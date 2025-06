Das Video mit dem Titel „Oberst Doug Macgregor: Trumps Glaubwürdigkeit ist dahin“ präsentiert eine Diskussion zwischen Oberst Doug Macgregor und einem Interviewer über die aktuellen militärischen und politischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Macgregor analysiert die jüngsten ukrainischen Angriffe auf russische Luftwaffenstützpunkte, die er als PR-Stunts bezeichnet, und kritisiert die strategischen Absichten von Wolodymyr Selenskyj und Benjamin Netanjahu. Er hinterfragt die Glaubwürdigkeit von Präsident Trump und dessen Einfluss auf die US-Politik, während er die russische Position als selbstbewusst und unnachgiebig darstellt. Das Gespräch beleuchtet die geopolitischen Spannungen und die Herausforderungen einer friedlichen Konfliktlösung.

Interviewer: Über unsere Operation in Russland, die ihre militärische Operation ernsthaft geschwächt hat: Die Operation Spiderweb hat gezeigt, wie moderner Krieg wirklich aussieht. Diese Operation, die fünf russische Luftwaffenstützpunkte angegriffen hat, von denen zwei erhebliche Treffer in ihren Bomberflotten erlitten haben, hat Russland ernsthaft geschwächt. Stimmen Sie dem zu?

Oberst Doug Macgregor: Nein, nein. Russland wurde durch all das nicht ernsthaft geschwächt. Das sind PR-Stunts, ermöglicht durch überlegene amerikanische militärische Aufklärung, Überwachung und Erkenntnisse durch die CIA und den MI6 an die Ukrainer. Die Leute haben keine Vorstellung davon, wie groß diese Gebiete sind. Ich versuche immer wieder zu erklären: Stellen Sie sich vor, wir würden einen Krieg zwischen Chicago und Philadelphia führen. Das ist, womit man es in der Ukraine zu tun hat. Und das ist es, was man hat, wenn man anfängt, die Grenzen anzusehen, Tausende von Meilen Grenze, die man unmöglich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche schützen kann. Man wird solche Dinge erleben. Aber was das ernsthafte Schwächen oder Beschädigen der russischen Militärmaschinerie oder Kriegsanstrengungen angeht, ist das Wahnvorstellungen, Unsinn.

Oberst Doug Macgregor: Ich denke, wir müssen einen Schritt zurück machen und etwas verstehen. Selenskyj und Netanjahu sind zwei Seiten derselben Medaille. Was wollen diese beiden Personen erreichen? Sie wollen die Einführung amerikanischer Militärmacht in ihre jeweiligen Konflikte. Das ist wichtig zu verstehen. Selenskyj ist nicht dumm. Er weiß, dass die Europäer sehr wenig zu bieten haben. Er weiß, dass sie kaum über einsatzfähige Kampfkraft verfügen. Wir haben schon über ihre Boutique-Bodentruppen oder kleinen Armeen gesprochen. Also hofft er, dass die Luft- und Seemacht der Vereinigten Staaten, kombiniert mit allem, was wir sonst noch bereit sind zu schicken, was in Polen, Rumänien, Litauen bereitsteht, alles zu seinen Gunsten wenden wird. Daher ist alles, was er tut, darauf ausgelegt, Donald Trump und Washington davon zu überzeugen, dass im Selenskyj-Regime noch Leben steckt, dass sie tatsächlich etwas erreichen könnten. Ähnliches haben Sie bei Netanjahu. Beide Männer versuchen, Positionen einzunehmen, die eine Einigung unmöglich machen. Netanjahu hat Donald Trump erneut sehr deutlich gemacht, und Trump hat gehorsam geantwortet und gesagt: „Ja, du hast recht, es darf keine Anreicherung in der Ukraine geben.“ Nun, das ist der Weg in den Krieg, und das ist der Weg, den Netanjahu will. Und Sie haben etwas Ähnliches bei diesem Mann, Selenskyj: „Wir werden bis zum bitteren Ende kämpfen, es wird keinen Kompromiss geben, wir werden niemals den Verlust von Territorium zugeben.“ Also werden wir weiterhin über das lügen, was wir nicht tun können, und so tun, als könnten wir Dinge tun, indem wir die Aufklärung, Überwachung und Erkenntnisse nutzen, die wir hauptsächlich von den Vereinigten Staaten und Großbritannien erhalten, und wir werden alles nutzen, was sie uns in Bezug auf Technologie oder Ratschläge geben, um Punkte anzugreifen, die die Russen unmöglich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche schützen können. Ich denke, das ist es, womit wir es derzeit zu tun haben. Das sind zwei Führer, die in keiner Weise die Interessen der Vereinigten Staaten oder des Westens vertreten, und sie sind beide an sich selbst und ihren eigenen Zielen interessiert. Sie sind beide wahnhaft.

