Oberst Douglas Macgregor: Steckt Russland in der Klemme?

In diesem aufschlussreichen Interview, geführt von Judge Andrew Napolitano für Judging Freedom am 4. Juni 2025, spricht Oberst Douglas Macgregor über die geopolitischen Spannungen rund um den jüngsten Drohnenangriff auf Russland. Das Gespräch beleuchtet die militärische Bedeutung des Angriffs, die Rolle der USA und der NATO, die Reaktion Russlands und die globalen Auswirkungen, einschließlich der Dynamiken im Nahen Osten. Macgregor bietet eine klare, kritische Analyse der aktuellen internationalen Konflikte und der strategischen Fehltritte, die die Weltlage beeinflussen.

Judge Andrew Napolitano:

Oberst Macgregor, herzlich willkommen. Vielen Dank im Voraus für Ihre Zeit. Haben die Vereinigten Staaten und die NATO am Wochenende Russland über ihre Stellvertreterin Ukraine mit Drohnen angegriffen?

Oberst Douglas Macgregor:

Ja, zweifellos.

Judge Andrew Napolitano:

Und wie bedeutend war dieser Angriff aus militärischer Sicht, Oberst? Wir hören Geschichten, dass 40 bis 50 Flugzeuge zerstört wurden, aber auch, dass es nur vier bis sieben Flugzeuge waren.

Oberst Douglas Macgregor:

Ich denke, es war größtenteils ein PR-Stunt, um den Eindruck zu vermitteln, dass die Ukraine in der Lage ist, den Krieg fortzusetzen, noch viel Kampfgeist hat und letztlich Russland schaden kann. Ich glaube nicht, dass der Schaden sehr groß war. Ich denke, er wird im Westen stark übertrieben dargestellt. Alles, was Sie von westlichen Medien wie der BBC oder den Mainstream-Medien in den USA hören, ist wahrscheinlich unwahr oder zumindest stark übertrieben. Was ich für wahr halte, ist, dass wir uns selbst und unsere Beziehung zu Moskau, soweit es sie noch gibt, geschadet haben, indem wir diese Bomber auf dem Rollfeld oder der Startbahn angegriffen haben – als Folge der strategischen Rüstungsbegrenzungsabkommen. Ich denke, die Russen haben jetzt kollektiv den Punkt erreicht, an dem sie sagen, man kann uns nicht trauen. Was wir sagen, ist irrelevant, weil es wahrscheinlich nicht stimmt. Das ist die wahre Konsequenz davon: Wir haben jegliche verbleibende Glaubwürdigkeit, die wir bei ihnen hatten, für absehbare Zeit verloren.

Judge Andrew Napolitano:

Sie sind direkt auf das eingegangen, was ich als Nächstes fragen wollte. Es gibt Beschwerden, dass Präsident Selenskyj Präsident Trump nicht informiert hat. Aber sicherlich müssen hochrangige Beamte der CIA oder der DIA, welche Geheimdienstgruppe auch immer an der Planung und Durchführung beteiligt war, davon gewusst haben. Stimmt es, dass die Planung und Vorbereitung 18 Monate gedauert hat – das erste Jahr unter der Biden-Regierung und die letzten sechs Monate unter Trump?

Oberst Douglas Macgregor:

Das ist etwas, das ich nicht beurteilen kann, ich weiß es nicht. Es könnte durchaus der Fall sein. Denken Sie daran, Russland ist ein riesiges Land mit Tausenden von Kilometern Grenze. Es ist nicht schwer, dort einzudringen, und dies war eine interessante und innovative Angriffsmethode, indem Lastwagen mit öffnungsfähigen Dächern verwendet wurden, um Drohnen zu starten. Aber so etwas haben wir schon früher gesehen. Die Russen haben tatsächlich Container auf Handelsschiffen genutzt, um Raketen zu transportieren, die gestartet werden können. Ich denke, es gab ein strategisches Versagen auf der Geheimdienstseite Russlands. Ich weiß nicht, wie das gehandhabt wird, aber ich bin sicher, dass jemand oder einige Personen dafür zur Rechenschaft gezogen werden.

