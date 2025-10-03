Der Coup, die Katastrophe und die Verschwörung

Von Jeffrey A. Tucker

Eine Website, die sich auf Datenvisualisierungen spezialisiert hat, bot eine hilfreiche Grafik zur globalen Inflation 2020–2025 an, ohne weiteren Kommentar dazu, wie oder warum das passiert ist. Die Ergebnisse sind atemberaubend und erstaunlich und erinnern daran, dass kaum jemand wirklich verarbeitet hat, was sich in diesen fünf Jahren ereignet hat.

Die meisten Währungen der Welt verloren 25–35 Prozent an Wert, mit Ausnahme des Fernen Ostens.

Das ist eine technische Beschreibung, die verschleiert, was tatsächlich geschah. Die Mittel, mit denen die meisten Menschen weltweit den liquiden Teil ihres Besitzes – das durch harte Arbeit und Sparen verdiente Geld – hielten, wurden um ein Viertel oder mehr beraubt.

Wo ist es hin? Schließlich ist der Reichtum nicht im Meer versunken. Er wurde von einer Gruppe auf eine andere übertragen. Er ging von den Armen und der Mittelschicht zu den Eliten in den gut vernetzten Branchen und der Regierung. Er wurde einfach von einem Sektor in einen anderen gesaugt, und so wurde innerhalb weniger Jahre erreicht, was in normalen Zeiten unmöglich gewesen wäre.

Die erzwungene Umverteilung des Reichtums verlief von kleinen zu großen Unternehmen, von der physischen zur digitalen Wirtschaft, von Ladengeschäften zu Online-Plattformen, von Bürgern zu regierungsnahen Auftragnehmern, von Arbeitern zu Fremdkapital, von Familien zu Konzernen, von Sparern zu einer hoch verschuldeten Regierung und so weiter.

Man ist völlig frei zu glauben, dass dies alles nur ein Fehler war. Einfach schlechte Politik. Die Welt geriet wegen eines Erregers in Panik, und die Zentralbanken ließen die Druckerpressen laufen. Aus Mitgefühl mit unserem Leiden überschütteten die Gesetzgeber die Bevölkerung mit frischem Papiergeld, das wir verwendeten, um Hardware und digitale Spielereien zu kaufen, während wir eine Sucht nach Online-Unterhaltung entwickelten.

Bedauerlicherweise und irrtümlich kriminalisierten Regierungen kleine Unternehmen und subventionierten große. Unbeabsichtigt wurden unsere Gemeinschaften und erweiterten Familien gespalten, dann zertrümmert und durch die einzige vorhandene Technologie ersetzt – Zoom und TikTok, während wir darauf warteten, dass künstliche Intelligenz die durch Schul- und Universitäts­schließungen verlorene Intelligenz ersetzt.

Traurigerweise machten die Spritzen, von denen alle dachten, dass sie uns retten würden, uns kränker denn je – sicherlich ein ehrlicher, aber fehlgeschlagener Versuch –, während sich eine deprimierte Bevölkerung an Cannabis und Alkohol gewöhnte, die aus geöffneten Geschäften erhältlich waren, und Psychopharmaka in Anspruch nahm, die durch liberalisierten Zugang via Telemedizin neu verfügbar waren. Die Bevölkerung der entwickelten Welt verlor drei Jahre an Lebenserwartung.

Man kann glauben, dass dies alles den Menschen weltweit gleichzeitig durch eine Serie erbärmlicher Fehlurteile widerfahren ist.

Oder man könnte realistischer sein und sehen, dass dies keineswegs ein Fehler war. Es war vollständig beabsichtigt, die Entfaltung eines dunklen Plans, ausgeheckt von einer unbeschreiblich sadistischen herrschenden Klasse. Tatsächlich, wenn all dies ein Unfall gewesen wäre, hätten wir doch inzwischen sicher eine Entschuldigung gehört.

Es gibt auch die Planungen, die beteiligt waren. Da war Event 201, das weniger bekannte Crimson Contagion und viele andere. Sie werden in der Mainstream-Presse gewöhnlich als Proben für unvorhergesehene Notfälle beschrieben, wie Resilienztraining. Absurd. Das wurde lange im Voraus geplant. Wir haben alle Belege. Dies zu erkennen und die Punkte zu verbinden, macht einen nicht zu einem Verschwörungstheoretiker. Es macht einen zu einem Menschen, der die Fähigkeit zum Denken besitzt.