Interviewer: Als der Hauptdelegierte der ukrainischen Seite herauskam und ihre Positionen darlegte, wenn Sie nichts wüssten, wenn Sie die letzten vier Jahre im Koma gelegen hätten und plötzlich aufwachen und dieses Video sehen würden, würden Sie denken: Wow, wenn die russische und die ukrainische Seite in einem Krieg sind, gewinnt eindeutig die ukrainische Seite, weil dies wie ein Überlegener klingt, der mit einem Unterlegenen spricht. „Wir sagen Russland schon seit sehr langer Zeit, dieser Krieg muss enden, und die ganze Welt unterstützt uns dabei. Wir fordern eine echte Arbeit, um diesen Krieg zu beenden. Die ersten notwendigen Schritte sind für alle klar: ein Waffenstillstand, humanitäre Maßnahmen und die Vorbereitung auf ein Treffen der Staatschefs. Wenn Russland es ernst meint mit dem Ende des Krieges, wird es hier vorankommen. Wenn nicht, müssen internationale Sanktionen folgen.“ Also, da ist es wieder, die Sache mit den Sanktionen, das ist, was sie wollen. Wessen Sanktionen? Natürlich die der Vereinigten Staaten. Aber dann diese Sache mit dem Waffenstillstand zuerst, das Treffen der Staatschefs und so weiter, Dinge, von denen sie kategorisch wissen, dass Russland kein Interesse daran hat. Man kann es also nicht anders lesen, denn wenn Sie nicht im Koma waren, dann schauen Sie das an und denken, wie Sie gerade sagten, dieser Typ muss wahnhaft sein. Aber lassen Sie mich Sie fragen: Ist das wahnhaft, oder ist es nur ein Glücksspiel, dass wir versuchen werden, Trump hineinzuziehen? Denn wenn sie keinen Erfolg haben, werden solche Kommentare hier auf Dauer nicht gut ankommen.

Oberst Doug Macgregor: Lassen Sie uns über zwei Dinge sprechen, die Ihre unmittelbare Frage beantworten. Ich denke, das Erste ist, dass nur sehr wenige Menschen auf den Rücktritt des Kommandeurs der ukrainischen Bodentruppen geachtet haben. Er wurde auf russischer Seite weithin als einer der wenigen kompetenten Personen angesehen, die im ukrainischen Militär dienen. Er ist zurückgetreten, und sie haben einige Gründe dafür erfunden, aber mir wird gesagt, dass er frustriert ist, weil er ständig ignoriert wurde. Er hat gute Ratschläge gegeben, er hat bestimmte Vorgehensweisen empfohlen, diese wurden immer abgelehnt, und jetzt hat er darauf hingewiesen, dass die Front zusammenbricht und die Zukunft klar ist: die vollständige Vernichtung der ukrainischen Streitkräfte vor Ort in der Ukraine. Das ist, was er sagt, wohin sie steuern. Das wurde nicht veröffentlicht, und das ist nicht die Art von Sache, die irgendjemand in Washington zugeben wird. Aber ich denke, das ist viel wichtiger als alles andere, was wir gehört haben.

Oberst Doug Macgregor: Es gibt noch etwas anderes, und das ist etwas, das Sie besonders nachvollziehen können, denke ich, und das können wir alle, die in den militärischen Katastrophen der letzten 34 Jahre in der US-Armee involviert waren. Und das ist etwas, das General David Petraeus sagte, als er in Irak war, und er wiederholte es gegenüber mehreren Personen, und die Leute schienen zu denken, dass dies eine brillante Einsicht war. Ich dachte, es sei ein schändlicher Kommentar und ein Eingeständnis von Täuschung, aber im Rückblick stellte sich heraus, dass er ziemlich richtig lag. Er sagte: Was hier vor Ort passiert, also im Irak, spielt keine Rolle. Wichtig ist, was die Leute in Washington denken. Das ist es, womit Sie es jetzt zu tun haben. Sie haben es mit Wahrnehmungsgestaltung und -umsetzung zu tun. Mit anderen Worten, wir werden die Illusion erzeugen, dass es in der Ukraine, in Kiew, noch etwas gibt. Wir werden dabei von den westlichen Medien unterstützt, die einfach nur die Mantras von MI6 und CIA wiederholen, um alle davon zu überzeugen, dass hier etwas passiert, was nicht stimmt. Wir werden diese PR-Stunts haben, und wir bringen zwei Senatoren, Richard Blumenthal, wenn ich mich richtig erinnere, er war jemand, der behauptete, in Vietnam gedient zu haben, und dann stellte sich heraus, dass das nicht der Fall war. Und dann natürlich sein Waffenbruder, der Kampfanwalt aus South Carolina. Die beiden tauchten auf und verursachten eine enorme Hotelrechnung, Hunderttausende von Dollar, ich weiß nicht, was sie dort gekauft haben, aber ich will es gar nicht wissen. Aber all das ist darauf ausgelegt, eine Wahrnehmung zu erzeugen, dass etwas passiert, was es in Wirklichkeit nicht gibt. Und soweit es den durchschnittlichen Amerikaner betrifft, der nicht wirklich unterscheiden kann, was wahr ist und was nicht, weil es so verwirrend ist, hatten sie vielleicht einigen Erfolg. Aber die Wahrheit ist, es ist ein Misserfolg.

