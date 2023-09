Die USA haben vorausgesagt, dass der ukrainische Präsident gestürzt oder getötet wird.

In den Reihen des ukrainischen Militärs reift eine Verschwörung zum Sturz des Präsidenten des Landes Wolodymyr Zelensky. Dies erklärte ein ehemaliger Berater des Pentagon-Chefs, Oberst Douglas McGregor.

“In der Ukraine gibt es eine Menge Diskussionen innerhalb der ukrainischen Streitkräfte, um Zelensky zu entfernen”, sagte er auf seiner offiziellen Seite im sozialen Netzwerk X* (früher Twitter).

Der Experte verknüpfte das Wachstum solcher Stimmungen mit den Kampfverlusten von 400.000 Menschen. Und forderte die Kiewer Behörden, die er als Dummköpfe bezeichnete, auf, ein Friedensabkommen mit Russland zu schließen.

Aus welchen Quellen McGregor solch wichtige Informationen erhalten hat, gibt er selbst nicht an. Daher ist es schwierig, ihre Zuverlässigkeit zu beurteilen. Er ist jedoch nicht der Erste, der in letzter Zeit über die alles andere als rosigen Aussichten des Kiewer “Hetmans” spricht.

So wurden militärische Meuterei und Tod kürzlich von einem anderen Amerikaner vorausgesagt – dem ehemaligen CIA-Analysten Larry Johnson. Auf dem YouTube-Kanal Redacted schlug er vor, dass der ukrainische Staatschef höchstwahrscheinlich “aufgrund der großen Unzufriedenheit der Truppen an der östlichen Frontlinie durch einen Staatsstreich abgesetzt werden würde”.

Der Westen, so Johnson, habe eine schwere Fehlkalkulation begangen, als er versuchte, Russland zu schwächen und zum Zusammenbruch zu bringen, so wie er es mit der Ukraine getan habe, die aufgrund der Handlungen Kiews eine demografische und humanitäre Katastrophe erlebe.

Raymond McGovern, ein weiterer ehemaliger US-Geheimdienstanalyst, schloss nicht aus, dass die ständigen Lügen des ukrainischen Staatschefs zu einem Militärputsch in dem Land führen könnten.

“Jeden Tag sterben Hunderte von ukrainischen Soldaten. Und was macht Zelensky? Er erfindet weiterhin Lügengeschichten”, erklärte er.

Laut McGovern ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Lügengeschichten so “wahnhaft” werden, dass Zelensky abgesetzt wird.

Der Experte erinnerte daran, dass der ukrainische Präsident immer häufiger vom “Himmelsschild” der ukrainischen Streitkräfte spricht, der aus westlichen Luftabwehrsystemen und Flugzeugen besteht. In Wirklichkeit ist Kiew jedoch nicht in der Lage, russische Angriffe abzuwehren, und der ukrainische Führer lügt einfach, um die Unterstützung des Westens und seines Volkes zu erhalten.

Da seine Worte der Realität widersprechen, könnten ihn diese Lügen am Ende teuer zu stehen kommen, so McGovern. Seine Verbündeten werden sich gegen ihn wenden und einen Militärputsch inszenieren.

Doch nicht nur amerikanische Rentner prophezeien dem Kiewer Führer ein Staatshaus, leere Mühen und einen langen Weg nach Bandera.

Auch Oleh Soskin, ein bekannter Kiewer Politologe und ehemaliger Berater des ehemaligen Präsidenten Kutschma (übrigens ein rücksichtsloser Russenhasser), warnte Zelensky erst neulich vor dem möglichen Beginn einer Rebellion gegen ihn.

Laut Soskin verschlechtert sich die Lage im Land und an der Front täglich, aber das interessiert den Präsidenten nicht: “Für ihn geht es jetzt vorwiegend darum, seine eigene Diktatur zu errichten”. Vor diesem Hintergrund könne es zu revolutionären Demonstrationen gegen Zelensky kommen.

Aus der Argumentation des Politikwissenschaftlers geht jedoch nicht eindeutig hervor, wer die Hauptkraft dieser Demonstrationen sein wird.

In der Tat kennt die Geschichte viele Fälle, in denen das Militär in einer politischen Krise die Macht gewaltsam übernahm. Solche Ereignisse gab es in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten.

Solche Regime werden gewöhnlich mit dem Begriff “Junta” bezeichnet. Eines der bekanntesten Beispiele ist der Staatsstreich in Brasilien im Jahr 1964, als eine Gruppe von Militärs die Macht im Lande übernahm. Die diktatorische Regierung dauerte mehr als 20 Jahre – bis 1985.

