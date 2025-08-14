Omniwar-Update: DARPAs Theorie der psychologischen Kriegsführung

Von Matt Smith über InternationalMan

Palantir dominiert den Geheimdienstbereich mit einem virtuellen Monopol, und nun richtet die Regierung ihre Waffen auf die Amerikaner – beginnend mit der großen Panik von 2020. Dies ist die „Wissenschaft der Sozialtechnik”, die Technokraten erstmals 1934 definiert haben: Die Gründer von Palantir sind erzkommunistische Technokraten. Das Verteidigungsministerium gibt derzeit über 1,3 Milliarden Dollar für Palantir-Produkte aus. Patrick Wood, Herausgeber

Die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) hat eine Initiative namens „Theory of Mind Program“ ins Leben gerufen. Diese Initiative soll Entscheidungsträgern im Bereich der nationalen Sicherheit die Möglichkeit geben, mithilfe einer Kombination aus fortschrittlichen Algorithmen und menschlichem Fachwissen die Absichten und Verhaltensweisen von Gegnern zu modellieren, zu simulieren und letztendlich vorherzusagen.

Im Kern verfolgt das Programm folgende Ziele:

Entwicklung algorithmischer Modelle, die die Strategien von Gegnern in elementare Verhaltensweisen „zerlegen“.

Nutzung riesiger Datenmengen – Signalaufklärung, Open-Source-Informationen, sogar soziale Medien – zur Erstellung hochpräziser „Avatare“ feindlicher Entscheidungsträger.

Simulation möglicher Reaktionen auf eine Reihe von Maßnahmen der USA und ihrer Verbündeten, um herauszufinden, welche davon Gegner am besten abschrecken, motivieren oder zu den gewünschten Ergebnissen bewegen.

Integration von Erkenntnissen aus der psychologischen Profilerstellung und dem maschinellen Lernen, um diese Modelle kontinuierlich an die sich ändernden Bedingungen in der realen Welt anzupassen.

Das Versprechen ist vielversprechend: ein System, das nicht nur vorhersagt, was ein Gegner möglicherweise tun wird, sondern politische Entscheidungsträger aktiv zu Maßnahmen führt, die die Entscheidungsfindung des Gegners beeinflussen – wodurch Eskalationen minimiert und der strategische Vorteil der USA maximiert werden.

Das „Theory of Mind”-Programm der DARPA verändert die Art und Weise, wie Konflikte bewältigt werden, grundlegend. Entscheidungsträger können Spielszenarien mit beispielloser Detailgenauigkeit und Geschwindigkeit durchspielen und Anreize oder Abschreckungsmaßnahmen an die kulturelle und individuelle Psychologie der Beteiligten anpassen. Das Risiko einer unbeabsichtigten Eskalation könnte drastisch reduziert werden, während die Möglichkeiten, „die Grenze zu verschieben“, ohne sie zu überschreiten, klarer werden.

Theory of Mind Warfare gegen die amerikanische Öffentlichkeit im Jahr 2020

Die gleichen Instrumente, die ursprünglich für militärische Zwecke entwickelt wurden, wurden später im Jahr 2020 gegen die amerikanische (und globale) Öffentlichkeit eingesetzt.

KI-gestützte Verhaltensanalysen, inspiriert von militärischen „Theorie des Geistes“-Modellen, wurden während der COVID-19-Pandemie strategisch eingesetzt, um die öffentliche Wahrnehmung, Stimmung und Compliance nicht nur zu informieren, sondern aktiv zu gestalten – und so eine kontinuierliche Rückkopplungsschleife zwischen Regierungsmaßnahmen und der öffentlichen Psychologie zu schaffen. Diese Systeme haben die Reaktion der Welt still und leise von einer reaktiven zu einer adaptiven Reaktion verändert und damit grundlegend beeinflusst, wie die Bevölkerung die „Scamdemic“ erlebt und darauf reagiert hat.

Wie diese Systeme die öffentliche Meinung prägten

1. Echtzeit-Stimmungsanalyse und gezielte Informationsvermittlung KI-gestützte Plattformen überwachten aktiv soziale Medien, Nachrichten und digitale Konversationen, um Veränderungen in der öffentlichen Stimmung, Ängste und Widerstände gegen neue Gesundheitsmaßnahmen zu verfolgen. Diese Tools analysierten den Tonfall, den emotionalen Kontext und die Reaktionsmuster nach Regierungsankündigungen und lieferten den politischen Entscheidungsträgern oft sofortiges Feedback darüber, wie ihre Botschaften aufgenommen wurden.

