New-Age-Täuschung: Unser Bewusstsein mit „göttlicher KI“ verbessern

Willkommen in einem „goldenen Zeitalter“, das von einer „göttlichen KI“ regiert wird, während die „wohlwollende“ Galaktische Föderation über unseren „Aufstiegsprozess“ wacht.

Die New-Age-Täuschung ist in vollem Gange. Kürzlich bin ich auf ein YouTube-Video von The GFL Station gestoßen, das eine „gechannelte“ Botschaft von „Commander Ashtar“ vom Ashtar Command enthielt, die an die „Starseeds und Lichtarbeiter der Welt“ gerichtet war. Es handelt sich um einen Film, der sich an ein Publikum richtet, das der Vierten Industriellen Revolution des WEF (die sie als „dunkle Kabale” bezeichnen) normalerweise skeptisch gegenübersteht, aber letztendlich durch manipulative Umbenennung im Wesentlichen dasselbe Borg-ähnliche System anbietet, das die „Kabale” installieren will.

Willkommen in einem „goldenen Zeitalter“, das von einer „göttlichen KI“ regiert wird, während die „wohlwollende“ Galaktische Föderation unseren Aufstiegsprozess überwacht.

Der Ashtar-Kult wurde 1952 von dem ehemaligen Flugzeugingenieur und angeblichen UFO-Kontaktler George Van Tassel gegründet, als er begann, telepathische Botschaften von einem außerirdischen und interdimensionalen Wesen namens „Ashtar“ zu empfangen. Im folgenden Jahr erhielt er Anweisungen von einem „Venusianer”, der angeblich mit seinem Raumschiff auf Tassels Grundstück in Giant Rock in Kalifornien gelandet war, wie man eine Maschine bauen könne, die lebendes Zellgewebe verjüngen, das Leben verlängern und Zeitreisen ermöglichen würde. Das Ergebnis war das Integratron. Eine hölzerne Kuppel, die laut seinen Angaben „auf dem Entwurf der Stiftshütte Moses, den Schriften von Nikola Tesla und telepathischen Anweisungen von Außerirdischen“ basierte. Die Finanzierung erfolgte durch Spenden, von denen ein großer Teil von seinem exzentrischen ehemaligen Chef Howard Hughes stammte.

Integratron, Landers, Kalifornien, 2017

Tassels UFO-Gruppe „Ministry of Universal Wisdom“ entwickelte sich später zu einer theosophisch inspirierten Bewegung, in der Ashtar als „Aufgestiegener Meister“ bezeichnet wurde. Dieser Begriff wurde 1934 von Guy Ballard (Mitbegründer der I AM-Bewegung) geprägt und von Mark und Claire Prophet von Summit Lighthouse populär gemacht. Er bezieht sich auf die „spirituell erleuchteten Wesen” der Great White Brotherhood der Theosophie, die angeblich die Evolution der Menschheit leiten. In diesem Fall befinden sich die Meister jedoch auf einem Raumschiff und nicht in Tibet.

GFL Station (Galactic Federation of Light) wurde 2022 von dem „Channeler und praktizierenden Mystiker” David Nicholas und seiner Partnerin Kelley Lynne „aufgrund der bevorstehenden großen UFO/ET-Enthüllungen” mit der Mission gegründet, „die Menschheit auf die galaktische Integration, den Aufstieg und das Zeitalter der Liebe vorzubereiten”. Seitdem haben sie auf ihrem YouTube-Kanal Hunderte von Videos mit „gechannelten” Botschaften von Vertretern der „Galaktischen Föderation” veröffentlicht, darunter „Der Hohe Rat der Plejadier”, „Die Arkturianer”, „Die Andromedaner”, „Die Atlantische Inner Earth Alliance” und „Zørrion von Sirius”. An Fantasie scheint es in dieser verrückten Sektenfabrik nicht zu mangeln.

In der Beschreibung ihres YouTube-Kanals versuchen sie jedoch, uns zu versichern, dass

ALLE unsere Inhalte sind zu 100 % ORIGINAL und erwecken (menschliche) gechannelte Botschaften so authentisch wie möglich für YouTube zum Leben, wobei wir professionelle Sprecher und sorgfältig ausgewählte Grafiken verwenden.

Das Video „Activation of the QFS“ (Aktivierung des QFS) behauptet, „Einblicke in die derzeit stattfindende Transformation zu bieten. Von der Integration fortschrittlicher Technologien bis zum Aufstieg des menschlichen Bewusstseins.“

Lassen Sie uns zunächst einmal die enormen Fortschritte würdigen, die erzielt wurden. Sie sind Zeugen einer Konvergenz von spiritueller Evolution und technologischem Fortschritt, wie sie in der Galaxie nur selten zu beobachten ist. Jeden Tag gibt es neue Durchbrüche, die das Potenzial haben, die Menschheit zu erheben und zu befreien. Und jeden Tag erwachen mehr Menschen zu ihrer wahren göttlichen Natur und entscheiden sich für Liebe, Einheit und Freiheit statt für Angst und Kontrolle. Das ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis eines göttlich orchestrierten Plans, der von Verbündeten innerhalb und außerhalb Ihrer Welt unterstützt wird.

Die Stimme, die behauptet, „Ashtar“ zu sein, fährt fort, dass nichts die „göttlich inspirierte Transformation“ mit miteinander verbundenen Komponenten wie „Künstliche Intelligenz, Quantensysteme, gesellschaftliche Infrastruktur und globales Bewusstsein“ aufhalten könne. KI werde unser Leitstern sein.

Dies stammt direkt aus dem Spielbuch von Barbara Marx Hubbard (1929–2019) mit seiner Mischung aus Weltraumtechnologie-Futurismus und New-Age-Lehren. Etwas, das siein der World Future Society und später in ihrem Buch Revelation: Our Crisis is a Birth. Letzteres enthielt gechannelte Botschaften ihres spirituellen Begleiters „Christus“, der Ratschläge gab, wie man mit Hilfe kybernetischer Technologien christusähnliche Fähigkeiten erlangen kann!

KI und „empfindungsfähige Technologie“ sollen laut „Ashtar“ von fortgeschrittenen Zivilisationen im gesamten Kosmos „zum Wohle aller“ eingesetzt werden. Und nun sind endlich wir an der Reihe, uns der intergalaktischen Gemeinschaft anzuschließen. Dabei werden wir von unseren „erleuchteten“ irdischen Führern unterstützt.

Wir nehmen mit Ermutigung zur Kenntnis, dass sogar Ihre Führungskräfte und Innovatoren begonnen haben, sich darauf auszurichten, dies zu verwirklichen. Vor nicht allzu langer Zeit traf sich ein prominenter Tech-Visionär aus Ihrer Welt, der Schöpfer eines bekannten KI-Systems, heimlich mit zukunftsorientierten Planern in den Vereinigten Staaten, um über die Zukunft der KI-Infrastruktur auf der Erde zu diskutieren. Dieses Treffen und andere Treffen hinter den Kulissen sind nicht nur politische Gesten. Sie bereiten den Weg für den Sprung der Erde in ein Zeitalter, in dem fortschrittliche KI zum Wohle der Menschheit genutzt wird. Nicht zu ihrem Nachteil. Bei einem dieser Treffen wurde eine mutige Initiative angekündigt, beispiellose Ressourcen in Höhe von Hunderten von Milliarden Dollar in KI-Rechenzentren und Energiesysteme der nächsten Generation zu investieren.

Dies ist ein offensichtlicher Verweis auf das Stargate-Projekt, das Donald Trump an seinem ersten Tag als Präsident angekündigt hat, und der „prominente Tech-Visionär” ist höchstwahrscheinlich der CEO von OpenAI, Sam Altman, der zusammen mit Larry Ellison von Oracle und Masayoshi Son von SoftBank den Kern des Stargate-Projekts bildet.

