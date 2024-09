Käfer und Schmiere: Willkommen bei “alternativem Eiweiß”

Kit Knightly

Manchmal fühlt es sich so an, als ob das Schreiben für OffG in den vergangenen zwei Jahren einem erkennbaren Muster gefolgt wäre, das am besten mit „das (meist) gefälschte Zeug auf den Titelseiten ignorieren und das echte Zeug auf den hinteren Seiten zusammenstellen“ beschrieben werden könnte.

Regelmäßige Erinnerungen daran, dass es egal ist, wen man wählt oder welche Seite welchen Krieg gewinnt, die übergreifende Agenda ist immer noch da draußen, wächst und gedeiht, wie der Blob oder das Ding.

Zensur? Wir alle wissen, dass das auf der Einkaufsliste der Eliten steht.

Digitale Währungen? Sie werden weiterhin vorangetrieben.

Digitale IDs? Absolut in Planung.

Und wir werden zweifellos immer wieder darüber sprechen, bis sie alles auffressen oder wir schließlich abgeschaltet werden (je nachdem, was zuerst passiert).

Aber heute sprechen wir über das Essen von Insekten.

Nicht nur über Insekten, sondern auch über „Goo“.

Im Grunde über alles, was Akademiker und Journalisten unter dem Begriff „alternative Proteine“ zusammenfassen, in Schlagzeilen wie dieser hier von Sky News:

Diese Geschichte bezieht sich auf die Eröffnung des neuen Nationalen Innovationszentrums für alternative Proteine (NAPIC) in Großbritannien, ein 38-Millionen-Pfund-Forschungsprojekt, das gemeinsam mit dem Imperial College London (bekannt für Covid-Modellierungen) gegründet wurde.

Professor Karen Polizzi vom brandneuen „Bezos Centre for Sustainable Protein“ am Imperial (ja, genau der Bezos) beschrieb die neue Initiative folgendermaßen:

„Der Übergang zu gesunden, nachhaltigen Proteinquellen ist eine dringende globale Herausforderung. Das Nationale Innovationszentrum für alternative Proteine wird diesen Übergang erleichtern, indem es Forscher und Industrie in allen Bereichen des Prozesses unterstützt, von der Produktentwicklung bis hin zur Akzeptanz bei den Verbrauchern. Am Imperial werden wir uns darauf konzentrieren, wirtschaftliche, nachhaltige Verfahren zur großflächigen Produktion neu entdeckter alternativer Proteine zu entwickeln.“

Die „alternativen Proteine“, auf die sich diese Forschung konzentriert, sind…

„essbare Proteine, die aus anderen Quellen als der Tierhaltung stammen: aus Pflanzen wie Getreide, Hülsenfrüchten, Knollen und Nüssen; aus Pilzen wie Pilzen; aus Algen wie Seetang; aus Insekten; Proteinen, die durch im Labor gezüchtete mikrobielle Zellen oder Fermentation gewonnen werden; und aus im Labor gezüchtetem Fleisch.“

Wie gesagt: Insekten und „Goo“ – oh, und ein paar Pflanzen auch.

Was genau ist der Reiz von Insekten und „Goo“ (und Pflanzen) für die Herrschenden?

Das ist eine komplexe Frage mit einer vielschichtigen Antwort.

Ein Teil von mir denkt, sie genießen es einfach, normale Menschen dazu zu bringen, sich zu erniedrigen, im Sinne von „Ich glaube, wir könnten sie dazu bringen, ihre Zungen zu bürsten“. Aber das ist nur eine Theorie, darüber können wir ein anderes Mal sprechen.

Abgesehen von Sadismus und anderen psychosozialen Motivationen gibt es praktische Fragen zu Profit und Kontrolle. Wie wir in unserem jüngsten Artikel über gentechnisch veränderte, gen-edierte Lebensmittel behandelt haben, spielen hier auch Patentgesetze eine Rolle.

Ein Ei ist ein Ei. Rindfleisch ist Rindfleisch. Man kann keine Kuh oder kein Huhn patentieren, und es ist ziemlich schwierig, Menschen daran zu hindern, ihre eigenen Tiere zu halten.

