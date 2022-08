Südafrikanische Regierung will im Namen der „Gesundheit“ Tests, Impfungen und unbefristete Inhaftierung vorschreiben

Hier geht es ganz klar NICHT um die Gesundheit. Es geht darum, die totalitäre Kontrolle über das Leben von uns, den Menschen der Welt, zu übernehmen“, sagte der unabhängige Journalist James Roguski.

Mit den vorgeschlagenen Änderungen des südafrikanischen Gesundheitsgesetzes sollen weitreichende neue tyrannische Befugnisse in Bezug auf die Freiheit und die körperliche Unversehrtheit des Einzelnen eingeführt werden, die auch einen weltweiten Präzedenzfall schaffen könnten.

Der südafrikanische Gesundheitsminister Dr. Joe Phaahla schlug die umstrittenen neuen Verordnungen im Mai vor und wandte dabei eine Methode außerhalb des Gesetzgebungsverfahrens an, das normalerweise verlangt, dass die Maßnahmen den demokratischen Prozess des Parlaments durchlaufen. Anstatt das Gesetz selbst zu ändern, wird lediglich versucht, Vorschriften zu ändern, die dem Gesetz im Jahr 2017 hinzugefügt wurden.

In den Worten eines Berichts von Pretoria News: „Die vorgeschlagenen Änderungen:

Ermöglichung der Inhaftierung (Quarantäne oder Isolierung) von Personen, die als positive Fälle, Verdächtige oder Kontaktpersonen gelten. Sie werden allen medizinischen Untersuchungen und Behandlungen unterzogen, die die Regierung auferlegen will, wozu auch Impfungen ohne ihre (informierte) Zustimmung gehören können.

Alle Personen, die während eines internationalen Gesundheitsnotstands nach Südafrika einreisen oder aus Südafrika ausreisen, werden gezwungen, sich impfen zu lassen oder ein negatives PCR-Testergebnis vorzulegen.

Jede Person, bei der der Verdacht besteht, dass sie an einer übertragbaren Krankheit erkrankt ist (während sie Südafrika verlässt), [kann] gegen ihren Willen einer medizinischen Zwangsuntersuchung und einer Quarantäne oder Isolierung in einer staatlichen Quarantäne- oder Isolierungseinrichtung unterzogen werden. Die Regierung hätte die volle Kontrolle darüber, wie und wann die unter Quarantäne gestellten Personen wieder freigelassen werden oder nicht,

Hinsichtlich des Umgangs mit menschlichen Überresten … [werden die Vorschriften] die Vorbereitung und Besichtigung des Leichnams eines geliebten Menschen verbieten und Nachtwachen und Versammlungen nach der Beerdigung untersagen.

[Sie werden auch] jede Aktivität, die die Regierung als Gefahr für die menschliche Gesundheit ansieht, für unerwünscht oder ungesetzlich erklären und eine „Überbelegung“ verbieten, die ihrer Meinung nach eine Umweltbelästigung oder eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit auf irgendeinem Gelände verursachen kann.

Die übliche Frist für die Südafrikaner, sich öffentlich zu den vorgeschlagenen Regelungen zu äußern, wurde bis Freitag, den 5. August, verlängert, wobei zahlreiche Quellen die südafrikanische Bevölkerung und die Menschen auf der ganzen Welt aufforderten, sich Gehör zu verschaffen.

Der unabhängige Journalist James Roguski, dem es zu verdanken ist, dass er im März die Geschichte über die von der Biden-Regierung vorgeschlagenen freiheitsfeindlichen Änderungen der Weltgesundheitsorganisation aufdeckte, erklärte in einem Substack-Artikel vom 1. August: Südafrika darf NICHT in die medizinische Tyrannei fallen!

„Wo auch immer Sie auf dieser Erde leben, ermutige ich Sie, sich für die Menschen in Südafrika einzusetzen. Die medizinische Tyrannei wird bald in Ihre Stadt kommen, wenn Sie nicht aufwachen und JETZT handeln“, schrieb er.

Als weiteren Hintergrund stellte Roguski ein aufrüttelndes siebenminütiges Video des Südafrikaners Sabelo Sibanda zur Verfügung, in dem er seine Mitbürger auffordert, sich gegenüber der Regierung mutig gegen diese Vorschriften auszusprechen.

Zusätzlich zu der Tatsache, dass die Regierung einem Individuum die Möglichkeit nimmt, einen medizinischen Test oder regulierte Medikamente, einschließlich „Impfstoff“-Injektionen, oder das Recht auf Freizügigkeit zu verweigern, stellte Sibanda klar, dass diese Bestimmungen „diesen Zustand der Katastrophe, die Vorschriften, dauerhaft machen“.

„Das Land Südafrika wird sich also in einem permanenten Katastrophenzustand befinden, in dem die Maskierung permanent sein wird, in dem die soziale Distanzierung permanent ist, in dem die Kontrolle von Menschen bei Versammlungen ebenfalls permanent ist und auch die Einreise in das Land und die Ausreise aus dem Land“, sagte er.

„Sie sind jetzt solchen drakonischen Gesetzen unterworfen, und das ist ein Weg, auf dem im Namen der Gesundheit den Menschen ihre Freiheiten genommen werden“, sagte Sibanda.

Roguski stellte mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, die es jedem ermöglichen, schnell zu handeln. Dazu gehörten eine von Children’s Health Defense gesponserte „Ein-Klick“-Petition mit dem Titel „Dringend: Helfen Sie Südafrika, sich gegen die medizinische Apartheid zu stellen“ und eine weitere von Open Source Truth, in der betont wird, dass „TYRANNY IS NOT THE NEW NORMAL!“

Zusätzlich zu diesen Aktionen ermutigt Roguski jeden, seine eigenen E-Mails zu verfassen (oder eine Vorlage zu verwenden) und sie direkt an die von ihm angegebenen E-Mail-Adressen zu senden:

LASSEN SIE DIE SÜDAFRIKANISCHEN GESUNDHEITSBEHÖRDEN WISSEN, DASS DIE WELT AUF SIE SCHAUT,

„Hier geht es eindeutig NICHT um Gesundheit. Hier geht es darum, die totalitäre Kontrolle über das Leben von uns, den Menschen der Welt, zu übernehmen“, schloss Roguski.