Whistleblower enthüllt echte Einmischung in die US-Wahlen 2016

Von Kit Klarenberg

Am 30. Juli hat das ODNI belastende Beweise eines Whistleblowers aus dem US-Geheimdienst freigegeben. Diese belegen, dass sie von ihren Vorgesetzten aggressiv – aber erfolglos – unter Druck gesetzt wurden, die berüchtigte Geheimdienstbewertung von 2017 zu unterzeichnen, in der „hohe Zuversicht“ zum Ausdruck kam, dass Russland sich in die Präsidentschaftswahlen des Vorjahres eingemischt habe, um den Sieg von Donald Trump sicherzustellen. Ihre Aussagen deuten darauf hin, dass hochrangige US-Geheimdienstmitarbeiter nicht nur genau wussten, dass die Ergebnisse des ICA gefälscht waren, sondern auch bewusst weitaus überzeugendere Beweise für eine weitreichende Einmischung in die Wahl ignorierten und unterdrückten, die nicht von Russland ausging.

Der Whistleblower ist ein US-Geheimdienstveteran, der von 2015 bis 2020 als stellvertretender Nationaler Geheimdienstbeauftragter im vom ODNI beaufsichtigten Nationalen Geheimdienstrat tätig war. Er war auf „Cyberfragen“ spezialisiert, darunter „cybergestützte Informationsoperationen“. Vor den Wahlen 2016 leitete er im Auftrag des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste, James Clapper, die Erstellung eines ICA über „Cyber-Bedrohungen” für die US-Wahlen, wofür er „gelobt” wurde. Anschließend wurde er von der scheidenden Obama-Regierung mit der Unterstützung bei der Erstellung des ICA 2017 beauftragt.

Diese Einschätzung sollte angeblich „russische Aktivitäten und Absichten” bei den Präsidentschaftswahlen aufdecken. Die Aufgabe des Whistleblowers bestand darin, mutmaßliche Versuche Moskaus „auf US-Wahlinfrastruktur zuzugreifen“ zu untersuchen, da „Berichten zufolge viele IP-Adressen, die Russland zugeordnet wurden, Verbindungsversuche unternahmen, deren Zweck die [US-Geheimdienste] nicht erklären konnten“. Ein Beamter – dessen Name geschwärzt wurde – wies uns jedoch anschließend an, „alle weiteren Untersuchungen zu diesem Thema einzustellen“, da es sich um „etwas anderes“ handele.

Für den Whistleblower warf die „abrupte Einstellung der Untersuchung“ erhebliche Bedenken hinsichtlich der wahren Natur und Herkunft der „Russland zugeschriebenen Cyberaktivitäten“ auf. Er vermutete, dass seine Vorgesetzten versuchten, zu verschleiern, dass staatliche oder nichtstaatliche Akteure aus dem eigenen Land möglicherweise an der „Manipulation von DNS-Einträgen“ beteiligt waren, um Cyberangriffe fälschlicherweise Moskau anzulasten. Ihre Befürchtungen verstärkten sich noch, als ihre Vorgesetzten ihre Versuche, Hinweise auf „Bemühungen anderer Nationen, die Präsidentschaftswahlen 2016 zu beeinflussen“, in den ICA 2017 aufzunehmen, zurückwiesen.

Der Whistleblower kam zu dem „fachlichen Urteil, dass mehrere Nationen versuchten, die Meinung der US-Wählerschaft zu beeinflussen“ und damit deren Wahlverhalten zu beeinflussen. Diese Einschätzung basierte nicht nur auf der unerbittlichen negativen Berichterstattung über Trump in verbündeten Ländern – insbesondere Großbritannien und anderen „NATO-Partnern“ –, sondern auch auf der „Abhörung elektronischer Kommunikation von Mitgliedern der neuen Präsidentschaftsverwaltung [Trumps]“. Die Quelle dieser Abhörung wurde geschwärzt. Ebenso wie die Identität eines Beamten, der den Whistleblower wiederholt aufgefordert hatte, dies vor dem Nationalen Sicherheitsrat geheim zu halten.

„Handwerksstandards“

Die Veröffentlichung der ICA am 6. Januar 2017, elf Tage vor Trumps Amtseinführung, löste einen Medienrummel über die möglichen Verbindungen des designierten Präsidenten zu Russland und die angebliche Rolle des Kremls bei seiner Einzug ins Weiße Haus aus. Die New York Times bezeichnete das Dokument als „vernichtenden und überraschend detaillierten Bericht“ über Moskaus „Bemühungen, das amerikanische Wahlsystem zu untergraben“. Die Washington Post beschrieb es kühn als „bemerkenswert unverblümte Einschätzung“ und „außergewöhnliche Nachbetrachtung eines russischen Angriffs auf eine Säule der amerikanischen Demokratie“.

