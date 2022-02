Ordnung aus dem Chaos: Wie der Ukraine-Konflikt den Globalisten nutzen soll

In den nächsten Monaten wird es wahrscheinlich zu einem direkten militärischen Eingreifen der USA in der Ukraine kommen, da Russland nun offen separatistische Gruppen in der Donbass-Region am östlichen Rand des Landes unterstützt und anerkennt und offenbar dazu übergeht, sie bei der Abspaltung militärisch zu unterstützen. Es ist nicht das erste Mal, dass Russland Militäreinheiten in die Ukraine entsendet, aber es ist das erste Mal seit 2014 und der Annexion der Krim, dass die Drohung mit militärischen Maßnahmen offen und nicht verdeckt ausgesprochen wird.

Wenn der Konflikt ausbricht, wird es in den westlichen Ländern eine Flut von Medienberichten geben, die versuchen, die Komplexität der Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine seit dem Zerfall der Sowjetunion darzustellen und dabei bestimmte unbequeme Wahrheiten auszublenden. In vielen dieser Berichte wird ein Narrativ konstruiert, das die Situation zu sehr vereinfacht und Russland als den monströsen Aggressor darstellt. Das Ziel wird sein, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass unser Engagement in der Ukraine eine moralische und geopolitische Notwendigkeit ist. Es wird versucht werden, die Gunst der Amerikaner zu gewinnen, und es wird der Ruf nach amerikanischen Truppen vor Ort laut werden. Joe Biden wird bei diesem Vorstoß an vorderster Front stehen.

Der oberflächliche Auslöser für die Konfrontation liegt offensichtlich in der Entscheidung westlicher Mächte und ukrainischer Beamter aus dem Jahr 2009, das Land für eine Mitgliedschaft in der NATO in Betracht zu ziehen. Die meisten Handlungen Russlands im Umgang mit der Ukraine sind auf das Engagement der NATO in der Region zurückzuführen, einschließlich der russischen Invasion der Krim im Jahr 2014. Aus strategischer Sicht ist das sinnvoll. Stellen Sie sich vor, Mexiko würde plötzlich ankündigen, einem Militärbündnis mit China beizutreten, und chinesische Militäreinrichtungen würden in die Nähe der Südgrenze der USA verlegt? Das würde wahrscheinlich nicht gut ausgehen.

Sicherlich hat Russland in der Vergangenheit ein heuchlerisches Verhalten an den Tag gelegt, wenn es um seine Einmischung in die Angelegenheiten seiner Nachbarn ging. Erst vor wenigen Monaten kam es beispielsweise in Kasachstan zu Massenprotesten, die die Regierung auf „ausländische Manipulation“ zurückführte. Für diese Behauptung wurden keinerlei Beweise vorgelegt. Die Behauptung reichte jedoch aus, um die Entsendung von 2300 russischen Soldaten über die Grenze zu rechtfertigen, um die Proteste zu beenden.

In Wirklichkeit waren die Bürger Kasachstans wütend über den Anstieg der Inflation und die hohen Gaspreise, die die Mittelschicht und die Armen immer weiter in den Ruin treiben (kommt Ihnen das bekannt vor?). Im Jahr 2019 lebten nur 4 % der Bevölkerung unter der offiziellen Armutsgrenze. Im Jahr 2020 wird diese Zahl auf 14 % der Bevölkerung explodieren. Genaue Zahlen für 2021 sind schwer zu finden, aber es ist wahrscheinlich, dass die Armutsquote jetzt eher bei 16 % bis 20 % liegt. Die Gründe für die Unruhen lagen auf der Hand und waren berechtigt, aber die protestierenden Kasachen wurden beschuldigt, Handlanger ausländischer Feinde zu sein. Wie ich in letzter Zeit in vielen Artikeln festgestellt habe, ist dies eine typische Strategie korrupter Regierungen, die versuchen, an der Macht zu bleiben, wenn sich das Volk aus legitimen Gründen erhebt und rebelliert.

Noch einmal: Stellen Sie sich vor, die kanadische Regierung unter Trudeau hätte das US-Militär um Hilfe gebeten, um die Proteste der Trucker gegen seine drakonischen Impfvorschriften zu zerstreuen. Wir müssen diese Entscheidungen im Zusammenhang sehen, um zu begreifen, wie verrückt sie wirklich sind.

Ironischerweise unterstützt Russland gerne die Unruhen der Separatisten in der Ukraine und hilft gleichzeitig, die Unruhen in Kasachstan zu unterdrücken. Behalten Sie dieses Muster im Hinterkopf, denn es wird Ihnen helfen zu verstehen, wie die Ereignisse um Russland einen globalen Trend widerspiegeln, der sich in Zukunft auf die Amerikaner auswirken könnte.

Das diplomatische Chaos zwischen der Ukraine und Russland kann zum Teil beiden Seiten angelastet werden, und es ist diese Art von historischer Zweideutigkeit, in der Globalisten zu gedeihen pflegen. Der Nebel des Krieges hilft, die Aktivitäten des Establishments zu verschleiern, und oft ist es für die Menschen schwer zu erkennen, wer wirklich von dem Chaos profitiert, bis es zu spät ist. Ich glaube, dass das Ukraine-Problem zumindest teilweise konstruiert ist und als erster Dominostein in einer Kette von beabsichtigten Krisen gedacht ist.

Ich glaube nicht, dass der Ukraine-Konflikt für die Globalisten etwas Einzigartiges ist; sie hätten genauso gut versuchen können, einen regionalen Krieg in Taiwan, Nordkorea, Iran usw. anzuzetteln. Es gibt zahlreiche Pulverfassländer, die sie seit einigen Jahrzehnten kultiviert haben. Wir sollten uns nicht zu sehr darauf konzentrieren, wer die Schuld trägt, die Ukraine oder Russland. Wir sollten uns auf die Auswirkungen konzentrieren, die jede größere regionale Katastrophe mit sich bringt, und darauf, wie die Globalisten solche Katastrophen ausnutzen, um die Agenda der totalen Zentralisierung der Macht voranzutreiben.

Das Szenario in der Ukraine könnte leicht entschärft werden, wenn beide Seiten einige grundlegende diplomatische Maßnahmen ergreifen würden, aber das wird nicht geschehen. Die NATO-Vertreter könnten einen Schritt zurücktreten von ihrem Bestreben, die Ukraine in ihre Reihen aufzunehmen. Die USA könnten aufhören, Geld und Waffen in Höhe von 5,4 Milliarden Dollar seit 2014 in die Ukraine zu pumpen. Allein im Jahr 2022 wurden über 90 Tonnen militärische Ausrüstung in das Land geliefert. Russland könnte aufhören, verdeckte Spezialeinheiten in den Donbass zu entsenden, und eher bereit sein, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, um diplomatische Lösungen zu finden. Der Grund dafür, dass diese Dinge nicht geschehen, ist, dass sie von den Machtmaklern hinter dem Vorhang nicht zugelassen werden.

Wir alle sind uns der globalistischen Einflüsse hinter den Führern der USA und der NATO bewusst, und wir legen regelmäßig die unbestreitbaren Beweise dafür vor. Bidens Vorliebe für globalistische Institutionen ist allgemein bekannt. Aber was ist mit Russland?

In den alternativen Medien und der Freiheitsbewegung gibt es einige, die fälschlicherweise glauben, Russland sei globalisierungsfeindlich – nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Wie viele politische Führer bedient sich auch Putin manchmal globalisierungsfeindlicher Rhetorik, aber seine Beziehungen erzählen eine andere Geschichte. In Putins erster Autobiografie, die den Titel First Person trägt, beschreibt er mit Vorliebe seine erste Begegnung mit dem Globalisten der Neuen Weltordnung Henry Kissinger als Mitglied des FSB (früher KGB). Als Putin in der Politik aufstieg, pflegte er eine ständige Freundschaft mit Kissinger, und bis heute treffen sie sich regelmäßig zum Mittagessen, und Kissinger war Berater in verschiedenen Bereichen des Kremls.

Aber das ist noch nicht alles. Putin und der Kreml stehen auch in ständigem Dialog mit dem Weltwirtschaftsforum, dem Projekt des inzwischen berüchtigten Globalisten Klaus Schwab. Erst letztes Jahr kündigte Russland an, dem WEF-Netzwerk der „Vierten Industriellen Revolution“ beizutreten, das sich auf wirtschaftliche Sozialisierung, künstliche Intelligenz, das „Internet der Dinge“ und eine Vielzahl anderer globalistischer Interessen konzentriert, die alle zu weltweiter Technokratie und Tyrannei führen werden.

Noch einmal: Die russische Regierung ist NICHT globalisierungsfeindlich. Diese Behauptung ist Unsinn und war es schon immer. Ich würde die Fantasie der russischen Opposition auf einen ständigen Strom von Propaganda und das, was ich das falsche Ost/West-Paradigma nenne, zurückführen – die betrügerische Vorstellung, dass die globalistische Agenda eine rein westliche oder amerikanische Agenda ist und dass Länder wie China und Russland dagegen sind. Wenn man sich die engen Wechselwirkungen zwischen dem Osten und den Globalisten ansieht, fällt diese Vorstellung völlig auseinander.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die meisten Konflikte zwischen dem Osten und dem Westen konstruierte Konflikte sind und dass die Führer BEIDER SEITEN nicht wirklich im Streit miteinander liegen. Vielmehr sind diese Kriege Kabuki-Theater; es sind Kriege der Bequemlichkeit, um verdeckte Ziele zu erreichen, während sie die Massen mit Momenten des Terrors und des Unheils hypnotisieren. Jedem, der daran zweifelt, empfehle ich die Lektüre der gründlich recherchierten und belegten Arbeiten des professionellen Historikers und Wirtschaftswissenschaftlers Antony Sutton, der eher zufällig auf die Fakten rund um die globalistische Verschwörung gestoßen ist und ihre Gewohnheit aufgedeckt hat, in fast jedem Krieg des letzten Jahrhunderts, von der bolschewistischen Revolution bis zum Zweiten Weltkrieg und darüber hinaus, beide Seiten zu spielen.

