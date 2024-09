Das Weltwirtschaftsforum erklärte, dass die Covid-Pandemie lediglich „der Test“ für „eine riesige Anzahl unvorstellbarer Einschränkungen“ war.

Der globale Weltwirtschaftsforum (WEF) hat erklärt, dass die Covid-Pandemie lediglich „der Test“ für „eine riesige Anzahl von unvorstellbaren Einschränkungen“ der Freiheiten der allgemeinen Bevölkerung war.

In einem Beitrag auf der Website des WEF prahlt die in der Schweiz ansässige Organisation von Klaus Schwab damit, dass die Bereitschaft von „Milliarden von Bürgern auf der ganzen Welt“, den Covid-Beschränkungen zu folgen, beweist, dass die Öffentlichkeit manipuliert werden kann, um „individuelle soziale Verantwortung“ zu akzeptieren.

Das WEF lobt, wie „Milliarden“ von Menschen den Covid-„Beschränkungen“ gefolgt sind, und argumentiert, dass sie dasselbe unter dem Vorwand der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen tun würden.

Der Artikel mit dem Titel „My Carbon: An approach for inclusive and sustainable cities“ schlägt vor, dass dieselben Angsttaktiken verwendet werden könnten, um weitere „Einschränkungen“ der allgemeinen Öffentlichkeit durchzusetzen.

Das Thema des Artikels ist, wie man Menschen davon überzeugt, „persönliche Kohlenstoffzuteilungsprogramme“ zu übernehmen.

Das WEF bedauert, dass solche Pläne bisher weitgehend erfolglos waren.

Jedoch merkt Schwabs Gruppe an, dass Verbesserungen bei Überwachungs- und Verfolgungstechnologien dazu beitragen, den „politischen Widerstand“ gegen solche Programme zu überwinden.

„COVID-19 war der Test für soziale Verantwortung“, so der Artikel.

Er fährt fort und lobt, wie „eine riesige Anzahl unvorstellbarer Beschränkungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit von Milliarden von Bürgern auf der ganzen Welt angenommen wurden“.

„Es gab weltweit zahlreiche Beispiele für die Einhaltung von sozialer Distanzierung, das Tragen von Masken, Massenimpfungen und die Akzeptanz von Kontaktverfolgungs-Apps im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die den Kern der individuellen sozialen Verantwortung zeigten“, fügt das WEF hinzu.

🚨WEF, in their own words, on their "My Carbon" page: "COVID-19 was the test of social responsibility – A huge number of unimaginable restrictions for public health were adopted by billions of citizens across the world. There were numerous examples globally of maintaining social… pic.twitter.com/2G1vMjKdKj