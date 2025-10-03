Trumps Krieg gegen Amerika

Trumps neueste präsidiale Memoranden kriminalisieren Kritiker des Imperiums, des Kapitalismus, des christlichen Nationalismus, staatlicher Missbräuche und jener, die gegen Rassismus und Geschlechterdiskriminierung kämpfen.

Chris Hedges

Faschisten sind historisch gesehen erstaunlich offen über die Welt, die sie schaffen wollen. Diejenigen, die sie ins Visier nehmen, sind trotz dieser Transparenz erstaunlich begriffsstutzig in Bezug auf das, was kommt.

Die bislang bedrohlichste Warnung unserer einheimischen Faschisten ist das neueste präsidiale Memo „Bekämpfung von inländischem Terrorismus und organisierter politischer Gewalt“. Es beschuldigt jeden Kritiker von Strafverfolgung, Immigration and Customs Enforcement (ICE), des amerikanischen Imperiums, des Kapitalismus, der christlichen Rechten, der Verfolgung von Migranten und jene, die Diskriminierung aufgrund von Rasse und Geschlecht anprangern, ebenso wie jene, die das weiße, männliche Patriarchat infrage stellen – beschrieben als „traditionelle amerikanische Ansichten über Familie, Religion und Moral“ –, „gewaltsame Revolution“ zu schüren.

Es ist eine Kriegserklärung an die sogenannte „radikale Linke“, jene, denen die Trump-Administration „abscheuliche Attentate und andere Akte politischer Gewalt“ anlastet – vom Mord am rechtsgerichteten Kommentator Charlie Kirk bis hin zum „Attentat 2024 auf einen leitenden Gesundheitsmanager und dem Attentatsversuch 2022 gegen Supreme-Court-Richter Brett Kavanaugh“. Das Memo listet weiter die beiden Attentatsversuche auf Trump selbst auf.

Das Memo, typisch für die selbstgefälligen Narrative, die Trump bevorzugt, ignoriert den Mord eines christlichen Nationalisten an der demokratischen Abgeordneten des Bundesstaates Minnesota Melissa Hortman und ihrem Ehemann sowie den versuchten Mord am Staatssenator John Hoffman und seiner Frau.

Diese „Antifaschisten“, warnt das Memo des Weißen Hauses düster, „haben eine Bewegung geschaffen, die Gewalt umarmt und aufwertet, um politische Ziele zu erreichen, einschließlich der Rechtfertigung weiterer Attentate.“

Die Definition von Staatsfeinden in dem Memo ist absichtlich amorph, gegründet auf der Fiktion von Phantomorganisationen, die auf Mord und Aufruhr aus sind. Die Anschuldigungen sind absurd. Sie basieren nicht auf Beweisen oder überprüfbaren Fakten. Aber wie in allen totalitären Regimen ist Wahrheit das, was diejenigen an der Macht als Wahrheit deklarieren. Diese „Wahrheit“ rechtfertigt den Kreuzzug.

Das Memo kehrt den Rechtsstaat dreist um. Es macht das Recht zu einem Instrument der Ungerechtigkeit. Es nutzt den Anschein föderaler Behörden, Gerichte und Prozesse, um Staatsverbrechen zu legalisieren. Es ist gegründet auf magischem Denken, bizarren Verschwörungstheorien und einer Paranoia, die selbst die laueste Form von Dissens oder Kritik als Verrat betrachtet.

Diejenigen, die sich dem Staat widersetzen, werden, so erwarte ich, einen nach dem anderen enthauptet. Die vergebliche Hoffnung, dass der Staat jene dulden wird, die gehorchen, wird viele zum Schweigen bringen, die bereits verurteilt sind.

