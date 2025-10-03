Überlegungen zu Trumps jüngsten Schritten

Moon of Alabama

Der US-Präsident Donald Trump drängt sein Land in eine unbequeme Richtung. Was könnten die Gründe dafür sein?

Seine jüngste Ansprache vor einer Versammlung aller Militärkommandanten beinhaltete die Forderung, den „Feind“ innerhalb des Landes zu bekämpfen:

Er sprach jedoch mit großer moralischer Klarheit über bestimmte Gruppen von Amerikanern, die er als ernste Bedrohung ansieht:

Die amerikanische Linke: „Sie sind wirklich schlecht. Es sind schlechte Menschen.“ Wiederum spricht er hier von Amerikanern.

Seine eigenen innenpolitischen Gegner: „Das sind bösartige Menschen, gegen die wir kämpfen müssen, genauso wie ihr gegen bösartige Menschen kämpfen müsst. Meine sind eine andere Art von bösartig.“

Amerikanische Journalisten: „Drecksäcke.“

Bewohner amerikanischer Innenstädte: „Tiere.“

Sein Verteidigungsminister Pete Hegseth rief die Generäle dazu auf, einer konservativen Ideologie zu folgen. Außerdem kündigte er eine Reduzierung der Generalsstellen an, was ihm die Möglichkeit geben wird, diejenigen Offiziere auszusortieren, die eine liberalere Haltung vertreten.

Trump möchte, dass das Militär US-Städte als Trainingsgelände nutzt (archiviert):

In diesem Moment berichtete der Präsident von einem Gespräch mit seinem Verteidigungsminister: „Ich sagte zu Pete, wir sollten einige dieser gefährlichen Städte als Trainingsgelände für unser Militär nutzen.“

Dies scheint zusammen mit den Razzien der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) eine Vorbereitung auf die Bekämpfung schwerer innerer Unruhen zu sein. Doch es gibt bisher keinen Grund, warum es zu großen Unruhen kommen sollte. Die US-Gesellschaft ist im Allgemeinen keine rebellische. Warum sollte Trump also wahrnehmen, dass Unruhen bevorstehen?

Auf der anderen Seite bereitet sich Trump eindeutig auf einen größeren globalen Krieg vor.

Eine weitere Kriegsrunde mit dem Iran steht unmittelbar bevor. Tankflugzeuge wurden in den Nahen Osten verlegt, Israels Luftabwehr wurde mit weiteren THAAD-Startern verstärkt, und eine Trägergruppe läuft ins Mittelmeer ein.

Auch die Verstärkung der Kräfte in der Nähe Venezuelas geht weiter. Es handelt sich eindeutig um einen Aufbau in Richtung eines Regimewechselversuchs (archiviert).

Trump hat den Austausch von Geheimdienstinformationen mit der Ukraine verstärkt, um tiefe Schläge nach Russland zu ermöglichen.

Gleichzeitig scheint die USA weitgehend darauf verzichtet zu haben, dem Aufstieg Chinas militärisch entgegenzuwirken.

Ein Regimewechsel im Iran und in Venezuela könnte eine enorme Menge zusätzlicher Energieressourcen unter Washingtons Kontrolle bringen.

Wenn der große Börsencrash, vor dem alle warnen, schließlich eintritt, wird die US-Wirtschaft schwer geschädigt werden.

Unruhen in den USA könnten dann Realität werden.

Die Kontrolle über zusätzliche Ressourcen würde die negativen Auswirkungen auf den US-Dollar und die Verschuldungsposition abmildern.

Erwartet Trump so etwas?