Oberster Gerichtshof macht den Präsidenten zum Diktator auf Lebenszeit

Von John & Nisha Whitehead

“Das Verhältnis zwischen dem Präsidenten und dem Volk, dem er dient, hat sich unwiderruflich verschoben. Bei jeder Ausübung seiner Amtsgewalt ist der Präsident jetzt ein König, der über dem Gesetz steht”. Richterin Sonia Sotomayor in ihrer abweichenden Meinung im Fall

Trump gegen die Vereinigten Staaten

Der Oberste Gerichtshof der USA hat es offiziell gemacht: Der Präsident der Vereinigten Staaten kann nun buchstäblich mit Mord davon kommen.

In einem verheerenden Urteil von 6:3 in der Rechtssache Trump gegen die Vereinigten Staaten, das gleichermaßen politisch kurzsichtig, egoistisch parteiisch und völlig frei von jeglicher Behauptung ist, der Präsident sei etwas anderes als ein Diktator, hat der Oberste Gerichtshof bestätigt, was Richard Nixon einst behauptete: “Wenn der Präsident es tut, bedeutet das, dass es nicht illegal ist“.

Wie Richterin Sotomayor in ihrer überzeugenden Gegenstimme feststellte:

“Der Präsident der Vereinigten Staaten ist die mächtigste Person im Lande und möglicherweise in der Welt. Wenn er seine Amtsbefugnisse in irgendeiner Weise nutzt, ist er nach der Argumentation der Mehrheit nun vor Strafverfolgung geschützt. Befiehlt er dem Seal Team 6 der Navy, einen politischen Rivalen zu ermorden? Untauglich. Organisiert er einen Militärputsch, um sich an der Macht zu halten? Ist immun. Nimmt eine Bestechung im Austausch für eine Begnadigung an? Immun. Immun, immun, immun. Lasst den Präsidenten gegen das Gesetz verstoßen, lasst ihn die Vorzüge seines Amtes zum persönlichen Vorteil ausnutzen, lasst ihn seine offizielle Macht für böse Zwecke einsetzen. Denn wenn er wüsste, dass er eines Tages für Gesetzesverstöße zur Rechenschaft gezogen werden könnte, wäre er vielleicht nicht so mutig und furchtlos, wie wir es uns wünschen würden. Das ist die Botschaft der Mehrheit heute. Selbst wenn diese Alptraumszenarien niemals eintreten sollten, und ich bete, dass dies nicht der Fall sein wird, ist der Schaden bereits angerichtet worden.”

Der Schaden ist in der Tat angerichtet worden. Unzweifelhaft. Unwiderruflich. Unbestreitbar.

Jeder Amerikaner sollte empört und beleidigt sein und Angst davor haben, was dieses Urteil für die Zukunft unserer Nation bedeutet.

Es kann nicht länger so getan werden, als ob wir in einer konstitutionellen Republik leben. Es liegt jetzt alles offen auf dem Tisch. Dies ist eine Diktatur: Hitler ist endlich aus dem Schatten getreten.

Der Rechtsstaat mag lange Zeit am Leben gehalten worden sein, aber dieses Urteil zieht den Stecker.

Die Fakten des Falles selbst, in dem es um die Frage geht, ob der ehemalige Präsident Donald Trump immun ist gegen eine strafrechtliche Verfolgung wegen des Vorwurfs, er habe versucht, die Präsidentschaftswahlen 2020 zu verfälschen, sind weniger wichtig als die Auswirkungen dieses Urteils, die so weit gehen, dass die Macht der Präsidentschaft dramatisch ausgeweitet wird und derjenige, der das Oval Office besetzt, rechtlos und nicht mehr rechenschaftspflichtig ist.

Genau so entsteht Tyrannei, und die Freiheit fällt.

In einem Lehrbuchbeispiel für Doppelzüngigkeit erklärte der Oberste Richter John Roberts, der für die sechsköpfige konservative Mehrheit des Obersten Gerichtshofs schrieb, im Wesentlichen, dass Präsidenten nicht über dem Gesetz stehen, und drehte sich dann um und sorgte dafür, dass Präsidenten in ihrer offiziellen Funktion tun können, was sie wollen, ohne zur Rechenschaft gezogen oder strafrechtlich zur Verantwortung gezogen zu werden.

Wie Roberts feststellte, “kommen wir zu dem Schluss, dass die Natur der präsidialen Macht nach unserer verfassungsmäßigen Struktur der Gewaltenteilung erfordert, dass ein ehemaliger Präsident eine gewisse Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung für Amtshandlungen während seiner Amtszeit genießt. Zumindest in Bezug auf die Ausübung der verfassungsmäßigen Kernbefugnisse des Präsidenten muss diese Immunität absolut sein.”

Die Sache ist jedoch die: Das ist nichts Neues. Nicht wirklich.