„Universelle Unschuld“, schreibt Aleksandr Solschenizyn in Der Archipel Gulag, „führte auch zum universellen Versagen zu handeln. Vielleicht holen sie dich nicht? Vielleicht geht alles vorbei.“

„Die Mehrheit sitzt still und wagt zu hoffen“, schreibt er. „Da du nicht schuldig bist, wie können sie dich verhaften? Es ist ein Irrtum!“

„Verleiht Hoffnung Kraft oder schwächt sie einen Menschen?“ fragt Solschenizyn. „Wenn der Verurteilte in jeder Zelle sich auf die Henker gestürzt und sie erwürgt hätte, als sie hereinkamen, hätte das die Exekutionen nicht schneller beendet als Appelle an das Allrussische Zentrale Exekutivkomitee? Wenn man schon am Rand des Grabes steht, warum nicht Widerstand leisten?“

„War aber nicht alles von Anfang an vorherbestimmt, vom Moment der Verhaftung an?“ fragt er. „Doch alle Verhafteten krochen auf Knien auf dem Pfad der Hoffnung dahin, als wären ihnen die Beine amputiert.“

Totalitäre Regime erlassen weitreichende Sicherheitsdekrete – von Stalins Artikel 70 bis zum NS-Gesetz über Heimtückische Praktiken –, um sich selbst die umfassenden Befugnisse zu geben, wahllos jeden ins Visier zu nehmen.

Das Memo legt in erschreckender Detailtiefe dar, was ich in meiner Kolumne „Wir sind jetzt alle Antifa“ hinter der Einstufung von Antifa als Terrorgruppe durch die Trump-Administration vermutete. Die Einstufung erlaubt dem Staat, alle Dissidenten als Unterstützer von Antifa zu brandmarken und sie als Terroristen zu verfolgen.

Das Memo sagt, dass staatliche und föderale Behörden, unter Übernahme „einer neuen Strafverfolgungsstrategie“, „Netzwerke, Einheiten und Organisationen, die politische Gewalt schüren, untersuchen und stören werden, damit Strafverfolgungsbehörden in kriminelle Verschwörungen eingreifen können, bevor sie zu gewaltsamen politischen Akten führen.“ Diese „organisierten Strukturen, Netzwerke, Einheiten, Organisationen, Finanzierungsquellen“ werden, so verspricht das Memo, zerschlagen und entwurzelt.

Dies soll ein Präventivkrieg sein. Er wird geführt gegen jene Einzelpersonen – James Comey, John Bolton, George Soros und Reid Hoffman – und Institutionen, darunter die Demokratische Partei – die Stephen Miller als „Terrororganisation“ bezeichnet hat –, Universitäten und Medien, die Trumps absoluten Machtanspruch bedrohen.

Dies ist nicht nur ein Krieg gegen die Linke, die eine marginale und ineffektive Kraft in der US-Gesellschaft ist, sondern ein Krieg gegen die Reste unserer liberalen Institutionen und deren Unterstützer. Sobald diese etablierten Institutionen und ihre Vertreter entmachtet sind, werden wir auf der Linken die Nächsten sein.

Das Memo weist die Bundesstrafverfolgungsbehörden an, Personen, die verdächtigt oder beschuldigt werden, „politischer Gewalt oder Gesetzlosigkeit“, festzuhalten, „zu befragen und zu verhören“. Es verlangt, dass der Internal Revenue Service (IRS) Organisationen ihre Gemeinnützigkeit aberkennt, wenn sie vom Staat als „direkt oder indirekt politische Gewalt oder inländischen Terrorismus finanzierend“ angesehen werden, und sie „dem Justizministerium zur Untersuchung und möglichen Strafverfolgung“ meldet.

