Österreich: Der Abgrund der chaotischen Tyrannei? „Parlamente dienen nur der Ratifizierung dessen, was die Diktatoren beschließen“

Von Peter Koenig: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt in der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Mitautor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020). Er ist Research Associate des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist auch ein nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Instituts der Renmin Universität, Peking.

***

Am 9. Oktober 2021 trat der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (35) von seinem Amt als Bundeskanzler zurück, erklärte aber, dass er als Abgeordneter in der Politik bleiben werde. In den Medien hieß es, er sei in „Finanzskandale“ verwickelt. Sein Freund und Parteifreund (die konservative ÖVP – Österreichische Volkspartei), der damalige Außenminister Alexander Schallenberg, übernahm das Amt des Bundeskanzlers. Am 2. Dezember – nur zwei Monate nach seinem Amtsantritt – trat er zurück, sagte aber, er werde im Amt bleiben, bis sich seine Partei auf einen neuen Vorsitzenden geeinigt habe.

Nur wenige Stunden zuvor hatte Schallenbergs Vorgänger und Volksparteichef Kurz erklärt, dass er sich ganz aus der Politik zurückziehen und am Freitag, den 3. Dezember, offiziell als Parteivorsitzender zurücktreten werde. Als Grund nannte er familiäre Gründe. Kurz‘ Frau habe gerade ein Baby bekommen und er wolle das Vatersein genießen. Auch Schallenberg nannte familiäre Gründe.

„Familiäre Gründe“ sind immer gute Gründe, um sich vor politisch heiklen Aufgaben zu drücken. Niemand kann oder traut sich, persönliche Fragen zu stellen. Auch Herrn Kurz wurde nachgesagt, dass er bereits einen lukrativen Job in der Privatwirtschaft in Aussicht hat.

Was könnten ergänzende Gründe sein? Vielleicht Gewissen, Moral? Oder Furcht? Österreich war das erste Land, das die strengsten und drastischsten Covid-Maßnahmen ankündigte, darunter die Zwangs „impfung“ – die Öffentlichkeit wird gezwungen, sich ab dem 1. Februar 2022 gegen die ungetestete Gentherapie impfen zu lassen (oder Schlimmeres).

Hunderttausende von Menschen gingen auf die Straße. Vielleicht sogar Millionen. Und die Proteste gehen weiter und werden voraussichtlich am kommenden Wochenende (4./5. Dezember) weiter eskalieren. Über diese Ereignisse und die damit verbundene Polizeibrutalität wurde in den Mainstream-Medien kaum berichtet.

Ja, vielleicht aus familiären Gründen. Die beiden Ex-Kanzler sind besser dran, wenn sie einfach ein gutes Leben führen, als wenn sie den Befehlen einer obskuren Macht gehorchen müssen, die das Schicksal der ganzen Welt manipuliert – und aus der es offenbar kein Entrinnen gibt.

Nun, ein Nachfolger ist bereits gefunden. Es ist der Innenminister Karl Nehammer. Er hat einen militärischen Hintergrund und den Ruf, ein Hardliner zu sein. Er wurde von seiner Partei einstimmig zum neuen ÖVP-Chef gewählt und wird höchstwahrscheinlich die Nachfolge von Schallenberg als neuer Bundeskanzler antreten. Er könnte eine gute Wahl für die „außerösterreichischen“ – globalistischen – Mächte sein. Er muss harte Maßnahmen umsetzen. Das weiß er und dazu ist er offenbar auch bereit.

Wichtig ist, dass die neue rot-grün-gelbe Koalition in Deutschland nebenbei auch die Einführung einer Sperre für Menschen, die nicht geimpft sind, sowie eine Impfpflicht in Erwägung zieht, sofern das Parlament dem zustimmt. Die letztgenannte Bedingung klingt eher wie ein Witz, denn in einer diktatorischen Regierung, wie sie Deutschland und die meisten seiner europäischen Verbündeten geworden sind, dienen die Parlamente nur dazu, das zu ratifizieren, was die Diktatoren beschließen.

Dieses Konzept könnte auf andere Länder in Europa ausgedehnt werden. Dann wissen wir alle, oder sollten es wissen, dass unsere Verfassungs- und Menschenrechte mit Füßen getreten und abgeschafft wurden – dass wir nur noch Untertanen sind, die der Gnade einer abscheulichen und bösen Supermacht ausgeliefert sind. Außer natürlich die Elite und die Regierungsbeamten, die mitmachen und die diktierten Maßnahmen umsetzen. Sie können mit Placebo-Impfungen belohnt werden.

In Deutschland, wo kaum mehr als 50 % der Bevölkerung geimpft sind, haben wahrscheinlich falsche öffentliche Umfragen ergeben, dass 71 % der Bevölkerung die obligatorische (Gift-)Impfung unterstützen würden. Die „neue Variante Omicron“, die praktischerweise aus dem wilden südlichen Afrika stammt. Die Propaganda ist so verheerend stark und in buchstäblich jeder Nachrichtensendung omnipräsent, dass die Menschen Angst haben müssen.

Steht Österreich am Beginn eines großen Chaos, das an den Ersten und Zweiten Weltkrieg erinnert, die beide in Österreich ausgebrochen sind? Siehe hier und hier. Während des Zweiten Weltkriegs kämpften 950.000 Österreicher für die Streitkräfte Nazi-Deutschlands.

Adolf Hitler war ein Österreicher; er war Deutschlands Diktator während des Dritten Reichs 1933-1945. Aber wer hat ihn dorthin gebracht? könnte man sich fragen.

Schon damals finanzierten die USA, vor allem mit Firmengeldern, darunter IBM, und mit Geldern der Federal Reserve (US-Zentralbank) große Teile von Hitlers Krieg. Zum Beispiel den Überfall der Nazis auf die Sowjetunion, der zwar von der UdSSR zerstört wurde, aber dennoch etwa 25 bis 30 Millionen sowjetische Tote zur Folge hatte.

Stehen wir vielleicht am Anfang des Dritten Weltkriegs?

Viele würden sagen, dass wir uns bereits mitten im Dritten Weltkrieg befinden, der im März 2020 begonnen haben könnte, als die WHO am 11. März 2020 eine Covid-19-Pandemie, auch bekannt als SARS-CoV-2, ausrief. Dies führte Mitte März zu einer globalen Abriegelung aller 193 UN-Mitgliedsländer, gefolgt von drakonischen und diktatorischen „Maßnahmen“, die überall auf der Welt umgesetzt wurden. Auf den ersten Blick muss sofort erkannt werden, dass dies absolut nichts mit Gesundheit und Gesundheitsschutz zu tun haben kann. Eine andere Agenda steckt hinter diesem außergewöhnlichen Schritt – der tatsächlich um Mitternacht am 31. Dezember 2019 begann. Es ist ein Uhrwerk, das zufällig auf die UN-Agenda 2030 passt.

Vieles von dem, was jetzt folgt, ist Spekulation und mag Anlass zu „unkonventionellen“ Gedanken geben. Ideen, die oft als „Verschwörungstheorie“ geschreddert werden; und später, wenn sie klarer werden und tatsächlich der Verschwörungsanteil unter einem Ansturm von Beweisen verschwindet, setzt dann das ein, was man gemeinhin „kognitive Dissonanz“ nennt. Die Menschen verleugnen vor sich selbst die Wahrheit, die sie sehen, aber nicht akzeptieren wollen, da sie ihr (falsches) Bild von einer sicheren und bequemen Welt zerstört.

Dieses psychologische Phänomen wird durch eine grausame und grausame Propaganda-Angstkampagne noch verstärkt, die hauptsächlich von den Regierungen, d.h. mit Steuergeldern und von prominenten Interessengruppen wie der Pharmaindustrie und den größten Vermögens- und Investment-Finanzkonglomeraten Black Rock, Vanguard, State Street und Fidelity sowie den IT-Supermächten Amazon, Google, Facebook, Microsoft und Apple finanziert wird.