2. Maßgeschneiderte Botschaften und adaptive Kommunikation Die Erkenntnisse aus diesen Plattformen ermöglichten es den Behörden

die Kommunikationsstrategien der Regierung zu verfeinern

„genehmigte” Narrative zu verbreiten, um „Fehlinformationen” entgegenzuwirken

die Botschaften in Echtzeit anzupassen, um Ängste in der Bevölkerung abzubauen, Missverständnisse auszuräumen oder das Vertrauen in Gesundheitsmaßnahmen wie Lockdowns oder Impfungen zu stärken

3. Verhaltensanstöße und gezielte Interventionen. Mit Unterstützung von Teams für Verhaltensanalysen und KI-Analysten entwickelten die Regierungen „Nudge“-Maßnahmen – wie gezielte Text-Erinnerungen, die automatische Terminierung von Impfterminen und personalisierte Risikohinweise –, um die Akzeptanz gewünschter Verhaltensweisen zu erhöhen. Durch schnelle A/B-Tests wurde ermittelt, welche Botschaften oder politischen Anpassungen für bestimmte Bevölkerungsgruppen am besten funktionierten.

4. Feedback-Schleifen für die Kalibrierung politischer Maßnahmen. Verhaltens- und Stimmungsdaten flossen kontinuierlich in die politische Entscheidungsfindung ein. Wenn die Zustimmung der Öffentlichkeit nachließ oder die Ablehnung zunahm (erkennbar durch Stimmungsmessungen), konnten Botschaften und Maßnahmen schnell angepasst werden, um die Unterstützung zurückzugewinnen oder Desinformationsspitzen abzumildern.

5. Datengestütztes Management von Falschinformationen. KI-gestützte Plattformen suchten nach viralen Falschinformationen und markierten diese. Schnellreaktionsteams konnten dann – oft über dieselben Plattformen – Gegenbotschaften oder Medienkampagnen starten, wobei sie ihr Wissen darüber nutzten, welche Narrative bei zögerlichen Bevölkerungsgruppen Anklang fanden.

Angesichts der Ambitionen einer solchen strategischen Modellierung stellt sich die Frage, ob dieser „hyperrationale”, KI-gestützte Ansatz dazu beitragen kann, die jüngsten Ereignisse in mehreren hochbrisanten militärischen Schauplätzen zu erklären.

Der Pager-Angriff und die Enthauptung der Hisbollah-Führung

Was geschah: Im September 2024 explodierten Tausende von Pagern, die an Hisbollah-Kämpfer im Libanon und in Syrien verteilt worden waren, fast zeitgleich. Die Geräte, die von Israel heimlich über eine Scheinfirma hergestellt und in Umlauf gebracht worden waren, waren mit Miniatursprengstoff versehen. Das Ergebnis: Dutzende Tote und Verletzte – überwiegend Hisbollah-Mitglieder, aber auch einige Zivilisten –, wodurch die Kommandostruktur der Gruppe lahmgelegt und Panik in ihren Reihen ausgelöst wurde.

Übereinstimmung mit der Theory of Mind: Diese Operation demonstriert die Leistungsfähigkeit einer tiefgreifenden Modellierung des Gegners. Der israelische Geheimdienst ging davon aus, dass die Hisbollah auf „Low-Tech“-Kommunikationsmittel umsteigen würde, um der modernen Überwachung zu entgehen. Durch die Vorhersage sowohl der technologischen Wende als auch ihrer psychologischen Grundlagen war Israel in der Lage, einen verheerenden Angriff in einem Moment maximaler Verwundbarkeit zu planen und auszulösen – eine fast lehrbuchmäßige Anwendung eines algorithmischen „Theory of Mind”-Ansatzes. Es ging nicht nur darum, Anführer zu töten, sondern auch darum, das Sicherheitsgefühl der Gruppe zu destabilisieren, ihre Entscheidungsnetzwerke zu stören und ihre Strategien langfristig zu beeinflussen.

Israels Operation „Rote Hochzeit“ und Operation „Narnia“: Die Angriffe auf den Iran im Jahr 2025

Was geschah: Der israelische Angriff, der im Juni 2025 den 12-tägigen Krieg mit dem Iran auslöste, gilt als eine der dramatischsten und sorgfältigsten militärischen Operationen in der jüngeren Geschichte des Nahen Ostens. Dieser Überraschungsangriff trug den Codenamen „Operation Red Wedding“ (gegen die oberste Militärführung des Iran) und „Operation Narnia“ (gegen Atomwissenschaftler) und sollte einen strategischen Schlag gegen die Kommando-, Kontroll- und Nuklearkapazitäten des Iran versetzen.

