Dein Auto redet hinter deinem Rücken – und die Versicherung hört zu

Die Autoversicherung hat aufgehört, ein Register vergangener Unfälle zu sein, und sich in ein Live-Experiment zur Verhaltenskontrolle verwandelt.

Christina Maas

Über das letzte Jahrhundert hinweg war die Kfz-Versicherung ein verschlafenes Zahlenspiel. Man füllte ein Formular aus, gab Alter, Geschlecht und Postleitzahl an und bekam einen Tarif, der auf den Wracks basierte, die Menschen hinterlassen hatten, die einem zufällig ähnlich sahen.

Doch im Jahr 2025 ist diese Art des Schätzens offenbar zu altmodisch für eine Billionen-Dollar-Industrie. Heute geht es nicht mehr darum, wer du bist, sondern wie oft du in der Nähe eines Starbucks zu scharf bremst.

Die Versicherung ist in den Vollüberwachungsmodus übergegangen. Programme wie Progressive’s Snapshot und State Farm’s Drive Safe & Save wollen nicht mehr nur deine gefahrenen Kilometer wissen.

Sie wollen bei jeder Fahrt auf dem Beifahrersitz sitzen, deine nächtlichen Fahrten durchscrollen, dein Handytippen an roten Ampeln markieren und deinem Underwriter zuflüstern, wann immer du eine Kurve etwas zu schnell nimmst.

Die Belohnung, so wird uns gesagt, sind „niedrigere Tarife für sichere Fahrer“. Der Haken, etwas tiefer vergraben: Wer beim Roboter-Schiedsrichter nicht gut abschneidet, sieht seine Prämien steigen.

Vom Dongle zur Vollintegration

Die Technologie, die all dies möglich machte, wanderte still und leise von Dongles im Zigarettenanzünder zu Handy-Apps und werkseitig eingebauten Sensoren.

Dein Telefon weiß, wenn du zu schnell fährst. Dein Auto weiß, wann du das Restaurant verlassen hast. Irgendwo dazwischen entscheidet eine Versicherung, ob du noch „niedriges Risiko“ bist.

Moderne Autos spucken Daten aus, wie alte Buicks Öl verloren. Die Autohersteller erkannten, dass man mit dem Verkauf dieser Daten mehr Geld machen konnte als mit der Reparatur der Federung.

LexisNexis und die Telematik-Industrie

LexisNexis – den meisten als juristische Rechercheseite bekannt – ist auch eines der größten privaten Überwachungsunternehmen, von dem man nie gehört hat. Heute betreibt es eine Telematics Exchange, um dieses Daten-Buffet direkt an Versicherer zu verpacken und zu vertreiben.

Als Kia 2024 an Bord ging, reihte es sich in eine wachsende Liste von Autoherstellern ein, die dabei helfen, das aufzubauen, was im Wesentlichen einem Verhaltens-Kreditscore für Fahrer gleichkommt.

Die meisten Menschen haben keine Ahnung, dass dies geschieht. Die Verkaufsmasche der Unternehmen ist stets dieselbe: besseres Feedback, mehr Sicherheit, günstigere Tarife.

Und klar, vielleicht ein paar nützliche Tipps zum Nicht-Drängeln auf nasser Fahrbahn. Aber die Daten hören nicht beim Feedback auf.

GM und der Skandal um OnStar Smart Driver

General Motors hatte beispielsweise ein Produkt namens OnStar Smart Driver. Der Name allein klingt nach etwas, das man bei einem Software-Update wegklickt.

Den Fahrern wurde gesagt, sie bekämen hilfreiche Sicherheitstipps. In der Praxis wurden ihre Daten auch an Versicherungsmathematiker weitergereicht.

2024 flog das System auf, nachdem ein Bericht enthüllte, dass GM dieses Verhaltensprofil in Preismodelle einspeiste. Nicht nur Kilometerstand, sondern auch Standort, Tageszeit, möglicherweise sogar, wie oft man zur Stoßzeit in der Nähe einer Schule unterwegs war.

Die Federal Trade Commission schritt ein, verbot GM für fünf Jahre den Verkauf von Standort- und Verhaltensdaten, und GM zog daraufhin Smart Driver zurück und distanzierte sich von seinen liebsten Datenhändlern.

Der Bundesstaat Texas reichte anschließend Klage ein.

Allstate, Arity und die Datensammelwut

Während der Name Allstate vielleicht immer noch Bilder von Dennis Haysbert weckt, der dir versichert, dass du „in guten Händen“ bist, wühlt das Unternehmen in Wahrheit längst in deinem Handy.

Allstate besitzt die Telematik-Tochter Arity, die sich selbst – ohne Ironie – als Inhaber „des größten Fahrverhaltens-Datensatzes, der mit Versicherungsschäden verknüpft ist“ bezeichnet.

Arity sammelt Daten von Apps, die mit Versicherungen nichts zu tun haben. Wenn deine Wetter-App nach Standortzugriff fragt, fütterst du damit möglicherweise unwissentlich Arity mit nutzbaren Signalen.

Diese Informationen werden weiterverkauft – nicht nur an Versicherer, sondern auch an Werber, Scoring-Plattformen und jeden anderen Kunden mit Scheckbuch.

2025 hatte Texas genug gesehen. Der Staat verklagte Allstate und Arity mit der Begründung, dass sie heimlich persönliche Daten über Handy-Apps abgezapft und in firmeneigene Erkenntnisse verwandelt hätten – ohne Zustimmung der Fahrer.

Sollten die Anklagen Bestand haben, müsste Arity erklären, wie ein Datamining-Arm mit Zugriff auf Millionen Telefone diese Klage nicht hat kommen sehen.

Das große Missverständnis

All das offenbart die Kluft zwischen dem, was Versicherer wollen – live, hyper-spezifische Verhaltensdaten – und dem, was Verbraucher glauben, preiszugeben.

Die meisten lesen das Kleingedruckte bei App-Installationen nicht. Und kaum ein Autokäufer stellt sich vor, dass die frisch finanzierte Limousine fünf Jahre lang still und leise Verhaltensberichte an eine Versicherungsdatenbank schickt.

Cambridge Mobile Telematics und die unsichtbare Überwachung

Auch Cambridge Mobile Telematics (CMT) spielt eine zentrale Rolle. Wer in einem Telematik-Programm steckt, hat gute Chancen, dass CMT im Hintergrund mitliest.

GPS-Pings, Beschleunigungsspitzen, sämtliche Bewegungen des Handys – all das wird in Scores verwandelt, die direkt an Versicherer gehen, selbst wenn du nie einen Schaden gemeldet hast.

Doch die Bewertung deiner Kurventechnik ist nur die halbe Geschichte.

Dashcams und Zwangsüberwachung im Fuhrpark

Dashcams, einst ein kurioses Zubehör, sind für gewerbliche Flotten heute nahezu Pflicht. Versicherer erwarten Kameras in jedem Lkw, jeder Fahrerkabine.

Begründung: riesige Schadensersatzurteile in Gerichtsverfahren. Dashcam-Aufnahmen sind das bevorzugte Beweisstück.

Zwar können Kameras Sicherheit und Klarheit bringen, aber sie bedeuten auch: ständige Überwachung für Fahrer, ob auf der Autobahn oder im Stand.

Für Privatfahrer in den USA gibt es bislang keine verpflichtenden Dashcam-Rabatte. In Großbritannien testen erste Versicherer solche Policen. Doch der Trend ist eindeutig.

Der nächste Schritt: Biometrische Überwachung

Als wäre die Überwachung von Fahrverhalten, Handy-Nutzung, Standort und Bremsmustern nicht genug, prüft die Branche nun auch den Zugriff auf deine Vitalwerte.

Der neueste Vorstoß kommt von NEC, bekannt für Gesichtserkennung in Flughäfen. NEC hat sich mit MOTER Technologies zusammengeschlossen, einer US-Datenfirma unter dem Dach von Aioi Nissay Dowa Insurance.

Ihr Plan: Biometrische Überwachung direkt in die Autoversicherung integrieren.

Das System soll das Gesicht eines Fahrers in unter zehn Sekunden scannen und Puls, Sauerstoffsättigung und Atemfrequenz schätzen.

Diese Technologie gewann 2024 auf der CES sogar einen Innovationspreis – Fortschritt, so verkauft.

Automatisierte Schadensbewertung

Kernstück ist ein neues KI-basiertes Tool zur automatisierten Schadensanalyse.

Durch die Fusion von NECs Videoerkennung, Vision-LLM und MOTERs Telematik-Plattform sollen Unfälle aus Dashcam-Footage, Sensordaten und biometrischen Eingaben rekonstruiert werden.

Das Ziel: schneller, effizienter – aber auch mit der Option, automatisiert Ansprüche abzulehnen.

Das Ende der Privatsphäre auf der Straße

Versicherung ist längst keine stille Hintergrundsicherung mehr. Sie ist ein Live-Feed menschlichen Verhaltens, immer laufend, immer beobachtend, immer neu kalkulierend.

Damit ändert sich mehr als nur der Preis. Es verändert die Beziehung zwischen Menschen und einem Finanzprodukt, das früher unsichtbar war.

Die größere Dimension ist kulturell. Wenn Versicherer biometrische Scans, Fahrerscores und Kamerafeeds als Preis der Absicherung normalisieren, verschwindet die Idee von Privatheit im Straßenverkehr.

Was einst ein Zahlenspiel im Hintergrund war, ist nun ein System der Verhaltenssteuerung, in dem versicherbar sein und überwacht werden dasselbe bedeutet.