Ökostrom – die Katastrophe kommt in 25 Jahren

Peter Haisenko

Der Ausbau von Wind- und Sonnenkraftanlagen wird mit großem Elan aber ohne Sachverstand vorangetrieben. Nachhaltig sollen sie sein und die Sonne schickt keine Rechnung. Der Wind auch nicht, aber die Zeit wird eine fatale Rechnung schicken.

Alles von Menschenhand erschaffene unterliegt der Vergänglichkeit. Früher oder später muss es gewartet, renoviert oder erneuert werden. Am langlebigsten sind Bauten aus Stein. Die können Jahrtausende alt werden aber auch die sind stetem Verfall ausgesetzt. Die Produkte moderner Technik sind kurzlebiger. Zum Teil ist das so, weil die Hersteller gar nicht wollen, dass ihr Produkt zu lange hält. Stichwort Obsoleszenz. Andere Produkte wiederum haben eine begrenzte Lebensdauer, weil man sie nicht langlebiger konstruieren kann. Jedenfalls bis jetzt. Sie können