Die Strategie, aus dem Chaos eine Ordnung zu schaffen, ist nichts Neues, sondern etwas, was die Globalisten schon sehr lange tun. Die Zahl der offenen Enthüllungen über den „Great Reset“, die die Globalisten nach dem Covid öffentlich zugegeben haben, ist so überwältigend, dass ihre Pläne nicht länger geleugnet werden können. Jeder Skeptiker sollte zu diesem Zeitpunkt verdächtigt werden, einen einstelligen IQ zu haben.

Nachdem wir nun also die Realität der Verstrickung der Globalisten sowohl im Westen als auch in Russland festgestellt haben, müssen wir uns fragen, was sie davon haben, eine Krise zwischen diesen Mächten wegen der Ukraine auszulösen? Was springt für sie dabei heraus?

Wie ich in den letzten Artikeln festgestellt habe, scheint es mir, dass die Ukraine ein Plan B ist, um mehr Rauch und Spiegel zu zaubern, wo die Covid-Pandemie versagt hat, um den Plan des Great Reset zu erfüllen. Wie Klaus Schwab und das WEF ständig beteuert haben, sahen sie die Pandemie als die perfekte „Gelegenheit“, der Welt die vierte industrielle Revolution aufzuzwingen. Wie der Globalist Rahm Emanual einst nach dem Wirtschaftscrash von 2008 meinte:

„Man will nie, dass eine schwere Krise ungenutzt bleibt. Und was ich damit meine, ist, dass sie eine Gelegenheit ist, Dinge zu tun, von denen man glaubt, dass man sie vorher nicht tun konnte“.

Das WEF ist ein alter Hase in dieser Taktik. Auch Klaus Schwab hat nach dem Kreditcrash 2008 genau dieselbe Sprache verwendet wie nach der Ausbreitung von Covid, indem er stets versuchte, die Global Governance als die Lösung für jede Katastrophe zu verkaufen:

„Was wir erleben, ist die Geburt einer neuen Ära, ein Weckruf, um unsere Institutionen, unsere Systeme und vor allem unser Denken zu überarbeiten und unsere Einstellungen und Werte an die Bedürfnisse einer Welt anzupassen, die zu Recht ein viel höheres Maß an Verantwortung und Rechenschaftspflicht erwartet“, erklärte er. „Wenn wir diese Krise als wirklich transformativ erkennen, können wir die Grundlagen für eine stabilere, nachhaltigere und sogar wohlhabendere Welt schaffen.“ – Klaus Schwab über die Global Redesign Initiative, 2009

Schwab war damals genauso voreilig wie im Jahr 2020, als er den Großen Reset angesichts der Krise für unausweichlich erklärte. Die Globalisten müssen mit einer viel höheren Todesrate durch das Virus gerechnet haben, denn sie tanzten praktisch auf der Straße und freuten sich über die Macht, die sie im Namen des „Schutzes der Öffentlichkeit vor einer globalen Gesundheitsbedrohung“ stehlen konnten. Wenn man sich die WEF- und Gates-Foundation-Simulation einer Covid-Pandemie, Event 201, ansieht, die nur zwei Monate vor dem ECHTEN Ereignis stattfand, hat man eindeutig erwartet, dass Covid weitaus mehr Schaden anrichten würde, und sagte eine anfängliche Todeszahl von 65 Millionen voraus. Dies ist nie geschehen; es ist nicht einmal annähernd der Fall.

Es ist schwer zu sagen, warum eine offensichtliche Biowaffe wie Covid ihre Wirkung nicht entfalten konnte. Viren neigen dazu, in freier Wildbahn schnell zu mutieren und sich anders zu verhalten als in einer Laborumgebung. Ich würde sogar die Möglichkeit einer göttlichen Intervention in Betracht ziehen. Was auch immer der Grund sein mag, die Globalisten haben nicht bekommen, was sie wollten, und jetzt brauchen sie eine weitere Krise, um die Zahnräder der Reset-Maschine zu ölen. Da die ohnehin schon geringe Sterblichkeitsrate bei Covid mit der Omicron-Variante noch weiter sinkt und die Hälfte der US-Bundesstaaten sich dem Impf-Mandat widersetzt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich der Rest der Welt fragt, warum sie immer noch unter medizinischem Autoritarismus steht?

