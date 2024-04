O’Keefe Media Group deckt auf, wer wirklich das Weiße Haus leitet – Barack Obama und Hillary Clinton sind immer noch hinter den Kulissen involviert!

Von Jordan Conradson

Tyler Robinson, ein Sonderberater bei der United States Small Business Administration (SBA), hat kürzlich einem Undercover-Journalisten der O’Keefe Media Group das Innenleben der Biden-Administration offenbart und verraten, wer das Weiße Haus wirklich leitet.

Robinson sagt, er sei Arthur Plews, dem Stabschef der SBA, unterstellt, der wiederum der SBA-Administratorin Isabel Casillas Guzman berichtet.

Er verriet, dass manche den ehemaligen Facebook-Vorstand und Biden-Stabschef Jeff Zients als “die zweitmächtigste Person in Washington” bezeichnen und dass “wenn man Jeffs Unterschrift bekommt, bekommt man auch die Unterschrift des Präsidenten”.

“Was auch immer dieser Kerl sagt, es ist das, was der Präsident sagt”, sagte Robinson zu einem Undercover-Journalisten. Robinson sagte auch, dass Jeff Zients die mächtigste Person im Weißen Haus sei, “abgesehen vom Präsidenten.” Zients ist sogar mächtiger als Kamala Harris “in gewisser Weise”, aber “nicht rechtlich”, so Robinson.

Zeints’ Zustimmung für Aktivitäten innerhalb der Verwaltung umfasst auch seine Genehmigung für Aktivitäten, die möglicherweise gegen den Hatch Act verstoßen, der Bundesangestellte daran hindert, an parteiischen Aktivitäten teilzunehmen oder eine Wahl zu beeinflussen. Robinson sagt, dass die Administratorin der SBA, Isabel Guzman, indirekt für Joe Biden wirbt und dazu beiträgt, Demokraten in den Kongress zu wählen. “Praktisch jede Woche reist sie im Land herum… Wir können ihre Leistungen hervorheben; sie kann nicht einfach auf die Bühne gehen und sagen: ‘Hey, wählt Joe Biden.’ Das ist illegal”, sagte Robinson.

“Jedes Mal, wenn wir [in einen Staat] fahren, versuchen wir, einen Kongressabgeordneten zu besuchen, wenn er ein Demokrat ist… denn dann können wir auch ihm helfen, wiedergewählt zu werden. Wir fahren also nach Montana, weil Senator Tester, der demokratische Senator von Montana, sich in einem harten Wiederwahlrennen befindet, und das ist ein Sitz, den wir im Senat benötigen, um die Mehrheit zu behalten.” Robinson fügte hinzu: “Wir alle im Büro, wollten hingehen, und das Weiße Haus sagte: ‘Ja, geh. Ladet Senator Tester ein. Laden Sie den anderen Senator nicht ein, weil er Republikaner ist, und laden Sie die beiden Kongressmitglieder nicht ein, weil sie Republikaner sind.” Er bestätigte dann, dass das Weiße Haus die SBA ermächtigt hat, für diesen Senator zu werben.

Robinson hat auch enthüllt, dass Biden ein Schattenkabinett von Beratern hat, zu dem Barack Obama und Hillary Clinton gehören. Laut Robinson steht Hillary Clinton den Leuten im Weißen Haus nahe, wie der Direktorin des Domestic Policy Council Neera Tanden, einer früheren Mitarbeiterin von Hillary Clinton, und nutzt sie, um Politik zu beeinflussen. “Sie kümmert sich viel um internationale Angelegenheiten… Sie haben so etwas wie die Clinton-Initiative”, fügte er hinzu.

Erinnern Sie sich daran, dass O’Keefe zuvor einen anderen Beamten des Weißen Hauses entlarvt hat, der zugegeben hat, dass Joe Bidens geistige Gesundheit sich verschlechtert und hinter verschlossenen Türen darüber diskutiert wird, wie man Kamala Harris aus dem Ticket für 2024 entfernen kann, ohne einen “Skandal” auszulösen und dem amerikanischen Volk ein schlechtes Bild zu vermitteln.

Jetzt wissen wir, wer hinter Joe Bidens rapide abnehmenden Fähigkeiten das Weiße Haus leitet.

Via James O’Keefe:

