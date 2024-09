John Campbell fordert Erklärung: Nanostrukturen in COVID-Impfstoffen entdeckt

„Die Anwesenheit dieser Nanostrukturen muss von den Herstellern der [COVID-Injektion] und von internationalen Zulassungsbehörden erklärt werden… Erneut, [sie] setzen sich einfach spontan zusammen… Und 10 Mikrometer, das ist ziemlich groß.”

John Campbell, ein Gesundheits- und Umweltaktivist, Autor und halb pensionierter Krankenpfleger-Dozent, äußert seine Gedanken zu einem im International Journal of Vaccine Theory, Practice & Research veröffentlichten Artikel, der Hinweise auf die “Echtzeit-Selbstassemblierung von stereomikroskopisch sichtbaren künstlichen Konstruktionen in inkubierten Proben von mRNA-Produkten, hauptsächlich von Pfizer und Moderna,” fand.

In diesem Clip sagt Campbell, der an anderer Stelle im Video darauf hinweist, dass Beweise für diese sich selbst zusammenbauenden Strukturen bereits vor Jahren auftauchten, dass die Autoren des Artikels beobachteten, wie die Strukturen bis zu 10 Mikrometer groß wurden – so groß, dass sie potenziell mit bloßem Auge sichtbar sind.

Beim Betrachten eines der bizarren Objekte fragt Campbell rhetorisch: “Was zum Teufel ist das?” Er fügt hinzu: „Die Anwesenheit dieser Nanostrukturen muss von den Herstellern und von internationalen sowie nationalen Zulassungsbehörden weltweit erklärt werden.”

“Erneut, [sie] setzen sich einfach spontan zusammen”, sagt Campbell über die Strukturen und zeigt Bilder von Objekten, die wie “Spiralen” oder Bänder aussehen.

„Ich sage Ihnen was, mir gefällt die Vorstellung nicht, dass sich diese Strukturen spontan in den Zellen meines Körpers bilden, falls das tatsächlich der Fall ist“, sagt Campbell.

"The presence of these nanostructures needs to be explained by the [COVID-injection] manufacturers and by international authorizing agencies…"Again, [they] spontaneously just put themselves together…And 10 micrometers, that's pretty big."



John Campbell (@Johnincarlisle), a… pic.twitter.com/5AtKciC01r — Sense Receptor (@SenseReceptor) September 6, 2024

Teilauszug des Clips:

„Die Größe hier, nun, ich zeige Ihnen einfach ein paar Bilder und wir schauen uns die Größe an. Also das sind die Arten von Strukturen, die sie gefunden haben. Ich meine, was zum Teufel ist das? Wissen Sie, das ist eine Struktur, die sich spontan, sozusagen selbst zusammengesetzt hat, eine spontane Assemblierung dieser Struktur aus den COVID-Impfstoffkulturen. Nun, die Größe hier, 10 Mikrometer. Also das ist, also ein Mikrometer wäre, ein Mikrometer wäre die Größe einer Bakterienzelle. 7 Mikrometer wären die Größe einer roten Blutzelle. Sie können also sehen, dass dies Nanostrukturen sind, aber dies ist eine sehr detaillierte Struktur, die sich hier spontan zusammengebaut hat. Wirklich ziemlich, na ja, sehen Sie es sich an. Sie wissen, das hat sich spontan selbst zusammengebaut. Was zum Teufel ist das?

„Nun, wie immer, werde ich keine vollständigen Antworten auf diese Fragen geben. Lesen Sie das Papier selbst. Aber das bedeutet, dass die Anwesenheit dieser Nanostrukturen von den Herstellern und von internationalen und nationalen Zulassungsbehörden weltweit erklärt werden muss. Dies ist eine von Experten begutachtete Veröffentlichung, und ich glaube, dass sie Fragen aufwirft, die beantwortet werden müssen. Auch wenn es nur darum geht, dass dies völliger Unsinn ist, muss das dennoch geklärt werden. Schauen wir uns noch ein paar weitere Bilder an, bevor wir uns den Text ansehen. Diese Spiralstrukturen scheinen immer wieder aufzutauchen.

„Erneut haben sie sich einfach spontan zusammengesetzt. Spontan eine weitere Spirale dort. Noch eine dort. Ich sage Ihnen was, mir gefällt die Vorstellung nicht, dass sich diese Strukturen spontan in den Zellen meines Körpers bilden, falls das tatsächlich der Fall ist. Wir wissen das nicht, aber falls das der Fall ist, gefällt mir die Vorstellung überhaupt nicht. Und 10 Mikrometer, das ist eigentlich ziemlich groß. Wenn das der Maßstab ist, 10 Mikrometer. Also ist dieses ganze Ding wirklich ziemlich groß, relativ gesehen. Und was ist das? Spontan gebildete Struktur. Oder das da. Wie auch immer, viele weitere Beispiele im Artikel. Schauen Sie ihn sich selbst an und überprüfen Sie es. Der Artikel ist dort und die Bilder sind alle da.“