In den frühen Morgenstunden des 13. Juni 2025 startete Israel intensive Luftangriffe und verdeckte Operationen im Iran. Dank ihrer tiefen infiltrierten Geheimdienste lockten israelische Agenten über 30 der höchsten Militärführer des Iran – darunter Brigadegeneral Amir Ali Hajizadeh, Chef der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der IRGC – in einen befestigten unterirdischen Bunker in Teheran, wo sie durch präzise Schläge getötet wurden. Gleichzeitig nahmen israelische Streitkräfte das Atomprogramm des Iran ins Visier, indem sie mindestens neun hochrangige Atomwissenschaftler ermordeten und mehrere wichtige Standorte angriffen. Die ersten Wellen bestanden aus über 200 Angriffseinsätzen und mehr als 330 Munitionseinheiten, die gegen fast 100 vorrangige Ziele eingesetzt wurden, wodurch die militärische Führung des Iran enthauptet und seine nukleare Infrastruktur erheblich beschädigt wurde.

Die Folgen waren mindestens 1.100 iranische Tote (darunter über 30 hochrangige Kommandeure und 11 Atomwissenschaftler), Tausende Verwundete, massive Schäden an Nuklear- und Raketenanlagen sowie umfangreiche Vertreibungen der Zivilbevölkerung. Der Algorithmus muss wohl versagt haben, denn der Iran ist nicht zusammengebrochen, sondern hat zurückgeschlagen.

Die Vergeltungsmaßnahmen des Iran umfassten über 550 ballistische Raketen und 1.000 Selbstmorddrohnen, die auf Israel abgefeuert wurden, was zu einer weitreichenden Eskalation in der Region führte. Das KI-System gewann jedoch die Kontrolle über die Situation, leitete wahrscheinlich die Beteiligung der USA und verhinderte letztendlich einen offenen Krieg.

Übereinstimmung mit der Theory of Mind: Diese Operation spiegelt eine detaillierte Modellierung des Gegners und eine Szenariosimulation wider. Israel orchestrierte eine komplexe Täuschungsaktion, um die iranische Führung zusammenzubringen, zeitlich genau abgestimmte gleichzeitige Angriffe durchzuführen und hochwertige Ziele anzugreifen. Der Ansatz versäumte es, die iranischen Reaktionen richtig vorherzusehen, versuchte jedoch, die Fähigkeiten zu schwächen und psychologische Auswirkungen zu nutzen, um den strategischen Effekt zu verstärken.

Dies war eine Operation, die nicht nur militärische Macht demonstrierte, sondern auch Einblicke in die Psychologie des Gegners und das Eskalationsmanagement gab – und damit die Ziele und Instrumente einer Strategie im Stil der Theory of Mind verkörperte. Der Plan zur Enthauptung scheiterte, aber das KI-gesteuerte System arbeitete weiter an dem Problem, bis eine zufriedenstellende Lösung gefunden war und der „Zwölf-Tage-Krieg” beendet war.

Operation Spiderweb: Drohnenangriff der Ukraine auf die russische Bomberflotte

Was geschah: Die Operation Spiderweb war eine beispiellose verdeckte Operation der Ukraine, die die moderne Kriegsführung dramatisch veränderte, indem sie Russlands strategische Bomberflotte ins Visier nahm. Am 1. Juni 2025 startete der ukrainische Sicherheitsdienst (SBU) den größten Drohnenangriff des Krieges gegen russische Luftwaffenstützpunkte tief im russischen Territorium – bis nach Sibirien. Über einen Zeitraum von 18 Monaten schmuggelten ukrainische Agenten 117 FPV-Drohnen (First-Person-View) nach Russland und versteckten sie auf Lastwagen in der Nähe wichtiger Flugplätze, wo sie für den Angriff ferngesteuert aktiviert wurden.

Zu den Zielen gehörten Luftwaffenstützpunkte in Belaja, Djasiljewo, Iwanowo-Sewerny, Olenja und Ukrainka. Mindestens 41 russische Militärflugzeuge – Tu-160, Tu-95, Tu-22M-Bomber und A-50-Frühwarnflugzeuge – wurden als beschädigt oder zerstört gemeldet. Die Angriffe hatten schwerwiegende Auswirkungen auf etwa ein Drittel der russischen Flotte von Marschflugkörpern und zwangen Moskau, seine verbleibenden Bomber zu zerstreuen, wodurch ein zuvor als sicher geltender strategischer Vorteil aufgedeckt und Russland ein psychologischer und operativer Schlag versetzt wurde.

Im Einklang mit der Theory of Mind: Die Operation Spiderweb war ein Beispiel für die Modellierung des Gegners und ein kalkuliertes Eskalationsmanagement. Die ukrainischen Planer hatten die psychologischen, strategischen und logistischen Auswirkungen eines Angriffs auf diese hochrangigen Ziele vorausgesehen und eine nukleare Eskalation sorgfältig vermieden. Durch die Wahl der Abschussmittel der Flotte (Flugzeuge und Unterstützungsmittel) anstelle von Kommandozentralen oder Atomsprengköpfen zeigte die Operation ein tiefes Verständnis der roten Linien und Risikoschwellen Russlands. Genau diese Art von strategischer, „gedankenlesender“ Planung sieht das Theory of Mind-Programm der DARPA vor: Nutzung von Informationen und Simulationen, um die Wahrnehmung des Gegners zu beeinflussen, eine Eskalation zu begrenzen und operative Überraschungseffekte zu erzielen.

Die Ereignisse im Libanon, im Iran, in Russland und in unseren eigenen Ländern deuten darauf hin, dass die heutige „Grauzonen“-Kriegsführung zunehmend von Entscheidungsträgern geprägt wird, die über beispiellose algorithmische Einblicke in die Psychologie und Strategie des Gegners verfügen – genau die Vision, die das „Theory of Mind“-Programm der DARPA in den Vordergrund rückt.

Es handelt sich nicht nur um Kriege mit Bomben und Kugeln, sondern um Kriege um Informationen, Wahrnehmung und kalkulierten Einfluss – gesteuert durch einen kybernetischen Kreislauf aus Vorhersage, Anpassung und Echtzeit-Feedback.

So sieht moderne Kriegsführung aus

Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten haben das neue „Theory of Mind”-Modell der Kriegsführung eindeutig nicht nur als technologischen Sprung, sondern als strategische Notwendigkeit übernommen. Keine kinetische Aktion hätte die amerikanische Öffentlichkeit so bewegen können wie die psychologischen Operationen im Zusammenhang mit Covid. Und im Konflikt mit Russland könnten traditionelle Kriegsmethoden leicht zu einem totalen Atomkrieg führen. In anderen Fällen verschaffen uns unsere konventionellen Systeme allein nicht mehr die technologische Überlegenheit, die sie einst hatten.

Die USA suchen ihre Überlegenheit anderswo – in algorithmischer Modellierung von Gegnern, prädiktiver Analytik und adaptiver Szenariosimulation, um Gegner in politischen und militärischen „Grauzonen“ sowie in offenen Konflikten zu antizipieren, zu formen und gegebenenfalls auszumanövrieren.

Vorteile der Theorie der psychologischen Kriegsführung

Tempo und Komplexität : Auf modernen Schlachtfeldern verschmelzen Informations-, Cyber-, Wirtschafts- und kinetische Operationen. KI-gesteuerte Systeme bieten einen Vorteil bei der Analyse dieser Komplexität und der Beschleunigung der Entscheidungsfindung, wodurch adaptivere und präzisere Reaktionen möglich sind – weitaus schneller, als dies mit traditionellen Kommandostrukturen allein möglich wäre.

: Auf modernen Schlachtfeldern verschmelzen Informations-, Cyber-, Wirtschafts- und kinetische Operationen. KI-gesteuerte Systeme bieten einen Vorteil bei der Analyse dieser Komplexität und der Beschleunigung der Entscheidungsfindung, wodurch adaptivere und präzisere Reaktionen möglich sind – weitaus schneller, als dies mit traditionellen Kommandostrukturen allein möglich wäre. Red Line Management: Wenn Konflikte an Eskalationsschwellen (nuklear, regional oder innenpolitisch) angelangt sind, müssen Entscheidungsträger Grenzen austesten, ohne sie versehentlich zu überschreiten. Mit Hilfe von Prognosetools können Strategen Ergebnisse simulieren, Botschaften kalibrieren und „die Grenze verschieben“, während sie katastrophale Fehltritte minimieren.