Obwohl die Verfassung den Präsidenten mit sehr spezifischen, begrenzten Befugnissen ausstattet, haben amerikanische Präsidenten in den letzten Jahren die Macht beansprucht, die Landschaft dieses Landes vollständig und fast einseitig zum Guten oder zum Schlechten zu verändern. Die Befugnisse, die sich jeder einzelne Präsident durch die Nachlässigkeit des Kongresses und der Gerichte angeeignet hat – Befugnisse, die sich zu einem Werkzeugkasten des Terrors für einen imperialen Herrscher summieren -, ermächtigen denjenigen, der das Oval Office besetzt, wie ein Diktator zu handeln, der über dem Gesetz steht und keiner wirklichen Rechenschaft unterliegt.

Wie der Juraprofessor William P. Marshall erklärt, “erweitert jeder außergewöhnliche Gebrauch von Macht durch einen Präsidenten die Verfügbarkeit von Exekutivgewalt, die von zukünftigen Präsidenten genutzt werden kann”.

Darüber hinaus spielt es keine Rolle, ob andere Präsidenten sich dafür entschieden haben, von einer bestimmten Befugnis keinen Gebrauch zu machen, denn “die Bedeutung eines Präzedenzfalls liegt darin, dass ein Präsident von seiner Befugnis Gebrauch macht und nicht darauf verzichtet”.

Mit anderen Worten: Jeder nachfolgende Präsident erweitert die Liste der außerordentlichen Anordnungen und Direktiven seines Amtes, indem er die Reichweite und die Macht des Präsidenten ausweitet und sich selbst nahezu diktatorische Befugnisse einräumt.

All die imperialen Befugnisse, die frühere Präsidenten angehäuft haben – amerikanische Bürger ohne ordnungsgemäßes Verfahren zu töten, Verdächtige auf unbestimmte Zeit zu inhaftieren, Amerikanern ihre Bürgerrechte zu entziehen, Massenüberwachung von Amerikanern ohne hinreichenden Grund durchzuführen, Gesetze in Kriegszeiten außer Kraft zu setzen, Gesetze, mit denen er nicht einverstanden ist, zu missachten, geheime Kriege zu führen und geheime Gerichte einzuberufen, Folter zu sanktionieren, die Legislative und die Gerichte durch Exekutivbefehle und Unterschriftserklärungen zu umgehen, das Militär anzuweisen, außerhalb der Reichweite des Gesetzes zu operieren, eine Schattenregierung zu betreiben und wie ein Diktator und Tyrann zu handeln, der über dem Gesetz steht und nicht wirklich rechenschaftspflichtig ist – diese Befugnisse wurden von Clinton über Bush zu Obama zu Trump zu Biden weitergegeben und werden auch an den nächsten Präsidenten weitergegeben werden.

Diese präsidialen Befugnisse – die durch Exekutivbefehle, Dekrete, Memoranden, Proklamationen, nationale Sicherheitsrichtlinien und Unterschriftenerklärungen von Gesetzgebern erlangt wurden und von jedem amtierenden Präsidenten aktiviert werden können – ermöglichen es früheren, jetzigen und künftigen Präsidenten, über dem Gesetz und außerhalb der Reichweite der Verfassung zu agieren.

Dies sind die Befugnisse, die weiterhin an jeden nachfolgenden Erben des Oval Office weitergegeben werden, die Verfassung sei verdammt.

Sie sehen also, der Oberste Gerichtshof hat den Präsidenten nicht zum Diktator gemacht. Er hat lediglich bestätigt, wovor wir schon die ganze Zeit gewarnt haben: Der Präsident ist bereits ein imperialer, nicht rechenschaftspflichtiger und verfassungswidriger Diktator mit dauerhaften Befugnissen.

Absolute Macht hat die Präsidentschaft absolut korrumpiert.

Was Trump betrifft, so war sein Konzept von Macht, Immunität und Präsidentschaft schon immer beunruhigend, eigennützig und korrupt.

So prahlte Trump 2016: “Ich könnte mich mitten auf die Fifth Avenue stellen und jemanden erschießen und würde keine Wähler verlieren, okay?”

Im Jahr 2019 erklärte Trump: “Als Präsident habe ich das Recht zu tun, was ich will.“

Und 2023 versprach Trump, im Falle seiner Wiederwahl nur am “ersten Tag” ein Diktator zu sein.

Jeder Präsidentschaftskandidat, der verspricht, vom ersten Tag an ein Diktator zu sein, ist ein Diktator auf Lebenszeit. Die Regierung gibt diese Befugnisse nicht freiwillig auf, wenn sie sie erst einmal erlangt hat, benutzt und unweigerlich missbraucht.

Wie der Politikwissenschaftler Gene Sharp warnte: “Diktatoren lassen keine Wahlen zu, die sie von ihrem Thron stürzen könnten.

Das bringt mich zurück zum Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 1. Juli 2024, das nur wenige Tage vor dem Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der Nation von der schwerfälligen Tyrannei König Georgs gefällt wurde.