Ein Krieg in der Ukraine und die bloße Drohung, dass sich dieser Krieg über die Region hinaus ausbreiten könnte, könnte eine Reihe von Dingen bewirken, die Covid nicht bewirkt hat. Er bietet eine fortlaufende Deckung für den stagflationären Zusammenbruch, der in den USA in vollem Gange ist, für die Lieferkettenprobleme, die weltweit anhalten, sowie für die Destabilisierung der europäischen Wirtschaft. Insbesondere ist die EU stark auf russisches Erdgas angewiesen, um ihre Häuser zu heizen und ihre Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Russland hat in der Vergangenheit die Erdgaslieferungen nach Europa abgewürgt und wird dies auch in Zukunft tun. Russische Ölexporte füllen ebenfalls weltweite Nachfragelücken, und diese Exporte werden durch Sanktionen oder durch die bewusste Unterbrechung der Lieferungen an bestimmte Länder durch den Kreml abgewürgt werden.

Krieg ist immer eine Ablenkung von wirtschaftlicher Sabotage. Auch wenn die Saat für Finanzkrisen oft schon lange im Voraus von den Zentralbanken gelegt und bewässert wird, werden die Banken nie dafür verantwortlich gemacht, weil internationale Konflikte bequemerweise im Mittelpunkt stehen. Wirtschaftskrisen führen zu Massenarmut, Massenverzweiflung und Massenhysterie, und die Globalisten werden sagen, dass diese Gefahren eine internationale Lösung erfordern, die sie gerne in Form von Zentralisierung bereitstellen.

In den USA und in vielen anderen westlichen Ländern, in denen es noch eine große Zahl von Menschen gibt, die die individuelle Freiheit verteidigen, wollen die Globalisten die Spannungen mit Russland eindeutig als Mittel nutzen, um den öffentlichen Dissens über die autoritäre Politik zum Schweigen zu bringen. Ich beobachte bereits zahlreiche Fälle, in denen Funktionäre des Establishments und Linke in den sozialen Medien behaupten, dass Freiheitsaktivisten „Schachfiguren der Russen“ sind und dass wir benutzt werden, um „zu teilen und zu erobern“. Das ist Unsinn, der durch nichts gestützt wird, aber sie probieren das Narrativ trotzdem aus, um zu sehen, ob es haften bleibt.

Ich habe keinen Zweifel daran, dass jede Rebellion in den USA gegen die Globalisten auf ausländische Einmischung zurückgeführt werden wird. Wie bereits erwähnt, ist das Letzte, was die Eliten wollen, Bewegungen freier Menschen, die den Reset im Namen der Freiheit behindern. Wir haben dies in Kanada erlebt, wo Trudeau einseitige Notstandsbefugnisse gegen die Truckerproteste ankündigte und sich selbst totalitäre Kontrolle verschaffte. Sogar die russische Regierung hat sich in solche öffentlichen Aktionen eingemischt, um jede Art von aktivistischer Dynamik zu verhindern. Biden wird versuchen, das Gleiche zu tun, und ein Krieg, selbst ein kleinerer regionaler Krieg, gibt ihm eine Begründung für die Unterdrückung abweichender Meinungen im Namen der öffentlichen Sicherheit.

Interessanterweise ist das Kriegsrecht in den USA für die Regierung rechtlich und historisch viel leichter zu rechtfertigen, solange es als Reaktion auf die Invasion eines ausländischen Feindes verhängt wird. Das Narrativ der russischen Einflussnahme könnte sehr wohl der Vorbereitung eines Kriegsrechts in Amerika dienen. Ob dies tatsächlich gelingt, ist eine andere Frage.

Die Folgen einer Schießerei in der Ukraine werden weit über eine Ablenkung der amerikanischen Öffentlichkeit hinausgehen; ich will damit nicht sagen, dass nur Amerikaner betroffen sein werden. Ich will damit sagen, dass es bestimmte Orte auf der Welt gibt, die von Natur aus resistent gegen das globalistische System sind, und freiheitsliebende Amerikaner sind ein Haupthindernis. Wenn es eine groß angelegte Rebellion gegen den Great Reset gibt, dann wird sie hier beginnen. Die Globalisten wissen das auch, weshalb die USA zweifellos zentral in den Ukraine-Sumpf verwickelt sein werden.

Während das Ereignis für die Ukrainer und wahrscheinlich auch für viele Russen katastrophal wäre, gibt es tiefer liegende und gefährlichere Bedrohungen, die für die USA bestimmt sind, und ein Krieg in der Ukraine dient als effektiver Sündenbock für viele von ihnen.