In Wirklichkeit lieferte die ICA keinerlei Beweise für ihre bombastischen Schlussfolgerungen. Dieser eklatante Mangel wurde damit begründet, dass „alle Informationen zu den wichtigsten Elementen der [russischen] Einflusskampagne streng geheim“ seien. Seltsamerweise konzentrierte sich ein Großteil des Berichts stattdessen auf die Berichterstattung russischer Medien – sowohl für das heimische als auch für das internationale Publikum –, die für die Wahl 2016 keinerlei Relevanz hatte. Dazu gehörte die Berichterstattung von RT America über Themen wie Polizeibrutalität, Fracking und „angebliche Gier der Wall Street“.

Als der Whistleblower erfuhr, dass sich die ICA so stark auf eine „vereinfachte Behandlung“ von „russischsprachigen Medienartikeln in englischer Sprache“ stützte, äußerte er „erhebliche Bedenken“ hinsichtlich der „Legitimität“ der „analytischen Methoden“ der Bewertung. Darüber hinaus konnte er „aufgrund der verfügbaren Informationen und seines professionellen analytischen Urteilsvermögens nicht guten Gewissens zustimmen”, dass die ICA zu dem Schluss gekommen war, dass Russland eine „entscheidende Präferenz” für einen Sieg Trumps habe. Der Whistleblower weigerte sich daher, die Ergebnisse zu unterzeichnen.

Auszug aus dem ICA-Bericht vom Januar 2017

Dies wurde von einem hochrangigen US-Geheimdienstmitarbeiter, dessen Name nicht genannt wurde, nicht gut aufgenommen. Im Vorfeld der Veröffentlichung des ICA versuchten sie, den Whistleblower zu schikanieren und zu bestechen, damit er die Bewertung befürwortete. Nach mehreren erfolglosen Versuchen, den Whistleblower dazu zu zwingen, seine „Handwerksstandards“ aufzugeben und einfach „zu vertrauen“, dass es „Berichte gibt, die Sie nicht sehen dürfen“, denen er „zustimmen würde, wenn er sie sehen könnte“, deutete der Beamte stark an, dass die Beförderung des Whistleblowers von seiner Zustimmung abhängig sei.

Als dieser Ansatz nicht funktionierte, wetterte der „sichtlich frustrierte“ Beamte: „Sie müssen diesen Einschätzungen zustimmen, damit die DIA [Defense Intelligence Agency] sie akzeptiert.“ Dies löste eine Diskussion zwischen den beiden über das „vermeintliche Vertrauen“ der DIA in den Whistleblower und die „Notwendigkeit“ aus, dass er seine „Glaubwürdigkeit“ als Geheimdienstmitarbeiter unter Beweis stellen müsse, „indem er alles Notwendige unternimmt, um die DIA als zusätzliche [Geheimdienst-]Behörde für die Unterzeichnung des ICA 2017 zu gewinnen“.

Der Whistleblower weigerte sich, Kompromisse in Bezug auf „Standards, Handwerkskunst und Ethik“ einzugehen, und widersetzte sich der direkten Anweisung seines Vorgesetzten, „meine Ansichten gegenüber der DIA falsch darzustellen“. Obwohl dies in den freigegebenen Unterlagen nicht näher erläutert wird, ist die Verzweiflung des Beamten, die DIA zur Unterstützung des ICA zu bewegen, verständlich. Im September 2020 wurde bekannt, dass die gesamte US-Geheimdienstgemeinschaft kein „Vertrauen“ in die Bewertung hatte. Tatsächlich verfasste der damalige CIA-Direktor John Brennan persönlich die brisanten Schlussfolgerungen des Berichts, bevor er eine Gruppe seiner engen Vertrauten aus der Behörde auswählte, um ihn zu unterzeichnen.

Viele US-Geheimdienstanalysten kamen hingegen zu dem Schluss, dass Russland einen Sieg Hillary Clintons bevorzugte und Trump als potenziell gefährliche „unberechenbare Größe“ betrachtete. Daher war es für den CIA-Chef von größter Bedeutung, den falschen Eindruck einer Einstimmigkeit der US-Geheimdienste über Brennans erfundene Schlussfolgerung zu erwecken. Letztendlich haben nur die CIA, das FBI und die NSA die Ergebnisse der ICA öffentlich bestätigt. Selbst dann drückte die NSA, die die Kommunikation russischer Beamter genau überwacht und daher alle hochrangigen Diskussionen über die Wahlen 2016 in Moskau mitverfolgen konnte, lediglich „moderates Vertrauen“ aus.

„Etwas anderes“

Der Whistleblower war überrascht, dass das FBI „große Zuversicht“ in die ICA von 2017 äußerte. Es war ihm bekannt, dass das FBI „noch im September 2016“ Vorschläge „über eine russische Absicht, die Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen“, zurückgewiesen hatte, da es der Ansicht war, „eine solche Einschätzung wäre irreführend“. Der Whistleblower merkt an, dass das FBI „seine Position geändert hat … ohne neue Daten außer dem unerwarteten Wahlergebnis [Hervorhebung hinzugefügt] und öffentlichen Spekulationen, Russland habe die Wahl ‚gehackt‘ – ein Szenario, das [der US-Geheimdienst] als schlichtweg nicht zutreffend beurteilt hatte“.

