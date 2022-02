Offizielle Daten der kanadischen Regierung deuten darauf hin, dass die vollständig Geimpften nur wenige Wochen von der Entwicklung des erworbenen Immunschwächesyndroms entfernt sind

Die Daten der kanadischen Regierung zu Covid-19 deuten darauf hin, dass die meisten der „Vollgeimpften“ ein durch den Impfstoff Covid-19 induziertes erworbenes Immunschwächesyndrom (AIDS) entwickeln, nachdem bestätigt wurde, dass das Immunsystem der Vollgeimpften bereits zu durchschnittlich minus 81 % abgebaut ist.

Die kanadischen Covid-19-Zahlen werden von der kanadischen Regierung erstellt (siehe hier).

Die neuesten Daten sind hier als PDF-Datei zum Herunterladen verfügbar.

Ab Seite 20 finden Sie Daten zu Covid-19-Fällen vom Beginn der Covid-19-Impfkampagne in Kanada am 14. Dezember 20 bis zum 15. Januar 22.

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob Kanada derzeit eine Pandemie der Ungeimpften erlebt, und die Geimpften nicht weit dahinter. Doch dieser Anschein ist trügerisch.

Anhand eines bereits veröffentlichten Berichts mit Zahlen zu den Fällen zwischen dem 14. Dezember 20 und dem 4. Dezember 21 und einer einfachen Subtraktion können wir die Zahl der Covid-19-Fälle nach Impfstatus zwischen dem 5. Dezember 21 und dem 15. Januar 22 ermitteln, und die Zahlen sind verblüffend.

Hier ist die Tabelle für die Anzahl der Fälle nach Impfstatus zwischen dem 14. Dezember 20 und dem 4. Dezember 21, dank des Geschenks der „WayBackMachine“

Die folgende Darstellung zeigt die Zahl der Fälle nach Impfstatus zwischen dem 5. Dezember 21 und dem 15. Januar 22, wenn man einfach die Zahlen vom 4. Dezember von den Zahlen vom 15. Januar in den beiden obigen Tabellen abzieht.

Wie man deutlich sehen kann, erlebt Kanada trotz der massiven Diskriminierung der Ungeimpften durch den kanadischen Premierminister Justin Trudeau eine Pandemie der vollständig Geimpften, wobei diese Bevölkerungsgruppe zwischen dem 5. Dezember und dem 15. Januar 2022 schockierende 492.893 Fälle verzeichnete, verglichen mit nur 61.971 Fällen unter der nicht geimpften Bevölkerung.

In Kanada sind laut dem Bericht vom 4. Dezember 22,2 Millionen Menschen mindestens doppelt geimpft und 23,2 Millionen Menschen zumindest teilweise geimpft.

Nach offiziellen Statistiken wird die Bevölkerung Kanadas im Jahr 2020 auf 38,01 Millionen Einwohner geschätzt.

Da 23,1 Millionen Menschen in Kanada mindestens eine Einzeldosis eines Covid-19-Impfstoffs erhalten haben, verbleiben also etwa 14,81 Millionen Menschen in Kanada, die nicht gegen Covid-19 geimpft sind.

Die kanadische Regierung hat es versäumt, die Fallzahlen pro 100.000 Einwohner anzugeben, die es uns ermöglichen würden, die tatsächliche Wirksamkeit des Impfstoffs zu ermitteln, aber glücklicherweise können wir diese Fallzahlen selbst ermitteln.

Um die Zahl der ungeimpften Fälle pro 100.000 zu berechnen, müssen wir nur die Größe der ungeimpften Bevölkerung durch 100.000 teilen und dann die Zahl der Fälle durch die Antwort auf die vorherige Gleichung dividieren.

Einwohnerzahl = 14,81 Millionen / 100.000 = 148,1

Anzahl der Fälle = 61.972 / 148,1 = 418,4

Das bedeutet, dass die Rate der ungeimpften Fälle 418,4 Covid-19-Fälle pro 100.000 Einwohner beträgt.

Wir führen dann eine ähnliche Berechnung für die vollständig Geimpften durch –

Bevölkerung = 22,2 Millionen / 100.000 = 222

Anzahl der Fälle = 492.893 / 222 = 2.220,23

Das bedeutet, dass die Rate der vollständig geimpften Fälle 2.220,23 Covid-19-Fälle pro 100.000 Einwohner beträgt.