Judge Andrew Napolitano:

General Keane, der natürlich für einen Think Tank arbeitet, der entweder dem Verteidigungsministerium oder Langley nahesteht, nennt es einen enormen Sieg für die Ukrainer und eine katastrophale Niederlage für die Russen. Er behauptet, die Ukrainer hätten russische Fahrer und Ingenieure engagiert, und alles sei in Russland zusammengestellt worden – ein katastrophales Versagen der russischen Geheimdienste. Glauben Sie, da steckt ein wenig CIA-Übertreibung drin?

Oberst Douglas Macgregor:

Ja, das denke ich. Die größere Frage ist nicht diese Art von ausgefallenen, unsinnigen Behauptungen. General Keane ist ein intelligenter Mann, er kennt die Wahrheit, aber er steht auf der Gehaltsliste und wird in New York City sowie in Washington, D.C., und von der Verteidigungsindustrie reichlich dafür belohnt, den Konflikt voranzutreiben. Wir sagen gerne, die sogenannten Demokraten seien für Flüchtlinge und offene Grenzen, und die sogenannten Republikaner seien für endlosen Krieg. In Wahrheit gehören sie alle zu einer einzigen Partei, und General Keane dient diesem Interesse. Die größere Frage ist: Welche Auswirkungen wird das alles auf Russland haben? Wie werden die Russen von hier aus vorgehen? Es gibt viele wirklich wütende Menschen in Russland, Richter, nicht nur Beamte, sondern auch die Bevölkerung. Sie waren schon immer unzufrieden mit dem langsamen, bedächtigen Fortschritt der russischen Streitkräfte in der Ostukraine. Dies verstärkt auch die Illusion in Washington, dass die Russen keine echte Bedrohung für uns darstellen können – schauen Sie, wie lange es gedauert hat, in der Ostukraine vorzurücken. Kein Verständnis für die größeren Ziele, kein Verständnis für die größeren Absichten, von denen eine darin besteht, einen Krieg mit uns und der NATO zu vermeiden. Das Problem für Präsident Putin und seine Generäle ist jetzt, dass sie das nicht länger hinnehmen können. Sie müssen dies zu einem Abschluss bringen, sonst riskieren sie, dass die ganze Sache außer Kontrolle gerät, weil sie nicht wissen, mit wem sie es zu tun haben. Präsident Trump postet Dinge auf X und denkt, weil er sie sagt, sind sie wahr: „Das ist nicht mein Krieg, ich habe ihn nicht begonnen, ich will ihn nicht.“ Das ist interessant, aber irrelevant. Präsident Trump, dies ist Ihr Krieg, Sie sind der Oberbefehlshaber, dies ist Ihre Verantwortung, und so sehen es die Russen und alle anderen. Er beginnt, entweder schwach oder geradezu rücksichtslos zu wirken.

Judge Andrew Napolitano:

Welchen Druck gibt es Ihrer Meinung nach auf Präsident Putin, dramatisch zu reagieren? Er hat die Atomwaffen – Gott bewahre, dass er sie einsetzt. Ich verstehe, dass die Russen wütend sind – die Bevölkerung, die Eliten, die Geheimdienstgemeinde, die hohen Ränge des Militärs und die Berater, die ihn täglich umgeben.

Oberst Douglas Macgregor:

Präsident Putin ist, wenn überhaupt, nicht emotional. Das heißt nicht, dass er nichts fühlt, aber er ist ein Mann, der früh gelernt hat, seine Emotionen zu kontrollieren. Zweifellos teilt er die Wut seiner Bevölkerung, absolut. Aber er ist nicht wie Trump, der in der Öffentlichkeit auf die Brust trommelt und eifrig seine unmittelbaren Absichten verkündet. Was jetzt passiert, ist, dass sie über 700.000 Soldaten in der Ukraine haben, zusätzliche Kräfte in Belarus und innerhalb der russischen Grenzen. Er schaut sich die Karte an, hört auf seine Kommandeure und kommt zu dem Schluss, dass sie nach Westen vorrücken müssen – nach Dnipro am Dnepr-Fluss, nach Cherson und schließlich nach Odessa. Diese Ereignisse, diese PR-Stunts mit Sprengstoffen auf Flugfeldern in Sibirien oder mit der Brücke zur Krim, die entgegen der landläufigen Meinung nicht mehr so wichtig ist wie früher, aber immer noch symbolisch bleibt – ich denke, er hat jetzt verstanden, dass sie in diese Gebiete vorrücken müssen. Das wird seine Antwort sein. Er wird es nicht groß ankündigen, aber in den nächsten ein bis zwei Wochen werden Sie bedeutende Truppenbewegungen sehen, und die Ukrainer können verdammt nochmal nichts dagegen tun.