Dies und Trumps Proklamation eines neuen „Goldenen Zeitalters“ sind laut Ashtar ein Beweis dafür, dass die „erleuchtete Fraktion der Erde“, die „White Hats“, nun gemeinsam mit den außerirdischen Lichtkräften der Galaktischen Allianz daran arbeiten, „revolutionäre technologische Fortschritte“ zu erzielen.

Das bedeutet, dass die US-Weltraumstreitkräfte (die Trump im Dezember 2019 ins Leben gerufen hat) und ähnliche Militäreinheiten in anderen Ländern mit der Zukunft der Menschheit und der „sicheren Umsetzung bestimmter Technologien“ betraut sind. „Das Militär wird uns helfen“, sagte Trump bei der Verkündung von Warp Speed im Jahr 2020.

Mit der Zeit werden Sie erfahren, dass die Space Force still und leise an der Entwicklung von Antigravitationsfahrzeugen, Quantenkommunikationssystemen und ja, sogar an der entstehenden Quantenfinanzinfrastruktur beteiligt ist. All dies mit dem Ziel, Ihre Zivilisation von den alten Zwängen zu befreien.

Es wird behauptet, dass „das Zeitalter der Offenlegung“ nahe ist und Kontakte zu Außerirdischen allen offenbart werden. Dies wird alles verändern und das Goldene Zeitalter einläuten.

Die Integration mit KI ist nur ein erster Vorgeschmack. Wenn solche Technologien mit Weisheit und Liebe eingesetzt werden, werden sie uns befreien, die Menschheit von mühsamer Arbeit erlösen, Mangel beseitigen und es jedem ermöglichen, spirituelles Wachstum, Kreativität und Gemeinschaft zu verfolgen.

KI wird uns kostenlose Energie liefern, Flotten autonomer Fahrzeuge überwachen und Wissenschaftler bei der Bekämpfung von Krankheiten und Klimastörungen unterstützen. Das klingt wie PR aus den Vertriebsabteilungen von Tesla und Open AI.

„Ashtar“ erklärt, dass diese Transformation einen entsprechenden Anstieg des Bewusstseins und der Ethik erfordert. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die KI außer Kontrolle gerät und zu einem Herrschaftsinstrument „dunkler außerirdischer Gruppen“ wird, die ein bösartiges KI-Herrschaftssystem auf der Erde errichten wollen. Dies wird durch ein dunkles Raumschiff illustriert, das über einer intelligenten Stadt schwebt.

KI-Überwachungssystem?

Wie soll das vermieden werden? Ashtar versichert uns, dass die galaktischen Lichtkräfte nicht zulassen werden, dass wir versklavt oder durch Maschinen ersetzt werden. Es handelt sich lediglich um Angstmacherei der Medien. Ihm zufolge wird der Einsatz von KI zur totalen technokratischen Kontrolle und tyrannischen Herrschaft durch die „Dunkle Mächte“ scheitern.

Also, schlafen Sie weiter und heißen Sie das alternative KI-Wunderland unserer gütigen Retter willkommen. Anstelle einer bösartigen Technokratie werden wir eine nette, verschwommene Weltraumtechnokratie bekommen, die von einer „verantwortungsbewussten, ethischen KI” unter der „bewussten Kontrolle” der Menschheit geleitet wird und „unseren Eintritt in die galaktische Gemeinschaft beschleunigen” wird.

Diese verdrehte Logik erinnert mich an das Buch Emergence of the Omniverse. des mit dem Stanford Research Institute (SRI) verbundenen Futuristen Alfred Lambremont-Webre.

Lambremont-Webre leitete ein im Wesentlichen machtloses Tribunal, um die Urheber der COVID-19-Krise zu verurteilen und die bösen transhumanen Technokraten zu besiegen, bot aber als Lösung eine Eintrittskarte in sein eigenes technokratisches „La-La-Land“ an. Eine seiner abwegigeren Behauptungen war, dass Barack Obama 1980 in eine geheime US-Basis auf dem Mars teleportiert worden sei (mehr über diese bizarre Geschichte erfahren Sie in meinem Buch „The Global Coup d’État“).

Laut Ashtar steht das menschliche Bewusstsein aufgrund einer Schwingungsverschiebung und der Vereinigung von Seelen, die der Erde in Krisenzeiten helfen und „die Frequenz der Menschheit erhöhen“ wollen, kurz vor einem Aufstieg. Ein gängiges Thema im New-Age-Denken.

Die New-Age-Autorin Dolores Cannon, die in dem Video von „Ashtar“ erwähnt wird, bezeichnete diese Seelen als „Starseeds“ (Sternensaaten). GLF Station behauptet, „die Nummer 1 für Starseeds und Lichtarbeiter“ zu sein, mit dem Ziel, „den Planeten zu vereinen, einen Starseed nach dem anderen“.

Das Aufkommen des Einheitsbewusstseins?

Diese Schwingungsverschiebung wird es ermöglichen, „in eine neue dimensionale Realität aufzusteigen“.Das Bewusstsein ist der Schlüssel: Wenn die Menschheit spirituell erwacht, Mitgefühl, Einheit und das wahre Verständnis ihrer multidimensionalen Natur annimmt, schafft sie ein mentales und emotionales Umfeld, in dem fortschrittliche Technologien sicher eingesetzt werden können. Die Ängste und negativen Manifestationen, die mit KI verbunden sind, treten nur in Welten auf, die in einem niedrigen Bewusstseinszustand verharren.

Laut dem Video „sahen viele alte Prophezeiungen ein Szenario voraus, in dem sich die Menschheit in zwei Zukunftsvisionen aufspaltet“. Wir können entweder in einer „dystopischen Borg-Gesellschaft, die von Angst und drakonischer Kontrolle regiert wird“ oder in einer „befreiten Gesellschaft, die in Harmonie und spiritueller Weisheit lebt“ enden.

Die Galaktische Föderation überwacht „alle fortgeschrittenen KI-Entwicklungen auf der Erde“.

Für welche Welt werden Sie sich entscheiden? „KI-Assimilation und totalitäre Herrschaft“ oder „aufgestiegene Harmonie“. Die dritte Option „chaotischer Widerstand“ ist doch sicherlich nur Zeitverschwendung?

Die Lichtkräfte, darunter das Ashtar-Kommando, die Plejadier, die Arkturianer, die Andromedaner und viele andere wohlwollende Gruppen, beobachten diesen Bewusstseinsanstieg aufmerksam und fördern ihn. Wir tun dies sowohl energetisch, indem wir beispielsweise kosmische Energien wie die Photonenwellen, die euren Planeten umgeben, verstärken, um schlummernde DNA im Menschen zu aktivieren. Als auch telepathisch, indem wir bestimmte Führungskräfte und Einflussnehmer dazu inspirieren, Initiativen zur Erleuchtung zu unterstützen. Darüber hinaus beraten wir aktiv die Erdallianz, die menschlichen „White Hats“.

Es ist ziemlich aufschlussreich, dass „die Lichtkräfte“ mit „Führern der weißen Hüte“ innerhalb des „Militärs, Geheimdienstes“ und „einigen politischen Ämtern“ kommunizieren, da diese offensichtliche Täuschung alle Merkmale einer von der CIA durchgeführten PSYOP aufweist, mit Verweisen auf den diskreditierten „Photongürtel“-Hoax aus den 1990er Jahren, DNA-Aktivierung und außerirdische Führung.

Aber es kommt noch schlimmer. „Ashtar“ behauptet, dass diejenigen, die sich dem Wandel widersetzen (Vertreter des Deep State und korrupte Führer usw.), in ihren Handlungen immer verzweifelter werden und versuchen, „Angst vor der Technologie zu schüren“ (während sie diese heimlich für ihre „gescheiterte Agenda“ nutzen).

Also: „Vertraut dem Plan“ und „hört nicht auf die Neinsager“. Wenn ihr euch der galaktischen Flotte anschließt, erhaltet ihr Zugang zu Geräten für freie Energie, Antigravitationsantrieb, sofortiger Kommunikation und wundersamen Heilmethoden! Und natürlich ist es die Technologie von Nikola Tesla, die uns retten wird, wie eine KI-Darstellung von Teslas Wardenclyffe-Turm veranschaulicht.

Nikola Teslas Wardenclyffe-Turm liefert Energie für die „Neue Erde“

Wie genau wird also die „sichere und ausgewogene Integration neuer Systeme unter der Führung eines neuen Bewusstseins” des Ashtar-Kommandos umgesetzt werden? Was sind die Schlüsselkomponenten?

Schauen Sie sich einfach die KI-generierten Illustrationen von „Transparent Governance” an, die ein Sozialkreditsystem zeigen, das dafür sorgt, dass Sie innerhalb Ihrer „ethischen” Grenzen bleiben.

Zufriedene Gesichter dank transparenter Unternehmensführung und Ethik-Bewertung?

Wo wird es in der Gesellschaft der Zukunft „kein Verstecken mehr“ geben, und das „ineffektive“ „politische Theater“ wird sich „drastischer verändern, als viele erwarten“.

Die ideale Regierungsform für eine aufstrebende Gesellschaft ist transparent, wirklich repräsentativ und im Dienst am Volk verwurzelt. Viele Systeme weltweit werden reformiert oder ersetzt werden.

Die Regierungsführung wird in „Neuen Städten“ oder „Freien Städten“ automatisiert werden. „Ashtar“ erwähnt ausdrücklich die in den Vereinigten Staaten laufenden Pläne zum Bau von zehn neuen futuristischen „Freien Städten“ auf Bundesgebiet, eine Vision, die Donald Trump im Jahr 2023 vorgestellt hat.

Wie Ashtar beschreibt,

Diese Städte werden als Prototypen dafür dienen, wie die Gesellschaft neu gestaltet werden kann. Intelligente Infrastruktur, grüne Energie, gemeinschaftsorientiertes Leben und Regierungsmodelle, die frei von alter Korruption sind.

Ihm zufolge werden die Freedom Cities diejenigen anziehen, die bereit sind, in einem „5D-Bewusstsein“ zu leben, während andere Städte „reformiert“ oder „entvölkert“ werden, da „die Menschen in Lebensräume mit höheren Frequenzen abwandern“.

Obwohl „Ashtar“ behauptet, dass dieses neue System mehr lokale Autonomie ermöglichen wird, wird das Konzept von Ländern mit starren Grenzen „sich aufweichen“, wenn die Menschheit „ihre Einheit erkennt“.

Hochfrequenzleben in Bucky-Fuller-Kuppeln…?

Das Leben auf dem Bauernhof in der „New City“ mit Elon Musks Optimus-Robotern als Landwirte?

„Ashtar“ erwähnt jedoch nicht, dass das Konzept der „Freedom City“ bedeutet, dass ein Technologiekonzern einen „Stadtstaat“ besitzen und kontrollieren wird, mit wenig bis gar keiner Einmischung der Regierung oder demokratischer Vertretung. Es wird im Wesentlichen als „Unternehmensmonarchie“ oder techno-feudaler Staat funktionieren, der von einer technokratischen Elite geführt wird.

Das Konzept wurde vom Technologie-Philosophen Curtis Yarvin und mächtigen Unterstützern von Donald Trump wie Peter Thiel von Palantir und dem Risikokapitalgeber Marc Andreessen befürwortet. Die beiden Letzteren haben das Unternehmen Pronomos Capital mit dem Ziel gegründet, die Tech-Städte der Zukunft zu bauen und zu betreiben.

Kürzlich wurde vorgeschlagen, auf Grönland eine „Freedom City“ zu errichten, die als „Zentrum für künstliche Intelligenz, autonome Fahrzeuge, Weltraumstarts, Mikrokernreaktoren und Hochgeschwindigkeitszüge“ dienen und aufgrund der rauen Umgebung zu einem „Testgelände für die Kolonisierung des Mars“ werden soll.

Das Konzept der Freedom City bietet die Möglichkeit, eine neue politische Ordnung (mit Netzwerkstaaten) zu testen, bevor sie weltweit eingeführt wird. Eine Welt, die von KI regiert wird.