Ich verbrachte zwei Jahre mit den Architekten unseres aufkommenden Faschismus, als ich mein Buch „American Fascists: The Christian Right and the War on America“ schrieb. Sie verbergen ihre Vision für Amerika nicht. Sie planen, das Rechtssystem der Dogmatik zu unterwerfen. Sie hassen die „säkular-humanistische“ Gesellschaft, die auf Wissenschaft und Vernunft basiert. Sie träumen davon, die Zehn Gebote zur Grundlage des Rechtssystems zu machen. Sie planen, Kreationismus oder „Intelligent Design“ an öffentlichen Schulen zu lehren und Bildung offen „christlich“ zu gestalten. Sie brandmarken die LGBTQ-Gemeinschaft, Migranten, Säkularhumanisten, Feministinnen, Juden, Muslime, Kriminelle und jene, die als „nominale Christen“ abgetan werden – also Christen, die die fundamentalistische Bibelauslegung nicht teilen – als Abweichler. Diese Abweichler verdienen es nur, zum Schweigen gebracht, eingesperrt oder getötet zu werden. Sie verurteilen staatliche Unterstützungsprogramme, insbesondere für die Armen. Die Klimakrise ist ein Schwindel. Sie fordern, dass sich die Bundesregierung auf den Schutz von Eigentumsrechten, „Heimat“-Sicherheit und Kriegsführung beschränkt. Sie wollen, dass Kirchenorganisationen Sozialdienste und Schulen betreiben. Sie fordern die Ausweitung der Todesstrafe auf „moralische Verbrechen“, darunter Apostasie, Blasphemie, Sodomie und Hexerei, sowie Abtreibung, die als Mord behandelt wird. Sie rufen nach einer Rückkehr zum weißen, männlichen Patriarchat, indem sie die Vergangenheit mythologisieren. Sie verlangen, dass Frauen Verhütung, Zugang zu Abtreibung und Gleichberechtigung unter dem Gesetz verweigert werden. Die einzigen legitimen Stimmen im öffentlichen Diskurs und in den Medien sind für sie „christlich“. Amerika wird sakralisiert als Werkzeug Gottes. Wer sich den „christlichen“ Autoritäten widersetzt, im In- und Ausland, ist ein Agent Satans.

Diese christlichen Faschisten sind unfähig, in der Welt der Ideen, der Nuancen und der Komplexität zu agieren. Gestutzt durch emotionale Abstumpfung und eine unförmige Wut, sind sie unfähig, in einer anderen Sprache als Drohungen und Zwang zu kommunizieren. Diplomatie, Wissenschaft, Kultur und Journalismus sind ihnen ein Gräuel. Die Pflicht besteht im Gehorsam.

Dies sind die ideologischen Grundlagen dieses Memos und der Gesellschaft, die jene, die es verfasst haben, schaffen wollen.

Macht im Zeitalter Trump basiert auf blindem persönlichem Gehorsam. Rechte sind Privilegien, die sofort widerrufen werden können. Lügen ersetzen Wahrheit. Meinungen ersetzen Fakten. Geschichte wird ausgelöscht und umgeschrieben. Der Führerkult ersetzt Politik.

Paranoia erfasst die herrschende Elite, zusammengesetzt aus Narzissten, Clowns und Gangstern, die sich von Verschwörungstheorien ernähren. Sie sehen überall Todfeinde und leben in einem hermetisch abgeriegelten, nicht realitätsbasierten Universum. Sie schaffen eine Pseudo-Demokratie, bevölkert von Pseudo-Gesetzgebern, Pseudo-Gerichten, Pseudo-Journalisten, Pseudo-Intellektuellen, Pseudo-Christen und Pseudo-Bürgern.

Faschisten meinen, was sie sagen. Die Rhetorik, die den Rest von uns verurteilt, ist nicht hyperbolisch. Mit ihnen kann man nicht vernünftig reden. Wir können keine Kommunikationskanäle öffnen. Unsere anämische und verkalkte Demokratie, einschließlich unserer bankrotten liberalen Institutionen, kann sie nicht besiegen. Faschisten sind die Sumpfmonster, die aus allen gescheiterten Demokratien aufsteigen.

Unsere Feinde beabsichtigen, diese Dystopie umzusetzen. Die Frage ist nicht ob, sondern wann. Wie lange, bevor die eisernen Gitter zuschlagen und Amerika, wie wir es kennen, verschwindet? Wie lange, bevor der Staat uns zusammen treibt und abführt?

Ich kann es nicht sagen. Aber es wird nicht lange dauern.