Judge Andrew Napolitano:

Trägt die Art dieses Angriffs, bei dem Drohnen nach Russland geschmuggelt und von dort aus gestartet wurden, die Handschrift des Mossad? Erinnert es Sie an die explodierenden Pager?

Oberst Douglas Macgregor:

Denken Sie daran, dass es viele Mossad-Agenten in der Ukraine gibt. Sie sind seit einiger Zeit beteiligt. Es gab früh Berichte über Mossad-Offiziere, die perfektes Ukrainisch sprachen, in ukrainischen Uniformen Operationen leiteten, Ersatzoperationen durchführten und so weiter. Sie sind von Anfang an involviert. Und denken Sie daran, dass CIA, MI6 in Großbritannien und Mossad eng miteinander verbunden sind. Ihre Zusammenarbeit machte die Entfernung von Assad möglich. Natürlich spielte der türkische Präsident Erdogan eine entscheidende Rolle, weil er die meiste Macht in Syrien hatte, aber dennoch waren sie maßgeblich beteiligt. Jetzt sind sie maßgeblich daran beteiligt, die ehemaligen ISIS- und Al-Qaida-Elemente in diese neue permanente syrische Armee zu integrieren. Sie sind überall involviert. Wenn Sie fragen, wie stark sie beteiligt waren, geraten wir ins Spekulieren. Ich habe keine Ahnung, aber sie sind beteiligt.

Judge Andrew Napolitano:

Ist es aus Ihrer Perspektive so, dass CIA, MI6, Mossad und – ich habe die Initialen vergessen, entschuldigen Sie – die ukrainischen Geheimdienste zusammenarbeiten?

Oberst Douglas Macgregor:

Ja, der SBU, das sind die Initialen, die Sie meinen. Sie sind nicht nur integriert, sondern stark davon abhängig. Wer liefert ihnen die Fähigkeiten zur Aufklärung, Überwachung und den daraus resultierenden Geheimdienst? Wir sind die Hauptquelle. Das ist das Problem, wenn Präsident Trump aufsteht und sagt: „Ich will das nicht, ich habe versucht, es zu beenden, ich will nichts damit zu tun haben.“ Das ist schön, Herr Präsident, aber Sie sind letztlich für alles verantwortlich, und niemand wird Ihnen glauben, es sei denn, Sie handeln entschlossen, um sich davon zurückzuziehen. Bisher hat sich herausgestellt, dass Präsident Trump nicht bereit ist, etwas Grundlegendes zu ändern, was Biden und seine Regierung getan haben.

Judge Andrew Napolitano:

Ich frage mich, ob die Beteiligung der CIA integral war. Hätten sie nicht gesetzlich verpflichtet sein müssen, eine präsidiale Genehmigung einzuholen, bevor sie dies tun konnten? Anders gefragt: Wusste Donald Trump vorher davon?

Oberst Douglas Macgregor:

Theoretisch haben Sie recht, und es könnte eine Genehmigung aus der Zeit des vorherigen Präsidenten geben, auf die sie sich beziehen. Was Präsident Trump angeht, so ist er nicht jemand, der sich mit Details beschäftigt, Berichte studiert oder lange Briefings mit harten Fragen durchsitzt. Wir hatten kürzlich den Vorfall, bei dem die Überreste von vier amerikanischen Soldaten aus Litauen zurückgebracht wurden. Die Litauer veranstalteten fast ein Staatsbegräbnis für sie. Sie kamen auf der Dover Air Force Base an, und es war kein Präsident der Vereinigten Staaten da, um sie zu empfangen. Technisch gesehen muss er nicht dort sein, und er hat den aktuellen Verteidigungsminister Hegseth geschickt, aber die Leute erinnern sich lebhaft daran, wie Ronald Reagan die Leichen nach dem Bombenanschlag in Beirut empfangen hat. Das hat sich ins amerikanische Gedächtnis eingebrannt, und es gab die Erwartung, dass der Verlust dieser Männer öffentlich vom Präsidenten auf dramatische Weise gewürdigt wird. Das ist nicht passiert. Stattdessen ging er zu einem von den Saudis gesponserten Golfturnier. Ich glaube nicht, dass Präsident Trump viel Selbstbewusstsein hat. Ich glaube nicht, dass er die Gefahren versteht, und ich kann Ihnen nur sagen, dass er es vielleicht nicht wusste und es vielleicht einfach abgewunken hat mit einem „Ja, das ist in Ordnung“ und dann mit seinem Tag weitergemacht hat. Das klingt gefühllos, aber ich denke, es ist nicht unrealistisch.

Judge Andrew Napolitano:

Was passiert, wenn er und Präsident Putin wieder sprechen? „Hey, Wlad, hey, Donald, deine Leute haben versucht, einen großen Teil meines Militärs zu zerstören, und du wusstest nichts davon, komm schon.“

Oberst Douglas Macgregor:

Ich denke, Präsident Putin wird wie immer höflich sein, aber absolut nichts von dem beachten, was Präsident Trump sagt. Denken Sie daran, Präsident Putin hat gesagt, dass er mit mehreren Präsidenten zu tun hatte, und er hat festgestellt, dass es keinen großen Unterschied machte, was sie sagten oder welche Absichten sie bekundeten. Letztlich gab es eine andere Macht in Washington, die die Entscheidungen traf, und die Präsidenten selbst waren in Russland nicht sehr einflussreich. In Russland hat der Präsident enorme Macht und Autorität, und wenn er etwas sagt, passiert es. Wenn er sagt, es passiert nicht, passiert es nicht. Für die Russen ist das Ganze schwer zu verstehen, und sie werden höflich bleiben, weil das ihre Natur ist, aber sie werden weitermachen und tun, was sie für notwendig halten, um ihre Grenzen und ihr Land zu sichern.

Judge Andrew Napolitano:

Lassen Sie mich die Richtung wechseln. Sie haben Verteidigungsminister Hegseth erwähnt. Ich finde, er hat in letzter Zeit in Bezug auf China Säbelrasseln betrieben. Passiert dort etwas, oder ist das nur eine Ablenkung?

Oberst Douglas Macgregor:

Erstens sind die US-Streitkräfte nicht in der Lage, sich mit einer Großmacht in einem großen Krieg anzulegen. Die ganze Vorstellung, dass wir die Chinesen, Russen oder jemand anderen zur Gehorsamkeit zwingen könnten, ist Unsinn. Das ist ein großes Problem, weil Präsident Trump und Herr Hegseth denken, dass Einschüchterung funktioniert. Vielleicht funktioniert das bei den Panamaniern oder in Zentralafrika, aber es wird in Asien, Europa oder dem Nahen Osten nicht mehr funktionieren. Das ist Teil des Problems. Zweitens ist es absurd, wenn man es genau betrachtet. Mit diesen Zöllen haben wir nicht nur versucht, China, Russland, Iran und anderen Staaten zu schaden, sondern auch unseren Verbündeten und Freunden. Wir haben die Welt in ein Chaos gestürzt. Es gab Treffen auf der ganzen Welt, die von den Medien nicht berichtet werden – in Singapur und anderen Hauptstädten. Dort sagt man: „Was machen wir mit Patient Null?“ Verstehen Sie, Patient Null ist der Mann mit der ursprünglichen Krankheit, die jeden infizieren und töten kann. So wird Präsident Trump derzeit betrachtet. Das Ziel ist es, die Amerikaner einzudämmen. Dies ist ein Schurkenstaat, der immer noch genug militärische Macht hat, um viel Schaden anzurichten. Also, was müssen wir weltweit tun? Das ist es, worum es bei BRICS geht – nicht nur militärisch, sondern auch finanziell und wirtschaftlich. Wie schützen wir uns davor? Wie bändigen wir diesen Bazillus? So werden wir momentan wahrgenommen. Ich denke, Präsident Trump ist von der Realität abgekoppelt. Ich glaube nicht, dass ihm die Wahrheit gesagt wird, und wer weiß, vielleicht macht es keinen Unterschied. Egal, wie viel Schaden diese Dinge anrichten – die Zölle oder die Drohung, sie drastisch zu erhöhen –, er will jetzt ausländisches Kapital besteuern. Das Gefährlichste, was er tun kann, ist, ausländisches Kapital aus den USA zu vertreiben. Wir brauchen ausländisches Kapital, wir sollten es nicht besteuern, sondern ein Zufluchtsort dafür sein. Die Leute in den Emiraten, Singapur, China, Japan, Korea und anderswo sagen: „Wir müssen unser Geld rausholen.“ Die Dummheit, die man in Washington von allen hört, ist: „Es gibt keinen anderen Ort für sie, wir sind der größte Markt der Welt, sie sind verrückt.“ Das ist einfach Unsinn. Man kann das, was militärisch getan wird – was dumm und kontraproduktiv ist –, nicht getrennt von dem betrachten, was auf der finanziellen und wirtschaftlichen Seite passiert. Es ist alles miteinander verbunden, und es ist alles schlecht.

Judge Andrew Napolitano:

Lassen Sie mich zu einem weiteren problematischen Thema wechseln. Was ist Ihr Verständnis von den Widerstandsbewegungen gegen den Völkermord in Gaza und die anhaltende Weigerung der israelischen Regierung, ausreichend Lebensmittel und medizinische Versorgung nach Gaza zu lassen?

Oberst Douglas Macgregor:

Das Wichtigste für Herrn Netanjahu und den israelischen Staat ist unsere bedingungslose Unterstützung für alles, was er tun will. Das ist die Grundlage, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Solange wir zu 100 % hinter ihm stehen, solange wir Israel weiterhin mit allem versorgen, was sie brauchen, um die Bevölkerung in Gaza und im Westjordanland zu zerstören, den Südlibanon zu pulverisieren, Orte in Syrien oder möglicherweise sogar Ägypten oder anderswo in der Region, ist es ihnen egal, was andere denken. Wir haben Medien, die nicht nur bei der Ukraine-Narrative, die völlig falsch ist, gehorsam sind, sondern auch bei den Narrativen über Gaza und das Westjordanland, dass dieses Projekt Großisrael durch alles gerechtfertigt ist, von biblischen Texten bis hin zu modernem Antisemitismus. Das ist aus Sicht der meisten Welt nicht haltbar. Sogar die Briten, die stark in Israels Tasche waren, haben jetzt gesagt, dass das inakzeptabel ist. Die Franzosen, sogar die Deutschen, die 80 Jahre lang Entschuldigungen und Subventionen für Israel geleistet haben, sagen: „Nein, das können wir nicht fortsetzen.“ Die Welt hat sich überwiegend gegen Israel gewandt, und das macht keinen Unterschied, Richter. Macht es einen Unterschied, dass arabische Nationen etwas tun könnten? Gibt es Bewegungen in Ägypten, um Netanjahu herauszufordern? Es gibt diesen Marsch auf Gaza, den die Leute in Ägypten organisieren wollen, in der Hoffnung, Hunderttausende Menschen über den Sinai zur Rafa-Grenze zu bringen, um zu fordern, dass sie geöffnet wird und die Menschen dort versorgt werden. Aus israelischer Sicht, mit ihrer Mentalität und der militärischen Macht, die ihnen derzeit zur Verfügung steht und die sie straffrei einsetzen können, ist das lächerlich. Es ist ihnen egal. Marschieren Sie ruhig über den Sinai. Wenn man mit Israel umgehen will, hat die Welt erkannt, dass es nur einen Weg gibt, und das ist der Weg, wie sie mit allen umgehen. Das Problem ist derzeit wir. Alle sind bereit, gegen Israel vorzugehen – täuschen wir uns nicht. Die Israelis haben sich ungefähr so beliebt gemacht wie die Pest, aber solange wir zu den Israelis stehen, werden die Leute davor zurückschrecken. Wie lange wird das anhalten? Wir wissen es nicht, aber wir wissen, dass die Israelis das Sagen haben, und die Welt weiß, dass wir weder eine Strategie, einen Plan noch erreichbare Ziele haben, die den amerikanischen strategischen Interessen entsprechen. Alles ist impulsiv bei Präsident Trump von Tag zu Tag, aber seine Impulse sind nicht einmal so wichtig. Wichtig ist, wenn Sie als Präsident der Vereinigten Staaten feststellen, dass Premierminister Netanjahu mehr Senatoren und Kongressabgeordnete kontrolliert als Sie, dann fasst das die Sache zusammen. Das ist derzeit die Realität.