Bösartige Motive und Pläne zu leugnen, macht einen unvorstellbar naiv, fast sediert. Im besten Fall macht es einen geschichtlich ungebildet.

Nach fünf Jahren, was können wir über den Plan und Zweck dieser Katastrophe sagen? Wir alle haben unsere Ansichten. Sicherlich gibt es innerhalb der Brownstone-Reihen viele Meinungen. Wir streiten die ganze Zeit untereinander. Eine saubere und klare Erklärung zu finden, ist nicht einfach, da es so viele bewegliche Teile und so viele industrielle Opportunisten gab, die die Krise nutzten, um Kasse zu machen.

Also haben wir alle unsere eigenen Urteile. Meines ist folgendes: Es gab drei Hauptmotive und Zwecke, die Welt, wie wir sie kannten, zu zerstören: politisch, industriell und pharmazeutisch.

Politisch

In den Jahren vor der Covid-Reaktion wurde der tiefe Staat in allen Nationen durch eine quälende Krise öffentlicher Volksabstimmungen erschüttert, die nicht zu seinen Gunsten ausgingen. Diese Bewegung wurde als populistisch gebrandmarkt und verurteilt, was bedeutete, dass tatsächliche Menschen demokratische Mittel nutzten, um ihre Meinung zu äußern. All das geschah zwischen 2010 und 2020 – man kann es auch Jahrzehnte früher datieren –, und gipfelte in den Lockdowns von 195 Ländern, was den Wendepunkt darstellte, als Hammerschlag gegen all diese populistischen Bewegungen.

Im Vereinigten Königreich hatten die Wähler den Brexit beschlossen, was eine tiefe Wunde im EU-Projekt war, das Jahrzehnte zurückreicht. Der auserwählte Führer in Großbritannien war natürlich Boris Johnson, der sich später erniedrigt sah, die Covid-Lockdown-Kampagne anzuführen. Dasselbe geschah in Brasilien mit dem Aufstieg und der Herausforderung durch Jair Bolsonaro.

In Italien war es Matteo Salvini als stellvertretender Premierminister und Innenminister, der eine „Italien zuerst“-Bewegung anführte, Marine Le Pen als Führerin des Rassemblement National in der französischen Politik, Viktor Orbán in Ungarn, der mit dem Eurozentrismus brach, Geert Wilders in den Niederlanden an der Spitze der Partei für die Freiheit, Rodrigo Duterte auf den Philippinen mit populistischem Appeal, Andrzej Duda in Polen mit nationalistischen Politiken und Recep Tayyip Erdoğan in der Türkei, der mit anti-globalistischen Trends im Einklang stand.

Man muss diese Leute nicht für „Gute“ halten, um zu erkennen, wie beängstigend sie für den neoliberalen Konsens sind, ein Begriff, den wir verwenden, um die permanente Herrschaft durch den Verwaltungsstaat zu bezeichnen, unterstützt von einer etablierten industriellen Elite in Finanzen, Pharma und anderswo.

Über allem stand Donald Trump in den USA, der 2016 trotz aller denkbaren Bemühungen und Erwartungen, dass er verlieren würde, gewann. Dies war der Schock eines Jahrhunderts US-Geschichte, ein sicheres Signal, dass das System, das seit vor dem Ersten Weltkrieg existierte, um US-Wahlausgänge zu manipulieren, zerbrochen war. Was war die Angst? Dass er ein Außenseiter war, der auf Wählerwünsche und gesunden Menschenverstand reagieren könnte. Das konnte das Establishment nicht ertragen.

Also wurde der Plan geschmiedet. Es waren die Medien, das Finanzestablishment, der Verwaltungsstaat – alle Hände an Deck. Die Wahl wurde wegen russischer Einmischung für ungültig erklärt und jahrelange Berichterstattung und Untersuchungen begannen, die am Ende absolut nichts hervorbrachten. Es fügte sich, dass das amerikanische Volk gerade den Mann gewählt hatte, der ein System sprengen würde, das ihr ganzes Leben lang gegen sie manipuliert war.

