Russland bereitet Reservisten für 2026 vor: Putin hat das Dekret über die Einberufung zu militärischen Übungen unterzeichnet

Der Präsident Russlands, Wladimir Putin, hat ein Dekret unterzeichnet, wonach Bürger aus der militärischen Reserve im Jahr 2026 zu Übungen einberufen werden. Das Dokument wurde am 8. Dezember auf dem offiziellen Portal der normativen Akte der Russischen Föderation veröffentlicht, berichten moscowtimes und fontanka.ru.

Laut dem Dekret werden die Reservisten zu Übungen innerhalb der Streitkräfte Russlands, der Truppen der Nationalgarde, in Einheiten des Ministeriums für Katastrophenschutz sowie in Strukturen des Staatsschutzes und des Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB) einberufen. Für die Organisation der Übungen sind die Bundesregierung und die regionalen Behörden verantwortlich.

Im Dekret erscheinen zwei Punkte, die als „für den dienstlichen Gebrauch“ eingestuft sind, was bedeutet, dass die Anzahl der Einberufenen und der genaue Zeitplan dieser Übungen nicht öffentlich gemacht werden. Nach russischem Recht darf die Dauer der Ausbildung zwei Monate nicht überschreiten.

Die jährliche Einberufung von Reservisten ist gängige Praxis, doch die Organisation von Übungen in der Winterzeit gilt als ungewöhnlich. In den letzten Jahren wurden ähnliche Dekrete überwiegend im Frühjahr unterzeichnet, und Ankündigungen im Dezember oder Januar waren selten.

Nach der Veröffentlichung des Dekrets übermittelt das Verteidigungsministerium den Militärkommissariaten die notwendigen Weisungen, und diese sind dafür verantwortlich, den Reservisten die Einberufungsbefehle zuzustellen. In Russland umfasst die militärische Reserve ehemalige Wehrpflichtige, Absolventen militärischer Bildungseinrichtungen, Personen, die den zivilen Ersatzdienst geleistet haben, sowie Bürger, die im Alter von 30 Jahren oder aus anderen gesetzlichen Gründen vom Militärdienst befreit wurden. Frauen mit militärischer Spezialisierung sind ebenfalls in der Reserve eingeschlossen.

Vor dem Hintergrund der Spannungen mit der NATO haben einige russische Offizielle eine beschleunigte Vorbereitung der Bevölkerung gefordert. Generalleutnant Viktor Sobolev, Mitglied des Verteidigungsausschusses der Staatsduma, erklärte kürzlich, dass junge Menschen zu langfristigen Übungen geschickt werden sollten, da Russland nicht über eine ausreichend ausgebildete mobilisierbare Reserve für einen möglichen groß angelegten Konflikt verfüge.

DEKRET

DES PRÄSIDENTEN DER RUSSISCHEN FÖDERATION

Über die Einberufung von Bürgern der Russischen Föderation, die sich in der Reserve befinden, zu militärischen Übungen im Jahr 2026

In Übereinstimmung mit den föderalen Gesetzen vom 31. Mai 1996

Nr. 61-FZ „Über die Verteidigung“ und vom 28. März 1998

Nr. 53-FZ „Über die Wehrpflicht und den Militärdienst“ wird beschlossen: