Oberster Gerichtshof blockiert Impfvorschrift für Unternehmen, lehnt aber die Aufhebung des Mandats für Beschäftigte im Gesundheitswesen ab

Der Oberste Gerichtshof hat das COVID-19-Impfmandat der Regierung Biden für Privatunternehmen blockiert, jedoch beschlossen, eine separate Verordnung, die eine Impfung für Beschäftigte im Gesundheitswesen vorschreibt, in Kraft treten zu lassen.

In einer 6:3-Entscheidung vom 13. Januar stoppte das Gericht das Mandat für alle privaten Arbeitgeber mit 100 oder mehr Beschäftigten und entschied, dass die Staaten und Unternehmen, die die Regelung angefochten hatten, wahrscheinlich Erfolg haben würden. Beamte der Biden-Regierung hatten argumentiert, dass der Occupational Safety and Health Act (OSHA) von 1970 ihnen die Befugnis gebe, das Mandat aufzuerlegen, aber die Mehrheit der Richter war anderer Meinung.

„Die Antragsteller werden wahrscheinlich mit ihrer Behauptung Erfolg haben, dass der Minister nicht befugt war, das Mandat aufzuerlegen. Verwaltungsbehörden sind Geschöpfe der Gesetzgebung. Sie besitzen daher nur die Befugnisse, die ihnen der Kongress zuerkannt hat. Der Minister hat 84 Millionen Amerikaner angewiesen, sich entweder einen COVID-19-Impfstoff zu besorgen oder sich auf eigene Kosten wöchentlichen medizinischen Tests zu unterziehen. Dies ist keine „alltägliche Ausübung von Bundesgewalt“. Es handelt sich vielmehr um einen erheblichen Eingriff in das Leben – und die Gesundheit – einer großen Zahl von Arbeitnehmern“, heißt es in der Stellungnahme der Mehrheit.

Die Entscheidung wurde von den Richtern John Roberts und Samuel Alito, die von George W. Bush ernannt wurden, Clarence Thomas, der von George H. W. Bush ernannt wurde, und den Richtern Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh und Amy Coney Barrett, die alle von Trump ernannt wurden, getroffen.

Richter Stephen Breyer, ein von Clinton ernannter Richter, und die Richterinnen Sonia Sotomayor und Elena Kagan, beide von Obama ernannt, waren anderer Meinung. Sie schrieben in ihrer abweichenden Meinung, dass das fragliche Gesetz die Befugnisse des Arbeitsministers nicht einschränkt.

Die Mehrheit habe „eine Einschränkung vorgenommen, die im geltenden Gesetz nicht vorgesehen ist“, heißt es in der Minderheitenansicht.

„Nicht so“, schrieb die Mehrheit. Der Wortlaut des Organisationsgesetzes der Behörde macht wiederholt deutlich, dass die OSHA mit der Regulierung „berufsbedingter“ Gefahren und der Sicherheit und Gesundheit der „Arbeitnehmer“ beauftragt ist.

Während Generalstaatsanwältin Elizabeth Prelogar in einem früheren Schriftsatz nicht bestritt, dass die OSHA bei der Regulierung „arbeitsbezogener Gefahren“ eingeschränkt ist, behauptete sie, dass das Risiko, an COVID-19 zu erkranken, eine solche Gefahr darstellt.

„Wir können dem nicht zustimmen“, heißt es in der Mehrheitsmeinung. „Obwohl COVID-19 ein Risiko ist, das an vielen Arbeitsplätzen auftritt, ist es in den meisten Fällen keine Berufsgefahr. COVID-19 kann sich zu Hause, in Schulen, bei Sportveranstaltungen und überall sonst, wo Menschen zusammenkommen, verbreiten und tut dies auch. Diese Art von universellem Risiko unterscheidet sich nicht von den alltäglichen Gefahren, denen alle Menschen durch Kriminalität, Luftverschmutzung oder eine Reihe von übertragbaren Krankheiten ausgesetzt sind. Die OSHA zu ermächtigen, die Gefahren des täglichen Lebens zu regeln, nur weil die meisten Amerikaner einen Arbeitsplatz haben und während ihrer Arbeitszeit denselben Risiken ausgesetzt sind, würde die Regelungsbefugnis der OSHA ohne eindeutige Ermächtigung des Kongresses erheblich ausweiten.“

Das Urteil bedeutet, dass das Mandat blockiert ist, während der Fall an das US-Berufungsgericht für den 6. Bezirk zurückgeht, das eine von einem anderen Berufungsgericht verhängte Aussetzung aufhob.

Die OSHA ist Teil des Arbeitsministeriums.

Der Generalstaatsanwalt von Missouri, Eric Schmitt, ein Republikaner, der eine der Anfechtungen gegen das Mandat vorbrachte, sagte in einer Erklärung, das Urteil sei „ein großer Sieg für Millionen von Arbeitnehmern und Unternehmen im ganzen Land, einschließlich Doolittle Manufacturing hier in Missouri, die ihre Türen hätten schließen müssen, wenn dieses Mandat nicht gestoppt worden wäre“.

„Wir sind zwar enttäuscht über die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zu unserer Klage gegen das Impfmandat für Beschäftigte im Gesundheitswesen, aber der Kampf ist noch lange nicht vorbei, und der Fall ist noch nicht abgeschlossen“, sagte er.

Schmitt bezog sich dabei auf die Mehrheit der Richter, die sich bereit erklärt hatten, die Anordnungen der unteren Instanzen aufzuheben, die ein separates Mandat der Biden-Administration blockiert hatten, das von den Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) des Ministeriums für Gesundheit und Humandienste auferlegt worden war.

Das CMS-Mandat, das kein Opt-out für Tests zulässt, betrifft mehr als 17 Millionen Beschäftigte im Gesundheitswesen.

Der Kongress hat dem Gesundheitsminister die Befugnis erteilt, als Bedingung für die Teilnahme einer Gesundheitseinrichtung an Medicare und Medicaid Anforderungen zu erlassen, die er oder sie „im Interesse der Gesundheit und Sicherheit der Personen, die in der Einrichtung Leistungen erhalten, für notwendig hält“, so die Mehrheit des Gerichts in ihrem Urteil.

Obwohl eine Impfpflicht noch nie zuvor auferlegt wurde, „stimmen wir mit der Regierung überein, dass die Regelung des Sekretärs in die Befugnisse fällt, die der Kongress ihm übertragen hat“, heißt es in der Mehrheitsmeinung.

Die Richter erklärten, dass eine COVID-19-Impfung „die Wahrscheinlichkeit, dass sich Mitarbeiter des Gesundheitswesens mit dem Virus anstecken und es auf ihre Patienten übertragen, erheblich verringern“ würde. Dies steht jedoch nicht im Einklang mit Studien und realen Daten über die Wirkung der Impfung gegen die Omikron-Coronavirus-Variante.

„Die Vorschrift fügt sich somit nahtlos in den Wortlaut des Gesetzes ein. Schließlich entspricht es dem Grundprinzip des ärztlichen Berufsstandes, dafür zu sorgen, dass die Leistungserbringer Maßnahmen ergreifen, um die Übertragung eines gefährlichen Virus auf ihre Patienten zu vermeiden: „First, do no harm“. Es wäre das genaue Gegenteil einer effizienten und effektiven Verwaltung, wenn eine Einrichtung, die Menschen gesund machen soll, sie mit COVID-19 krank machen würde“, heißt es in der Mehrheitsmeinung.

Bei dem knappen 5:4-Urteil schlossen sich Roberts und Kavanaugh dem von den Demokraten nominierten Richtertrio an, während Thomas eine abweichende Meinung vertrat, der sich Alito, Gorsuch und Barrett anschlossen.

Thomas sagte, die Regierung habe kein überzeugendes Argument vorgebracht, um in diesem Fall erfolgreich zu sein. Die Regierung habe nicht nachgewiesen, dass das Medicare-Gesetz oder ein anderes Gesetz ihr die Befugnis gebe, ein Impfmandat aufzuerlegen, um Einrichtungen die Teilnahme an Medicare oder Medicaid zu ermöglichen.

„In diesen Fällen geht es nicht um die Wirksamkeit oder Bedeutung der COVID-19-Impfstoffe. Es geht nur darum, ob das CMS die gesetzliche Befugnis hat, Beschäftigte des Gesundheitswesens zu zwingen, sich einem medizinischen Verfahren zu unterziehen, das sie nicht wollen und nicht rückgängig machen können, indem sie ihre Arbeitgeber zwingen. Da die Regierung nicht überzeugend dargelegt hat, dass der Kongress dem CMS diese weitreichende Befugnis erteilt hat, würde ich die Aussetzungen in der Berufungsinstanz ablehnen. Ich widerspreche mit Respekt“, schrieb Thomas.

Die Fälle, die das Gesundheitsmandat betreffen, werden nun an die Berufungsgerichte zur Entscheidung zurückgegeben.

Biden begrüßte in einer Erklärung die Entscheidung, die Aussetzung des Gesundheitsmandats aufzuheben, und sagte, dies werde „Leben retten“.

„Gleichzeitig bin ich enttäuscht, dass der Oberste Gerichtshof sich dazu entschlossen hat, vernünftige lebensrettende Anforderungen für Angestellte in großen Unternehmen zu blockieren, die sowohl wissenschaftlich als auch rechtlich fundiert sind“, sagte er.