Wichtige Nährstoffe zur Unterstützung einer optimalen Schilddrüsengesundheit

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Schilddrüsenhormone sind wichtige Regulatoren des Stoffwechsels und beeinflussen nahezu alle physiologischen Prozesse. Ein Ungleichgewicht kann zu verschiedenen Gesundheitsproblemen führen, darunter Hypothyreose, Hyperthyreose, Kropf und Schilddrüsenkrebs

Zu den wichtigsten Nährstoffen für die Gesundheit der Schilddrüse gehören Vitamin D, Zink, Selen, Jod, Vitamin B12 und hochwertiges Eiweiß. Eine ausgewogene Ernährung, die reich an diesen Nährstoffen ist, unterstützt die optimale Funktion der Schilddrüse

Gesunde gesättigte Fette aus grasgefütterter Butter, Ghee, Talg, Kokosnussöl und Vollfettmilchprodukten tragen ebenfalls zur Gesundheit der Schilddrüse bei. Vermeiden Sie mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFAs) und begrenzen Sie einfach ungesättigte Fette (MUFAs), die beide bei übermäßigem Verzehr die Schilddrüsenfunktion beeinträchtigen können

Zu den Lebensmitteln, die man meiden sollte, um eine optimale Schilddrüsengesundheit zu erhalten, gehören Goitrogene, Gluten und verarbeitete Lebensmittel. Diese können die Schilddrüsenfunktion und die Hormonproduktion beeinträchtigen

Weitere Strategien für die Schilddrüsengesundheit sind die Vermeidung von nächtlicher Lichtexposition, die Optimierung der Gallensäuresynthese, die Minimierung der Exposition gegenüber bestimmten Chemikalien und die Normalisierung des Cortisol- und Östrogenspiegels

Ihr endokrines System ist ein komplexes Netz von Drüsen und Organen, die Hormone produzieren, chemische Botenstoffe, die für die Regulierung zahlreicher Körperfunktionen unerlässlich sind. Unter den vielen Hormonen, die dieses System produziert, sind die Schilddrüsenhormone vielleicht die wichtigsten, da sie Ihren Stoffwechsel maßgeblich regulieren und eine unverzichtbare Rolle bei fast allen physiologischen Prozessen in Ihrem Körper spielen.

Ein Ungleichgewicht der Schilddrüsenhormone kann weitreichende Auswirkungen auf Ihre Gesundheit haben. Weltweit sind etwa 200 Millionen Menschen von Schilddrüsenstörungen betroffen. Zu den häufigsten Erkrankungen gehören Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion), Hyperthyreose (Schilddrüsenüberfunktion), Struma (vergrößerte Schilddrüse) und Schilddrüsenkrebs.

Da die Schilddrüse zahlreiche Körperfunktionen beeinflusst, kann ein Ungleichgewicht auch eine Vielzahl von Problemen in anderen Bereichen des Körpers auslösen oder verschlimmern. Dazu können Fibromyalgie, Reizdarmsyndrom, Ekzeme, Zahnfleischerkrankungen und verschiedene Autoimmunerkrankungen gehören, um nur einige zu nennen.

Glücklicherweise ist ein Ungleichgewicht der Schilddrüsenhormone sowohl behandelbar als auch vermeidbar. Ihre Ernährung ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der gesunden Funktion dieser Drüse. Zu wissen, welche Lebensmittel für die Schilddrüse förderlich sind und welche sie aus dem Gleichgewicht bringen können, ist nicht nur für die hormonelle Gesundheit, sondern auch für das allgemeine Wohlbefinden wichtig.

Die Grundlagen der Schilddrüsenfunktion

Die Schilddrüse, ein schmetterlingsförmiges Organ am Hals direkt unter dem Kehlkopf, produziert die Hormone Trijodthyronin (T3) und Thyroxin (T4). Diese stehen in Wechselwirkung mit anderen Hormonen wie Insulin, Cortisol und Sexualhormonen sowie mit verschiedenen Organen wie dem Herz-Kreislauf-System, dem Nervensystem, dem Verdauungssystem und den Fortpflanzungsorganen und tragen so zu deren einwandfreier Funktion bei.

Der Prozess der Hormonausschüttung beginnt mit dem Hypothalamus, der das Thyreotropin-freisetzende Hormon (TRH) freisetzt. TRH regt die Hypophyse zur Ausschüttung von schilddrüsenstimulierendem Hormon (TSH) an, das wiederum die Schilddrüse zur Freisetzung von T4 veranlasst. Etwa 90 % des freigesetzten Schilddrüsenhormons liegt in der inaktiven Form von T4 vor.

Die Leber spielt eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung von T4 in T3, die aktive Form, mit Hilfe spezifischer Enzyme. T3 ist für die Regulierung des Stoffwechsels jeder Zelle in Ihrem Körper unerlässlich und beeinflusst direkt Prozesse wie die Fettverbrennung und die Energieproduktion.

Wenn alles richtig funktioniert, produziert Ihr Körper gerade so viel T4, dass es effizient in T3 umgewandelt werden kann. Es gibt jedoch viele Faktoren, die diesen Prozess hemmen können, darunter eine eingeschränkte Leberfunktion, Stress und überhöhte Cortisolspiegel, Östrogen, mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFAs) und Endotoxine.

Eine ineffiziente Umwandlung von T4 in T3 kann zu einer Hypothyreose führen, von der in den USA mehr Menschen betroffen sind als von einer Hyperthyreose. Eine Hypothyreose ist durch einen verlangsamten Stoffwechsel gekennzeichnet, der zu Symptomen wie Gewichtszunahme, Müdigkeit, Kälteempfindlichkeit, trockener Haut, Haarausfall, Darmproblemen, Ödemen, Hirnnebel, Angstzuständen und Depressionen führt.

Wie Sie die Gesundheit Ihrer Schilddrüse beurteilen können

Eine einfache Methode zur Beurteilung der Schilddrüsenfunktion ist die Messung der Körpertemperatur beim Aufwachen am Morgen. Diese Methode funktioniert, weil ein höherer T3-Spiegel im Gewebe mit einer schnelleren Stoffwechselrate korreliert, was zu einer erhöhten Körpertemperatur und Pulsfrequenz führt.

Wenn Ihre morgendliche Körpertemperatur bei etwa 98 Grad Celsius liegt, bedeutet dies, dass Sie eine gesunde Schilddrüse haben. Mittags sollten Sie eine Temperatur von etwa 98,6 Grad Celsius (37 Grad Celsius) anstreben, begleitet von einer Pulsfrequenz zwischen 60 und 100 Schlägen pro Minute, was auf einen gesunden Stoffwechsel hinweist.

Eine konstant niedrige Körpertemperatur und Pulsfrequenz könnte bedeuten, dass Ihr Stoffwechsel träge ist. Wenn Ihre Temperatur nach dem Frühstück sinkt, ist das ein weiteres schlechtes Zeichen für eine Abhängigkeit von Stresshormonen, die sich negativ auf Ihre Gesundheit auswirken können.

Wenn Sie Ihren Arzt bitten, Ihre Schilddrüsenfunktion zu beurteilen, wird er häufig einen TSH-Test anordnen, der den TSH-Spiegel in Ihrem Blut misst. Dabei wird der TSH-Wert im Blut gemessen. Ein niedriger TSH-Wert ist zwar im Allgemeinen wünschenswert, kann aber manchmal durch Cortisol und Adrenalin unterdrückt werden. Die Überprüfung von Temperatur und Puls nach den Mahlzeiten gibt weitere Aufschlüsse über Ihre Schilddrüsenfunktion.

Selbst bei normalen Laborwerten können abnormale Körpertemperatur- und Pulswerte auf eine subklinische Hypothyreose hinweisen. Auch ein Cholesterintest kann wertvolle Hinweise liefern. Erhöhte Cholesterinwerte (im mittleren bis hohen 200er-Bereich) können auf eine schlechte Umwandlung von Cholesterin in Steroidhormone durch die Schilddrüse hinweisen. Niedrige Cholesterinwerte könnten dagegen auf eine zugrunde liegende Infektion hinweisen.

Wichtige Nährstoffe für Ihre Schilddrüsengesundheit

Die Gesundheit Ihrer Schilddrüse in den Griff zu bekommen, mag angesichts der vielen Faktoren, die sie beeinflussen können, schwierig erscheinen. Eine Anpassung der Ernährung ist ein guter Ausgangspunkt, da es sich dabei um einen nicht-invasiven und grundlegenden Ansatz handelt, der erhebliche Vorteile bringen kann, ohne dass Medikamente oder intensivere Eingriffe erforderlich sind. Ich empfehle, die Aufnahme dieser Nährstoffe zu optimieren, um eine gesunde Schilddrüsenfunktion zu unterstützen:

Vitamin D – Vitamin D spielt eine unterstützende Rolle für die Schilddrüsenfunktion, obwohl seine genaue Wirkung noch erforscht wird.

Laut einer umfassenden Übersichtsarbeit, die in der Zeitschrift Cureus veröffentlicht wurde, trägt ein optimaler Vitamin-D-Spiegel zur Senkung der Anti-Schilddrüsen-Antikörper bei Autoimmunerkrankungen und zur Senkung des TSH-Spiegels bei Patienten mit Schilddrüsenunterfunktion bei, was auf eine Verbesserung der Schilddrüsenhormonproduktion hindeutet.

Vitamin D hat möglicherweise auch eine schützende Wirkung gegen das Fortschreiten von Schilddrüsenkrebs. Die Forscher kamen zu dem Schluss:

“Die überwältigende Menge an Beweisen deutet auf einen Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und einem erhöhten Risiko für eine Schilddrüsenunterfunktion, erhöhte Schilddrüsenantikörpertiter und Schilddrüsenkrebs hin … Normale physiologische Vitamin-D-Konzentrationen scheinen für eine optimale Schilddrüsenfunktion erforderlich zu sein.

Der effizienteste Weg, Ihren Vitamin-D-Spiegel zu erhöhen, ist eine vernünftige Sonnenexposition. Ich empfehle, täglich mindestens eine Stunde lang so viel Haut wie möglich der Sonne auszusetzen, idealerweise um die Mittagszeit, d. h. zwischen 12.30 und 13.30 Uhr für diejenigen, die wegen der Umstellung auf die Sommerzeit die Zeit umstellen. Wenn Sie Ihren Spaziergang in diese Zeit legen, profitieren Sie zusätzlich von der UVB- und Nahinfrarot-Strahlung der Sonne.



Zink – Zink ist ein wichtiger Mineralstoff, der bei der Synthese, dem Stoffwechsel und der Funktion der Schilddrüsenhormone eine Rolle spielt. Ein Mangel an diesem Nährstoff wird mit Hypothyreose in Verbindung gebracht. Forscher haben auch eine positive Korrelation zwischen der Zinkkonzentration und dem Schilddrüsenvolumen sowie den Schilddrüsenantikörpern bei Patienten mit schilddrüsenbedingten Autoimmunerkrankungen festgestellt.

Darüber hinaus wurde bei Patienten mit bösartigen Tumoren, einschließlich Schilddrüsenkrebs, eine deutlich verringerte Zinkkonzentration im Serum festgestellt, was auf die schützende Wirkung dieses Minerals auf die Schilddrüse hinweist. Eine erhöhte Zinkzufuhr trägt nachweislich zur Verbesserung der Schilddrüsenfunktion bei, indem sie den TSH-Spiegel senkt und die Produktion der Hormone T3 und T4 fördert.

Zu den guten Zinkquellen in der Ernährung gehören Fleisch und Milchprodukte aus Grasfütterung, Bio-Eier von Hühnern mit PUFA-armer Ernährung, Brokkoli und Heidelbeeren. Nüsse und Samen werden zwar häufig wegen ihres Zinkgehalts empfohlen, aber ich rate davon ab, sich auf sie zu verlassen, da sie große Mengen an PUFAs enthalten, die jeden Nutzen, den sie bieten können, zunichte machen.



Selen – Die Schilddrüse hat die höchste Selenkonzentration in unserem Körper. Es spielt eine Rolle bei der Biosynthese und dem Stoffwechsel der Schilddrüsenhormone, und ein Mangel wird mit einem erhöhten Schilddrüsenvolumen (insbesondere bei Frauen), einer verminderten Umwandlung von T4 in T3 sowie einem erhöhten Risiko für Autoimmunhypothyreose und Morbus Basedow in Verbindung gebracht.

Forscher haben auch einen niedrigen Selengehalt mit einem erhöhten Risiko für Schilddrüsenkrebs in Verbindung gebracht. In einem in Frontiers in Endocrinology veröffentlichten Artikel heißt es:

“Viele Daten unterstützen die Hypothese, dass niedrige Se [Selen]-Spiegel mit einer erhöhten Inzidenz von Schilddrüsenkrebs, insbesondere PTC [papilläres Schilddrüsenkarzinom], verbunden sind …

Die krebshemmende Wirkung von Se kann selektiv die Apoptose von Krebszellen herbeiführen, ohne normale Zellen wesentlich zu schädigen. Daher können Schwankungen des Se-Spiegels den normalen physiologischen Prozess der Schilddrüse beeinträchtigen und die Entwicklung von pathologischen Prozessen, einschließlich Krebs, fördern.”

Sie können Selen über Organfleisch, insbesondere Rinderleber, Bio-Eier, grasgefüttertes Fleisch und Milchprodukte sowie Bananen erhalten. Paranüsse werden oft als reichhaltige Selenquelle empfohlen, aber wie andere Samen und Nüsse enthalten sie viele PUFAs, weshalb ich davon abrate, sie als Hauptquelle zu verwenden.



Jod – Jod und Selen spielen eine synergetische Rolle in Ihrem Körper. Ein zu hoher Jodgehalt kann die Selenkonzentration und die Selenoproteinproduktion in der Schilddrüse verringern, was sich auf die Schilddrüsenfunktion auswirken kann, da Selenoproteine bei der Umwandlung von Schilddrüsenhormonen und beim Schutz der Schilddrüse vor oxidativem Stress wichtig sind. Es trägt auch dazu bei, die Auswirkungen eines Jodüberschusses zu mildern, da es die Schilddrüse vor Entzündungen, Narbenbildung und Schäden schützt.

Umgekehrt wird eine geringe Jodzufuhr mit einem übermäßigen Selengehalt in der Schilddrüse, einer höheren Selenoprotein-Expression und erhöhten Selenmarkern im Blut in Verbindung gebracht. Überhöhte Selenspiegel verschlimmern dann die Auswirkungen des Jodmangels, zu denen eine verminderte Schilddrüsenhormonproduktion und Schilddrüsenfunktionsstörungen gehören. In der erwähnten Frontiers in Endocrinology-Studie wird hervorgehoben, dass “vor einer Erhöhung der Selenzufuhr ein angemessener Jodspiegel festgestellt werden sollte”.

Zu den Nahrungsmitteln mit hohem Jodgehalt gehören Meeresgemüse wie Seetang, Kombu und Wakame. Kelp hat den höchsten Jodgehalt aller Lebensmittel, und mit nur einer Portion erhalten Sie das Vierfache der empfohlenen Tagesdosis. Biologische, grasgefütterte Butter ist eine weitere gute Jodquelle. Auch Jodsalz kann dazu beitragen, Ihren Jodspiegel zu erhöhen, wenn Sie es nicht in dem Irrglauben verzehren, es sei schlecht für Ihr Herz.



Vitamin B12 – Niedrige Vitamin-B12-Spiegel wurden mit einem höheren Risiko für Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse (AITD) und hohen TPOAb-Spiegeln in Verbindung gebracht. In einer Studie in der Zeitschrift Endocrine, Metabolic & Immune Disorders heißt es: “Der Vitamin-B12-Spiegel korreliert signifikant mit AITD. Die Konzentration von Vitamin B12 sollte daher bei Patienten mit Autoimmunthyreoiditis bestimmt werden …”

Vitamin B12 ist fast ausschließlich in tierischen Lebensmitteln enthalten, wie z. B. in grasgefüttertem Rindfleisch und Rinderleber, Lammfleisch, Bio-Eiern und grasgefütterten Milchprodukten. Die wenigen pflanzlichen Lebensmittel, die B12 enthalten, sind eigentlich B12-Analoga, die die Aufnahme von echtem B12 blockieren. Machen Sie also nicht den Fehler zu glauben, dass Sie sich auf vegane Quellen für Ihren gesamten B12-Bedarf verlassen können.

Wenn Sie die aufgeführten Lebensmittel nur selten essen, können Sie auch Nährhefe verwenden. Sie enthält viel B12 und hat einen käsigen Geschmack, der sich für viele Gerichte eignet. Eine 16-Gramm-Portion (etwas mehr als 2 Esslöffel) liefert 24 Mikrogramm natürliches Vitamin B12. Mit zunehmendem Alter kann die Fähigkeit des Körpers, B12 aus der Nahrung aufzunehmen, nachlassen, so dass Sie mit zunehmendem Alter eine Nahrungsergänzung in Betracht ziehen sollten.



Hochwertiges Eiweiß – Eiweiß trägt dazu bei, die Aktivität der Hypothalamus-Hypophysen-Schilddrüsen-Achse (HPT) zu unterstützen, die ihrerseits eine Rolle bei der Schilddrüsenfunktion spielt.

Eine Tierstudie, die im Turkish Journal of Medical Sciences veröffentlicht wurde, zeigte, dass eine verringerte Proteinzufuhr die HPT-Achse stört, indem sie die Produktion von TRH und TSH verringert, was wiederum zu niedrigeren T3- und T4-Spiegeln führt und die Schilddrüsenfunktion beeinträchtigt. Umgekehrt hat sich gezeigt, dass eine eiweißreiche Ernährung den T3-Spiegel erhöht.

Auch ein Eiweißmangel während der Schwangerschaft wirkt sich nachweislich negativ auf die Schilddrüsenentwicklung des Fötus aus, was zu kleineren Schilddrüsen und möglichen Schilddrüsenproblemen bei Neugeborenen führt. Darüber hinaus sind bestimmte Aminosäuren, die in eiweißreichen Lebensmitteln enthalten sind, wie z. B. Tyrosin, direkt an der Synthese von Schilddrüsenhormonen beteiligt, was die Bedeutung einer ausreichenden Eiweißzufuhr für eine optimale Schilddrüsenfunktion unterstreicht.

Zu den von mir empfohlenen Proteinquellen gehört grasgefüttertes Rindfleisch, entweder gemahlen oder in kollagenreichen Teilstücken wie Rinderhaxe, Rinderbacke und Ochsenschwanz. Auch Schweinshaxe mit niedrigem PUFA-Gehalt und gemahlenes Bisonfleisch sind eine gute Wahl. Die Aufnahme von Knochenbrühe, Kollagen- oder Gelatinepulver in Ihre Ernährung kann ebenfalls essenzielle Aminosäuren und hochwertiges Eiweiß liefern, um Ihre Schilddrüse und Ihr allgemeines Wohlbefinden weiter zu unterstützen.



Gesunde gesättigte Fette – In einer 2021 in der Zeitschrift Nutrition veröffentlichten Studie untersuchten Forscher die Auswirkungen verschiedener Lebensmittelgruppen und Nährstoffe auf den Schilddrüsenhormonspiegel und stellten eine “positive Wirkung” des häufigen Verzehrs von Lebensmitteln mit hohem Anteil an gesättigten Fetten auf die Schilddrüsenfunktion fest. Zu den guten Quellen gehören grasgefütterte Butter, Ghee, Talg und Kokosnussöl.

Vollmilch, am besten roh, und die daraus hergestellten Milchprodukte wie Joghurt und Käse sind ebenfalls gute Quellen für gesättigte Fette. Achten Sie jedoch darauf, dass der Käse, den Sie kaufen, mit tierischem Lab hergestellt wird, denn die meisten in den USA verkauften Käsesorten werden heute mit einem gentechnisch veränderten Lab namens Fermentation-Produced Chymosin (FPC) hergestellt.

Mehr über GVO-Käse und wie man ihn erkennt, erfahren Sie unter “Genetisch veränderte Zutaten in den meisten US-Käsesorten“.



Polyphenole – Die antioxidative Wirkung der in Obst und Gemüse enthaltenen Polyphenole kann dazu beitragen, die Schilddrüse vor oxidativen Schäden zu schützen. Saisonale, reife Früchte sind eine ausgezeichnete Wahl, ebenso wie frische Fruchtsäfte wie Bio-Orangensaft (der süß und nicht bitter ist), selbstgemachte oder hochwertige Limonade und Traubensaft.

Es ist auch ideal, Gemüse in die Ernährung einzubeziehen, aber achten Sie darauf, es gründlich zu kochen, um die Nährstoffaufnahme zu erhöhen und die potenziell goitrogenen Verbindungen zu minimieren.

Denken Sie daran, dass Obst und Gemüse reich an Ballaststoffen sind, die zu den komplexen Kohlenhydraten gehören. Komplexe Kohlenhydrate sind zwar gut für das Darmmikrobiom, aber ich empfehle nicht, sie sofort in den Speiseplan aufzunehmen. Wenn Ihr Mikrobiom gestört ist, können komplexe Kohlenhydrate Ihre Gesundheit verschlechtern, da sie die pathogenen Bakterien in Ihrem Darm ernähren.

Diese pathogenen Bakterien produzieren ein Endotoxin namens Lipopolysaccharid, das die Energieproduktion der Zellen beeinträchtigen kann. Wenn Sie nach dem Verzehr komplexer Kohlenhydrate Darmprobleme haben, bedeutet das, dass Ihr Darm nicht gut auf deren Verdauung vorbereitet ist.

Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie Ihre Mitochondrienfunktion und ihre Fähigkeit, ausreichend Zellenergie zu produzieren, verbessern. Sobald Sie das erreicht haben, können Sie wieder von komplexen Kohlenhydraten profitieren.

Bis dahin sollten Sie langsam komplexe Kohlenhydrate in Ihre Ernährung einbauen. Beginnen Sie mit frischen Fruchtsäften, und sobald Ihr Körper diese verträgt, gehen Sie zu gesunden, ganzen, reifen Früchten und dann zu anderen, komplexeren Kohlenhydraten über.

Vermeiden Sie diese Substanzen, um Ihre Schilddrüsengesundheit zu schützen

Bei der Optimierung der Schilddrüsengesundheit geht es nicht nur darum, nützliche Lebensmittel in Ihre Ernährung einzubauen – es ist ebenso wichtig, sich über mögliche Fallstricke in der Ernährung im Klaren zu sein, da bestimmte Lebensmittel und Verbindungen die Schilddrüsenfunktion und Hormonproduktion beeinträchtigen können. Um Schilddrüsenprobleme in den Griff zu bekommen oder zu vermeiden, sollten Sie die folgenden Lebensmittel einschränken oder aus Ihrer Ernährung streichen:

Gluten – Gluten ist für seine entzündungsfördernden Eigenschaften bekannt und kommt in Getreide wie Weizen, Roggen, Gerste und Triticale sowie in allen Lebensmitteln vor, die diese Zutaten enthalten. Untersuchungen zeigen, dass eine glutenfreie Ernährung die Entzündung der Schilddrüse verringert und ihre Funktion verbessert, insbesondere bei Personen mit Hashimoto-Thyreoiditis, einer Autoimmunerkrankung, die Kropf und Schilddrüsenunterfunktion verursacht.

