Video: Seymour Hersh im Gespräch. Über die Sabotage der Nord Stream-Pipelines durch die USA

Am 6. März sprach Seymour „Sy“ Hersh über die Nord Stream-Explosion am 26. September 2022. Er enthüllt in seinem Substack, wie es dazu kam, dass die Regierung in Washington im Juni unter dem Deckmantel einer NATO-Übung in der Ostsee die Anbringung von C4-Sprengstoff an den Pipelines genehmigte und diese dann mithilfe eines Signals von einer auf die Oberfläche geworfenen Sonarboje zündete. Hersh erörtert die Diskussion über die Sabotage in der UNO, den Niedergang seiner Art von Journalismus in den Mainstream-Medien und mehr!

Seymour Myron „Sy“ Hersh ist ein Enthüllungsjournalist und politischer Autor. Für die Aufdeckung des Massakers von My Lai und dessen Vertuschung wurde er 1970 mit dem Pulitzer-Preis für internationale Berichterstattung ausgezeichnet. Für die New York Times berichtete er über den Watergate-Skandal, die geheimen US-Bombenangriffe auf Kambodscha und das CIA-Programm zur Spionage im Inland. Er hat elf Bücher geschrieben und wurde mit fünf George Polk Awards und zwei National Magazine Awards ausgezeichnet.

Ausgewählte Zitate aus dem Interview:

„Wenn von zwei dunklen Schiffen die Rede ist, geht es um Bilder, elektronische Impulse. Und ich kann Ihnen sagen, dass bei einer Mission wie dieser – ich habe diese Frage tatsächlich gestellt – Open-Source ein großer Vorteil ist, weil man alles erfinden kann.

Die NSA, die Nationale Sicherheitsbehörde, war auch an dieser Mission beteiligt, um dem Präsidenten die Möglichkeit zu geben, die Pipelines zu bombardieren“, so die mir bekannten Geheimdienstmitarbeiter. Sie hätten eine große japanische Task Force nachbilden können, die in Richtung Hawaii intrigiert, Sie wissen schon, für Pearl Harbor, Sie wissen . Sie hätten alles, was sie wollten, im Wasser erschaffen können. Wenn man also davon spricht, dass sie dies und jenes nicht verfolgen konnten, dann ignoriert man die Möglichkeit, dass es Leute gibt, die genau wissen, was ein Geheimdienst mit offenen Quellen tut. Und anstatt es zu ignorieren, benutzt man es als Teil einer Tarnung. Natürlich hatte er seinen Transponder nicht eingeschaltet, natürlich wurde er nicht gesehen, natürlich könnte das Schiff, das norwegische Minensuchboot der Alta-Klasse, was auch immer es war, auf einer anderen Frequenz gequäkt haben. Es stellte sich heraus, dass man einen Code eingeben muss, wenn man einen Detonationscode erhält. Aber im Notfall kann man jeden Code eingeben, man muss nicht seinen eigenen eingeben. Man kann ihn fälschen, so einfach ist das.“

…

“ Ich bin seit 50 oder 60 Jahren in diesem Geschäft und ich hatte noch nie jemanden, der mit mir gesprochen hat, der in Schwierigkeiten geraten ist.“

…

„Wissen Sie, als der Präsident nach Kiew reiste, machte er einen Spaziergang in der Mittagszeit. Und wissen Sie, was passiert ist? Das Bombenalarmsignal, die Sirenen, die anzeigten, dass ein russisches Bombardement bevorstand, ein russischer Angriff – ihr Warnsignal dafür, glaube ich, ich habe es vergessen. Im Zweiten Weltkrieg – ich weiß nicht mehr, wie man es nannte – läuteten die Sirenen auch, wissen Sie. Und diese Sirenen in Kiew hatten 10 Tage zuvor nicht geläutet, und ich weiß, dass sie auch danach noch ein paar Tage lang nicht geläutet hatten. Aber als sie spazieren gingen, ertönten die Warnsignale vor einem bevorstehenden Luftangriff. Und wissen Sie, was ich sage? Wenn ich Reporter gewesen wäre, hätte ich das Weiße Haus gefragt: „Habt ihr das so eingerichtet, dass es klingelte, als er mitten am Tag mitten in Kiew spazieren ging, damit er heldenhafter aussieht? Das ist genau genommen die einzige Erklärung, die ich dafür habe. Denn es gab keinen Luftangriff. Und jetzt kommen diese ganzen Luftangriffssirenen und die Presse schreibt darüber. Es ist erstaunlich.“

…

„Wenn ich die Möglichkeit hätte, Mr. Biden eine Frage zu stellen, würde ich einfach sagen: ‚Warum testen Sie nicht einfach die amerikanischen Geheimdienste, damit sie eine gründliche Untersuchung durchführen und Ihnen sagen, wer es getan hat?‘ Weil wir ja alles überwachen, könnten wir herausfinden, wer es getan hat. Sie könnten den Mann fragen, der den Geheimdienst leitet – den Director of National Intelligence -, der Zugang zu allem hat. Alles: verdeckt, nicht verdeckt, Signale. Die CIA hat eine Abteilung namens Directorate of Intelligence, die hervorragende Arbeit leistet. Und auf einer anderen, niedrigeren Ebene, wenn man eine Gruppe vor Ort hat, wie es in Norwegen der Fall war, gibt es eine spezielle Einheit in der CIA, die – und eine Agentur, die sogar lokale Telefongespräche überwacht, um sicherzustellen, dass sie immer noch verdeckt sind, dass sie nicht aufgedeckt werden. Oder der Nachbar von jemandem sagt, dass auf der anderen Straßenseite etwas Komisches passiert. Natürlich sind sie auf einer Insel, aber trotzdem. Warum haben sie diese Frage nicht gestellt?“

…

„Nun, natürlich werden sie es herunterspielen wollen, weil sie offensichtlich wissen, was passiert ist und nicht zugeben können, dass sie es wissen. Sie müssen wissen, dass es seit den Tagen Kennedys eine enorme Sorge um Amerika im Kalten Krieg gab, als es um die Eindämmung ging – das war die große Theorie, Eindämmung – um die Eindämmung der bösen Ausbreitung des Kommunismus. Und so waren sie immer besorgt über die enormen Reserven an russischem Gas und Öl, die sie schon damals nach Westeuropa verkauften. Die Pipelines nach Europa wurden gerade erst in Betrieb genommen, und es kam eine Menge Material durch die Ukraine. Und es gab viele Bedenken – die immer wieder geäußert wurden -, dass Russland sein Gas, sein billiges Gas und sein Öl als Waffe einsetzen könnte, um es an Deutschland und Europa zu verkaufen und so ein gewisses Druckmittel zu bekommen. Und vielleicht hat das die Macht der NATO und den Zusammenhalt geschwächt. Westeuropa hat kein Gas oder Öl, es bezieht seine Rohstoffe von anderswo.“

…

„In Stalingrad, dem letzten Stalingrad, haben die Russen alle vier Stunden 2.400 Tote und Verwundete verloren, und sie haben damals Deutschland, die Nazis, geschlagen. Sie werden diesen Krieg nicht verlieren, sie werden diesen Krieg gewinnen. Ich denke, das war im Herbst jedem klar, und ich denke, Biden und sein Eifer, den Krieg fortzusetzen, weil es ihm politisch nützlich war. Wir Amerikaner lieben unsere Präsidenten im Krieg. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt entschied er sich, die Pipeline zu zerstören, sodass Bundeskanzler Scholz, der die zweite Pipeline, Nord Stream 2, kontrolliert, sie auf unsere Bitte hin abgeschaltet hatte, sie sanktionierte. Sie war voll mit Gas, 750 Meilen (ca. 1.207 km) Methangas, deshalb gab es einen so großen Ausstoß an Gas. Das Gas stand still, es war nur eingefroren. Er hatte die Chance, es aufzutauen. Ich denke, Biden hat beschlossen, ihm diese Möglichkeit zu nehmen. Und ich denke, das wird letztlich das große Problem für Biden sein, vorwiegend im nächsten Winter, wenn es ein schlechter Winter ist.“