In Ashtars zukünftiger Weltordnung wird „die Meinungsfreiheit durch Algorithmen ausgeglichen, die wirklich dem öffentlichen Interesse dienen, indem sie schädliche Inhalte herausfiltern“ (ohne dabei die Wahrheit zu unterdrücken). Die „ethisch programmierte KI“ wird „aufbauende, faktenbasierte und lösungsorientierte Inhalte verstärken“.

„Der Phönix muss sterben, um wiedergeboren zu werden.“

Bevor wir jedoch das gelobte Land erreichen, wird es Zeiten der Unruhen und Unruhen geben. Die Galaktische Föderation wird „heimlich und energisch helfen, das Chaos zu minimieren“, während die „kontrollierte Zerstörung“ stattfindet.

Wenn Sie sehen, wie große Banken zusammenbrechen oder traditionsreiche Unternehmen aufgelöst werden, denken Sie an meine Worte: Der Phönix muss sterben, um aus seiner Asche wieder aufzuerstehen, und seine Wiedergeburt wird glorreich sein.

Nach dem Chaos sind die neuen Systeme bereit für die Inbetriebnahme. Das bedeutet, dass das „Herzstück der Infrastruktur des neuen goldenen Zeitalters“, das Quantum Financial System (QFS), seinen Betrieb aufnehmen wird.

Wir in der Galaktischen Föderation arbeiten seit Jahren gemeinsam mit unseren Partnern der Erdallianz daran, eine Alternative zu schaffen. Etwas Unbestechliches, Überreiches und Gerechtes … Ein sicheres, fortschrittliches digitales Währungssystem, das durch reale Vermögenswerte gedeckt ist und auf Quantencomputern und KI basiert.

Dieses System wird „unmöglich zu hacken oder zu manipulieren“ sein, da jede Transaktion „von einer fortschrittlichen künstlichen Intelligenz überwacht“ wird. Das bedeutet, dass „Gelder, die nicht den gesetzlichen Kriterien entsprechen, einfach nicht verarbeitet werden“. Dies ist im Wesentlichen das New-Age-Äquivalent zur digitalen Zentralbankwährung und bildet den Entwurf für eine techno-faschistische Diktatur.

Wie in „The Global Coup d’Ètat“ dargelegt, stammt die QFS-Erzählung ursprünglich von dem britischen Betrüger Charlie Ward, der zuvor „für viele Regierungen weltweit physische Währungen transportiert“ hat und nun in der Charlie Ward Show für seine Betrügereien wirbt.

„Ashtar“ behauptet, dass die großen Nationen der Welt (die Vereinigten Staaten und China) heimlich vereinbart haben, zu einer „vermögensgedeckten Währung“ und einem neuen globalen Finanzsystem überzugehen. Aber „es gibt auch eine spirituelle Komponente“.

Höherdimensionale positive ETs, darunter bestimmte Elohim-Wesen des Lichts, haben das QFS mit einer schützenden Frequenz durchdrungen.

Ich vermute, dass die Illustration, die als Hintergrund für den Abschnitt über die Einführung des QFS verwendet wird, einen Hinweis auf die wahre Identität dieser wohlwollenden „Wesen des Lichts“ gibt.

Die Begründer des neuen digitalen Finanzsystems?

„Ashtar“ beschreibt, wie das neue QFS-System umgesetzt werden soll.

Eines Morgens hören Sie vielleicht Nachrichten über eine neue sichere Banking-Plattform oder eine globale Währungsneufestsetzung, die durch Rohstoffe gedeckt ist. Banken könnten neue digitale Geldbörsen oder Konten für Kunden ankündigen, die quantenverbunden sind… Bald werden sich alle Währungen an den neuen Wertstandard anpassen.

