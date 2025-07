Oberst Douglas Macgregor: Wie nah ist der Dritte Weltkrieg?

In der Sendung *Judging Freedom* vom 14. Juli 2025 diskutiert Richter Andrew Napolitano mit Oberst Douglas MacGregor die brennende Frage: Wie nah sind wir am Dritten Weltkrieg? Angesichts der eskalierenden Spannungen in der Ukraine und im Nahen Osten, verstärkt durch die jüngste Ankündigung von Präsident Trump über eine massive Erhöhung der Waffenlieferungen an die Ukraine, analysiert MacGregor die geopolitischen Entwicklungen und ihre potenziellen Konsequenzen. Mit scharfsinnigen Einblicken beleuchtet er die Rolle von politischen Akteuren, wirtschaftlichen Zwängen und militärischen Realitäten in einer zunehmend volatilen Welt.

Übersetzung des Transkripts ins Deutsche:

Richter Andrew Napolitano: Hallo zusammen, hier spricht Richter Andrew Napolitano für Judging Freedom. Heute ist Montag, der 14. Juli 2025. Oberst Douglas MacGregor wird gleich bei uns sein. Wie nah sind wir am Dritten Weltkrieg? Zuerst aber dies: Wir alle wissen, wie verheerend Krieg ist. Verlorene Leben, zerstörte Gemeinschaften. Aber Krieg kann auch Ihre finanzielle Freiheit bedrohen. Genau dorthin steuert Amerika. Unsere wachsende Beteiligung an globalen Konflikten bedeutet mehr Ausgaben, mehr Schulden und einen schwächeren Dollar. Das trifft direkt Ihr Portemonnaie. Hier sind drei Dinge, auf die Sie achten sollten: Explodierende Schulden, abnehmender Dollar, steigende Preise für Gold und Silber. Diese Dinge passieren bereits. Goldman Sachs prognostiziert, dass Gold bis 2026 4.500 Dollar pro Unze erreichen könnte. Warum? Weil Zentralbanken und kluge Investoren Gold in großen Mengen kaufen. Sie wissen, was kommt: Währungskollaps, Inflation und Marktvolatilität. Gold ist seit Tausenden von Jahren ein vertrauenswürdiger Wertspeicher, und heute brauchen wir diesen Schutz mehr denn je. Rufen Sie jetzt Lear Capital unter 800-511-4620 an oder besuchen Sie leerjudnap.com. Niemand wird Ihr Vermögen für Sie schützen. Sie müssen es selbst tun, und jetzt ist die Zeit dafür.

Richter Andrew Napolitano: Oberst MacGregor, mein Freund, vielen Dank, dass Sie hier sind. Bevor wir auf das große Ganze eingehen, wie volatil und gefährlich die Ukraine und der Nahe Osten geworden sind: Präsident Trump hat vor etwa 15 Minuten, es ist jetzt Montagnachmittag, eine seismische Veränderung angekündigt, eine drastische Erhöhung der Waffenlieferungen der USA an die Ukraine über einen indirekten Weg, indem sie an Verbündete verkauft werden, die sie dann entweder verkaufen oder der Ukraine geben. Die Zahlen sind deutlich höher als zu Zeiten der Biden-Regierung. Wie interpretieren Sie das, Oberst?

Oberst Douglas MacGregor: Wenn wir es aus der Perspektive betrachten, was hätte angekündigt werden können und was nicht angekündigt wurde, ist es wahrscheinlich nicht so gefährlich, wie es hätte sein können. Ursprünglich gab es Diskussionen über eine Flugverbotszone, die wenig Sinn machte, da die Russen selten bemannte Flugzeuge über der Ukraine einsetzen. Fast alles sind unbemannte Systeme, Raketen oder Drohnen, wie auch immer man sie nennen will. Das war also unsinnig. Dann gab es Gespräche über monumentale Zölle gegen Russland, aber es scheint, als hätte Präsident Trump davon Abstand genommen und die Entscheidung um 50 Tage in die Zukunft verschoben, was wahrscheinlich das am wenigsten schädliche ist, was er momentan für sich selbst tun konnte. Was sind das für Waffen? Ich weiß es nicht. Offenbar wollen wir Patriot-Raketen schicken. Ich weiß nicht, was wir sonst noch geplant haben. Ich sehe nicht, dass wir Standardraketen der SM2-, SM3-, SM4- oder SM6-Familie liefern. Also, ich weiß nicht, was wir sonst noch geben oder an unsere Verbündeten verkaufen. Ich weiß nicht, was die Verbündeten liefern werden. Ich war auf einen dummen Kommentar vorbereitet, der die Entscheidung von Kanzler Mattz unterstützt, Taurus-Raketen gegen die Russen einzusetzen, um Produktionsstätten in Russland anzugreifen, die Waffen, Raketen und dergleichen herstellen. Das habe ich nicht gehört. Also, einerseits denke ich, das Glas ist halb voll. Es hätte viel schlimmer sein können. Ich glaube nicht, dass das, was wir schicken, wirklich einen großen Einfluss haben wird.

