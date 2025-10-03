Oberst Douglas Macgregor: Krieg mit dem Iran steht unmittelbar bevor

Droht ein Krieg mit dem Iran? Analyse der Aussagen von Colonel Douglas Macgregor

In einem kürzlich veröffentlichten Video des YouTube-Kanals Judging Freedom vom 2. Oktober 2025 spricht Moderator Judge Andrew Napolitano mit Colonel Douglas Macgregor, einem bekannten Militäranalysten und ehemaligen Offizier der US-Armee, über die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten und die Möglichkeit eines Krieges zwischen den USA, Israel und dem Iran. Macgregor äußert sich kritisch zu den aktuellen militärischen und politischen Entwicklungen, insbesondere zur Rhetorik des US-Verteidigungsministers und zur Außenpolitik der USA. Der folgende Artikel beleuchtet die Kernpunkte der Diskussion, analysiert Macgregors Argumente und ordnet sie in den größeren geopolitischen Kontext ein.

Der drohende Konflikt mit dem Iran

Colonel Macgregor betont, dass die Vorbereitungen für einen möglichen Angriff auf den Iran sowohl von Israel als auch von den USA intensiviert werden. Er spricht von einem „entschiedenen Aufbau“ von Flugzeugen, Munition, Raketen und Seestreitkräften in der Region, einschließlich der Verlegung von Nachschub- und Betankungseinheiten. Laut Macgregor könnte ein Angriff „jederzeit“ erfolgen, spätestens jedoch innerhalb weniger Wochen, da Streitkräfte nicht dauerhaft in höchster Alarmbereitschaft gehalten werden können. Diese Einschätzung deutet auf eine akute Eskalationsgefahr hin, ohne dass die amerikanische Öffentlichkeit ausreichend über die Pläne informiert wird.

Macgregor kritisiert, dass die Entscheidungsfindung in diesem Kontext stark von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu beeinflusst zu sein scheint, der laut geleakten Dokumenten das Ziel verfolgt, die iranische Führung „enthauptend“ zu schwächen, um Chaos im Land zu stiften. Dieses Ziel wird von Macgregor als unrealistisch und gefährlich eingestuft, da der Iran über eine robuste Verteidigungsfähigkeit verfügt, die er auf 60 bis 70 % der gewünschten Kapazität schätzt. Er warnt, dass ein solcher Angriff hohe Verluste auf Seiten der Angreifer nach sich ziehen könnte, da der Iran diesen Konflikt als „existenzielle Bedrohung“ betrachten und mit allen Mitteln reagieren würde.

Ein zentraler Punkt in Macgregors Analyse ist die Frage, ob der Iran eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellt. Seine Antwort ist eindeutig: „Nein, das hat er nie.“ Er vergleicht die Situation mit Venezuela, das ebenfalls keine unmittelbare Gefahr für die USA darstelle. Dennoch scheint die US-Politik von anderen Interessen geleitet zu sein, insbesondere von denen Israels, was Macgregor als problematisch ansieht.

Kritik an der US-Militärpolitik

Ein weiterer Schwerpunkt der Diskussion ist die Rede des US-Verteidigungsministers (im Gespräch als „Secretary of War“ bezeichnet), die Macgregor als enttäuschend und unstrategisch kritisiert. Die Rede, die vor 800 hochrangigen Offizieren in Quantico gehalten wurde, fokussiert sich auf die Abschaffung „politisch korrekter“ Einsatzregeln und plädiert für „maximale Letalität“ im Kampf. Macgregor sieht darin eine implizite Ablehnung der Genfer Konventionen, die er als gefährlich betrachtet. Er verweist auf historische Beispiele wie die Feuerbombardements Japans im Zweiten Weltkrieg, die enorme zivile Opferzahlen verursachten, und zieht Parallelen zur aktuellen Situation in Gaza, wo die Missachtung von Kriegsvölkerrecht zu verheerenden humanitären Folgen geführt habe.

Macgregor kritisiert auch die mangelnde strategische Ausrichtung der Rede. Anstatt eine klare nationale Militärstrategie zu präsentieren, wiederhole der Minister alte Narrative über globale Bedrohungen, die an die Politik der Biden-Ära erinnern. Die hohen Kosten für die Versammlung der Offiziere (geschätzt auf 100 Millionen Dollar) und die fehlende Substanz der Rede verstärken den Eindruck einer schlecht durchdachten Veranstaltung.

Innenpolitische Kontroversen: Militäreinsatz in US-Städten

Ein besonders kontroverser Punkt ist die Aussage des Verteidigungsministers, amerikanische Städte wie San Francisco, Chicago oder Los Angeles als „Trainingsgelände“ für das Militär zu nutzen, um gegen illegale Einwanderung und Kriminalität vorzugehen. Macgregor distanziert sich von dieser Rhetorik, betont jedoch, dass die Nutzung des Militärs zur Unterstützung der Polizei in den USA eine lange Tradition habe. Er verweist auf historische Beispiele wie den Einsatz der Armee zur Niederschlagung eines Streiks in Philadelphia 1942 oder die Bekämpfung von Unruhen in Detroit 1968.