Da alle anderen Optionen scheiterten, spielten sie schließlich die Pandemie-Karte. Die Aktion entfaltete sich ab Herbst 2019 (Laborleck) bis zum Frühjahr 2020, als Trump, von allen Seiten umzingelt und nach langem Widerstand, schließlich die Lockdowns genehmigte, die die wachsende Wirtschaft zerstörten, die er aufzubauen versucht hatte.

Das Versprechen war, dass ein Impfstoff rechtzeitig zur Wahl bereitstehen würde, aber die Freigabe verzögerte sich durch den Sommer und Herbst, währenddessen er nur das Amt blockierte, aber ansonsten ignoriert und schließlich aus allen sozialen Medien gelöscht wurde. Nichts konnte das Desaster aufhalten, das sie zu verhindern versuchten: Er wurde wiedergewählt.

Den Rest der Geschichte kennen Sie: die Russland-Affäre, die Amtsenthebungen, die wilden Medienattacken und die späteren Attentatsversuche.

Zwei faszinierende Unbekannte:

Erstens: Erinnern wir uns daran, dass Trump James Comey, den Chef des FBI, feuerte, was ganz Washington in Panik versetzte. Der Mann im Justizministerium, der die Aufgabe übernahm, war Rod Rosenstein. Er hat eine Schwester, Dr. Nancy Messonnier, die bei den Centers for Disease Control and Prevention arbeitete. Es war Nancy, die am 25. Februar 2020 erstmals die US-Presse über die kommenden Lockdowns informierte, ohne jemals das Weiße Haus zu konsultieren.

Zweitens: Der Plan war, Trump als Präsidenten durch einen neuen Staatschef zu ersetzen, General Terrence John O’Shaughnessy. Eine Geschichte von Newsweek aus dem Jahr 2020 – nach der zweiten Trump-Vereidigung gelöscht – erklärt:

„Nach neuen Dokumenten und Interviews mit Militärexperten sind die verschiedenen Pläne – mit den Codenamen Octagon, Freejack und Zodiac – die geheimen Gesetze zur Sicherstellung der Kontinuität der Regierung. Sie sind so geheim, dass im Rahmen dieser außergewöhnlichen Pläne ‚Devolution‘ die normalen verfassungsmäßigen Nachfolgeregelungen umgehen könnte und militärische Kommandeure in den USA die Kontrolle übernehmen könnten… Der Offizier scherzt, in der Art makabren Humors, die für diese sich langsam entfaltende Katastrophe typisch ist, dass Amerika besser lernen sollte, wer Gen. Terrence J. O’Shaughnessy ist. Er ist der ‚combatant commander‘ für die Vereinigten Staaten und wäre theoretisch zuständig, wenn Washington ausgelöscht würde. Das wäre so lange, bis ein neuer ziviler Führer eingesetzt werden könnte.“

Das ist direkt aus Hollywood: Sieben Tage im Mai, der Film von 1964 mit Burt Lancaster, Kirk Douglas, Fredric March und Ava Gardner, der einen versuchten Militärputsch gegen den Präsidenten schildert.

Technologisch

Die digitale Revolution datiert auf die Erfindung des Webbrowsers 1995, hatte aber noch keine weitreichenden industriellen Implikationen für weitere zehn Jahre, bis Online-Geschäfte direkt mit physischen konkurrierten. Dieser Wandel wurde die dritte industrielle Revolution genannt – die zweite war Elektrizität, Verbrennungsmotoren und die Kommerzialisierung von Stahl zwischen 1870 und 1890 – aber sie kam zu langsam aufgrund von Gewohnheiten und langsamer Adoption.

Der Legende nach war jeder große technologische Umbruch der Geschichte von einem Maß an Gewalt begleitet, und vielleicht würde auch dieser keine Ausnahme sein. So dachten die Gurus in den oberen Reihen der Tech-Utopisten.

