Offizielle Dokumente beweisen, dass „Top Gun Maverick“ Militärpropaganda ist – Das Verteidigungsministerium ist sowohl Co-Autor als auch Co-Produzent des Films

„Top Gun: Maverick“ ist ein Kassenschlager, ein Riesenerfolg bei Kritikern und Publikum gleichermaßen. Navy- und Air-Force-Einheiten im ganzen Land haben in Kinosälen Rekrutierungsstände aufgebaut, in der Hoffnung, Menschen zu gewinnen, die nach dem Anschauen der rasanten Luftfahrt-Action aufgeregt sind. Aus Dokumenten, die im Rahmen des Freedom of Information Act zugänglich gemacht wurden, geht jedoch hervor, dass der Film erst nach der Unterzeichnung eines Abkommens zwischen Hollywood und dem Pentagon gedreht wurde, wobei die Navy darauf bestand, ihre „wichtigsten Argumente“ einzubringen, um der Produktionsfirma im Gegenzug umfassenden Zugang zu militärischer Hardware zu gewähren.

Der Enthüllungsjournalist Tom Secker, Autor des Buches „National Security Cinema: The Shocking New Evidence of Government Control in Hollywood“, war einer derjenigen, die die Dokumente erhalten haben. Secker erklärte, dass „Top Gun: Maverick“ mit einer expliziten Zielsetzung gedreht wurde, erklärte er gegenüber MintPress:

Es geht darum, das Image des Militärs nach zahlreichen gescheiterten Kriegen aufzupolieren. Der Film trägt auch dazu bei, menschliche Piloten in den Vordergrund zu stellen, die einen echten Kampfeinsatz fliegen – etwas sehr Seltenes in diesen Tagen der Luftangriffe in großer Höhe und der Drohnenkriegsführung. Er trägt dazu bei, von all den Drohnenpiloten abzulenken, die sich über das Elend und den Horror dieses Jobs geäußert haben.

Der neue Film ist die Fortsetzung des Kinohits „Top Gun“ aus den 1980er Jahren und erzählt die Geschichte von Pete „Maverick“ Mitchell mehr als 30 Jahre später. Der abtrünnige Pilot, der sich nicht an die Regeln hält, soll die besten jungen Piloten der Navy für eine geheime Mission ausbilden, bei der es darum geht, eine Urananreicherungsanlage in die Luft zu jagen [die sich angeblich im Iran befindet]. Maverick zeigt stattdessen, dass er immer noch der beste Pilot ist und wird selbst für die Mission ausgewählt.

Die Produktionsvereinbarung zwischen dem Verteidigungsministerium (Department of Defense, DoD) und Paramount Pictures ist eine ausdrückliche Gegenleistung. Im Gegenzug für jede Art von technischer Unterstützung und den Zugang zu militärischer Ausrüstung und Personal wurde dem Pentagon gestattet, „einen hochrangigen, nach dem Kommando stehenden Offizier damit zu beauftragen, die Thematik des Drehbuchs mit der Öffentlichkeit zu besprechen und für die Luftfahrt relevante Schlüsselthemen einzuflechten.“

Welche das sind, ist nach Ansicht von Secker nicht allzu schwer herauszufinden. Im gesamten Film wird die Phrase „Es ist nicht das Flugzeug, es ist der Pilot“ verwendet. Dies geschieht zu einer Zeit, in der das Militär mit einem dringenden Mangel an Piloten konfrontiert ist – etwas, das völlig unpassend ist, wenn das glamouröse Bild von trinkfesten, Frauen hinterherjagenden Draufgängern, die ein hochoktaniges Leben führen, auch nur annähernd zutrifft.

Im Grunde genommen funktioniert der Film also als zweistündige, 11 Minuten lange Rekrutierungswerbung für das Militär. Ein Rekrutierer sagte gegenüber Fox News: „Wir wollen die Gelegenheit nutzen, um nicht nur den Film und die Idee des Militärdienstes miteinander zu verbinden, sondern auch die Tatsache, dass wir Jobs haben und Rekrutierer auf sie warten.“

Navy recruiters stationed in movie theaters at "Top Gun: Maverick" showings. This jingoistic romanticizing of war is just a military recruitment video disguised as a movie.



Roger Stahl, Professor für Kommunikation an der University of Georgia, erklärte gegenüber MintPress, dass Filme eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung des Images des Militärs im In- und Ausland spielen:

Außenpolitische Planer nannten die Zurückhaltung der Öffentlichkeit bei der Genehmigung militärischer Interventionen in den 80er Jahren bekanntlich das „Vietnam-Syndrom“. Das Original von „Top Gun“ kam gerade rechtzeitig, um mit diesem Image aufzuräumen und den Weg frei zu machen für eine schmackhaftere High-Tech-Vision des Imperialismus und schließlich für den Krieg am Persischen Golf. „Top Gun: Maverick“ erscheint zu einem ähnlichen Zeitpunkt im Schatten von Irak und Afghanistan. Und wir werden wahrscheinlich einen ähnlichen Neustart der US-Militärmaschine erleben.

Stahl und Secker sind Koproduzenten des neuen Films „Theaters of War: How the Pentagon and CIA took Hollywood“.

Ein Berg von militärischer Hardware

In einem über 100-seitigen Vertrag erklärte sich das Militär bereit, Paramount Zugang zu einem Berg seiner teuersten Hardware zu gewähren und im Gegenzug die redaktionelle Kontrolle über Inhalt und Ton des Films zu übernehmen – eine Vereinbarung, die in der heutigen Zeit durchaus üblich ist.

„Top Gun: Maverick“ wurde an einer Reihe von Militärstandorten in den Vereinigten Staaten gedreht. Dazu gehörten Luftwaffenstützpunkte mit den neuesten Kampfjets und zwei Flugzeugträger mit Atomantrieb, die USS Theodore Roosevelt und die USS Abraham Lincoln. Die Produktionsfirma durfte auch einen F-14 Tomcat-Jet ausleihen und eine Reihe von Hubschraubern einsetzen. Die F/A-18 E/F Super Hornet ist jedoch der Star des Films. Die Schauspieler, die die Piloten spielen, durchliefen ein umfangreiches und strenges Trainingsprogramm, und die Produktionsfirma erhielt die Erlaubnis, überall im Inneren und außerhalb des Flugzeugs Kameras anzubringen.

Darüber hinaus erklärte sich die Marine bereit, „Flugszenen mit Marineflugzeugen und Marinefliegern zu unterstützen“ und „zuzulassen, dass aktives Personal im Dienst in dem Film auftritt“. Dazu gehörten Piloten, Bodenpersonal und Matrosen an Bord von Marineschiffen. Um den Deal zu versüßen, wurde die Flugvorführungstruppe des Blauen Engels der Navy angewiesen, einen Überflug für die Produktionsfirma durchzuführen.

Paramount erhielt auch die Erlaubnis, Militäruniformen zu kaufen. Allerdings hatte das Verteidigungsministerium ein Vetorecht gegen jeden Schauspieler, der in dem Film auftrat. In der Vereinbarung heißt es,

Die Produktionsfirma wird Schauspieler, Komparsen, Doubles und Stunt-Personal für die Darstellung von Militärangehörigen besetzen, die den Vorschriften der einzelnen Streitkräfte in Bezug auf Alter, Größe und Gewicht, Uniform, Körperpflege, Aussehen und Verhalten entsprechen. Das DoD behält sich das Recht vor, die Unterstützung auszusetzen, falls Unstimmigkeiten über die militärischen Aspekte dieser Darstellungen nicht innerhalb der 72-Stunden-Frist durch Verhandlungen zwischen der Produktionsfirma und dem DoD beigelegt werden können. Der DoD-Projektbeauftragte wird für jeden darzustellenden Militärdienst eine schriftliche Anleitung zur Verfügung stellen.

Dies ist keine reine Formsache. Das DoD ist sehr auf sein Image in den Medien bedacht und hat sogar damit gedroht, den Film „12 Strong“ (2018) komplett zu stoppen, nur weil die Produktionsfirma beabsichtigte, einige US-Soldaten mit Bärten und/oder Tattoos darzustellen.

Dies ist jedoch bei weitem nicht die lästigste Bedingung, die mit der Vereinbarung verbunden ist. In Klausel 8 des Dokuments heißt es beispielsweise, dass das Verteidigungsministerium einen Drehbuchentwurf für „Top Gun: Maverick“ genehmigt hat und dass von nun an

Die Produktionsfirma muss im Voraus die Zustimmung des Verteidigungsministeriums zu allen wesentlichen Änderungen einholen, die an den militärischen Darstellungen entweder im Bild- oder im Tonteil der Produktion vorgenommen werden, bevor diese der Öffentlichkeit vorgeführt wird.

Und nicht nur das: Paramount muss „den DoD-Projektbeauftragten in diese Änderungen einbeziehen, einschließlich derjenigen, die während der Postproduktion vorgenommen werden.“

Als abschließende Kontrolle sieht Klausel 19 vor, dass die Produktionsfirma dem Militär eine Endfassung des Films vorlegen und dem Verteidigungsministerium die Möglichkeit geben muss, „zu bestätigen, dass der Ton der militärischen Sequenzen im Wesentlichen mit dem vereinbarten Drehbuch übereinstimmt“, und „[s]ollte das Verteidigungsministerium feststellen, dass Material in der Produktion eines der oben genannten Anliegen gefährdet, wird das Verteidigungsministerium die Produktionsfirma auf das Material aufmerksam machen, und die Produktionsfirma wird das Material aus der Produktion entfernen“. Mit anderen Worten: Das Verteidigungsministerium ist sowohl Co-Autor als auch Co-Produzent des Films.

Sollte Paramount diese Vereinbarung brechen, waren die Bedingungen klar. Der Vertrag besagt, dass das Militär die Verwendung von Bildern, auf denen sein Personal oder seine Ausrüstung zu sehen ist, dauerhaft widerrufen wird, so dass der Film schon bei seiner Ankunft tot ist. Darüber hinaus stellt das Verteidigungsministerium fest, dass „Anfragen für zukünftige Unterstützung … auch abgelehnt werden können“. Im Klartext: Jeder, der keinen Film produziert, in dem nicht jede Einstellung und jede Szene so ist, wie es das Militär will, kommt auf die schwarze Liste.

Obwohl er den Film tatsächlich mitgeschrieben und mitproduziert hat, verlangt der Vertrag auch, dass das Ausmaß der Beteiligung des Militärs heruntergespielt werden muss. Klausel 21a besagt, dass das Militär im Abspann lediglich mit der Formulierung „Special Thanks to the United States Department of Defense“ erwähnt wird. Zweifellos ist sich das Pentagon bewusst, dass der Propagandawert von „Top Gun: Maverick“ erheblich geschmälert würde, wenn die Kinobesucher erkennen würden, dass es sich um einen stundenlangen, vom Militär selbst produzierten Propagandafilm handelt.

„Special Thanks“ ist ein gängiger Ausdruck, den das Verteidigungsministerium verwendet, um seine wahre Rolle in Hollywood zu verschleiern. Phil Strub, von 1988 bis 2018 Hollywood-Verbindungsmann des Pentagons, war der wohl einflussreichste Mann in der Unterhaltungsindustrie. Von „Iron Man“, „James Bond“, „Jurassic Park“ und „Transformers“ bis hin zu Kassenschlagern wie „Apollo 13“, „Godzilla“, „Black Hawk Down“ und „I Am Legend“ – Strubs Lebenslauf ist geradezu spielbergisch. Dennoch wird ihm selten etwas anderes als „besonderer Dank“ zuteil, obwohl Dokumente zeigen, dass er Drehbücher schrieb und umschrieb, um der Agenda des Pentagons zu entsprechen.

Eine düstere Realität

Wenn man das Pentagon zu seiner Beteiligung an Hollywood befragt, besteht es darauf, dass es lediglich dafür sorgt, dass das Militär so realistisch wie möglich dargestellt wird. In der Tat heißt es in der Produktionsvereinbarung von „Top Gun: Maverick“ heißt es in der Produktionsvereinbarung, dass die Verbindungsleute des Pentagons dazu da sind, „Dialoge am Set zu liefern und Actionszenen genau darzustellen.“ Cruise, der die Rolle des Pete „Maverick“ Mitchell spielte, steht auf derselben Seite und erklärte, dass er verlangte, dass der Film „so real wie möglich sein sollte“.

Doch die gesamte Prämisse des Films – dass der Iran eine Atomwaffe entwickelt und das US-Militär einen Plan ausarbeiten muss, um das Land innerhalb weniger Tage zu bombardieren – ist an sich schon absurd. Maverick selbst verstößt oft gegen die Regeln der Navy, indem er ranghohen Offizieren nicht gehorcht und ein Flugzeug stiehlt – etwas, das niemals toleriert werden würde. Darüber hinaus gibt es eine Reihe verrückter akrobatischer Stunts, die angeblich zu Mavericks Trainingsprogramm gehören, darunter einer, bei dem er in einem senkrechten Winkel direkt zwischen zwei seiner Schüler fliegt und nur Zentimeter davon entfernt ist, alle drei Flugzeuge zu zerstören und ihr Leben zu beenden. Das wäre selbst für choreografierte Routinen der Blue Angels zu gefährlich, geschweige denn für die Pilotenausbildung.

„‚Top Gun: Maverick‘ ist ganz sicher nicht akkurat“, sagte Secker gegenüber MintPress und fügte hinzu:

Die gesamte Prämisse des Films ist – genau wie im ersten Film – nicht lebensecht. Aber zu sagen, dass die Verbindungsbüros der Unterhaltungsindustrie dazu da sind, Hollywood dabei zu helfen, Wahrhaftigkeit oder Realität zu präsentieren, ist so, als würde man sagen, dass Prominente PR-/Krisenmanagementfirmen engagieren, weil sie aufrichtig wollen, dass die Öffentlichkeit gut informiert ist.

Vor seinem Tod fühlte sich der „Top Gun“-Regisseur Tony Scott schuldig, weil er einen Film drehte, der das militärische Leben verherrlicht, und beklagte sich:

All diese Kids müssen mich hassen, denn sie haben alle unterschrieben, weil sie dachten, sie würden Kampfpiloten werden, die es mit Weibern in der ganzen Welt treiben, und sie enden alle elf Stockwerke tiefer auf einem beschissenen alten Flugzeugträger im Indischen Ozean.

Doch die Realität in diesem Beruf ist nicht nur langweiliger, sondern auch viel grausamer. Posttraumatische Belastungsstörungen und Selbstmord sind in diesem Beruf besonders häufig, da die Piloten damit zu kämpfen haben, mit dem unglaublichen Ausmaß an Zerstörung zurechtzukommen, das sie zu verantworten haben.

Ein Matrose der US Navy posiert für Fotos mit jungen Kinobesuchern vor einer „Top Gun: Maverick“ Vorführung. Foto | DVIDS

Die Aussagen einer Reihe von Whistleblowern zeichnen ein weit weniger glorifiziertes und wohl auch realistischeres Bild des Luftkriegs. Der US-Luftwaffenoffizier Daniel Hale ließ Dokumente durchsickern, aus denen hervorgeht, dass die Obama-Regierung detaillierte Tötungslisten erstellte und dass über 90 % der Opfer des US-Drohnenprogramms – selbst nach ihren eigenen Angaben – Zivilisten waren. Das Bureau of Investigative Journalism schätzt, dass US-Drohnenpiloten allein in Afghanistan zwischen 4.126 und 10.076 Menschen getötet haben.

„Als ich meinen ersten Schuss abgab und Menschen tötete, war das für mich herzzerreißend, denn ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals in die Lage kommen würde, das Leben eines anderen Menschen nehmen zu müssen“, sagte USAF-Sensorbediener Brandon Bryant. „Ich hatte das Gefühl, dass es meine Seele zerstört hat … Es hat mich isoliert. Ich habe nicht mehr geschlafen, weil ich angefangen habe, von meinem Job zu träumen und ihm nicht entkommen konnte“, fügte er hinzu.

Das vielleicht berüchtigtste Leck, das die Realität des Pilotenlebens offenbart, ist jedoch das Video Collateral Murder. Darin sind US-Apache-Hubschrauberpiloten zu sehen, die rücksichtslos das Feuer auf eine Menschenmenge in Bagdad eröffnen und mindestens 12 Menschen töten, darunter zwei Reuters-Journalisten. Im weiteren Verlauf des Angriffs lachen die Piloten sogar und schießen auf Zivilisten, die die Opfer medizinisch versorgen. Während der Informant und der Verleger, die dafür verantwortlich sind, dass die Welt diese Bilder zu sehen bekam, ins Gefängnis kamen, sind diejenigen, die die entschärfte, verklärte Version des militärischen Lebens zeigen, heiße Favoriten für die diesjährigen Oscar-Verleihungen.

Genauso wie es in „Top Gun“ keine Szenen mit schreienden Iranern gibt: Maverick“ schreiende iranische Kinder zu sehen sind, die in den Überresten ihrer toten Familie wühlen, ist es unwahrscheinlich, dass es in „Top Gun 3“ um Tom Cruise geht, der aufgrund der unvorstellbaren Gewalt, an der er beteiligt war, mit einer PTBS zu kämpfen hat.

Hollywood: der Flügelmann des Militärs

„Top Gun: Maverick“ wurde zu einer Zeit produziert, in der die Vereinigten Staaten den Iran mit illegalen und tödlichen Sanktionen belegen. Anfang 2020 ermordete die Trump-Administration den iranischen Spitzengeneral und Staatsmann Qassem Soleimani, und einflussreiche Persönlichkeiten in den Vereinigten Staaten haben zu einem unprovozierten Atomangriff auf das Land aufgerufen.

Doch keiner dieser Zusammenhänge wird erwähnt, so dass die Rechtmäßigkeit des dargestellten Angriffs nicht in Frage gestellt wird. Wie Stahl gegenüber MintPress erklärte, ist die Grundannahme, dass „die USA das Recht haben, internationales Recht zu verletzen und jedes Land aus jedem Grund anzugreifen“. „Stellen Sie sich vor, dieser Film käme aus dem Iran und handelte von einem Angriff auf eine israelische oder US-amerikanische Atomanlage“, sagte er. „Die Köpfe würden explodieren, wenn man sie der Hardliner-Propaganda bezichtigen würde.“

Daher passt „Top Gun: Maverick“ eine bemerkenswert militaristische Gesellschaft, die fast so viel für den Krieg ausgibt wie jede andere Nation der Erde zusammen. Überall in den Vereinigten Staaten wird der Militarismus gefeiert, von Sportveranstaltungen bis hin zu Kinos, was zu einem überwältigenden Kult der Truppenverehrung führt.

Das Militär arbeitet außerordentlich hart daran, ein positives Image aufrechtzuerhalten, und hat in der Unterhaltungsindustrie einen willigen Kollaborateur gefunden. Die Untersuchungen von Stahl und Secker haben ergeben, dass das Pentagon und die CIA eine direkte Kontrolle über mehr als 2.500 Filme und Fernsehsendungen ausgeübt haben. Dazu gehören nicht nur militärische Blockbuster wie „American Sniper“, „Pearl Harbor“ und „A Few Good Men“, sondern auch eine Vielzahl von Unterhaltungsshows wie „The Price is Right“, „Teen Idol“ und „The Ellen DeGeneres Show“. Als Faustregel gilt: Wenn in dem Titel, den Sie sich ansehen, das Militär oder die Sicherheitsdienste vorkommen, dann sind diese Institutionen wahrscheinlich Koproduzenten, d. h. sie bestimmen selbst, wie sie dargestellt werden.

Führungskräfte der US Navy posieren für ein Foto mit Tom Cruise auf der Naval Air Station Whidbey Island. Foto | DVIDS

Das Militär öffnet Regisseuren und Produzenten im ganzen Land seine Türen und bietet ihnen kostenlosen oder besonderen Zugang zu seinem Maschinenarsenal, der sonst nicht möglich wäre, Zugang zu Militärstützpunkten für Dreharbeiten und den Einsatz von Angehörigen des aktiven Dienstes als Statisten sowie eine Reihe anderer Vorteile, die sonst unpraktisch und teuer wären. Aber derjenige, der die Zeche zahlt, gibt den Ton an, und das Pentagon verlangt einen beträchtlichen politischen Preis, indem es darauf besteht, dass die kreative Richtung und der Ausblick des Films oder der Fernsehsendung so unerbittlich militärfreundlich sind, wie es nur möglich ist. Antikriegsproduktionen brauchen sich nicht zu bewerben und werden daher von den meisten Produktionsfirmen, die einen so mächtigen Verbündeten nicht verlieren wollen, von vornherein abgelehnt.

In diesem Sinne haben sich Film und Fernsehen in Amerika langsam in einen militärischen Unterhaltungskomplex verwandelt, in dem Hunderte von Millionen Amerikanern ständig mit vom Pentagon gesponserter Pro-Kriegs-Propaganda gefüttert werden. Und sie sind sich dessen nicht einmal bewusst.

Es gab eine Zeit, in der Cruise gegenüber dem Magazin Playboy Gewissensbisse hatte, weil er Teil der Kriegsmaschinerie wurde:

Einige Leute waren der Meinung, dass „Top Gun“ ein rechtsgerichteter Film war, um die Navy zu fördern. Und viele Kids haben ihn geliebt. Aber ich möchte, dass die Kinder wissen, dass der Krieg nicht so ist – dass „Top Gun“ nur eine Fahrt im Vergnügungspark war, ein Spaßfilm mit einer Altersfreigabe ab 13 Jahren, der nicht der Realität entsprechen sollte. Deshalb habe ich nicht weitergemacht und „Top Gun II“ und „III“ und „IV“ und „V“ gedreht. Das wäre unverantwortlich gewesen.

Das mag unverantwortlich sein, aber wenn man bedenkt, dass Cruise einen beträchtlichen Anteil an den weltweiten Einspielergebnissen (747 Millionen Dollar und mehr) erhält, wird er zumindest finanziell dafür entschädigt werden. In demselben Playboy-Interview beklagte Cruise auch, dass er „für den Dritten Weltkrieg verantwortlich sein könnte“. In Anbetracht der ständig aggressiven Aktionen der Vereinigten Staaten gegenüber dem Iran könnte er eines Tages Recht behalten.