Sie alle sind als Anteilseigner und als Partner in Verbrechen, Finanz- und Technologieunternehmen miteinander verbunden, wobei die IT-Technologiekonglomerate die von den Finanzsupermächten benötigten Daten liefern. Ihr gemeinsames Vermögen beträgt mehr als 20 Billionen Dollar. Zum Vergleich: Das BIP der USA liegt bei 22 Billionen US-Dollar, das der Europäischen Union bei 15 Billionen US-Dollar und das BIP Deutschlands, der stärksten europäischen Volkswirtschaft, bei umgerechnet 3,8 Billionen US-Dollar. Dies sind alles Werte für 2020 – siehe hier.

Das Finanz- und IT-Konglomerat verfügt über eine kombinierte Hebelwirkung von schätzungsweise 80 Billionen US-Dollar – das weltweite BIP beträgt etwa 84,5 Billionen US-Dollar (2020).

Vor diesem Hintergrund wird es einfacher, die Vorgänge zu erfassen und zu verstehen. Indem die Weltwirtschaft in den Ruin getrieben wird, werden die bankrotten Vermögenswerte einfach nach oben transferiert, und zwar für einen Pfennig pro Dollar, wodurch weiteres Kapital für die wenigen Milliardäre angehäuft wird, die dieses Finanz- und IT-Konglomerat leiten.

Nach Angaben von Oxfam wurden in den letzten 20 Monaten weltweit mittlere und kleine Unternehmen im Gegenwert von mindestens 3,8 Billionen US-Dollar vernichtet, wobei vor allem die Entwicklungsländer betroffen sind – Arbeitslosigkeit, fehlende Sozialleistungen – was zu Krankheit, Verzweiflung und Tod führt. Stellen Sie sich das vor! Wir stehen erst am Anfang dieses abscheulichen Plans der Zerstörung – was Klaus Schwab (WEF) in seinem „Great Reset“ eine „konstruktive Zerstörung“ nennt.

Mit anderen Worten, diese Finanz- und IT-Supermacht kann die totale Kontrolle über die Welt ausüben, einschließlich des gesamten UN-Systems, und die Führer der Welt müssen folgen, sonst. Es gibt kaum jemanden auf diesem Globus, der noch vor 2 Jahren geahnt hätte, was sich in den letzten 20+ Monaten in Warp-Geschwindigkeit abgespielt hat. Außer natürlich die „Führer“ dieser 193 UN-Mitgliedsregierungen. Sie waren darauf vorbereitet, und sobald sie es akzeptiert hatten, mussten sie mitspielen.

Österreich, das als erstes Land weltweit eine Zwangsimpfung mit einer ungetesteten Substanz durchgesetzt hat, die bereits Hunderttausende von Todesopfern gefordert hat, könnte erneut im Zentrum dessen stehen, was der nächste Weltkrieg werden könnte, d. h. der Dritte Weltkrieg. Zu Beginn dieser enormen Impf-Gräueltat – die wie ein massiver eugenistischer Plan aussieht – haben zwei aufeinander folgende Bundeskanzler aus ethischen oder anderen Gründen beschlossen, dass sie nicht Teil dieser monströsen Tyrannei sein wollen.

Nur die Geschichte wird zeigen, wie sich diese nächsten Jahre – immer Teil der berüchtigten UN-Agenda 2030 – entwickeln werden. Es gibt bereits ein großes Erwachen der Menschen in ganz Europa, besonders in den Ländern, in denen die unterdrückerische Tyrannei bereits offen angekündigt wird. In Österreich und Deutschland gehen die Menschen zu Hunderttausenden auf die Straße, aber die Mainstream-Medien berichten nicht darüber. Diese verzweifelte Zensur, die schon seit Monaten andauert, aber weiter zu eskalieren scheint, könnte ein Hinweis darauf sein, dass die bösen Pläne auf ernsthaften Widerstand stoßen.

Unser Kampfschrei kommt von Herzen: Wir, das Volk, werden überwinden!