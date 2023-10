Offener Krieg an der ungarischen Grenze: Migranten schießen sich mit automatischen Waffen den Weg frei – bereits 168 Verletzte. Videos

Die Gewalt der nach Europa strömenden Asylbewerber wird immer brutaler. Wie der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán letzten, Dienstag, im Parlament in Budapest mitteilte, haben Migranten in den vergangenen Nächten mit automatischen Waffen auf ungarische Grenzschützer geschossen. An der Südgrenze des Landes seien bereits 168 Grenzschützer schwer verletzt worden, sagte Orbán und stellte fest, dass die illegalen Einwanderer mit dieser Tat „den Rubikon überschritten“ hätten.

Bereits im Juni hatte Exxpress über ähnliche Vorfälle an der serbischen Grenze berichtet: Auch hier kam es zu Schießereien mit Grenzschützern, die Migranten sollen Kampfanzüge getragen haben.

Aktuelle Nachrichten von der ungarischen Grenze: Der Druck der illegalen Migration nimmt aufgrund der gescheiterten Politik Brüssels zu. Ungarn hat allein in diesem Jahr über 125.000 illegale Grenzübertrittsversuche blockiert. Wir werden unsere Grenzen schützen, aber wir benötigen eine Änderung in Brussels , wenn wir illegalmigration stoppen wollen.

Latest news from the Hungarian border: the pressure of illegal migration is mounting due to the failed policies of Brussels. Hungary has blocked over 125,000 illegal border-crossing attempts just this year. We will protect our borders, but we need a change in #Brussels if we want… pic.twitter.com/fnZStQV622 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 20, 2023

Trotz der Gewalt an den Grenzen ist die ungarische Migrationspolitik weiterhin erfolgreich: Allein in diesem Jahr wurden fast 130.000 illegale Grenzübertritte verhindert. Zudem plant die ungarische Regierung, künftig Bürgerwehren gegen illegale Migration einzusetzen.

Orbán: Lampedusa-Asylbewerber sind Invasionsarmee

Die ohnehin katastrophale Situation dürfte sich in naher Zukunft kaum verbessern, da weiterhin Zehntausende meist junge und männliche Asylbewerber nach Europa streben. Orbán selbst bezeichnete die illegalen Migranten, die in großer Zahl auf der italienischen Insel Lampedusa ankommen, als „Invasionsarmee“.

EU will Ungarn zum „Migrantenland“ machen

Der Fidesz-Politiker hat den „Brüsseler Migrationspakt“ für gescheitert erklärt: Die EU missbrauche ihre Macht und versuche, Ungarn mit Gewalt in ein „Migrantenland“ zu verwandeln. Diese Behauptung hatte er bereits im Juli auf X (früher Twitter) aufgestellt.

Ungarn hat die Lösung für die Migrationskrise gefunden: kein abgeschlossenes Asylverfahren, keine Einreise in die EU. Das ist das ungarische System, und es funktioniert. Jetzt will Brüssel es zerstören. Das werden wir nicht zulassen. Unter meiner Aufsicht wird es in Ungarn keine Migrantenghettos geben!

Hungary has found the solution to the #migrantcrisis: no finished asylum procedure, no entry to the EU. This is the Hungarian system, and it works. Now Brussels wants to destroy it. We will not let this happen. There will be no migrant ghettos in Hungary under my watch! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/35XtKRXPHj — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 14, 2023

Illegale Einwanderer bewaffnet mit Macheten, Messern und Steinen von Tunesien nach Lampedusa. In Brüssel nennt man sie Flüchtlinge oder Asylsuchende, aber nein, es sind kriminelle Eindringlinge! Dieser europäische Selbstmord muss jetzt gestoppt werden!