte Dosis angeboten werden sollte. Die Behauptung, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs nachlässt, ist jedoch ein Mythos.

Alles, was der Impfstoff angeblich tut, ist, unsere Zellen anzuweisen, einen Teil des Covid-19-Virus zu produzieren. Den Rest erledigt unser Immunsystem. Es ist also die Leistung des Immunsystems, die nachlässt.

Wie Sie aus der obigen Abbildung ersehen können, begann jedoch ein großer Teil der Menschen, die eine dritte Dosis erhielten, vom ersten Moment der Verabreichung an an Covid-19 zu sterben.

Die große Mehrheit der Covid-19-Todesfälle unter den Geimpften in diesem Zeitraum entfiel jedoch auf die doppelt Geimpften. 83 %, um genau zu sein. Und auf die geimpfte Bevölkerung insgesamt entfielen 79 % der 13.309 mutmaßlichen Covid-19-Todesfälle zwischen dem 1. August und dem 31. Dezember 2021.

Das bedeutet, dass die Gesamtzahl der Covid-19-Todesfälle in diesem Zeitraum im Vergleich zu den vorangegangenen fünf Monaten um 136 % gestiegen ist.

Am 1. Januar 2022 hatten 90 % der Personen in England ab 12 Jahren eine Einzeldosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten, 82,3 % der Personen in England ab 12 Jahren hatten zwei Dosen des Covid-19-Impfstoffs erhalten und 59,1 % der Personen in England hatten drei Dosen des Covid-19-Impfstoffs erhalten.

In den darauffolgenden fünf Monaten ereigneten sich jedoch folgende Covid-19-Todesfälle, wie aus Tabelle 1 des neuesten ONS-Datensatzes „Deaths by vaccination status“ hervorgeht.

Bis Ende Mai 2022 gab es in England 15.113 Covid-19-Todesfälle, von denen schockierende 13.666 auf die Geimpften entfielen. Die meisten davon unter den dreifach Geimpften in jedem einzelnen Monat.

Das bedeutet, dass insgesamt 90 % der Covid-19-Todesfälle in diesem Zeitraum auf die geimpfte Bevölkerung entfielen. 82 % davon entfielen auf die dreifach Geimpften.

Am beunruhigendsten ist jedoch der massive Rückgang der Todesfälle bei den Ungeimpften, während die Zahl der Todesfälle bei den Geimpften jeden Monat zunimmt.

Im Januar entfielen 85 % der Covid-19-Todesfälle auf die Geimpften, 67 % davon auf die Dreifachgeimpften.

Im Februar entfielen 90 % der Covid-19-Todesfälle auf die Geimpften, davon 74 % auf die dreifach Geimpften.

Im März entfielen 93 % der Covid-19-Todesfälle auf die Geimpften, davon 82 % auf die dreifach Geimpften.

Im April entfielen 94 % der Covid-19-Todesfälle auf die Geimpften, 91 % davon auf die dreifach Geimpften.

Im Mai schließlich, einem Monat, in dem man einen Rückgang der saisonalen Erkrankungen erwarten würde, wie die Zahlen belegen, entfielen immer noch 94 % der Covid-19-Todesfälle auf die Geimpften, 85 % davon auf die Dreifach-Geimpften.

Wir warten noch auf die Veröffentlichung der offiziellen Zahlen zu den Todesfällen nach Impfstatus für die folgenden Monate, aber leider wissen wir aus dem Covid-19-Dashboard der britischen Regierung, dass der Rückgang der Covid-19-Todesfälle im Mai nur von kurzer Dauer war und die Todesfälle ab Juli wieder ansteigen.

Das ergibt keinen Sinn, wenn man bedenkt, dass diese Todesfälle durch ein Virus verursacht werden, das im Winter gedeiht und im Sommer abnimmt.

Aber wenn wir sehen, dass älteren und gefährdeten Menschen ab April eine vierte Dosis angeboten wurde, sollten wir vielleicht nicht so überrascht sein, dass die Covid-19-Todesfälle mitten in einem heißen Sommer zu steigen begannen.

Das Problem ist nun, dass sie eine fünfte Dosis für die über 75-Jährigen und die „am meisten gefährdeten Personen“ und eine vierte Dosis für die über 50-Jährigen anbieten.

Das bedeutet, dass dem ohnehin schon angeschlagenen Nationalen Impfdienst, pardon, Nationalen Gesundheitsdienst (NHS), ein harter Winter bevorstehen könnte und dass er sich wieder einmal in Nationaler Impfdienst umbenennen muss.