Interviewer: Und Sie sprechen über die Stunts und Dinge, um mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Es gab letzte Nacht eine weitere Provokation von der ukrainischen Seite gegen Russland an einem emotional wichtigen Ort, der Krimbrücke, wo offenbar eine der Stützstrukturen von unten angegriffen wurde, und es ist unklar, wie groß der Schaden ist. Aber das ist etwas, worüber die ukrainische Seite seit Jahren spricht, sie versuchen, sie zu zerstören.

Oberst Doug Macgregor: Das fügt dem, was ich bereits gesagt habe, nichts hinzu. Das ist ein weiterer Stunt. Wieder einmal müssen die Leute die Frage stellen: Ändert dies in irgendeiner Weise die Realität vor Ort in der Ukraine? Die Antwort ist nein, offensichtlich nicht. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die Bomber, die sie beschädigt haben, sehr alte Flugzeuge waren, die ohnehin außer Dienst gestellt werden sollten. Sie haben sie für den Einsatz dieser Gleitbomben verwendet, von denen wir wissen, aber sie sind keineswegs ausschließlich auf diese Flugzeuge angewiesen. Also, das ist nur ein lächerlicher PR-Stunt, der darauf ausgelegt ist, nach dem Modell von Dave Petraeus die Wahrnehmung in Washington, London, Paris und Berlin zu formen, dass etwas passiert, was nicht stimmt.

Oberst Doug Macgregor: Es gibt noch eine weitere Frage, die gestellt werden muss: Wo ist Präsident Trump? Denn eine der Folgen des Angriffs auf die Bomber ist im Wesentlichen ein Verstoß gegen die Vereinbarungen der strategischen Rüstungsbegrenzungsgespräche. Das war die Vereinbarung, bei der wir sagten, wir würden unsere Bomber auf dem Rollfeld zeigen, die Russen sagten, sie würden ihre zeigen, damit niemand Zweifel daran hat, wo die Bomber sind und ob sie mit Atomwaffen bewaffnet sind oder nicht. Nun, wir haben diesen Grundsatz gerade zerstört, und das wird in Russland sehr, sehr ernst genommen. Wir scheinen nicht zu verstehen, dass die Schwere dieser Aktion in Russland mit großer Angst und Wut betrachtet wird, weil die Russen frustriert sind über unsere Bereitschaft, alle Rüstungsbegrenzungsabkommen aus dem Fenster zu werfen. Das gefällt der kriegstreibenden Menge um Netanjahu und Selenskyj in Washington, aber es ist eine gefährliche Sache, gegen die wir als Amerikaner protestieren sollten. Aber ich höre niemanden, der Einwände erhebt. Die Frage ist: Wo ist Präsident Trump? Was tut er? Wo ist sein Einfluss? Und ich denke, wir müssen diese Frage beantworten.

Interviewer: Er ist überraschend ruhig, sogar in Bezug auf den Angriff auf die Flugfelder. Letzte Nacht wurde Caroline Leavitt, seine Pressesprecherin, zu diesen Themen gedrängt, und sie hat buchstäblich nicht geantwortet, nichts dazu gesagt, was er denkt, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass sie sich beraten, darüber nachdenken, nicht wissen, wie sie antworten sollen, ich bin mir nicht sicher. Aber es ist einer der seltenen Momente, in denen ich Trump still erlebt habe. Jemand, der nicht still ist, ist die russische Seite. Wenn Selenskyj dachte, dass der Angriff auf das Flugfeld Putin in die Knie zwingen und ihn zu Friedensverhandlungen zwingen würde, gibt es keinen Beweis dafür. Der russische Delegationsleiter Badinsky hat einen 12-Punkte-Plan veröffentlicht, und ich denke, es ist genauer zu sagen, das sind Kapitulationsbedingungen. Kurz zusammengefasst: permanente ukrainische Neutralität, Beendigung aller internationalen Abkommen, also kein NATO, rechtliche Garantien, dass die Ukraine ein nicht-nuklearer Staat bleibt, strenge Beschränkungen der Größe, Struktur und Bewaffnung des Militärs, also Demilitarisierung, vollständiger Schutz der Rechte, Freiheiten und des offiziellen Sprachstatus für die russischsprachige Bevölkerung, was auf die Minsker Abkommen zurückgeht, die Russland gefordert hat, gesetzliche Verbote dessen, was Russland als Verherrlichung des Nazismus bezeichnet, also Entnazifizierung, Aufhebung der westlichen Wirtschaftssanktionen seit Beginn des Krieges und so weiter. Alles läuft darauf hinaus, dass ihr alles tun werdet, was wir sagen.

Interviewer: Und um das noch zu verdeutlichen, der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Nenzia, hat jegliche Zweifel an der Bedeutung dieser Aussagen beseitigt: „Solange Kiew versucht, den Krieg zu verlängern und Russland durch Angriffe auf Wohn- und zivile Infrastruktur auf unserem Territorium zu provozieren, werden wir unsere spezielle Militäroperation fortsetzen und Objekte zerstören, die mit dem militärischen Potenzial des Kiewer Regimes verbunden sind. Keine neuen antirussischen Sanktionen, Waffenlieferungen an die Ukraine oder andere feindliche Schritte gegen Russland werden die unvermeidliche militärische Niederlage des Selenskyj-Regimes verhindern. Die Wahl liegt jetzt bei der Ukraine: Frieden durch Verhandlungen oder unvermeidliche Niederlage auf dem Schlachtfeld mit anderen Bedingungen für die Beendigung des Konflikts.“ Er hat es also klipp und klar gesagt: Entweder Verhandlungen oder Niederlage. Das klingt nicht nach einem Staat, der sich unter militärischem Druck fühlt. Ist das nur russische Angeberei, oder ist das eine Tatsachenfeststellung?

Oberst Doug Macgregor: Nein, ich denke, die Russen stellen die Fakten so dar, wie sie sie sehen. Und das ist nicht wirklich an Selenskyj gerichtet, seien wir ehrlich. Selenskyj ist irrelevant. Selenskyj ist eine Marionette, er ist keineswegs ein ernsthafter Staatsführer. Das wissen wir. Dies ist der Mann, der die Ukraine im Wesentlichen wie ein Gefängnis behandelt hat und jeden darin, der ihn nicht mag oder seine Operationen nicht unterstützt, wie einen Gefangenen behandelt hat. Ich denke, was Sie hören, ist eine Aussage, die an Präsident Trump gerichtet ist, weil die Erwartung in Moskau ist, dass Präsident Trump den Schlüssel zur Beendigung des Krieges hält. Und das tut er. Deshalb habe ich zuvor Präsident Trump angesprochen. Wenn wir etwas über Präsident Trump bis zu diesem Punkt sagen können, dann ist es, dass er völlig und vollständig versagt hat, seinen Willen seiner eigenen Administration aufzuzwingen.

Oberst Doug Macgregor: Was meine ich damit? Dies ist der Mann, der sagte, er würde ein paar Telefonate führen und all das in 24 Stunden beenden. Nun, wir haben herausgefunden, und er hat herausgefunden, dass Parolen und Angeberei keine Strategie sind. Es tut mir leid, Präsident Trump, aber zu versprechen, jemanden anzurufen, ist keine Strategie. Er hat keine Strategie, und zu diesem Zeitpunkt hat er jegliche Glaubwürdigkeit verloren, weil seine Gespräche mit Putin am Telefon oder die Gespräche zwischen seinen Vertretern und den Russen in Saudi-Arabien zu nichts geführt haben. Diese Versprechen einer Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern und einer Wiederherstellung eines gewissen Maßes an Höflichkeit in unseren Beziehungen, all das ist zu nichts gekommen. Das sind Dinge, die Präsident Trump sagte, dass er sie will, Dinge, die Präsident Trump sagte, dass er unterstützt. Also, was ist schiefgelaufen? Niemand schenkt Präsident Trump in seiner eigenen Administration Beachtung. Er ist umgeben von Menschen, die ihre eigenen Agenden haben, und ich bin sicher, dass sie ihn beschwichtigen, aber sie eilen in jede Richtung, die sie für angemessen halten. Es mag sein, dass sie in ihrem Kopf versuchen, das umzusetzen, was er will, aber die Wahrheit ist, dass es keine exekutive Kompetenz gibt. Mit anderen Worten, es gibt keinen Weg, keine Methode, um irgendetwas von dem zu tun, wovon Präsident Trump gesprochen hat. Und das ist für Präsident Putin keine Neuigkeit. Präsident Putin hat bei zahlreichen Gelegenheiten darauf hingewiesen: Ich habe in meinem Leben mit mehreren Präsidenten zu tun gehabt, er ist seit 25 Jahren da, und er hat etwas entdeckt: Was immer die Präsidenten tun wollten, ist nicht passiert, weil die föderale Bürokratie, die anderen Mitglieder der Bundesregierung, der Senat und das Repräsentantenhaus, diejenigen sind, die letztendlich die Politik bestimmen.