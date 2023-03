Offizieller Regierungsbericht: Mögliches außerirdisches Mutterschiff in unserem Sonnensystem

Es besteht die Möglichkeit, dass außerirdische Mutterschiffe Planeten in unserem Sonnensystem besuchen, schreibt der Leiter des Pentagon’s Unidentified Aerial Phenomena Research Office in einem Bericht der Military Times.

Aus einem solchen interstellaren Objekt könnten beim Vorbeiflug an einem Planeten viele kleine Sonden auftauchen, schreibt Sean Kirkpatrick in dem Bericht, der auch von Harvard-Professor Abraham Loeb mitverfasst wurde.

Kirkpatrick war zuvor Chefwissenschaftler des US-Militärgeheimdienstes DIA. Die Forschungsagentur wurde im Juli 2022 gegründet, um unidentifizierte Objekte in der Umgebung von Militäreinrichtungen zu untersuchen, heißt es in einer Presseerklärung des Pentagon.

Loeb machte weltweit Schlagzeilen, als er im Oktober 2017 sagte, dass Außerirdische unser Sonnensystem besucht haben. Im selben Jahr kam ein rätselhafter interstellarer Besucher kurz in die Reichweite unserer Teleskope, der erste, der jemals beobachtet wurde.

Das Objekt wurde Oumuamua genannt, was „Entdecker“ bedeutet. Es handelte sich um eine Art Zigarre oder Pfannkuchen mit einer Länge von etwa 100 Metern, die nicht wie bekannte Asteroiden oder Kometen aussah.

Oumuamua könnte ein Mutterschiff mit Sonden sein, schreiben Loeb und Kirkpatrick. Die kleinen Sonden könnten die Erde oder andere Planeten in unserem Sonnensystem erkunden, während das Schiff an den Planeten vorbeifliegt, so wie es Oumuamua tat.

Astronomen könnten die Mini-Sonden nicht beobachten, da sie nicht genug Sonnenlicht reflektieren, um von Teleskopen erfasst zu werden.