Navy SEAL-Kandidaten sterben nach der Absolvierung der „Höllenwoche“

theepochtimes.com: Ein Navy SEAL-Anwärter starb und ein zweiter wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie die „Höllenwoche“ absolviert hatten, mit der die erste Beurteilungsphase der Special Operations Force-Anwärter endet.

Das Naval Special Warfare Command teilte am 4. Februar in einer Erklärung mit, dass die Todesursache des SEAL-Anwärters noch nicht bekannt sei. Der verletzte Anwärter befinde sich in stabilem Zustand im Naval Medical Center San Diego, hieß es.

Die Marine bestätigte am Sonntag, dass der 24-jährige Seemann Kyle Mullen am Freitag im Sharp Coronado Hospital in Kalifornien gestorben ist.

„Wir sprechen der Familie von Seemann Mullen unser tiefstes Beileid aus“, sagte Konteradmiral H.W. Howard III in der Erklärung. „Wir gewähren der Familie Mullen und Kyles BUD/S-Kameraden jede erdenkliche Unterstützung“, fügte Howard hinzu.

Die Auszubildenden befanden sich nicht im aktiven Training, als sie Symptome meldeten und zur Notfallversorgung transportiert wurden“, so die Navy.

„Meine Gebete sind in dieser schweren Zeit bei der Familie und den Angehörigen des Verstorbenen, und ich wünsche dem anderen Kandidaten, der gestern verletzt wurde, eine vollständige Genesung“, sagte der Abgeordnete des Repräsentantenhauses Scott Peters (D-Calif.) in einer Erklärung, wie lokale Medien berichteten.

Er fügte hinzu: „Diese mutigen, talentierten Matrosen waren auf dem Weg, einige der besten Militärangehörigen unseres Landes zu werden. Wir müssen herausfinden, was passiert ist, damit wir alles in unserer Macht Stehende tun können, um andere zu schützen. Ich freue mich darauf, in den kommenden Tagen und Wochen mehr zu erfahren, während die Marine eine gründliche Untersuchung durchführt.“

Der letzte SEAL-Anwärter, der vor dem Tod am 4. Februar während der Beurteilungsphase starb, war im Jahr 2016. James Derek Lovelace, 21, befand sich mit seiner Ausrüstung in einem großen Schwimmbecken, als ein Ausbilder ihn mindestens zweimal unter Wasser stieß.

Der San Diego County Medical Examiner stufte seinen Tod zunächst als Mord ein. Die Marine erklärte 2017, dass sie nach einer Untersuchung des Todes von Lovelace keine strafrechtlichen Anklagen erheben werde.

Eine Autopsie ergab, dass Lovelace ein vergrößertes Herz und andere gesundheitliche Probleme hatte, die zu seinem Tod beigetragen haben könnten.

Die Höllenwoche, die sich auf einen Teil des ersten Teils der SEAL-Ausbildung bezieht, „besteht aus 5 1/2 Tagen kalten, nassen, brutal schwierigen Einsatztrainings mit weniger als vier Stunden Schlaf“, heißt es auf einer Website der NavySeals. „Die Höllenwoche testet die körperliche Ausdauer, die mentale Zähigkeit, die Schmerz- und Kältetoleranz, die Teamarbeit, die Einstellung und die Fähigkeit, Arbeit unter hohem körperlichen und mentalen Stress und Schlafentzug zu leisten.“

„Im Durchschnitt schaffen es nur 25 Prozent der SEAL-Anwärter durch die Hell Week, das härteste Training des US-Militärs“, heißt es.

„Es ist eine elende Zeit, sie hat einen guten Namen“, sagte Paul Anderson, ein pensionierter Navy Seal Chief, wie FOX5 berichtete. „Es ist eine Zerreißprobe. Man bekommt in der ganzen Woche nur etwa vier Stunden Schlaf. Man muss sich ständig körperlich anstrengen, sei es durch das Überwinden von Hindernissen, das Hinein- und Herausfahren aus der Brandungszone mit den Booten, das Laufen, man ist ständig nass und hat immer Sand im Gesicht.“

Das Naval Special Warfare Command hat nach Angaben des Militärs eine Untersuchung des Todesfalls eingeleitet.