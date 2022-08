Offizieller Bericht zeigt, dass 67 % der jüngsten COVID-Todesfälle in San Diego, Kalifornien, vollständig geimpfte und geboostete Personen sind (VIDEO)

Offizielle Daten für San Diego County zeigen, dass in den letzten drei Monaten 67 % der COVID-19-Todesfälle bei Personen auftraten, die vollständig geimpft und aufgefrischt waren.

Die Impfrate in San Diego County ist recht hoch: Fast 3 Millionen Einwohner (oder 89,9 %) im Alter von 6 Monaten und älter haben mindestens eine Dosis des Impfstoffs erhalten, wie KUSI News berichtet.

Fast 2,66 Millionen Menschen (79,4 %) waren vollständig geimpft. Von den 2.435.363 Einwohnern erhielten 1.424.581 (58,5 %) eine Auffrischungsimpfung.

Nach den neuesten Daten der Health and Human Services Agency (HHSA) waren 67 % der 88 Todesfälle in San Diego in den letzten drei Monaten unter denjenigen, die vollständig geimpft und aufgefrischt waren. Und 33 % der Toten waren nicht vollständig geimpft, einschließlich derjenigen, die nur eine oder gar keine Impfung erhalten hatten.

Es gibt keine separate Datenkategorie für Personen, die keine COVID-19-Impfung erhalten haben.

Den Daten zufolge gehören zu den nicht vollständig Geimpften auch Personen mit einer Dosis, ohne Dosis oder mit unbekanntem Impfstatus.