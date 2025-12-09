Nvidia-CEO verblüfft Rogan mit atemberaubender KI-Prognose

Von Tyler Durden

Jensen Huang, CEO von NVIDIA, präsentierte Joe Rogans Publikum eine Vision von KI, die so dominant ist, dass sie die Realität selbst neu schreiben könnte.

Huang entwarf eine Zukunft, in der menschliches Wissen in naher Zukunft vollständig hinter Siliziumgehirnen zurücktreten wird.

„In Zukunft … vielleicht in zwei oder drei Jahren … werden wahrscheinlich 90 % des weltweiten Wissens von KI generiert werden“, sagte Huang zu Rogan in einem sachlichen Tonfall, als würde er die Wettervorhersage für morgen machen.

Rogan, der wilde Ideen gewohnt war, entgegnete: „Das ist verrückt.“

„Ich weiß, aber es ist in Ordnung“, antwortete Huang kühl.

„Aber es ist in Ordnung?“ hakte Rogan ungläubig nach.

„Ich sage Ihnen warum“, erklärte Huang: „Weil es für mich keinen Unterschied macht, ob ich aus einem Lehrbuch lerne, das von einer Gruppe mir unbekannter Menschen verfasst wurde, oder aus Wissen, das von KI-Computern generiert wurde, die all diese Informationen assimilieren und neu synthetisieren. Für mich gibt es da keinen großen Unterschied.“

Huang berücksichtigte nicht, dass KI, wenn sie Fakten halluziniert oder den Unsinn aus ihren Trainingsdaten-Kloaken nachplappert, zu einem Werkzeug wird, das von denen, die Dinge wie Klimahysterie oder offene Grenzen propagieren, leicht manipuliert werden kann.

Huang wischt die Sicherheitsbedenken gegenüber KI nicht einfach beiseite; er ist blind dafür, wie diese Technologie ideologischen Wahnsinn befeuern könnte, wenn sie unkontrolliert bleibt.

In einer seltenen Demonstration von Rückgrat seitens Big Tech erklärte Huang jedoch Präsident Trump zu „unserem Präsidenten“ und forderte Amerika auf, sich hinter ihn zu stellen, um die kleinlichen Sabotageakte derjenigen aufzudecken, die Erfolg nur ertragen können, wenn ihr Mann das Sagen hat.

Er sah Joe Rogan direkt an und sagte: „Präsident Trump ist mein Präsident. Er ist unser Präsident”, und fügte hinzu: „Nur weil es Präsident Trump ist, wollen [viele], dass er Unrecht hat.”

„Ich denke, wir alle in den Vereinigten Staaten müssen erkennen, dass er unser Präsident ist. Wir wollen, dass er Erfolg hat, weil … das allen hilft, uns allen zum Erfolg verhilft”, fügte der CEO hinzu.

Die Äußerungen fallen in die Zeit von Huangs turbulenter Reise nach Washington, wo er sich mit Trump und republikanischen Senatoren traf, um die Exportbeschränkungen für KI-Chips zu lockern, und davor warnte, dass uneinheitliche staatliche Vorschriften die Dominanz der USA untergraben könnten.

Huang setzte sich vehement gegen Gesetzesvorlagen wie den GAIN AI Act ein, die den Verkauf von US-Chips im Ausland behindern würden. Es sei eine „kluge“ Entscheidung des Kongresses gewesen, diesen zu verwerfen, sagte Huang und verglich ihn mit anderen „schädlichen“ Maßnahmen, die Peking einen Vorsprung im Bereich der KI verschaffen würden.

China sei uns bereits in mehreren Bereichen dicht auf den Fersen, warnte Huang, da die „Belt and Road Initiative“ Geld in Technologien stecke, die amerikanische Innovationen über Nacht in den Schatten stellen könnten.

Trumps Vorstoß im Energiebereich, der sich gegen die grünen Eiferer richtet, die fossile Brennstoffe verteufeln, wird von Huang als bahnbrechend angesehen, als eine Art Mut, der „die KI-Industrie rettet“, indem er Rechenzentren ohne Reue mit Energie versorgt.

Trump, der gewiefte Geschäftsmann, bezeichnete Huang nach dem Treffen als „klugen Mann” und signalisierte damit eine wachstumsfördernde Allianz, die die Wirtschaft bereits ankurbelt.

Anfang dieser Woche stellte Elon Musk sein Projekt „Galaxy Mind” vor, bei dem solarbetriebene KI-Satelliten im Weltraum umkreisen und SpaceX-Starts, Tesla-Batterien und xAI-Gehirne zu einem kosmischen Supercomputer verbinden.

Musk sieht darin eine Art Versicherungspolice für die Menschheit, indem unser Wissen außerhalb des Planeten gespeichert wird, bevor eine Katastrophe unvorhersehbarer Art alles auslöscht.

Kann eine optimistische Vision der KI ihre dunklen Seiten überwinden? Derzeit überschwemmen erschreckende Fälschungen die Kultur wie digitale Termiten. Wie wir bereits hervorgehoben haben, wurde beispielsweise „Solomon Ray“, ein Chartstürmer und „Soul-Sänger“, als reine KI-Fälschung entlarvt.

KI ahmt Hits nicht nur nach, sondern erzeugt sie auch selbst. Mittlerweile ist jeder dritte tägliche Stream maschinell erzeugt. Plattformen wie Deezer geben zu, dass 97 % der Menschen den Betrug nicht erkennen können, wodurch Kunst zu einem algorithmischen Schwindel wird.

Huangs Aussage, es gebe „keinen Unterschied“, ignoriert, wie diese Geister die Seele, die Authentizität und Arbeitsplätze zerstören – und den Weg für eine Welt ebnen, die von Code und nicht von Schöpfern bestimmt wird.

Huangs Vision ist spannend, erfordert aber Leitplanken. Wahrheit statt woke-Programmierung und Amerika statt Gegner.