Richter Andrew Napolitano: Was denken sie, was sie damit erreichen? Im selben Atemzug, in dem er diese Ankündigung machte, sagte er: „Das ist Joe Bidens Krieg. Es ist nicht mein Krieg.“ Wenn er den Krieg fortsetzt und sogar die militärischen Lieferungen erhöht, haben die Neokonservativen dann triumphiert? Ist das Lindsey Grahams Krieg?

Oberst Douglas MacGregor: Ich glaube nicht, dass Lindsey Graham gerade sehr glücklich ist, denn er hatte gehofft, mehr zu erreichen. Ich denke, er hat sein Bestes getan, um Präsident Trump zu manipulieren. Wenn Sie sich Grahams Kommentare anhören, die ich heute Morgen durchgesehen habe, weil ich gestern zu beschäftigt war, sagte er: „Putin muss lernen, dass man Trump nicht spielen kann.“ Das fand ich interessant, weil eine solche Aussage Präsident Trump wirklich anspricht. Niemand kann mich spielen. Ich bin Trump. Ich bin der harte Kerl. Ich bin der Chef. Putin wird mich nicht spielen. Natürlich ist das alles irrelevant und Unsinn. Es hat nichts mit dem zu tun, was vor Ort passiert. Aber ich bin sicher, dass das in gewisser Weise an Präsident Trump appelliert hat. Doch in den folgenden 24 Stunden hat Trump wohl einige harte Realitäten erkannt. Wir haben derzeit nur für acht Tage Raketen in unserem Bestand – ich spreche von Standardraketen, Patriot-Raketen. Ich weiß nicht, wie viele Theater-High-Altitude-Defense-Raketen wir haben. Aber nach acht Tagen ist der konventionelle Krieg vorbei, und man müsste auf Atomwaffen zurückgreifen. Ich glaube nicht, dass Präsident Trump das will. Also macht er, was Politiker typischerweise tun: Er will ein bisschen schwanger sein. Wie wird man ein bisschen schwanger? Man gibt ein paar Dinge, aber nicht alles. Am Ende hat er nichts Grundlegendes geändert. Interessant ist, dass meine Quellen in der Regierung mir sagen, dass hinter den Kulissen Gespräche auf sehr hoher Ebene zwischen Moskau und Washington stattfinden, und sie scheinen gut zu laufen. Das ist also mehr vom Gleichen. Politiker mögen es nicht, entschieden zu handeln oder feste Positionen einzunehmen, es sei denn, sie sind absolut sicher, dass alles zu ihren Gunsten verläuft. Ich denke, was wir von Präsident Trump bekommen, ist ein halbes Brot, das auf dem Schlachtfeld letztlich gar kein Brot sein wird.

Richter Andrew Napolitano: Hier ist der Clip, auf den Sie sich beziehen, von Senator Graham. Chris, Schnitt Nummer zwei.

Senator Lindsey Graham: Ich erwarte, dass in den kommenden Tagen Waffen in Rekordmengen fließen werden, um der Ukraine zu helfen, sich zu verteidigen. Ich erwarte, dass in den kommenden Tagen Zölle und Sanktionen zur Verfügung stehen werden, die Präsident Trump noch nie zuvor hatte. Ich erwarte, dass in den kommenden Tagen mehr Unterstützung aus Europa für ihre Bemühungen zur Unterstützung der Ukraine kommt. Putin hat hier einen Fehlkalkulation gemacht. Sechs Monate lang hat Präsident Trump versucht, Putin an den Verhandlungstisch zu locken. Die Angriffe sind gestiegen, nicht gesunken. Eine der größten Fehlkalkulationen, die Putin gemacht hat, war zu glauben, er könne Trump spielen. Beobachten Sie in den kommenden Tagen und Wochen, es wird eine massive Anstrengung geben, Putin an den Verhandlungstisch zu bringen. Und für diejenigen, die ihm helfen, wie China, das billiges russisches Öl kauft und keine Verantwortung übernimmt – diese Tage sind fast vorbei.

Richter Andrew Napolitano: Wie naiv ist er, wenn er denkt, dass Präsident Putin an den Verhandlungstisch kommen würde, bevor seine militärischen Ziele, die er kurz davor steht zu erreichen, erfüllt sind?

Oberst Douglas MacGregor: Das ist absurd. Präsident Putin hat die Position Russlands immer sehr klar gemacht. Die eigentliche Frage ist, warum sollten die Russen irgendetwas glauben, was wir sagen? Das geht zurück bis zum Putsch 2014, den nachfolgenden Minsk-Abkommen, den Abrüstungsvereinbarungen, die wir einseitig als unnötig abgetan haben. Warum sollten sie uns glauben? Ich denke, Präsident Putin war sehr direkt und ehrlich gegenüber Präsident Trump. Die Leute sagen Trump immer wieder: „Er muss etwas nachgeben. Wenn er seine Position nicht aufgibt, verlierst du. Du musst ein Gewinner sein.“ Das ist der verwirrende Aspekt, denn vor acht oder neun Monaten war Präsident Trump viel rationaler, als er erkannte, dass es in der Ostukraine nichts gibt, was den Einsatz von amerikanischem Blut und Geld rechtfertigt. Es gibt nichts zu gewinnen, und er wollte den Krieg wirklich beenden. Aber jedes Mal, wenn er versucht hat, den Krieg zu beenden, kamen Leute wie Lindsey Graham und sagten: „Komm schon, Präsident. Du wurdest reingelegt. Verstehst du das nicht? Du wurdest ausgespielt.“ Das resoniert leider bei Präsident Trump. Wenn man ihn auf dem Golfplatz hört, sagt er: „Du wurdest ausgespielt. Das kannst du nicht zulassen.“ Das ist Unsinn. Wir haben keinerlei Interesse daran, was in der Ostukraine passiert. Trump hatte immer die Macht, das Ganze zu beenden, indem er es einfach erklärt und sich zurückzieht. Aber er will als die heroische Figur gesehen werden, die den Frieden gebracht hat. Das wird nicht passieren.

Richter Andrew Napolitano: Ich frage mich, ob Senator Graham und seine Kollegen immer noch denken, dass sie den Krieg in der Ukraine als Rammbock nutzen können, um Präsident Putin aus dem Amt zu drängen. Das haben wir in letzter Zeit überhaupt nicht mehr gehört.

Oberst Douglas MacGregor: Sie leben immer noch in einer Fantasiewelt. Wie wir von Anfang an gesagt haben, glauben sie weiterhin den Unsinn, dass Russland schwach ist, dass die russische Gesellschaft fragil ist, dass Putin ein verhasster Diktator ist. Wir sind die guten liberalen Demokraten, die überall Frieden und Glück bringen wollen, was in Wirklichkeit bedeutet, dass wir einige der niederträchtigsten Gestalten aus dem privaten Sektor nach Russland schicken wollen, um es auszurauben und alles zu stehlen, während wir eine Marionette in Moskau einsetzen. Das ist gescheitert. Das wird nicht passieren. Jetzt richten die Leute ihre Aufmerksamkeit darauf, diesen Prozess gegen den Iran zu wiederholen. Aber was Russland betrifft, ist das vorbei. Das wird nichts an dem ändern, was die Russen tun. Sie werden wie geplant vorgehen. 50 Tage sind eine interessante Wahl. In 50 Tagen könnten die Russen an der polnischen Grenze stehen.

Richter Andrew Napolitano: Sie haben den Iran erwähnt. Oberst, hat Trumps Bombardierung des Iran den Nahen Osten stabiler oder volatiler gemacht?

Oberst Douglas MacGregor: Es ist nicht nur volatiler, wir befinden uns im Krieg mit dem Iran, und die Leute scheinen das nicht zu verstehen. Nur weil Präsident Trump Bomben abgeworfen und dann gesagt hat: „Das war’s. Jetzt wollen wir Frieden. Ich schicke heute Nachmittag Kaffee und Sandwiches rüber, und wir werden zusammenarbeiten“, ist das irrelevant. Wir sind zusammen mit Israel Kriegspartei in der Region und effektiv im Krieg mit allen, weil Israel derzeit mit allen im Krieg ist. Es gab in den 1980er Jahren einen Israeli namens Yan, der einen Plan für die Region aufstellte, der nicht ganz wie geplant funktionierte, aber 40 Jahre später wahr klingt. Er sagte einfach, unser erstes Ziel in der Region ist Fragmentierung, Teilung – mit anderen Worten, die Region in kleinere Teile zerlegen, die leichter von uns verwaltet werden können. Danach wollen wir sie gegeneinander ausspielen, unterwerfen, säubern und letztlich Gebiete mit Juden neu besiedeln, die die dortigen Bevölkerungen ersetzen. Das ist es, was Benjamin Netanyahu ausmacht. Das ist, was er tut. Interessant ist, wenn man sich Gaza ansieht. Wir hatten Probleme mit dem, was Sharon zwischen 2001 und 2003 in Gaza tat. Präsident Bush sagte Sharon damals, er solle aus Gaza herauskommen. Schließlich zogen sie ab. Er wollte Häuser niederreißen und Orte einebnen, und wir sagten: „Wir unterstützen das nicht. Raus aus Gaza.“ Also zogen sie ab, kamen mit einer neuen Regelung, die Gaza in ein großes Konzentrationslager verwandelte, aber zumindest die aufdringlichen Maßnahmen der Israelis vor Ort beendete. Die Rollen haben sich geändert. Jetzt sagt Netanyahu Trump, was er tun soll. Das ist die wahre Veränderung der letzten 20 Jahre.

Richter Andrew Napolitano: Was denken Sie, worüber haben sie letzte Woche gesprochen? Und denken Sie, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Netanyahus Anwesenheit im Weißen Haus für drei Treffen an zwei Tagen und der Ankündigung, dass es keine Epstein-Kundenliste gibt, obwohl Epstein ein bekannter Mossad-Agent war?

Oberst Douglas MacGregor: Das ist unbezahlbar. So etwas kann man sich nicht ausdenken. Auf dem Internet gibt es ein Audioband von Epstein, der über Trump spricht, den er seit 20 Jahren kennt. Es ist äußerst schädlich. Die Wahrheit ist, dass, wenn etwas Präsident Trumps Regierung zu Fall bringen und zerstören wird, es Epstein ist. Daran besteht kein Zweifel. So zu tun, als gäbe es Epstein nicht, oder dass das alte Nachrichten sind oder die Akte auf magische Weise verschwunden ist – das wird nicht funktionieren. Ehrlichkeit wäre immer die beste Idee gewesen. Aber Ehrlichkeit würde Präsident Trump sehr schwerer Kritik aussetzen. Trotzdem denke ich, es wäre besser, das Risiko einzugehen. Aber ich bin nicht im Weißen Haus und berate ihn nicht. Normalerweise sagte ein Geschäftsmann zu seinem Sohn: „Glaube mir, Sohn, Ehrlichkeit ist die beste Politik im Geschäftsleben.“ Ich weiß, ich habe beides ausprobiert. Und ich denke, das gilt auch für die Politik. Trump wäre besser dran, wenn er aufstünde, die bittere Pille schluckt, so schmerzhaft es auch sein mag, und ehrlich ist. Das wird sich sonst nur verschlimmern. Epstein wird immer schlimmer werden.

Richter Andrew Napolitano: Ich werde einen Clip abspielen, den Sie vielleicht gesehen haben. Es ist nicht neu. Es ist Präsident Putin von 2017, der im Wesentlichen in seinen eigenen Worten sagt: „Egal, wen Sie wählen, Sie bekommen John McCain. Die amerikanische Außenpolitik ändert sich nicht.“ Ich denke, Sie werden dem zustimmen. Chris, Schnitt Nummer sieben.

Präsident Wladimir Putin: Ich habe eine gewisse Perspektive. Ich habe bereits mit einem US-Präsidenten gesprochen, dann mit einem anderen und einem dritten. Präsidenten kommen und gehen, aber die Politik ändert sich nicht. Wissen Sie, warum? Weil die Macht der Bürokratie sehr stark ist. Jemand wird gewählt, kommt mit eigenen Ideen, und dann tauchen Leute mit Aktenkoffern auf, gut gekleidet, in dunklen Anzügen wie meinem, aber nicht mit roter Krawatte, sondern mit schwarzer oder dunkelblauer, und sie fangen an zu erklären, wie die Dinge laufen sollten, und alles ändert sich sofort. Verstehen Sie, was ich meine? Das passiert von einer Regierung zur nächsten.

Richter Andrew Napolitano: Hat er recht? Ist Trump sein eigener Mann, oder sagt ihm der tiefe Staat, was er tun soll?

Oberst Douglas MacGregor: Was ist der tiefe Staat? Die Israel-Lobby, die Kriegs-Lobby, die Leute in der Pharmaindustrie, die Geheimdienstgemeinschaft. Er hat es vereinfacht. Es ist eine sehr russische Vereinfachung. Männer in dunklen Anzügen tauchen auf und sagen dir, was du tun sollst. Stalin war berühmt dafür, dass er dem Chef des NKWD in den 1930er Jahren vorschlug, schwarze Lastwagen mit der Aufschrift „Fleisch“ zu bemalen. Diese schwarzen Lastwagen tauchten mitten in der Nacht vor einem Gebäude auf, Menschen wurden herausgezogen, in die Lastwagen gezerrt und verschwanden. Sie landeten im Gulag oder wurden sofort exekutiert. Aber der Witz war, dass „Fleisch“ auf die Seite gemalt war. Alle ausländischen Besucher in Russland sagten: „Schau, Stalin macht einen tollen Job. Er versorgt alle mit Fleisch.“ Die Leute hatten keine Ahnung, was los war. Das ist sehr russisch, es so zu charakterisieren. Es ist etwas subtiler, aber es ist real. Aber es gibt noch etwas anderes, das selbst Putin nicht versteht. Wenn man ins Jahr 1914 zurückgeht, als Franz Josef ermordet wurde, und alle durch den Juli gingen und diskutierten, was als Nächstes passieren soll, landeten wir in diesem schrecklichen Krieg. Das Britische Empire hatte ernsthafte Probleme. Es war bereits im Niedergang. Seine Industrien konnten mit Deutschland oder den USA nicht mithalten. Es produzierte nicht genug Stahl, seine Produktionsbasis war veraltet. Neue Technologien, die die Produktionskosten senken, gab es nicht. Deutschland war weit voraus. Also entschieden die Briten, da sie ein Arbeitslosenproblem und ernsthafte industrielle Probleme hatten, dass sie entweder sagen konnten: „Nein, wir gehen nicht in den Krieg. Wir müssen unsere Wirtschaftsstruktur reformieren, uns zurückziehen, die Art, wie wir regieren, überdenken.“ Oder sie erklärten den Krieg. Sie entschieden sich für den Krieg mit einer Nation, gegen die sie noch nie gekämpft hatten. Das war eine Katastrophe für Großbritannien. Nach dem Krieg waren sie schlimmer dran als zuvor. Der Zweite Weltkrieg beendete Großbritannien als Großmacht. Wir stehen heute vor einer ähnlichen Situation. Wir sind zurückgefallen. Wir haben kaum noch eine Produktionsbasis, wie wir schon besprochen haben. Wir haben diese Staatsschulden, mit denen wir nicht effektiv umgehen können. Werden wir Steuern erhöhen? Nein. Werden wir sie ablehnen? Noch nicht. Was tun wir also? Keine echte Entscheidung wurde getroffen. Wir sind in einer ähnlichen Position wie das Britische Empire 1914. Ich glaube nicht, dass Präsident Trump in den Krieg ziehen will, aber er wird von vielen in diese Richtung gezogen, die denken, das sei ein Ausweg aus dem Dilemma. Einer davon ist Benjamin Netanyahu, denn dieser Krieg in der Region ist keineswegs vorbei. Er weiß, dass seine Ziele nicht erreicht sind. Israel muss entweder die unangefochtene jüdische Vorherrschaft in der Region etablieren, oder, in seinen Augen, Israel kann nicht existieren. Also muss er kämpfen, und das bedeutet, wir müssen kämpfen. Wenn wir das tun, werden wir wie Großbritannien nach dem Ersten Weltkrieg enden.

Richter Andrew Napolitano: Ich höre Sie sagen, Oberst, dass wir mit der NATO und der Ukraine gegen Russland Kriegspartei sind. Wir sind mit Netanyahu und Israel gegen den Iran Kriegspartei. Schleichen wir auf den Dritten Weltkrieg zu?

Oberst Douglas MacGregor: Wir versuchen auch weiterhin zu argumentieren, dass wir diesem sogenannten aggressiven China wegen Taiwan gegenüberstehen. Wir halten an der verrückten Vorstellung fest, dass wir gegen das größte Land der Welt Krieg führen werden, dessen Raketenarsenal das des Iran klein und unbedeutend erscheinen lässt. Irgendwie wollen wir verhindern, dass die Chinesen die Kontrolle über Taiwan übernehmen. Gleichzeitig rüsten die Chinesen auf, weil sie das als Bedrohung sehen. Das ist analog zu Kuba, einer Insel vor den USA, die zu einem Angriffshund gegen uns geworden ist. Es sind nicht nur die zwei, die Sie erwähnt haben, es sind alle drei. Wir sind wirklich überfordert. Wir können die logistischen Anforderungen in allen drei Theatern nicht erfüllen. Aber niemand will die harte Entscheidung treffen, die ich am Anfang erwähnt habe: Ziehen wir uns zurück? Erkennen wir die Probleme zu Hause an? Reformieren wir die Wirtschaft, die Art, wie wir regieren, und gehen einen anderen Weg? Mit anderen Worten, geben wir unsere politisch-militärische Hegemonie über den Globus freiwillig auf? Denn darum geht es wirklich. Putin hat in den letzten 12 bis 14 Stunden in einem Interview etwas gesagt, das jeder in Washington hören sollte. Er sagte: „Entweder ist Russland unabhängig und souverän, oder es existiert nicht.“ Wenn Sie Russland über die Ukraine bedrohen, bedrohen Sie es existenziell. Sie können keinen feindlichen Staat dort entstehen lassen. Wenn Sie sagen, Sie werden sie mit Sanktionen zerstören, sagen sie: „Wir werden kämpfen.“ Er ist höflich dabei. Er prahlt nicht wie Trump. Er sagt nicht: „Ich werde sie zermalmen.“ Die Leute in Moskau, Peking und sogar Teheran sind Profis. Sie verwenden diese Rhetorik nicht. Aber wir müssen verstehen: Er meint es ernst. Entweder sind sie souverän und unabhängig, oder sie existieren nicht.

Richter Andrew Napolitano: Hier ist, wie ernst er ist. Schnitt Nummer sechs.

Präsident Wladimir Putin: Russland wird entweder unabhängig und souverän sein oder überhaupt nicht existieren. Ich wollte das unseren Partnern vermitteln in der Hoffnung, dass sie es hören und ihre Haltung gegenüber Russland irgendwie anpassen. Seit den 1990er Jahren haben sie uns zum Beispiel versprochen, die NATO nicht nach Osten zu erweitern. Sie haben bei jedem Schritt gelogen, ständig getäuscht und so getan, als wäre nichts passiert. Das Gleiche galt für viele andere Themen. Deshalb dachte ich, es sei an der Zeit, unseren Kollegen zu sagen: Wir müssen friedlich leben. Lasst uns gegenseitig respektieren, ohne unseren Willen aufzuzwingen, ohne den Willen eines anderen zu unterdrücken, und die Interessen aller Teilnehmer der internationalen Kommunikation berücksichtigen. Ich weiß nicht, wie effektiv das war, aber da es oft erwähnt wird, scheint es rechtzeitig gewesen zu sein. Leider wurde es nicht gehört. Wir haben ständig versucht, Beziehungen aufzubauen, um nicht in die heutige Situation zu geraten, und gemeinsame Regeln zu entwickeln. Sobald Iwan der Schreckliche sagte: „Nein, wir bleiben orthodox“, entstand sofort die Legende, dass er grausam sei, ein Tyrann, wahnsinnig und so weiter. Niemand erwähnt in diesem Zusammenhang, was Oliver Cromwell in England oder Frankreich getan hat. Die westliche Geschichte schweigt darüber. In jedem Fall gibt es keine Bewertungen wie „das war Barbarei“ oder „es fehlt an Zivilisation“. Aber sie versuchten schon damals, Russland zu unterwerfen.