…

„Die Politik der Zerstörung der Gasleitung, ob es nun eine Kriegshandlung ist oder nicht, aber es war ein Schlag ins Gesicht von Europa. Wenn ihr nicht mit mir und der Ukraine zusammenarbeitet“, so der Präsident, „dann ist es mir egal, was dort passiert. Es ist mir egal, ob es schwieriger wird, eure Leute in Wohlstand und Wärme zu halten“, das ist es, was er getan hat. Und das ist der eigentliche Beitrag der Geschichte.“

…

„Was ich von Leuten höre, die mir schreiben, die Artikel im Substack und an anderen Orten lesen, ist, dass sie verstanden haben, dass diese Art von Journalismus existiert und schon vorher existiert hat. Sie haben nur nicht genug davon gesehen. Ich meine, wir hatten tatsächlich eine Geschichte, die die New York Times vor zwei oder drei Jahren, als der Afghanistankrieg noch andauerte, zwei Tage lang auf Seite 1 brachte. Es kam vor, dass die Afghanen einen Amerikaner erschossen, weil sie sehr wütend darüber waren, was dort geschah. Die afghanische Armee war nicht glücklich über unsere totale Kontrolle über die meisten Dinge dort. Und so hieß es in einer der Geschichten, dass afghanische Soldaten – unter Berufung auf anonyme Quellen, wobei ich von anonymen Quellen spreche – dass der Kreml Kopfgelder an afghanische Soldaten zahlt, die einen amerikanischen GI im Dienst in Afghanistan töten. Und diese Geschichte verschwand, weil sie ein kompletter Betrug war. Aber wenn man so etwas verbreitet, verliert man wirklich an Glaubwürdigkeit, wissen Sie, diese Art von Wahnsinn.“

…

„Ich schätze, sie denken, dass es keine Rolle spielt – wissen Sie, Tony Blinken, Außenminister, wollte nicht zu einem Treffen mit seinen Kollegen in China gehen, wegen eines Ballons….Wetterballons oder was auch immer es war. Ich meine, ein Ballon? Er sagte ein Treffen ab, weil er – sie sind nur, Sie wissen schon… Sie sind wie Kinder. Und dies ist eine wirklich ernste Angelegenheit. Und es tut mir leid, dass der Präsident in dieser Angelegenheit keine Führungsrolle übernommen hat.“

…

„Und so kam ich 10 Jahre später als Polizeireporter nach My Lai und arbeitete für die United Press, um über das State House in South Dakota zu berichten, was sehr lustig war. Ich war noch nie dort gewesen. Ich verbrachte den Winter in South Dakota. Dann arbeitete ich für die AP in Chicago, wo ich eine tolle Zeit hatte. Und dann in Washington, wo ich über den Krieg berichtet hatte. Ich berichtete über das Pentagon. Und dann, ein paar Jahre später, mache ich My Lai. Und ich bin seit 11 Jahren aus dem College raus. Ich kannte keine vermögenden Leute. Und ich schreibe diese Geschichte, in der ich mit zwei Fingern auf die My Lai-Geschichte zeige, über ein Massaker, das von allen vertuscht wurde: Kissinger, Nixon, Sie können sie nennen. Und Westmoreland, der den Krieg leitete. Ich strecke einem amtierenden Präsidenten, Richard Nixon, zwei Finger ins Auge. Und in vielen Ländern der Welt wäre ich dafür in einem Gulag gelandet. Hier nicht.“