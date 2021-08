OK, ich kann es genauso gut sagen….

Nachdem ich die Diskussion in dem anderen Thread gelesen und erfahren habe, dass die Taliban jetzt eine halbe Stunde von Kabul entfernt sind und wir Amerikas Niederlage in Echtzeit beobachten, kann ich auch gleich sagen, worum es hier geht. Ich werde es erklären. Während des „Hochs“ der USA in den 1990er Jahren, vom selbsternannten „Sieg“ im Kalten Krieg 1.0 bis zum Abschuss einer drittklassigen arabischen Armee im Irak, gab es viele Fernsehsendungen über den sowjetischen Krieg in Afghanistan, auch auf dem damaligen „Wings Channel“, und in einer der Sendungen über die sowjetische Luftwaffe in Afghanistan war dieser Kerl, Brigadegeneral Rahmatullah Safi, zu sehen, in diesem Video über Stingers:

Er redete ganz „strategisch“ und „generalstabsmäßig“ darüber, dass die Russen sich nicht um Verluste kümmerten und nannte als Beispiel… Stalingrad. Man muss bedenken, dass der Kerl ein Brigadegeneral in der königlichen afghanischen Armee war (ja, so etwas gab es wirklich) und seine wie auch immer geartete militärische „Ausbildung“ nicht unbedingt die eines Offiziers war, der über einen ausreichenden Überblick verfügte, um das Verhältnis zwischen den Verlusten der Achsenmächte und der Roten Armee in kombinierten Operationen zu beurteilen, die alles in der Militärgeschichte der Welt in den Schatten stellen, ganz zu schweigen von der königlichen afghanischen Armee.

Die Vereinigten Staaten, frisch von den Erfolgen der 1980er bis 1990er Jahre, zögerten nicht, eine alternative Militärgeschichte über die Sowjetunion zu schreiben und zu erzählen, einschließlich des sowjetischen Krieges in Afghanistan. Die Vereinigten Staaten begnügten sich mit der Erzählung, dass einige Koran tragende in Sandalen schlürfenden und Stinger schießende Mudschaheddin die Supermacht „besiegt“ hätten. Die Realität sah natürlich ganz anders aus, aber die Vereinigten Staaten haben damals nicht begriffen, was die Russen von Anfang an begriffen haben, und haben ununterbrochen darüber gesprochen. Erinnern Sie sich daran vor 11 Jahren:

Wir waren die Ersten, die die westliche Zivilisation gegen die Angriffe der muslimischen Fanatiker verteidigten. Niemand hat sich bei uns bedankt. Im Gegenteil, alle haben unser Handeln behindert: Die Vereinigten Staaten, die NATO, der Iran, Pakistan und sogar China. Nach dem Abzug der Sowjetarmee blieb die Regierung Najibullah, die wir in Kabul zurückgelassen hatten, noch drei Jahre lang an der Macht. Es stimmt, dass die sowjetischen Truppen in Afghanistan schwere Fehler begangen haben. Wie lange würde die afghanische Regierung heute durchhalten, wenn man sie mit den Taliban allein ließe? Ein rasches Abgleiten ins Chaos erwartet Afghanistan und seine Nachbarn, wenn die NATO abzieht und so tut, als hätte sie ihre Ziele erreicht. Ein Abzug würde den islamistischen Kämpfern enormen Auftrieb geben, die zentralasiatischen Republiken destabilisieren und Flüchtlingsströme auslösen, von denen viele Tausende nach Europa und Russland gelangen würden.

Muss ich es wiederholen? OK, fett gedruckt:

In der Tat waren wir die ersten, die die westliche Zivilisation gegen die Angriffe muslimischer Fanatiker verteidigt haben.

OK, noch einmal:

Wir haben die westliche Zivilisation gegen die Angriffe muslimischer Fanatiker verteidigt.

