Ohne die Unterstützung der USA wäre Israel realistischerweise nicht in der Lage, Krieg gegen Gaza zu führen.

Ein hochrangiger israelischer Militärbeamter räumte ein, dass der Krieg gegen Gaza nur dank der Unterstützung und Waffenlieferungen der USA möglich sei. Joe Biden prahlte: „Wenn Israel nicht existierte, müssten wir es erfinden.“A top Israeli military official admitted the war on Gaza is only possible thanks to US support and arms supplies. Joe Biden boasted, “if Israel didn’t exist, we’d have to invent it”.

Unter Berufung auf einen hochrangigen israelischen Luftwaffenbeamten berichtete die renommierte Tageszeitung Haaretz : „Ohne die Waffenlieferungen der Amerikaner an die israelischen Verteidigungsstreitkräfte, insbesondere die Luftwaffe, hätte Israel seinen Krieg kaum länger als ein paar Monate aufrechterhalten können.“

Präsident Joe Biden hat wiederholt betont, dass Israel den imperialen Interessen der USA in einer hoch geostrategischen Region dient. In einer Rede in Tel Aviv im Oktober 2023 erklärte Biden: „Ich sage schon lange: Wenn Israel nicht existierte, müssten wir es erfinden .“

Der frühere US-Außenminister Alexander Haig, ein ehemaliger General der US-Armee und NATO-Kommandeur, prahlte in ähnlicher Weise: „ Israel ist der größte amerikanische Flugzeugträger der Welt, der nicht versenkt werden kann, nicht einen einzigen amerikanischen Soldaten an Bord hat und in einer für die nationale Sicherheit Amerikas kritischen Region liegt.“

Die Vereinigten Staaten haben Israel im UN-Sicherheitsrat geschützt und es vor dem Völkerrecht abgeschirmt, indem sie Resolutionen,die Frieden und einen Waffenstillstand im Gazastreifen forderten, wiederholt mit ihrem Veto blockierten.

Führende UN-Menschenrechtsexperten warnten, Israel begehe in Gaza einen Völkermord und forderten ein Waffenembargo.

Der Angriff auf Gaza wurde als „der weltweit erste per Livestream übertragene Völkermord“ bezeichnet.

Im Juli veröffentlichten wissenschaftliche Experten einen wissenschaftlichen Artikel in der führenden medizinischen Fachzeitschrift The Lancet, in dem sie schätzten, dass 186.000 oder mehr Palästinenser in Gaza durch den Krieg Israels sterben werden. Das ist fast ein Zehntel der Bevölkerung des dicht besiedelten Streifens.

Die US-Regierung ignorierte Urteile des Internationalen Gerichtshofs und überschwemmte Israel weiterhin mit Waffen.

Bis Juli 2024 hatte die Biden-Regierung Israel Militärhilfe in Höhe von 18 Milliarden Dollar gewährt. Das ist deutlich mehr als die rund 4 Milliarden Dollar an bedingungsloser Militärhilfe, die die US-Regierung Israel in einem durchschnittlichen Jahr gewährt.

Im August genehmigte das US-Außenministerium zusätzliche Waffenpakete für Israel im Wert von 20 bzw. 3,5 Milliarden Dollar.

Der Septemberbericht der Haaretz mit dem Titel „Israelischer Luftwaffenbeamter: Ohne US-Hilfe könnte Israel Gaza mehrere Monate lang nicht bekämpfen“ macht deutlich, dass Israel diesen Völkermord in Gaza nur deshalb fortsetzen kann, weil Washington ihn dabei unterstützt.

Vor 1967 wurde Israel von den europäischen Kolonialmächten unterstützt, vorwiegend vom britischen und französischen Imperium. Nach einem Krieg gegen seine arabischen Nachbarn im Jahr 1967, so Haaretz, “verlagerte Israel seine Abhängigkeit von einer ausländischen Macht auf die Vereinigten Staaten, die die Luftwaffe mit all ihren Kampfflugzeugen und einigen ihrer Bomben, Raketen und Aufklärungsausrüstung versorgen – zusätzlich zur Entwicklung gemeinsamer Waffensysteme für alle drei Ebenen der Luftverteidigung”.

Es war das britische Empire, das ursprünglich zur Gründung Israels beigetragen hatte. In der Balfour-Deklaration von 1917 gab die Krone zionistischen Siedlern ihren Segen, einen kolonialistischen jüdischen Staat in Palästina zu gründen, weil sie davon ausging, dass sie loyale Stellvertreter des britischen Empires sein würden.

Der Gründervater der zionistischen Kolonialbewegung, Theodor Herzl, hatte 1902 einen Brief an den völkermörderischen britischen Kolonialisten Cecil Rhodes geschrieben, in dem er ihn als „Visionär“ lobte und prahlte, das zionistische Projekt sei„etwas Koloniales “.

So wie die Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg Teile des britischen Empires absorbierten, erbte Washington auch das israelische Kolonialprojekt und wurde zu dessen imperialem Beschützer.

Als Senator ,prahlte Joe Biden 1986 vor dem Kongress: „Gäbe es kein Israel, müssten die Vereinigten Staaten von Amerika ein Israel erfinden, um ihre Interessen in der Region zu schützen. Die Vereinigten Staaten müssten losgehen und ein Israel erfinden.“

Biden fügte hinzu: „Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir – diejenigen von uns, die Israel in diesem Gremium unterstützen, wie die meisten von uns – damit aufhören, uns für unsere Unterstützung Israels zu entschuldigen. Es gibt keinen Grund zur Entschuldigung. Keine. Es sind die besten 3 Milliarden Dollar, die wir investieren.“

Im Jahr 2022 bekräftigte Biden als US-Präsident: „Wenn es kein Israel gäbe, müssten wir eines erfinden.“ Denselben Satz wiederholte er dann 2023 bei einer Pressekonferenz in Israel.

Israels rechtsextremer Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wiederum hat keinen Hehl daraus gemacht, dass das Ziel seines Regimes die Kolonisierung des gesamten historischen Palästina ist.

Im September erschien Netanjahu mit einer Karte, auf der das Westjordanland völlig ausradiert war.

Der israelische Minister und Sicherheitskabinettsmitglied Avi Dichter, ein Mitglied von Netanjahus ultrakonservativer Likud-Partei, prahlte 2023: „Wir rollen jetzt die Gaza-Nakba aus“. (Die Nakba bezieht sich auf die massenhafte ethnische Säuberung der einheimischen Palästinenser, auf deren Grundlage Israel 1948 gegründet wurde.)