Richter Andrew Napolitano: Eine sehr kluge, scharfsinnige und eloquent vorgetragene Analyse. Wie nah sind wir am Dritten Weltkrieg?

Oberst Douglas MacGregor: Ich denke, die Russen, die Chinesen, sogar die Iraner würden immer noch gerne mit uns Geschäfte machen. Ich glaube nicht, dass sie bereits an dem Punkt angelangt sind, an dem sie verstehen, dass es aufgrund unserer Haltung und unseres Verhaltens unmöglich ist, mit uns Geschäfte zu machen. Ich denke, sie glauben immer noch, dass etwas Besseres möglich ist. Wie lange wird das noch anhalten? Ich weiß es nicht. Irgendwann werden alle frustriert und sagen: „Wir haben genug.“ Kuba liegt in der Karibik. Was auf der Insel Kuba passiert, ist für uns von Bedeutung. Wie sie sich intern regieren, ist egal. Aber wie sie sich mit anderen Ländern verbinden, welche Technologien andere, uns feindlich gesinnte Länder nach Kuba bringen, wird zu einer Angelegenheit der nationalen Sicherheit. Dasselbe gilt für Taiwan und China. In der Ukraine liegt das Land an Russlands Grenze. Die Ostukraine stellt eine echte existenzielle Bedrohung für Russland dar, angesichts dessen, was wir dort aufgebaut haben, um Russland anzugreifen. Das ist schwer zu vermeiden. Dasselbe gilt für den Iran. Die Iraner sind nicht unheilbar anti-amerikanisch. Sie würden gerne mit uns Geschäfte machen. Aber wie macht man Geschäfte mit einem Land, das eine israelische Strategie unterstützt, die darauf abzielt, den Iran zu fragmentieren, zu zerstören? Jetzt haben wir den Krieg ausgeweitet, indem wir Aserbaidschan einbeziehen, um das BRICS-Transportnetzwerk zu zerstören, das vom Süden Irans bis nach Russland und Europa verlaufen würde. Das ist ein zusätzlicher Bonus, um Aserbaidschan zu ermutigen, den Norden Irans anzugreifen, in der Hoffnung, den Iran erneut zu teilen und zu zerstören. Wir sind überall, Richter. Ich bin nicht sicher, ob Präsident Trump das Ausmaß versteht, in dem die CIA mit MI6 und dem Mossad unabhängig operiert. Ich glaube nicht, dass ihn jemand über die subversiven Aktivitäten informiert hat, die sie durchführen, oder die strategischen Implikationen klargemacht hat. Wenn er das verstünde, wäre er nicht wohl dabei. Aber ich glaube nicht, dass er es weiß. Vielleicht liegt es daran, dass er nichts liest oder keine langen Diskussionen aushält. Er versucht, zu sehr zu vereinfachen. Und wenn man von Leuten wie Lindsey Graham und israelischen Einflussnehmern umgeben ist, ist es schwer, den Schleier der Täuschung zu durchdringen und die Wahrheit zu erreichen.

Richter Andrew Napolitano: Vielen Dank für eine außergewöhnliche Analyse, Oberst MacGregor. Sehr geschätzt, mein lieber Freund. Danke, dass Sie sich meinem Zeitplan angepasst haben, und wir freuen uns darauf, Sie bald wiederzusehen. Es ist immer gut, Sie zu sehen, und ich hoffe, Sie haben eine schreckliche Zeit in Italien. Nur damit das klar ist. Aber wenn die Dinge auseinanderfallen, wie viele von uns erwarten, sprechen wir vielleicht, während Sie dort sind.

Oberst Douglas MacGregor: Vielleicht. Das letzte Mal, als ich dort war, wurde in einer Woche Donald Trump angeschossen, und Joe Biden zog sich aus dem Rennen zurück. Also lassen Sie mich nicht die falsche Woche für Sie auswählen.

Richter Andrew Napolitano: Konsultieren Sie Ihren Astrologen. Das ist das Einzige, was noch Sinn macht. Nichts anderes ergibt Sinn. Danke, Oberst. Alles Gute. Tschüss. Heute um 14 Uhr kommt Scott Ritter. Und um 16 Uhr zum Epstein-Fall, Ryan Dawson. Richter Napolitano für Judging Freedom.