Die Unabhängigkeitserklärung, ein Dokument, das vor Empörung über eine Regierung, die ihre Bürger verraten hatte, nur so strotzte, wurde am 4. Juli 1776 von 56 Männern unterzeichnet, die alles aufs Spiel setzten und alles versprachen – “unser Leben, unser Vermögen und unsere heilige Ehre” -, weil sie das amerikanische Volk von der Herrschaft eines diktatorischen britischen Kaisers befreien wollten und an eine radikale Idee glaubten: dass alle Menschen dazu geschaffen sind, frei zu sein.

Diese Männer wurden als Verräter bezeichnet und wegen Hochverrats angeklagt, ein Verbrechen, das mit dem Tod bestraft wurde. Einige von ihnen verloren durch ihre Rebellion ihre Heimat und ihr Vermögen. Für andere war es der höchste Preis – ihr Leben.

Doch obwohl diese Männer wussten, welch hohen Preis sie zu zahlen hatten, wagten sie es, ihre Stimme zu erheben, als Schweigen nicht toleriert werden konnte. Selbst nachdem sie ihre Unabhängigkeit von Großbritannien errungen hatten, setzten sich diese neuen Amerikaner dafür ein, dass die Rechte, für die sie ihr Leben riskiert hatten, auch für künftige Generationen gesichert blieben.

Das Ergebnis: unsere Bill of Rights, die ersten zehn Zusatzartikel zur Verfassung.

Stellen Sie sich vor, wie schockiert und empört diese 56 Männer wären, wenn sie feststellen müssten, dass 248 Jahre später die Regierung, für deren Schaffung sie ihr Leben riskiert hatten, sich in einen militaristischen Polizeistaat verwandelt hat, in dem die Ausübung der eigenen Freiheiten – zumindest die bloße Infragestellung eines Regierungsbeamten – oft als flagranter Akt der Missachtung angesehen wird.

Wäre die Unabhängigkeitserklärung heute geschrieben worden, hätte sie ihre Unterzeichner zu Extremisten oder Terroristen gemacht, was dazu geführt hätte, dass sie auf eine Überwachungsliste der Regierung gesetzt worden wären, dass ihre Aktivitäten und ihre Korrespondenz überwacht worden wären und dass sie möglicherweise verhaftet, auf unbestimmte Zeit festgehalten, ihrer Rechte beraubt und als feindliche Kämpfer bezeichnet worden wären.

Lesen Sie noch einmal die Unabhängigkeitserklärung und fragen Sie sich, ob die von Jefferson aufgezählten Beschwerden nicht eine verblüffende Ähnlichkeit mit den Missständen aufweisen, unter denen “wir, das Volk” durch den amerikanischen Polizeistaat zu leiden haben.

In den 248 Jahren, seit die ersten Amerikaner ihre Unabhängigkeit von Großbritannien erklärt und schließlich gewonnen haben, ist es “uns, dem Volk” gelungen, uns wieder unter die Fuchtel des Tyrannen zu begeben.

Nur dieses Mal ist der Tyrann einer, den wir selbst geschaffen haben. Die von einer imperialen Regierung begangenen und vom amerikanischen Volk erduldeten Misshandlungen haben nicht aufgehört. Sie haben sich lediglich weiterentwickelt.

Da Amerika eine relativ junge Nation ist, hat es nicht lange gedauert, bis sich ein autoritäres Regime an die Macht geschlichen hat.

Leider geschah der parteiübergreifende Putsch, der unsere Nation belagerte, nicht über Nacht.

Er hat sich unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit, des Krieges gegen Drogen, des Krieges gegen den Terror, des Krieges gegen die Einwanderung, der politischen Korrektheit, der Hassverbrechen und einer Vielzahl anderer offiziell klingender Programme, die darauf abzielen, die Macht der Regierung auf Kosten der individuellen Freiheiten auszuweiten, unter unserem Radar eingeschlichen.

Die Bausteine für die düstere Zukunft, von der wir gerade einen Vorgeschmack bekommen – polizeiliche Erschießungen unbewaffneter Bürger, profitorientierte Gefängnisse, Konformitätswaffen, ein flächendeckender Überwachungsstaat, Programme zur Verbrechensvorbeugung, eine Gesellschaft der Verdächtigen, Pipelines von der Schule ins Gefängnis, eine militarisierte Polizei, Überkriminalisierung, SWAT-Team-Razzien, endlose Kriege usw. – wurden von Regierungsbeamten eingeführt, denen wir vertrauten, dass sie sich um unsere besten Interessen kümmern.

Doch wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People und in seinem fiktiven Gegenstück The Erik Blair Diaries deutlich mache, bedeutet das nicht, dass wir aufgeben oder nachgeben oder uns abschalten sollten.

Leute, wenn es jemals eine Zeit gab, unsere Unabhängigkeit von der Tyrannei zu erklären, dann ist es jetzt.