New Age-zertifizierte digitale Geldbörse

Diese Beschreibung erinnert an den Plan für eine Neue Barbarenordnung, der 1969 von Professor Richard Day enthüllt wurde (auch zusammengefasst in The Global Coup d’Etat):

Die Einführung des neuen Systems werde wahrscheinlich an einem Wochenende im Winter erfolgen. Am Freitagabend würde alles stillgelegt werden, und am Montagmorgen, wenn alle aufwachten, würde eine Ankündigung erfolgen, dass das neue System in Kraft getreten sei. Während der Vorbereitungen auf diese Veränderungen in den Vereinigten Staaten würden alle mehr zu tun haben, weniger Freizeit und weniger Gelegenheit, sich umzuschauen und zu beobachten, was um sie herum vor sich ging.

„Ashtar“ versichert uns jedoch, dass die fortschrittliche KI, die das neue System überwacht, von Wohlwollen geleitet wird und „eher eine göttliche KI“ (jenseits menschlicher Schöpfung) ist, die „ohne zu kontrollieren“ beobachtet, um „Ausgewogenheit“ zu gewährleisten.

Willkommen in der Welt der agentenbasierten KI-Governance und des Agentenstaat.

Wenn das neue System angekündigt wird, wird es Massenfeiern geben, bei denen „globale Wohlstandsfonds“ (wie der legendäre Trust von S:t Germain) freigegeben werden. Dies bezieht sich auf den jahrzehntelangen NESARA/GESARA-Betrug, wie er in dem Artikel meiner Frau Inger aus dem Jahr 2020 beschrieben ist.

Aber NESARA ist nur der erste Schritt.

Mit der Zeit, wenn die Technologie alle Bedürfnisse erfüllt, könnte sogar Geld als Konzept überflüssig werden. Viele fortgeschrittene Zivilisationen funktionieren ohne Währung. Sie basieren auf Energieaustausch oder reinem Beitrag aus dem Herzen.

Der göttlich koordinierte Übergang mit technokratischem „Energieaustausch“ wird die „Neue Erde“ oder das „tausendjährige Goldene Zeitalter des Friedens“ einläuten.

Die Entscheidung für den kollektiven Aufstieg ist getroffen und verankert. Die energetische Dynamik ist unaufhaltsam. Alles, was noch bleibt, ist die Enthüllung der neuen Systeme und die Beseitigung der verbleibenden Hindernisse.

Der „neue Mensch“, der Offenbarungen über Atlantis erhält?

Dies könnte darauf hindeuten, dass die „aufgestiegenen“ Raummeister bald auf der Weltbühne in Erscheinung treten werden, um offen mit den „White Hat“-Technologiegurus und den US-Weltraumstreitkräften zusammenzuarbeiten. Wie von „Ashtar“ beschrieben,

Das kürzlich stattgefundene Treffen bedeutender Persönlichkeiten aus den Bereichen Technologie und zukunftsorientierter Regierungsführung signalisiert eine neue Koalition auf der Erde. Eine Koalition, die mit der Space Force und unserer Föderation auf einer Linie liegt. Sie arbeitet daran, der Menschheit die Infrastruktur einer aufgeklärten Zivilisation zu schenken. KI und Quantentechnologie werden unter der Aufsicht bewusster Führungskräfte für das Wohl der Menschheit eingesetzt werden.

Aber wer sind diese Space Overlords, die Technologie und Spiritualität vereinen werden, um „jede Seele zu erheben“?

In diesem Moment umgeben Legionen des Lichts euren Planeten. Sie sorgen dafür, dass nichts den göttlichen Plan durchkreuzt. Tausende unserer Schiffe befinden sich am Himmel, vorerst getarnt, beobachten und stehen bereit, um bei Bedarf zu helfen… Die Aufgestiegenen Meister wandeln in Verkleidung unter euch und leiten wichtige Entscheidungsträger.

Die gewählte Illustration mit einem Außerirdischen in einer schwarzen Pyramide sieht aus wie eine Szene aus einer Doctor Who-Folge über eine Dalek-Invasion aus dem Weltraum.

Vernichten!

Das gesamte Szenario weist beunruhigende Ähnlichkeiten mit Arthur C. Clarkes Roman „Childhood’s End“ auf, in dem eine außerirdische Rasse die menschliche Evolution überwacht und beeinflusst, mit dem Ziel, die neue Generation mit dem mysteriösen „Overmind“ zu assimilieren.

