Opfern von Impfschäden wird nun EUTHANASIE angeboten

Das Leben von Kayla Pollock, einer 37-jährigen Mutter aus Ontario, nahm eine dramatische Wende, nachdem sie eine Auffrischungsimpfung mit Moderna erhalten hatte. Sie war vom Hals abwärts gelähmt.

Kayla hatte eine schlimme Kindheit. Als Kind wurde sie von ihren Eltern schwer misshandelt.

Während Corona riefen die Mainstream-Medien, Politiker und Gesundheitsbehörden dazu auf, sich impfen zu lassen. Kayla erhielt zwei Pfizer-Impfungen im Jahr 2021. Um ihren Vater besuchen zu können, musste sie sich impfen lassen.

EXCLUSIVE: Young Ontario woman's life becomes a living hell after Moderna booster shot leaves her paralyzed. Doctors confirm vaccine connection and offer Medical Assistance in Dying (MAID).



Kayla Pollock is a 37-year-old mother from Ontario whose life took a drastic turn after… pic.twitter.com/SKQEg8Uj4K