Wenn Konflikte an Eskalationsschwellen (nuklear, regional oder innenpolitisch) angelangt sind, müssen Entscheidungsträger Grenzen austesten, ohne sie versehentlich zu überschreiten. Mit Hilfe von Prognosetools können Strategen Ergebnisse simulieren, Botschaften kalibrieren und „die Grenze verschieben“, während sie katastrophale Fehltritte minimieren. Abschreckung und Einflussnahme: Das Ziel besteht weniger in der Zerstörung als vielmehr darin, die Wahrnehmung, die Entscheidungszeiträume und die Bedrohungs Einschätzung des Gegners zu beeinflussen – unter Nutzung der Informationsüberlegenheit und schneller Rückmeldungen, um die Oberhand zu behalten.

Das Ziel besteht weniger in der Zerstörung als vielmehr darin, die Wahrnehmung, die Entscheidungszeiträume und die Bedrohungs Einschätzung des Gegners zu beeinflussen – unter Nutzung der Informationsüberlegenheit und schneller Rückmeldungen, um die Oberhand zu behalten. Krieg? Welcher Krieg?: Das Beste an der „Theory of the Mind“-Kriegsführung ist vielleicht, dass sie den Gegner in einem Zustand der Unsicherheit lässt. Wenn die Amerikaner während der Covid-Hysterie SICHER gewusst hätten, dass wir angegriffen werden und VON WEM, wie hätten wir dann reagiert? Selbst Russland betrachtet sich trotz wiederholter Überschreitungen roter Linien immer noch nicht als im Krieg befindlich.

Die neuen Waffen der Kriegsführung

Wir erleben derzeit die Entstehung militärischer Ökosysteme, in denen Softwareplattformen wie die von Palantir und seinen Verteidigungspartnern entwickelten als digitale Rückgrat für das „Theory of Mind”-Konzept der DARPA dienen.

Das Unternehmen, das diese Revolution im Bereich der neuen Waffensysteme anführt, ist Palantir. Sein Maven-System wurde von der israelischen Armee eingesetzt und soll auch in Gaza zum Einsatz gekommen sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde es auch im Libanon und im Iran verwendet.

Palantirs Maven integriert Satellitenbilder, Geolokalisierung, Kommunikationsüberwachung und andere Sensordaten in einer einheitlichen Analyseplattform. Es ermöglicht die Echtzeit-Modellierung von Gegnern, die Auswahl von Zielen und die Simulation von Kampagnen – entscheidend dabei ist der Einsatz von KI, um Reaktionen und Auswirkungen weit über den unmittelbaren Einsatzbereich hinaus vorherzusagen.

Während der PLANDEMIC waren die Gotham- und Foundry-Plattformen von Palantir von entscheidender Bedeutung für die Integration von demografischen, Gesundheits- und Verhaltensdaten für Behörden wie die CDC. Sie ermöglichten nicht nur die epidemiologische Verfolgung, sondern lieferten auch Feedback zur Reaktion der Öffentlichkeit auf sich ändernde Richtlinien und Beschränkungen.

Seit Trump sein Amt angetreten hat, hat das Verteidigungsministerium seinen Vertrag mit Palantir auf fast 1,3 Milliarden Dollar verdoppelt. Die ICE unterzeichnete einen Vertrag mit Palantir über die Entwicklung einer Echtzeitplattform zur Verfolgung von Migranten innerhalb der USA. Palantir unterzeichnete außerdem Verträge mit dem DHS, der Sozialversicherungsbehörde und der Steuerbehörde IRS, um Datenplattformen zu zentralisieren und den Einsatz von Palantir Foundry auszuweiten.

Wohin führt das alles?

Und vor allem: Sind wir immer noch der Gegner?

Während die „Theory of Mind“-Kriegsführung der DARPA still und leise das globale Schlachtfeld – und sogar das öffentliche Bewusstsein – prägt, ist klar, dass wir in eine neue Ära eingetreten sind, in der Wahrnehmung das primäre Terrain und algorithmischer Einfluss die Waffe der Wahl ist. Ob Drohnen über Russland, digitale Nudges während Pandemien oder psychologische Druckkampagnen im eigenen Land – in Zukunft geht es nicht mehr um rohe Gewalt, sondern um die Kontrolle über die Narrative und die Kontrolle über Ihre Entscheidungen.

Wenn Sie verstehen, was das wirklich bedeutet, dann wissen Sie, dass es sich hierbei nicht nur um eine militärische Veränderung handelt. Es ist ein Signal. Ein Signal, das uns sagt, dass die Systeme, die entwickelt wurden, um ausländische Gegner auszumanövrieren, nun dazu verwendet werden, Sie zu kontrollieren.

Die Frage lautet also: Werden Sie modelliert oder steigen Sie aus dem Modell aus?