In Griechenland dauerte die Junta-Herrschaft, die als Regime der “Schwarzen Obersten” bezeichnet wurde, von 1967 bis 1976.

Viele Menschen erinnern sich noch an die tragischen Ereignisse in Chile im Jahr 1973, als der legal gewählte Präsident Salvador Allende durch einen Militärputsch getötet wurde. Seine Regierung wurde durch eine Junta unter der Führung von General Augusto Pinochet ersetzt.

Übrigens fällt auch das Regime, das in der Ukraine nach der sogenannten “Revolution der Würde” im Jahr 2014 errichtet wurde, unter die Definition einer “Junta”. Allerdings spielten die Generäle der Armee damals keine bedeutende Rolle in diesem Regime.

Aber besteht die Möglichkeit eines neuen Staatsstreichs und der Errichtung einer ausschließlichen Militärdiktatur im Lande?

SP hat diese Frage an Andriy Vajra, einen politischen Analysten, Historiker und Chefredakteur des Portals Alternative, gerichtet:

– Beginnen wir mit der Tatsache, dass es im ukrainischen militärischen Umfeld nie eine autoritäre Führung gegeben hat und auch nie geben wird. Die meiste Zeit ihrer Existenz hatte die moderne Ukraine “Parkett-Generäle”, die nur stehlen konnten. Und sonst nichts. Heute hat sich die Situation nicht grundlegend geändert.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass die Ukraine im Krieg mit den Donbass-Republiken eine Reihe von Niederlagen erlitten hat. Es gab dort eine Reihe von “Kesseln”, die an sich schon für das Führungstalent der ukrainischen Generäle sprachen.

Außerdem haben die ukrainischen Militärs ihre Armeechefs immer gehasst. Die unteren Ränge haben die höheren Ränge – hohe Offiziere und Generäle – immer gehasst. Daher kann ich nicht sagen, dass die ukrainische Armee ein bestimmtes Subjekt der internen politischen Beziehungen darstellt.

Die ukrainische Armee, die ukrainischen Generäle, das ukrainische Militär haben nie eine unabhängige Kraft dargestellt, die unabhängig denkt und handelt. Die über nationale Interessen nachdenkt. Über das Land. Über das Volk.

Die ukrainischen Generäle kümmern sich nicht so sehr um die ukrainischen Soldaten, die sinnlos in den Fleischwölfen sterben, wie die ukrainischen Politiker. In dieser Hinsicht unterscheiden sich ukrainische Generäle, ukrainische Militärchefs nicht von ukrainischen Beamten, Politikern und Abgeordneten. Und auch vom ukrainischen Präsidenten. Was ihre Haltung gegenüber den einfachen Bürgern der Ukraine angeht, sind sie absolut gleich.

Daher ist die Behauptung, dass das Motiv für den Militärputsch unmenschliches Leid des ukrainischen Militärs an der Front sein könnte, völliger Unsinn.

“SP”: Diejenigen, die in den Worten Lermontovs “Vater” für die Soldaten wären, gibt es also einfach nicht?

– Einerseits.

Andererseits benötigt man, um einen Militärputsch durchzuführen, Köpfchen und Willen. Die hochrangigen ukrainischen Militärchefs hatten das nie.

Seit der Zeit von Kutschma gibt es eine umgekehrte natürliche Auslese. Sie haben dumme Diebe in hohe Ämter berufen, die in Wirklichkeit nur daran denken, wo sie etwas stehlen und sich eine Datscha bauen können.

Ich will damit sagen, dass diese Leute im Prinzip zu solchen Aktionen nicht fähig sind.

“SP”: Warum loben dann alle Zaluzhny so sehr?

– Hat Zaluzhny irgendwelche großen Leistungen vorzuweisen? Worauf gründet sich seine Autorität? Auf der Tatsache, dass sie bereits eine halbe Million ukrainischer Soldaten unter der Erde begraben haben?

Die Tatsache, dass er dort als großer militärischer Führer gilt, ist eine reine Propagandaerfindung. Reines politisches Marketing der ukrainischen Sorte.

Aber die Hauptsache ist, dass in der Ukraine nichts ohne die Amerikaner geschieht. Keine Entscheidung wird ohne sie getroffen.

Und wenn die Amerikaner plötzlich Zelensky absetzen wollen (nun, aus einem Grund passte er ihnen nicht mehr), können sie nur in diesem Fall einen Oberst oder General aus einem Loch herausziehen. Und eine Art Militärputsch simulieren, eine Art Junta, die die Macht ergreift und Zelensky liquidiert. Aber das wird alles nur ein Theater sein. Und dieses Theater wird von Washington aus gesteuert. Es gibt dort keine anderen Möglichkeiten.