In der Zwischenzeit wuchs die Macht der neuen Player: Microsoft, Google, Facebook, Amazon, Apple, Twitter, Tesla, Oracle, Palantir, schließlich Nvidia und viele andere – das ganze Paket, das die Spitzenwerte der Börse stellte. Ihre Präsenz in Washington wuchs ebenso, zusammen mit Regierungsverträgen, dem Aufstieg von Big Data, globaler wirtschaftlicher Abhängigkeit und einer neuen Berufsklasse, überzeugt, dass ein Freizeitleben mit Tippen und Fernarbeit ihr Geburtsrecht sei.

Dieser bemerkenswerte Wandel betraf jede Branche, aber Visionäre in diesem Bereich glaubten, dass ein dramatischer Umbruch nötig sei, um die Welt von der Notwendigkeit eines dramatischen Wandels zu überzeugen. Das „Kreative“ in Joseph Schumpeters Theorie – er war ein großer Gelehrter, der falsch interpretiert und misscharakterisiert wird – war getan, aber der Teil der „Zerstörung“ dauerte zu lange.

Als die Lockdowns im März 2020 in den USA kamen, war der virale Artikel, der erstmals die Logik hinter „Fourteen Days to Flatten the Curve“ erklärte, von Tomás Pueyo, dem Besitzer einer Online-Lernplattform, der sonst nie etwas Epidemiologisches schrieb. Er war klar für diese Aufgabe eingesetzt, sein Artikel war klar ausgearbeitet und wurde dann von allen Social-Media-Plattformen verbreitet.

Nun, da sie die Kontrolle über die Informationsflüsse hatten, stiegen die Big-Tech-Plattformen, die teilweise durch Regierungsverträge an Einfluss gewonnen hatten, sofort ins Geschäft der Zensur ein, die sich Monat für Monat verschärfte. Amazon entfernte Bücher über Impfstoffe und Pharma, während alle sozialen Medien Accounts löschten, Google die Suche manipulierte, Facebook Dissidentenkonten und Gruppen sperrte und YouTube Millionen Videos löschte.

Gemeinschaften zerbrachen, Familien wurden zerstört, Freundesnetzwerke aufgelöst, Kirchen lahmgelegt – die Bevölkerung in weiten Teilen der Welt funktionierte 2024 kaum auf dem Niveau von fünf Jahren zuvor. Krankheit, Substanzmissbrauch und Depression breiteten sich aus, gegen den Hintergrund von Lernverlust durch zwei Jahre Schließungen, Masken und Impfpflichten an Schulen. Billionen wurden über die Bevölkerung geschüttet, damit sie die neuesten digitalen Tools kaufen und die Vorteile von Zoom-Hochzeiten, -Beerdigungen und -Gottesdiensten genießen konnte.

Aus dem Nichts kam die magische Lösung: die künstliche Intelligenz der großen Sprachmodelle. Sie war da, um die Suche zu verbessern, das Lesen überflüssig zu machen, sorgfältiges Denken zu ersetzen und alle bisherigen Erkenntniswege der Menschheit zu verdrängen. Sie ersetzt sogar das Beichtgespräch und die Therapiesitzung.

Glauben Sie wirklich, dass das alles Zufall war? Es sieht in jeder Hinsicht nach dem weitreichendsten industriellen Reset der Weltgeschichte aus. Er hat funktioniert.

Pharmazeutisch

Die mächtigste Industrie der Welt – die reichste und heimtückischste der Geschichte – ist die Pharmaindustrie. Es gibt keine nahen Konkurrenten, nicht einmal die legendären Waffenhersteller, Reeder und Sklavenhändler der Vergangenheit. Sie scheinen alle in der Hand zu haben: Medien, Wissenschaft, Medizin, Berufsverbände und die Bevölkerung im Allgemeinen.

Vor Covid war das nicht offensichtlich. Heute sollte es jedem auffallen, der hinschaut.

Theoretiker können eine überzeugende Geschichte dazu erzählen: Als die Suche nach Ressourcen und Profiten durch Plünderung erschöpft war, richteten die Parasiten unter den staatsgestützten Industrien ihre Aufmerksamkeit auf das ultimative Kolonisierungsziel: den menschlichen Körper selbst.

Das mag die große Geschichte sein, aber die kleinere dreht sich um eine Technologie, die vor Jahrzehnten vielversprechend schien, aber in normalen Zeiten nie eine Genehmigung erhielt: mRNA-Therapien, die es ermöglichen, im Schnellverfahren Tränke zu drucken, als Impfung gegen jedes erdenkliche Pathogen, verteilt auf Abonnementbasis mit digitaler Dokumentation.

Da es keine Möglichkeit für eine offizielle Genehmigung gab, wandten sich die tief eingebetteten Akteure im öffentlichen Gesundheitswesen an Notfallzulassungen, in der Hoffnung, einen Haftungsschutz zu erlangen, der in den Impfplan für Kinder eingebettet war. Das Problem war natürlich, dass Covid nie eine Gefahr für Kinder darstellte, aber die Verschwörer sahen in jeder empirischen Tatsache nur ein Hindernis, das zu überwinden war.

Zwischen dem Schüren öffentlicher Panik wegen bloßer Exposition, PCR-Tests mit 90 Prozent falsch-positiven Ergebnissen und subventionierter Fehlklassifizierung von Krankheiten und Todesfällen war das Erscheinen einer tödlichen Pandemie in der gesamten Bevölkerung nur eine Frage der Öffentlichkeitsarbeit. Ebenso wurde es notwendig, alternative Therapeutika aus dem Regal zu ziehen, allein um eine immunologisch naive Bevölkerung für die große Injektion zu bewahren. Dreist ist dafür noch ein schwaches Wort.

Es scheint mir selbst unglaublich, diese Worte zu tippen. Vor fünf Jahren, als Organisator der Great Barrington Declaration, hatte ich keine Vorstellung von der Wildheit der Industrie, gegen die wir standen. Die Lockdowns, das Distanzieren, die Masken, die Schließungen – vor fünf Jahren diese Woche – waren alle ein gigantischer Fehler der öffentlichen Gesundheit, ein unwissenschaftlicher Sprung in zerstörerischen Unsinn.

Ich persönlich brauchte zwei Jahre, um zu begreifen, welche Rolle die Pharmaindustrie und die modifizierte mRNA hier gespielt haben. Der erste Hinweis hätte die Abwertung der natürlichen Immunität sein müssen, ein Thema, das die Menschheit seit dem Peloponnesischen Krieg kennt. Der nächste Hinweis hätte die Entfernung der Impfungen von J&J und AstraZeneca sein müssen, die adenovirusbasierte Vektortechnologie verwendeten – sei es nur, um ein mRNA-Monopol zusammenzuschustern.

Tatsächlich gab es viele Hinweise auf dem Weg dorthin. Ich erhielt schon früh einen Anruf von einem wichtigen Akteur in der Pandemieplanung, der mir den Plan erklärte. Es war so absurd, dass ich ihm nicht glaubte und auflegte. Ich hätte ihn ernst nehmen sollen: Schließlich war er unter George W. Bush für die Pandemieplanung zuständig und leitete die Impfstoffforschung für die Gates Foundation.

In der Zwischenzeit häufen sich die Beweise für die Schädlichkeit, aber auch für die rohe Kraft der mRNA-Plattform. Sie stellen sich tatsächlich eine transhumanistische Zukunft vor, in der jede Krankheit ein Heilmittel erfordert, das mit digitaler Technologie überwacht werden kann – eine Zukunft, die nicht nur die natürliche Biologie und den freien Willen, sondern auch Privatsphäre und echte Gesundheit aushöhlt. Es ist nicht unplausibel, diese Technologie als eine Erweiterung der eugenischen Ambitionen von vor einem Jahrhundert zu betrachten.

Die andauernde Krise

Jeder, der sich vorstellt, dass ein guter Führer in einem Land die Lösung für diese beispiellose Krise sein würde, übersieht 1) dass die Covid-Reaktion global und nicht national war, und 2) dass die Industrien, die die Agenda vorantreiben, mächtiger sind als jede Regierung der Welt, ja sogar alle Regierungen zusammen.

Die jüngste Pressekonferenz, in der der sonst so widerstandsfähige und starke Donald Trump sich gegenüber Pfizer so verhielt, als wäre es sein Chef, hätte alles offenlegen müssen. RFK Jr. konnte die Szene nur mit Verachtung betrachten.

Im Vereinigten Königreich werden heute Menschen wegen falscher Äußerungen auf Facebook ins