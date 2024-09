Experten für Infektionskrankheiten sind verärgert darüber, dass die Öffentlichkeit vier Jahre nach der Coronavirus-Pandemie nicht mehr auf ihre “Empfehlungen” zu Impfstoffen und anderen angeblichen Präventionsmethoden gegen COVID-19 hört.

Einem Bericht der linksgerichteten Zeitung The Guardian zufolge beklagen Experten für Infektionskrankheiten, dass COVID-19 immer noch eine massive Bedrohung für die Öffentlichkeit darstellt und die Menschen weiterhin bei jeder Gelegenheit Auffrischungsimpfungen erhalten müssen.

In dem Bericht heißt es:

Experten für Infektionskrankheiten sagen, dass viele Menschen die jüngste Covid-19-Welle in den USA nicht ernst genug nehmen und sich nicht impfen lassen oder antivirale Medikamente einnehmen, wenn sie erkrankt sind, und das trotz einer Sommerwelle, die größer war und früher als erwartet kam. Epidemiologen weisen darauf hin, dass die Symptome dieser Welle zwar milder sind als die früherer Stämme, das Virus aber nach wie vor eine Bedrohung darstellt – insbesondere für ältere Erwachsene und Menschen mit gesundheitlichen Vorbelastungen. Die Gesundheitsbehörden raten den Menschen daher dringend, sich jetzt Boostern zu lassen – es sei denn, sie hatten in den vergangenen Tagen Covid, in diesem Fall sollten sie drei bis vier Monate warten – und bei Krankheit einen Schnelltest zu machen. Und wenn sie Covid haben, sollten sie ihren Arzt nach einer antiviralen Behandlung fragen.

In dem Artikel werden verschiedene Experten für Infektionskrankheiten zitiert, darunter Jennifer Nuzzo, Epidemiologin und Leiterin des Pandemic Center an der Brown University School of Public Health, Justin Lessler, Epidemiologieprofessor an der University of North Carolina und Bill Hanage, Epidemiologe an der Harvard TH Chan School of Public Health.

Diese Experten, von denen viele fälschlicherweise die Vorteile des Tragens von Masken anpriesen und bestritten, dass die COVID-19-Impfung ernsthafte Nebenwirkungen hat, fordern die Menschen auf, das Virus ernster zu nehmen.

Während The Guardian die Menschen dazu auffordert, die COVID-Impfungen weiterhin zu nehmen, hat die Mitte-Rechts-Zeitung The Telegraph kürzlich zugegeben, dass “die Covid-Impfstoffe möglicherweise dazu beigetragen haben, dass die Zahl der Todesfälle zugenommen hat.