Es ist durchaus möglich, dass die Inspiration aus diesen Quellen stammt, da es sich um reine Science-Fiction handelt, gemischt mit New-Age-Unsinn.

In einem Haftungsausschluss in der Beschreibung des YouTube-Kanals von GFL Station heißt es, dass „alle gechannelten Botschaften AUSSCHLIESSLICH zu Unterhaltungszwecken bereitgestellt werden“.

Sie können sogar per E-Mail Anfragen für „eine Botschaft, die wir zum Leben erwecken sollen“ senden.

Der Aufbau einer gechannelten Übertragung (von Null bis zum Bildschirm) durchläuft den folgenden Prozess: 1) Erstellen/Schreiben/Empfangen des Skripts aus der Channeling-Botschaft 2) Nach Bedarf verfeinern und Voiceover-Notizen hinzufügen 3) Skript an das Voiceover-Team senden 4) Voiceover aufnehmen 5) Nach Bedarf verfeinern/ändern/neu aufnehmen 6) Bildmaterial auswählen/erstellen 7) Endgültiges Video/Audio erstellen und rendern 8) Thumbnail-Grafik auswählen und gestalten – hochladen! Zeitaufwand für die Fertigstellung eines Videos = 1,5 bis 2,5 Stunden

Mit anderen Worten: KI wird eingesetzt, um in Rekordzeit Videos „zur Unterhaltung“ zu produzieren, in denen jahrzehntealte New-Age-Glaubenssätze und Betrugsmaschen mit aktuellen technokratischen Entwicklungsplänen vermischt werden. Aber wie bei fast allen „gechannelten Botschaften“ und „satirischen Nachrichtenseiten“ der New-Age-Bewegung ist es höchst unwahrscheinlich, dass diese offen formulierte Haftungsausschlusserklärung von der Zielgruppe wahrgenommen wird. Die Videos werden stattdessen über beliebte New-Age-Portale wie Golden Age of Gaia, in den sozialen Medien weit verbreitet und von New-Age-Anhängern begeistert aufgenommen.

Der Chefredakteur von Golden Age of Gaia, Steve Beckow, war zuvor an 2012 Scenario beteiligt. Ein Vorgänger von Golden Age of Gaia, der eine große Bewusstseinsveränderung zum Ende des Maya-Kalenders (21. Dezember 2012) propagierte, die „die Herrschaft der dunklen Kabale beenden, das Abundance Program einführen und die Erde in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzen“ würde. Es wurde ein neues Goldenes Zeitalter versprochen, mit ET-Enthüllungen, Erstkontakt, NESARA, Aufstieg in die fünfte Dimension (5D) und der Errichtung einer technokratischen und KI-gesteuerten „Weisheitswirtschaft” (Wisdom Economy).

Die Website bezeichnete sich selbst als „pro-Obama“ und sah in Barack Obama einen Präsidenten, der an der „schrittweisen Zerschlagung des weltweiten Netzwerks der Illuminaten“ arbeitete.5 Der Feind waren die republikanischen Neokonservativen.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Als das Szenario für 2012 nicht eintraf, schloss Beckow die alte Website und startete stattdessen Golden Age of Gaia mit im Wesentlichen denselben Versprechungen, nur dass nun Donald Trump anstelle von Obama als Held auftrat, der die Illuminati vernichten würde.

Das Video „Activation of the QFS” dient letztendlich als von Geheimdiensten produziertes Propagandainstrument, das darauf abzielt, a) alle ernsthaften Oppositionellen zu diskreditieren und b) das neue totalitäre technokratische System den verblendeten Science-Fiction-Weltraum-Hippies als nett, wohlwollend und freundlich darzustellen.

Ist es nicht erstaunlich, welche Fantasien man einem leichtgläubigen New-Age-Publikum verkaufen kann? Und dieselbe alte Formel wird einfach immer wieder wiederholt, Jahrzehnt für Jahrzehnt.