Judge Andrew Napolitano:

Würden Hunderttausende Ägypter, die über den Sinai marschieren, Druck auf General Al-Sisi ausüben, ausreichend Wasser, Transportmittel und medizinische Unterstützung bereitzustellen, um zu verhindern, dass viele Menschen sterben?

Oberst Douglas Macgregor:

Im unmittelbaren Sinne würde ich sagen, nein. Die Armee ist bereits bereit zu kämpfen, die ägyptische Nation ist bereit zu kämpfen. General Sisi will keinen Kampf, der uns einbezieht. Sein Albtraum ist, wenn er die Israelis für das angreift, was sie in Gaza tun, könnten alle möglichen schrecklichen Dinge in Ägypten passieren, und sie haben keine Mittel, sich gegen eine amerikanische militärische Offensive zu schützen. Er hat mit Erdogan gesprochen, lange und detaillierte Gespräche mit dem Kronprinzen und mit MBS in Saudi-Arabien geführt. Er bereitet sich auf das schlimmste Szenario vor. Er denkt, dass irgendwann ein Krieg kommen wird, und er wird damit umgehen müssen. Er wird nicht voreilig handeln, um ihn heraufzubeschwören. Wieder einmal fehlt uns, wie auch Ambassador Freeman und andere gesagt haben, die exekutive Kompetenz. Die Leute, die für diese Regierung ausgewählt wurden, sind keine erfahrenen, nachdenklichen Menschen, die von vielen alten Hasen unterstützt werden, die wissen, was sie tun. Ich sage nicht, dass die letzte Regierung besser war – sie hat den Ton und die Bühne für alles gesetzt, was jetzt passiert. Die große Tragödie ist, dass sich seit Trumps Amtsantritt wenig geändert hat. Präsident Trump konzentriert sich auf Optik. Er sendet eine Aussage auf X und sagt: „Das ist nicht mein Krieg, ich mag ihn nicht.“ Er denkt, dass daraus etwas Konkretes entsteht. Ich glaube nicht, dass er versteht, dass es einen Unterschied zwischen solchen Aussagen und dem tatsächlichen Handeln gibt, um etwas in eine andere Richtung zu lenken. Es gibt keine exekutive Kompetenz in dieser Regierung, und deshalb werden wir zunehmend als Patient Null behandelt. Alle sind gleichermaßen alarmiert, aber auch verwirrt.

Judge Andrew Napolitano:

Vielen Dank für all das, Oberst. Danke für Ihre Analyse zu all diesen Themen, so unangenehm sie auch ist. Sie sind eine frische Brise, weil Sie die PR-Nebel durchdringen können. Vielen Dank, mein lieber Freund. Ich freue mich darauf, Sie nächste Woche wiederzusehen.

Oberst Douglas Macgregor:

Sicher, bis nächste Woche. Danke, Judge.

Judge Andrew Napolitano:

Okay, danke. Wie Oberst Macgregor gerade erwähnte, wird Ambassador Freeman heute um 13:00 Uhr bei uns sein, Oberst Karen Kwiatkowski um 14:00 Uhr und unser alter Freund Phil Giraldi um 15:00 Uhr. Judge Napolitano für Judging Freedom.