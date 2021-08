US-TV meldet: Infektionsraten unter vollständig geimpften Menschen steigen weltweit sprunghaft an

Es ist inzwischen klar, dass der Impfstoff nicht wirkt. Seit Anfang August wurden in den Vereinigten Staaten bereits 120.000 „Durchbruchsfälle“ gemeldet. Das sind 120.000 Menschen, die vollständig geimpft wurden. In Wirklichkeit ist die Zahl der Infektionen wahrscheinlich um ein Vielfaches höher, da die US-amerikanische Gesundheitsbehörde CDC im Mai angekündigt hat, die Zahl der erkrankten geimpften Personen nicht mehr zu erfassen.

Der amerikanische Gesundheitsdienst zählt nur noch die bahnbrechenden Infektionen, die zu einem Krankenhausaufenthalt oder zum Tod führen. Der Dienst zählt nach wie vor alle normalen „Coronafälle“. Ärzte haben One America News mitgeteilt, dass bis zu 40 % der Menschen, die an Corona erkranken, vollständig geimpft sind.

In Israel ist die Mehrheit der Bevölkerung geimpft, doch 95 Prozent der schwerkranken Corona-Patienten sind vollständig geimpft. Von den Personen, die mit Corona in israelische Krankenhäuser eingeliefert werden, sind 80-90 % vollständig geimpft. Und in Großbritannien waren 62 Prozent der Todesfälle durch Corona doppelt geimpfte. In den Medien wird jedoch behauptet, dass vor allem die Ungeimpften im Krankenhaus landen.

Der Virologe Anthony Fauci, der keine Angst vor schrecklichen medizinischen Experimenten hat, sagte, dass er nächstes Jahr auch kleine Kinder gegen Corona impfen möchte. Forscher warnen, dass es einen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und plötzlichem Kindstod gibt.