Wie wäre es, diese einfache Tatsache zu lernen, dass alles, was seit 1979 geschah, darauf abzielte, die Islamisierung zu stoppen, und dass der Krieg von Anfang an einen deutlichen religiösen Beigeschmack hatte. Versuchen Sie einmal, dies einem politischen General aus Washington zu erklären, der sich in die Hose macht, wenn er gezwungen wird, in operativen und strategischen Breitseiten zu sprechen und die Dinge beim Namen zu nennen. Es waren die Vereinigten Staaten, die den Präzedenzfall schufen, wenn auch nur virtuell, indem sie die islamische Welt, insbesondere die US-Satrapien am Golf, davon überzeugten, dass diese mittelalterlichen, rückständigen Regime echte Supermächte militärisch herausfordern und in der Tat einen politischen Islam als praktikables Instrument auf dem Weg zur Sprengung des World Trade Centers und zur Begehung von Gräueltaten in Tschetschenien haben, die in einer Bestialität gipfelten, die den Todeslagern der Nazis in Beslan würdig war. All das unter dem Jubel und mit der Unterstützung des vereinten Westens, der nicht erkennen konnte, dass der vereinte Westen mit der Verleihung eines „Sieges“ an die Dschihadisten, der angeblich gegen die Sowjetunion errungen wurde – ein völliger Propagandaschwindel -, ein Szenario für seine eigene wirkliche Demütigung entwarf.

OK, es ist ein Saigon-Moment, in der Tat. Im Irak läuft es auch nicht viel besser, und in Russland ist es an der Zeit, sich zu rächen, denn die Russen sind nicht aus Afghanistan geflohen, sondern der vereinigte Westen ist geflohen. Lester Grau war ein Prophet, ebenso wie jeder, der eine ordentliche militärische Ausbildung hat, wo man über politische Ziele und taktische und operative Ebenen des Krieges unterrichtet wird. Ich werde es noch einmal wiederholen:

„Es gibt eine Literatur und eine allgemeine Auffassung, dass die Sowjets besiegt und aus Afghanistan vertrieben wurden. Das ist nicht wahr. Als die Sowjets 1989 Afghanistan verließen, taten sie dies auf koordinierte, überlegte und professionelle Weise und hinterließen eine funktionierende Regierung, ein verbessertes Militär und eine beratende und wirtschaftliche Anstrengung, die die weitere Lebensfähigkeit der Regierung sicherstellte. Der Abzug basierte auf einem koordinierten diplomatischen, wirtschaftlichen und militärischen Plan, der den geordneten Abzug der sowjetischen Streitkräfte und das Überleben der afghanischen Regierung ermöglichte. Der Demokratischen Republik Afghanistan (DRA) gelang es, sich trotz des Zusammenbruchs der Sowjetunion im Jahr 1991 zu behaupten. Erst mit dem Verlust der sowjetischen Unterstützung und den verstärkten Bemühungen der Mudschaheddin (Gotteskrieger) und Pakistans rutschte die DRA im April 1992 in die Niederlage. Die sowjetischen Bemühungen um einen geordneten Rückzug wurden gut ausgeführt und können als Modell für andere Rückzüge ähnlicher Nationen dienen“.

Aber die Vereinigten Staaten waren aus „exzeptioneller“ Zweckmäßigkeit bereit, auf die Märchen ihrer Mudschaheddin-Klientel zu hören und nicht auf die Russen, deren Erfahrung mit echten Kriegen immens ist. Die Russen boten Ratschläge zu Afghanistan an und halfen, in dramatischem Gegensatz zu den amerikanischen Aktionen in den 1980er Jahren. Alles vergeblich. Jetzt müssen die Vereinigten Staaten eine militärisch-politische Demütigung hinnehmen, die im Gegensatz zum sowjetischen Rückzug aus Afghanistan im Jahr 1989 alle Merkmale einer Flucht vom Schlachtfeld aufweist und einen gigantischen Schlamassel hinterlässt, den die Russen (und Chinesen) aufräumen und unter Kontrolle bringen müssen. Und hier ist die Moral von der Geschicht‘, das gute alte Adelsprivileg zwischen den Supermächten, von dem ich sprach – man sollte sich nicht beeilen, andere Supermächte in solchen Angelegenheiten herabzusetzen und zu beleidigen, wenn es nicht um den Verlust einer Schlacht oder eines Feldzuges geht, sondern um das Bemühen, die Bildung einer Dschihadistischen Internationale zu verhindern, nicht zuletzt auf der Grundlage des von den Amerikanern produzierten Mythos, dass einige Kopfabschneider eine Supermacht besiegen können. Aber andererseits haben die Vereinigten Staaten gerade bewiesen, dass sie es können. Wie ich immer sage: Karma ist eine Schlampe, und wie einer der Großen einmal sagte – wenn man in die Geschichte spuckt, kann sie mit einer Kanonensalve antworten. Das scheint der Fall zu sein… Letzten Endes ist der heutige Westen nicht einmal wert, gerettet zu werden.