Dennoch warnt Macgregor vor den Risiken eines solchen Vorgehens. Der Einsatz von Militärgewalt in Großstädten erfordere sorgfältige Planung und eine klare Abgrenzung von Polizeiarbeit, um exzessive Gewalt und zivile Opfer zu vermeiden. Er kritisiert die mangelnde Vorbereitung der Streitkräfte für solche Szenarien und die unklare Kommunikation des Präsidenten über die Ziele solcher Maßnahmen.

Venezuela: Eine weitere Eskalationsfront?

Macgregor äußert sich besorgt über die militärischen Aktivitäten der USA vor der Küste Venezuelas. Präsident Trump habe angedeutet, in Venezuela intervenieren zu wollen, ohne jedoch die genauen Ziele oder die strategische Begründung darzulegen. Macgregor vergleicht die geografischen Herausforderungen Venezuelas mit denen eines großen Landes wie Frankreich und Deutschland zusammen und warnt vor den Risiken einer Intervention. Eine fehlgeschlagene Operation könnte zu einer langwierigen Besetzung führen, ähnlich wie in Vietnam, und das Ansehen der USA in Lateinamerika weiter beschädigen.

Er kritisiert die mangelnde öffentliche Debatte über diese Pläne und die Passivität des Kongresses, der seiner Pflicht zur Kontrolle des Präsidenten nicht nachkomme. Macgregor fordert eine Rückkehr zu einer transparenteren Kommunikation, wie sie etwa durch Franklin D. Roosevelts „Fireside Chats“ praktiziert wurde, um die Bevölkerung über die Gründe und Ziele solcher militärischen Vorhaben aufzuklären.

Militärische Ethik und die Rolle der Streitkräfte

Ein wiederkehrendes Thema in Macgregors Ausführungen ist die Frage der militärischen Ethik und der Pflichten von Soldaten. Er kritisiert die Äußerungen des ehemaligen Generalstabschefs Mark Milley, der betonte, dass Soldaten einen Eid auf die Verfassung und nicht auf eine Einzelperson leisten. Macgregor weist darauf hin, dass der Eid auch die Pflicht zum Gehorsam gegenüber dem Präsidenten und den befehlshabenden Offizieren umfasst. Soldaten, die mit einem Befehl moralisch oder rechtlich nicht einverstanden sind, müssten zurücktreten, anstatt stillschweigend zu gehorchen oder später öffentlich zu kritisieren.

Macgregor sieht in der aktuellen Führung eine Tendenz zur Inkonsequenz, bei der Offiziere im Ruhestand oft andere Ansichten äußern als während ihrer aktiven Dienstzeit. Dies untergrabe das Vertrauen in die militärische Führung und schwäche die Integrität der Streitkräfte.

Wirtschaftliche und globale Folgen

Macgregor hebt die potenziellen wirtschaftlichen Folgen eines Krieges mit dem Iran hervor. Ein Konflikt könnte die Straße von Hormus blockieren, was zu einem Anstieg der Ölpreise und einer globalen Wirtschaftskrise führen würde. Er betont, dass Länder wie China und Russland durch alternative Lieferwege weniger stark betroffen wären, während die USA und ihre Verbündeten massive wirtschaftliche Schäden erleiden könnten. Diese Perspektive unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Abwägung der Risiken und einer öffentlichen Debatte über die Konsequenzen eines solchen Krieges.

Fazit

Colonel Douglas Macgregor zeichnet in seinem Gespräch mit Judge Napolitano ein düsteres Bild der aktuellen US-Außen- und Militärpolitik. Die drohende Eskalation mit dem Iran, die unklare Strategie in Venezuela und die kontroverse Rhetorik über den Einsatz des Militärs im Inland werfen Fragen nach der Verantwortung und Transparenz der politischen und militärischen Führung auf. Macgregor fordert eine Rückbesinnung auf nationale Verteidigung statt offensiver Kriegsführung und eine stärkere Kontrolle durch den Kongress. Seine Warnungen vor den humanitären, wirtschaftlichen und strategischen Folgen eines Krieges mahnen zur Vorsicht und unterstreichen die Notwendigkeit einer informierten öffentlichen Debatte.

Die Diskussion zeigt, dass die geopolitischen Spannungen nicht nur militärische, sondern auch ethische und wirtschaftliche Herausforderungen mit sich bringen, die weit über die aktuellen Konflikte hinausreichen. Macgregors Aufruf zur intellektuellen Ehrlichkeit und strategischen Besonnenheit ist ein dringender Appell an die Verantwortlichen, die langfristigen Konsequenzen ihrer Entscheidungen zu bedenken.