„Der Tod ist besser als dieses Leben“: Vertriebene Palästinenser in Gaza werden in ihren Zelten bombardiert

Von Abdel Qader Sabbah

Israel griff Zeltlager und das Al-Aqsa-Krankenhaus an, während Palästinenser vor der sich verschärfenden ethnischen Säuberungskampagne Israels im Norden flohen.

DEIR AL-BALAH – Vertriebene Palästinenser in Deir al-Balah, Gaza, versuchten am Mittwoch, die grundlegendsten Einrichtungen in ihrem Zeltlager zu errichten – eine provisorische Wasserleitung –, als ein israelischer Drohnenangriff sie traf. Splitter rissen Fleisch und Knochen auseinander, töteten vier Menschen, verletzten neun und zerstörten mehrere Zelte.

„Ali Hassan al-Masri, ein Krankenpfleger, ist jetzt ein Märtyrer. Es gibt keine Worte mehr“, sagte der Bruder eines der Getöteten zu den Menschen, die sich am Eingang des Al-Aqsa-Krankenhauses versammelt hatten, als die Leichen auf einem kleinen Pickup-Truck, in Decken gehüllt, ankamen. Al-Masris Mutter fuhr mit ihnen auf der Ladefläche mit, hob ihre blutigen Hände in die Luft und jammerte vor Kummer. Sie gehörten zu den 77 Leichen und 222 Verletzten, die innerhalb von 24 Stunden in Krankenhäusern in ganz Gaza ankamen, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Donnerstagmorgen mit.

„Wir sind Vertriebene. Wir waren im Norden, und sie sagten uns, wir sollten rausgehen und in die humanitäre Zone gehen. Sie sagten, wir sollten südlich von Wadi Gaza gehen. Wir gingen südlich von Wadi. Bei der ersten Vertreibung sind wir nicht gegangen. Dieses Mal konnten wir nicht bleiben, also sind wir hierher gekommen“, erzählte Ismail Abu Sharakh, ein Augenzeuge des Angriffs am Mittwoch, Drop Site, während er auf die zerstörten Zelte am Ort des Angriffs zeigte.

Er hielt einen Bündel zerfetzter Banknoten hoch, die die Bewohner zusammengelegt hatten, um eine provisorische Wasserleitung zu kaufen, die nichts weiter als ein dünnes Rohr mit hervorstehenden Schläuchen war, die zu verschiedenen Zelten führten. Die Überreste der israelischen Munition lagen neben einem kleinen Krater, wo sie eingeschlagen war. Die umliegenden Zelte waren durch Granatsplitter zerfetzt und zerrissen. Blutbefleckte Matratzen und Fleischstücke lagen auf dem Boden.

„Alle hier sind Vertriebene, niemand ist an irgendetwas beteiligt, weder am Widerstand noch an sonst etwas. Sie haben uns mit einem Drohnenangriff vernichtet. Sie machen uns zu Hackfleisch“, sagte Abu Sharakh. „Nirgendwo ist es sicher, das ist alles gelogen. Ganz Gaza ist nicht sicher. Kein arabisches Land ist sicher. Entweder töten sie uns alle oder sie vertreiben uns alle. Wir haben keine Kraft mehr. Mein Zelt ist jetzt weg. Was soll ich ohne Zelt machen? Meine Sachen sind weg. Ich halte das nicht mehr aus. Tag für Tag. Wir sind erschöpft.“

Während Präsident Donald Trump seinen 20-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges anpreist, hat Israel seine genozidalen Angriffe auf den gesamten Gazastreifen weiter verstärkt. Eine ethnische Säuberungskampagne, die sich auf Gaza-Stadt konzentriert, im August begann und Hunderttausende in den Süden vertrieben hat, nahm am Mittwoch eine neue Wendung, als Israels Verteidigungsminister eine letzte Warnung an die Palästinenser in der Stadt aussprach und sagte, dies sei „die letzte Gelegenheit für die Bewohner Gazas, die dies wünschen, nach Süden zu ziehen“, und dass jeder, der bleibe, als „Terrorist und Terrorunterstützer“ betrachtet werde.

Die Provinz Gaza, in der im August offiziell eine Hungersnot ausgerufen wurde, ist praktisch von humanitärer Hilfe abgeschnitten. Das israelische Militär sperrte am Mittwoch die Hauptküstenstraße Al-Rashid und verbot den Palästinensern, auf dieser Straße nach Norden zu fahren. Nach dem Erlass griff Israel ein Auto an, das von Süden nach Norden fuhr, und tötete vier Palästinenser. Am Donnerstag wurden laut Augenzeugenberichten drei weitere Palästinenser getötet, als sie versuchten, zu Fuß nach Norden zu gelangen. Diese Entscheidung nimmt den Palästinensern in einigen Stadtteilen von Gaza-Stadt eine ihrer letzten Lebensadern, da sie auf Händler angewiesen waren, die über Al-Rashid Waren aus dem Zentrum und Süden Gazas nach Gaza-Stadt transportierten.

Die umfassende Offensive Israels auf Gaza-Stadt hat auch eine Reihe von Krankenhäusern zur vollständigen Schließung gezwungen und internationale Hilfsorganisationen, darunter Ärzte ohne Grenzen und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, dazu veranlasst, ihre Arbeit einzustellen und die Stadt zu verlassen.

Unterdessen wurden am Mittwoch im Al-Aqsa-Krankenhaus in Deir al-Balah blutüberströmte Verletzte auf Tragen hereingebracht, auf Decken getragen oder stolperten allein in einem stetigen Strom herein. Ein halbes Dutzend Leichen in weißen Leichensäcken stapelten sich vor der Mauer des Krankenhauses. Im heruntergekommenen Leichenschauhaus lagen vier weitere Tote auf dem rot befleckten Boden, einer von ihnen, von der Größe eines kleinen Kindes, war in ein Bettlaken gewickelt. Am Morgen nahmen Dutzende Menschen an einer Trauerfeier im Krankenhaus für den palästinensischen Journalisten Yahya Barzaq teil, der am Dienstag zusammen mit fünf weiteren Menschen bei einem Luftangriff getötet worden war.

Später am Mittwoch traf ein Luftangriff ein Zelt im Innenhof des Al-Aqsa-Krankenhauses und verletzte zwei Menschen schwer. Das Medienbüro der Regierung in Gaza erklärte, dies sei der fünfzehnte Angriff auf das Al-Aqsa-Krankenhaus in den letzten zwei Jahren gewesen.

„Der Tod ist besser als dieses Leben“, sagte Abu Sharakh. „Warum uns verletzen? Tötet uns einfach und bringt es hinter euch. Das ist kein Leben, das wir führen.“