Dann können wir die Formel von Pfizer für die Wirksamkeit des Impfstoffs verwenden, um die tatsächliche Wirksamkeit des Impfstoffs zu ermitteln.

Rate der ungeimpften Fälle – Rate der geimpften Fälle / Rate der ungeimpften Fälle = Impfeffektivität

418,4 – 2.220,23 = -1.801,83/ 418,4 x 100 = minus-430,6%

Die reale Wirksamkeit des Covid-19-Impfstoffs in Kanada beträgt also MINUS-430,6 %. Das bedeutet, dass die vollständig Geimpften eine 5,3-mal höhere Wahrscheinlichkeit haben, sich mit Covid-19 zu infizieren, als die nicht geimpfte Bevölkerung. Das ist es, was die Impfung den Menschen in Kanada angetan hat.

Die Wirksamkeit eines Impfstoffs ist jedoch nicht wirklich ein Maß für den Impfstoff, sondern für die Leistung des Immunsystems des Geimpften im Vergleich zur Leistung des Immunsystems einer ungeimpften Person.

Der Covid-19-Impfstoff soll Ihr Immunsystem darauf trainieren, das Spike-Protein des ursprünglichen Covid-19-Virusstamms zu erkennen. Dies geschieht, indem Ihre Zellen angewiesen werden, das Spike-Protein zu produzieren, woraufhin Ihr Immunsystem Antikörper produziert und sich daran erinnert, diese später zu verwenden, wenn Sie dem Spike-Teil des Covid-19-Virus erneut begegnen.

Aber der Impfstoff bleibt nicht in der Nähe, nachdem er das anfängliche Training absolviert hat, sondern überlässt es Ihrem Immunsystem, den Rest zu erledigen. Wenn die Behörden also sagen, dass die Wirksamkeit der Impfstoffe mit der Zeit nachlässt, meinen sie in Wirklichkeit, dass die Leistung Ihres Immunsystems mit der Zeit nachlässt.

Das Problem, das wir hier sehen, ist, dass das Immunsystem nicht zu seinem ursprünglichen und natürlichen Zustand zurückkehrt. Wäre dies der Fall, würden die Ergebnisse der Infektion mit Covid-19 ähnlich ausfallen wie bei der nicht geimpften Bevölkerung.

Stattdessen nimmt es weiterhin mit einer Rate ab, die bedeutet, dass die nicht geimpfte Bevölkerung ein leistungsfähigeres Immunsystem hat, was bedeutet, dass die Covid-19-Injektionen das Immunsystem der vollständig Geimpften dezimieren.

Um die Leistungsfähigkeit des Immunsystems zu ermitteln, müssen wir die Berechnung zur Ermittlung der Wirksamkeit des Impfstoffs etwas abändern und unsere Antwort durch die größte der geimpften oder ungeimpften Fallzahlen teilen.

Ungeimpfte Fallzahl – geimpfte Fallzahl / größte der ungeimpften / geimpfte Fallzahl = Leistung des Immunsystems

418,4 – 2.220,23 = -1.801,83/ 2220,23 x 100 = minus-81,55%

Dies bedeutet, dass vollständig geimpfte Kanadier derzeit eine um 81,55 % geringere Immunantwort auf Covid-19 haben als Ungeimpfte.

Der durchschnittliche, vollständig geimpfte Kanadier verfügt also nur noch über die letzten 18,45 % seines Immunsystems zur Bekämpfung bestimmter Virusklassen und bestimmter Krebsarten usw. Die Frage ist, wann werden die verbleibenden 18,45 % des Immunsystems erschöpft sein?

Wenn wir alles, was wir oben getan haben, mit den Zahlen aus dem Covid-19-Bericht der kanadischen Regierung, der Daten bis zum 4. Dezember 2021 enthält, und einem anderen früheren Bericht, der Daten bis zum 13. November 2021 enthält, wiederholen, können wir die reale Wirksamkeit der Impfstoffe und die Leistung des Immunsystems zwischen dem 14. November und dem 4. Dezember 21 berechnen.

Dadurch können wir die Rückgangsrate zwischen dem 14. November und dem 15. Januar 22 erkennen.

Hier sind die Zahlen der Fälle nach Impfstatus zwischen dem 14. Dezember 20 und dem 13. November 21

Nun müssen wir diese Zahlen nur noch von den Zahlen vom 4. Dezember abziehen, um die Zahl der Fälle nach Impfstatus zwischen dem 14. November und dem 4. Dezember 21 zu ermitteln.

Das folgende Diagramm zeigt uns die Antwort.

Die meisten Fälle traten nach wie vor bei den vollständig Geimpften auf, aber wie Sie sehen können, waren die Zahlen im Vergleich zu den Ungeimpften bei weitem nicht so hoch wie zwischen dem 5. Dezember und dem 15. Januar 22.

Ausgehend von den damaligen Impfquoten entsprechen diese Zahlen einer Fallrate von 91,45 pro 100. 000 bei den Ungeimpften und einer Fallrate von 101,06 bei den Vollgeimpften.

Die tatsächliche Wirksamkeit des Impfstoffs zwischen dem 14. November und dem 4. Dezember 21 betrug also minus 10,5 % und die Leistung des Immunsystems minus 9,5 %.

Das bedeutet, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs zwischen dem 4. Dezember und dem 15. Januar 22 um 420,5 % und die Leistung des Immunsystems um 71,6 % gegenüber den zwischen dem 14. November und dem 4. Dezember 21 gemessenen Werten gesunken ist.

Wir wagen nicht zu sagen, was das für das Immunsystem der vollständig Geimpften in Kanada bis Ende Februar 2022 bedeuten könnte.

Diese wirklich erstaunlichen Zahlen zeigen, dass wir in einem Raum, einem Restaurant, einer Bar, einem Nachtclub, einem Zug, einem Boot oder einem Flugzeug voller ungeimpfter Menschen mehr als 5x sicherer vor Covid-19 sind als die Geimpften.

Es sieht auch so aus, als ob die Ungeimpften eine Sub-Herden-Immunität gegen Covid-19 erreichen, während die Vollgeimpften durch die Impfstoffe daran gehindert werden, sie zu erreichen.

Die kanadischen Zahlen haben die Argumente für Impfpässe in der ganzen Welt zunichte gemacht und sprechen stattdessen für ein sofortiges Verbot von Gentherapie und Spike-Protein-Impfungen.

Die vollständig Geimpften sind deshalb so schlecht gegen Covid-19 geschützt, weil die durch den Impfstoff induzierten Antikörper gegen das Alpha-Spike-Protein so gut wie nutzlos gegen Omikron sind. Die fortschreitende Schädigung des Immunsystems durch die ununterbrochene Produktion von Spike-Proteinen hat also fast nichts, hinter dem sie sich verstecken könnte, nichts, womit sie sich ausgleichen könnte.

Aus diesen Zahlen lässt sich daher sehr viel genauer ablesen, wie viel Schaden bei den Geimpften angerichtet wurde, als dies mit den Delta-Zahlen für die Fälle bei Geimpften und Ungeimpften möglich war.

Im Vereinigten Königreich sind 72,1 % der Bevölkerung doppelt geimpft, 55,6 % der Bevölkerung dreifach geimpft, 5,8 % der Bevölkerung teilweise geimpft und 22,1 % der Bevölkerung ungeimpft (ourworldindata). Die Briten stehen also im Moment noch etwas schlechter da als die Kanadier, die einen wesentlich höheren Prozentsatz an Impfopfern haben.

Die offiziellen Daten der kanadischen Regierung zeigen, dass jede vollständig geimpfte Person innerhalb kürzester Zeit an AIDS erkranken wird, es sei denn, etwas ändert sich drastisch. Die Reste des Immunsystems, die noch in der Lage sind, Omikron zu bekämpfen, werden verschwunden sein.

Dies wird zu einer massiven Belastung des kanadischen Gesundheitswesens, zu massiven Schmerzen, Leiden und Tod führen. All dies wurde uns durch ein korrumpiertes Gesundheitssystem zugefügt. Dies muss das größte Eigentor in der Geschichte der Medizin sein.