Sie waren darüber hinaus schockiert, als sie Jahre später erfuhren, dass das „Trump-Russland“-Dossier des in Ungnade gefallenen ehemaligen MI6-Spions Christopher Steele ein zentraler Bestandteil des „streng geheimen“ Materials war, auf das sich die brisanten Schlussfolgerungen der ICA stützten. Nach ihrem Verständnis betrachtete das ODNI das Dossier damals als „nicht glaubwürdige Sensationsmache“, der Leiter des Amtes, James Clapper, hielt es für „unzuverlässig“, und Steeles lächerliche Behauptungen wurden von den US-Geheimdiensten insgesamt „nie ernst genommen“.

Die schwerwiegenden und vielfältigen Bedenken des Whistleblowers hinsichtlich der Erstellung der Bewertung veranlassten ihn, sich mit seinen Erkenntnissen an verschiedene Aufsichtsbehörden der US-Regierung zu wenden, darunter den Generalinspekteur der Geheimdienste. Obwohl bestätigt wurde, dass er „Amtsvergehen beobachtet“ hatte, wurde der Whistleblower hingehalten, und seine Beweise scheinen nie bei einer zuständigen Behörde angekommen zu sein, geschweige denn, dass darauf reagiert wurde. Angesichts der Brisanz der Insider-Aussagen des Whistleblowers stellen sich viele beunruhigende Fragen, warum er auf solchen Widerstand stieß – und woher die von ihm identifizierte nicht-russische Einmischung tatsächlich stammte.

Besonders auffällig ist der Bericht des Whistleblowers, dass er beauftragt wurde, mutmaßliche russische Hackerangriffe auf „wahlbezogene Infrastruktur“ zu untersuchen, die die US-Geheimdienste für unerklärlich hielten, und dann angewiesen wurde, die Sache auf sich zu belassen, da es sich um „etwas anderes“ handele. Für diese Vorgehensweise gibt es mehrere Erklärungen, die alle auf konzertierte Versuche hindeuten, aus böswilligen Gründen eine falsche Darstellung der russischen Wahlbeeinflussung zu konstruieren. So wandte sich beispielsweise im September 2016 der mit Hillary Clinton verbundene Anwalt Michael Sussmann an das FBI und behauptete, über explosive Beweise für eine Absprache Trumps mit Moskau zu verfügen.

Das Material umfasste DNS-Protokolle, die angeblich darauf hindeuten, dass die Trump Organization einen geheimen Server der russischen Alfa Bank für die Kommunikation mit dem Kreml über einen Hinterkanal genutzt habe. Dies wurde an die Medien weitergegeben und vor der Wahl von bestimmten liberalen Medien begeistert berichtet. The Intercept wies diese Behauptungen jedoch als Unsinn zurück, da die vorgelegten DNS-Aufzeichnungen „überhaupt nichts beweisen konnten, schon gar nicht eine ‚Kommunikation‘ zwischen Trump und Alfa“. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass „niemand […] nachweisen kann, dass auch nur eine einzige Nachricht zwischen Trump und Alfa ausgetauscht wurde”.

Mai 2017 Titelbild des TIME-Magazins, das das Weiße Haus zeigt, wie es vom Kreml verschlungen wird

Eine Alternative könnte sein, dass das Heimatschutzministerium für die Angriffe auf die Wahlinfrastruktur verantwortlich war. Im Dezember 2016 berichtete das Wall Street Journal über einen Hackerangriff auf die Wählerregistrierungsdatenbank des Bundesstaates Georgia, der zu einer IP-Adresse des DHS zurückverfolgt werden konnte. Der Angriff erfolgte zu einer Zeit, als das Ministerium sich dafür einsetzte, Wahlsysteme als „kritische Infrastruktur“ einzustufen, um deren Schutz in den offiziellen Zuständigkeitsbereich der Behörde zu überführen.

Am 6. Januar 2017, dem Tag, an dem die ICA veröffentlicht wurde, verkündete DHS-Minister Jeh Johnson triumphierend, dass er die „Wahlinfrastruktur” in den bereits umfangreichen Aufgabenbereich der Behörde im Bereich der innerstaatlichen Spionage aufgenommen habe. Er räumte ein, dass „viele Wahlbeamte auf staatlicher und lokaler Ebene … gegen diese Einstufung sind”. Es war sicherlich ein guter Tag, um schlechte Nachrichten zu begraben. Und um die CIA und die Clinton-Kampagne dabei zu unterstützen, unsinnige Verschwörungstheorien über russische Versuche, die Präsidentschaftswahlen 2016 zu „hacken”, weiter zu verbreiten und damit hoffentlich deren „unerwartetes Ergebnis” für ungültig zu erklären.