Aber wenn dein Produkt aus ein paar Tausend gefriergetrockneten Grillen besteht, die zu Pulver gemahlen (einschließlich ihrer Augen, Därme und Exkremente), mit chemischen Konservierungsmitteln, Verdickungsmitteln und künstlichen Aromen gemischt werden, um echtes Fleisch zu imitieren…

Nun, das kann man patentieren, und zwar gründlich.

Das ist ein Teil des Grundes, warum der Markt für essbare Insekten in den nächsten zehn Jahren auf das Zehnfache seiner jetzigen Größe anwachsen soll.

In einer dieser preiswerten Zufälle hat die Ankündigung des neuen Forschungsprojekts zeitgleich mit einer großangelegten Propaganda-Offensive für „alternative Proteine“ stattgefunden.

Vergangene Woche veröffentlichte The Guardian ein glanzvolles Werbeinterview mit dem CEO von Meatly, dem Unternehmen für im Labor gezüchtetes Fleisch, in dem er behauptete: „Kultiviertes Fleisch ist sicherer, freundlicher, nachhaltiger.“

Am nächsten Tag berichtete The Guardian (wieder) über eine „neue Studie“, die (überraschenderweise) feststellte, dass „pflanzliche Fleischalternativen umweltfreundlicher und meist gesünder sind“.

Vor vier Tagen fand eine andere neue Studie heraus, dass Proteine, die aus Erdnussschalen extrahiert werden, als Ergänzung zu tierischen Proteinen verwendet werden könnten.

Good Food Magazine glaubt, dass das Essen von Mehlwürmern Diabetes heilen kann. Medizinische Fachzeitschriften veröffentlichen Artikel, die die „gesundheitlichen Vorteile von alternativen Proteinen“ untersuchen.

MSN postet Artikel von der Metro mit der Schlagzeile: „Im Labor gezüchtetes Fleisch kommt. Hier ist der Grund, warum du vielleicht keine Wahl haben wirst, es zu essen.“

Yahoo Finance erklärt uns, „Warum im Labor gezüchtetes Fleisch ein Gewinn für die britische Investmentindustrie ist.“

Und es betrifft nicht nur das Vereinigte Königreich. Natürlich nicht. Es ist nie nur ein Land betroffen, so wie sich die Preise nicht nur in einem Walmart ändern und das Menü nicht nur in einem MacDonald’s. Weil der Globalismus bereits Realität ist, und deine „nationale Regierung“ nur eine lokale Filiale eines multinationalen Konzerns ist.

In den USA ist die University of California ziemlich direkt:

„Gutes Essen – warum du in Betracht ziehen solltest, Insekten zu essen.“

Während das finnische Unternehmen „Solein“, das Bakterienpfannkuchen aus „Luft und Sonnenlicht“ herstellt, von der FDA als „allgemein als sicher anerkannt“ eingestuft wurde (der nächste Schritt wäre wohl, als „allgemein als Nahrung anerkannt“ zu werden).

Australiens „nächstes Superfood“ ist Hoppa, eine Tüte mit gemahlenen Grillen. Nächsten Monat wird Melbourne Gastgeber von AltProtein24 sein, einer Konferenz zur Förderung von „alternativen Proteinen“.

Vergangene Woche genehmigte Singapur 16 verschiedene Insektenarten für den menschlichen Verzehr. Singapur bekommt auch sein eigenes „Zentrum für nachhaltige Protein-Forschung“, erneut finanziert durch riesige Spenden von Jeff Bezos.

Der Silberstreif am Horizont ist, dass es trotz all dieser Bemühungen eine echte Möglichkeit gibt, dass das nie funktionieren wird. Artikel für Artikel heben die Probleme der „Akzeptanz bei den Verbrauchern“ oder des „öffentlichen Enthusiasmus“ hervor oder verwenden ähnliche Begriffe, die dasselbe bedeuten:

Die meisten Menschen wollen keine Insekten essen.

Deshalb gibt es wohl auch die Propaganda.

Ich möchte mit der wirklich komischen modernen Ironie der Geschichte schließen.

Die gleichen Medien, die fröhlich verkünden, dass die Eliten wollen, dass wir Insekten und „Goo“ essen:

Nennen es gleichzeitig eine verrückte „Verschwörungstheorie“:

Wir befinden uns im wahrsten Sinne des Wortes im Zeitalter des Doppeldenkens.

Aber das macht nichts, solange wir uns weigern, das Ungeziefer zu essen… oder den Glibber.