Gluten ist für seine entzündungsfördernden Eigenschaften bekannt und kommt in Getreide wie Weizen, Roggen, Gerste und Triticale sowie in allen Lebensmitteln vor, die diese Zutaten enthalten. Untersuchungen zeigen, dass eine glutenfreie Ernährung die Entzündung der Schilddrüse verringert und ihre Funktion verbessert, insbesondere bei Personen mit Hashimoto-Thyreoiditis, einer Autoimmunerkrankung, die Kropf und Schilddrüsenunterfunktion verursacht. Verarbeitete Lebensmittel – Verarbeitete Lebensmittel sind voll von gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen wie zugesetztem Zucker (insbesondere Fruktose), gentechnisch veränderten Zutaten, ungesunden Pflanzenölen, verarbeitetem Salz, Brom und anderen chemischen Zusätzen. Außerdem sind sie eine wichtige Quelle für PUFAs, einschließlich Linolsäure, die die Fähigkeit der Zellen, aktive Schilddrüsenhormone zu nutzen, beeinträchtigen kann. Beschädigte Fette in ultraverarbeiteten Lebensmitteln können Ihren Östrogenspiegel erhöhen, was die normale Schilddrüsenfunktion beeinträchtigen kann. Daher ist der Verzicht auf verarbeitete Lebensmittel eine grundlegende Strategie zur Erhaltung der Gesundheit Ihrer Schilddrüse. Um die Umwandlung von T4 in T3 zu fördern, sollten Sie sich von vollwertigen, unverarbeiteten oder minimal verarbeiteten Lebensmitteln ernähren.

Verarbeitete Lebensmittel sind voll von gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen wie zugesetztem Zucker (insbesondere Fruktose), gentechnisch veränderten Zutaten, ungesunden Pflanzenölen, verarbeitetem Salz, Brom und anderen chemischen Zusätzen. Außerdem sind sie eine wichtige Quelle für PUFAs, einschließlich Linolsäure, die die Fähigkeit der Zellen, aktive Schilddrüsenhormone zu nutzen, beeinträchtigen kann. Beschädigte Fette in ultraverarbeiteten Lebensmitteln können Ihren Östrogenspiegel erhöhen, was die normale Schilddrüsenfunktion beeinträchtigen kann. Daher ist der Verzicht auf verarbeitete Lebensmittel eine grundlegende Strategie zur Erhaltung der Gesundheit Ihrer Schilddrüse. Um die Umwandlung von T4 in T3 zu fördern, sollten Sie sich von vollwertigen, unverarbeiteten oder minimal verarbeiteten Lebensmitteln ernähren. Alkohol – Alkohol kann die Freisetzung von TRH und TSH hemmen, was zu einer Verringerung des Schilddrüsenhormonspiegels führt. Außerdem kann er Entzündungen und oxidativen Stress verstärken, was die Schilddrüsenfunktion weiter beeinträchtigen und die Symptome von Schilddrüsenerkrankungen verschlimmern kann.

Alkohol kann die Freisetzung von TRH und TSH hemmen, was zu einer Verringerung des Schilddrüsenhormonspiegels führt. Außerdem kann er Entzündungen und oxidativen Stress verstärken, was die Schilddrüsenfunktion weiter beeinträchtigen und die Symptome von Schilddrüsenerkrankungen verschlimmern kann. Zu viele Ballaststoffe – Wenn Sie eine Schilddrüsenerkrankung haben, die eine medikamentöse Behandlung erfordert, ist es wichtig, Ihre Ballaststoffzufuhr zu überwachen, da der Verzehr von zu vielen Ballaststoffen die Aufnahme von Schilddrüsenmedikamenten beeinträchtigen kann. Achten Sie auch auf Ihren Kaffee- und Grünteekonsum, da diese Getränke die Aufnahme von Schilddrüsenmedikamenten ebenfalls beeinträchtigen können.

Wenn Sie eine Schilddrüsenerkrankung haben, die eine medikamentöse Behandlung erfordert, ist es wichtig, Ihre Ballaststoffzufuhr zu überwachen, da der Verzehr von zu vielen Ballaststoffen die Aufnahme von Schilddrüsenmedikamenten beeinträchtigen kann. Achten Sie auch auf Ihren Kaffee- und Grünteekonsum, da diese Getränke die Aufnahme von Schilddrüsenmedikamenten ebenfalls beeinträchtigen können. Lektine – Lektine können die Durchlässigkeit des Darms (Leaky Gut) erhöhen und das Darmmikrobiom stören, was Autoimmunreaktionen bei Erkrankungen wie der Hashimoto-Thyreoiditis und der Basedow-Krankheit auslösen oder verschlimmern kann. Einige der größten Lektinquellen sind ungekochte Bohnen, Erdnüsse, Cashews, Vollkorngetreide und rohes Nachtschattengemüse.

Weitere Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Schilddrüsengesundheit

Zusätzlich zu den Ernährungstipps finden Sie hier weitere Strategien, die Sie anwenden können, um die optimale Schilddrüsenhormonproduktion Ihres Körpers zu unterstützen:

1. Vermeiden Sie nächtliche Lichteinwirkung – Nächtliche Lichteinwirkung, z. B. durch Schichtarbeit oder Jetlag, stört den zirkadianen Rhythmus und kann das Risiko für Schilddrüsenkrebs erhöhen, da sie den Hormonspiegel und die Stoffwechselprozesse beeinflusst.

2. Optimieren Sie die Gallensäuresynthese – Gallensäuren regulieren die Umwandlung von T4 in T3. Taurin, Pregnenolon und Progesteron sind dafür bekannt, dass sie die Gallensäuresynthese fördern.

3. Vermeiden Sie Fluorid, Perchlorat und flammhemmende Chemikalien – Diese Chemikalien haben eine sehr schädliche Wirkung auf das Schilddrüsenhormon. Polybromierte Diphenylether (PBDE) sind häufig im Hausstaub zu finden, daher sollten Sie häufig putzen, um den Staub auf ein Minimum zu reduzieren.

Perchlorat ist eine Chemikalie, die häufig im Leitungswasser zu finden ist (zusammen mit Fluorid), so dass ein Wasserreinigungssystem eine gute Investition in die Gesundheit ist. Perchlorat verhindert die Jodidaufnahme in der Schilddrüse, und die Schilddrüse benötigt Jodid, um Schilddrüsenhormone zu produzieren. Wenn das Perchlorat also die Jodidaufnahme verhindert, verringert sich die Menge der Schilddrüsenhormone in Ihrem Körper.

4. Senken Sie überhöhte Östrogenspiegel – In meinem früheren Interview mit Keith Littlewood, einem britischen Arzt, der sich auf endokrine Gesundheit spezialisiert hat, stellte er fest, dass eine Östrogendominanz und ein Östrogenüberschuss zu den Hauptursachen für Schilddrüsenfunktionsstörungen gehören könnten. Ich empfehle Ihnen dringend, unser Gespräch zu verfolgen, um mehr über den Zusammenhang zwischen Östrogen und Schilddrüsengesundheit zu erfahren und darüber, wie Sie seinen Auswirkungen mit Progesteron entgegenwirken können.

5. Aufrechterhaltung eines normalen Cortisolspiegels – Ein Überschuss an Cortisol kann, ähnlich wie Östrogen, die optimale Funktion der Schilddrüse stören. Eine in Cureus durchgeführte Studie ergab, dass erhöhte Cortisolspiegel mit verringerten T4- und T3-Schilddrüsenhormonspiegeln sowie mit erhöhten TSH-Werten korrelieren. Diese Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig es ist, den Cortisolspiegel zu kontrollieren, ein Thema, auf das ich in meinem Artikel “Schlüsselstrategien zur Senkung des Cortisolspiegels” näher eingehe.

Artikel als PDF

Quellen: