Die Ukraine-Krise wird eine Welle des Autoritarismus in der Welt auslösen

Die Länder des Nahen Ostens, vor allem in der GCC-Region, profitieren von der Unruhe in der Ukraine, da der Druck von ihnen genommen wird, schreibt Martin Jay.

Boris Johnsons Worte selbst mögen vielsagend sein. Auf einer Konferenz am 19. Februar in München sagte er, dass eine Invasion in der Ukraine ein „Echo“ in der ganzen Welt hervorrufen würde, während er Europa aufforderte, sich geschlossen gegen Russland zu stellen. Tatsächlich hat die Ukraine-Krise, ohne dass auch nur ein einziger russischer Soldat in die Ostukraine eingedrungen ist, schon allein aufgrund der medialen Bandbreite, die sie eingenommen hat, eine ziemliche Auswirkung und entzieht anderen großen Geschichten den Sauerstoff, den sie verdienen – insbesondere in der Region des Nahen Ostens und Nordafrikas (MENA).

Diese Länder, vor allem in der GCC-Region, profitieren von der Krise in der Ukraine, da der Druck von ihnen genommen wird. Insbesondere die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien haben von den westlichen Medien einen Freifahrtschein für die Aufgabe des Jemen erhalten, einem blutigen, sinnlosen Krieg, der dort Generationen ausgelöscht und den Rest verhungern lassen hat und dessen grausame Bilder früher die Fernsehbildschirme und die Print- und Online-Portale der Mainstream-Medien füllten. Aber das ist vorbei.

Skeptiker könnten sogar noch weiter gehen und argumentieren, dass im Falle Saudi-Arabiens der quecksilbrige junge Kronprinz die Mediensperre über den Jemen voll ausgenutzt hat, indem er seine Reformen vorantreibt, zu denen das Verbot von Lautsprechern in Moscheen, eine erhebliche Reduzierung der Stunden für den Islamunterricht und die arabische Sprache im nationalen Lehrplan und sogar die Zulassung von Bikini-Stränden in Jeddah gehören. Vermutlich besteht die Hoffnung, dass westliche Medien irgendwann in die Region zurückkehren und solche Veränderungen bemerken und in ihrer Berichterstattung aufgreifen werden.

Aber das könnte noch lange dauern.

Bemerkenswerterweise könnte Putins Patt mit dem Westen noch einige Zeit andauern, auch wenn es keine Invasion als solche gibt. In der Zwischenzeit ist die begrenzte Medienaufmerksamkeit, die dem Jemen zuteil wird, für viele der Eliten in den Ländern der Region, die einen neuen Arabischen Frühling befürchten, interessant. Aber Justin Trudeaus außerordentliches autoritäres Verhalten in Kanada gegenüber friedlichen Truckern, die protestieren wollten, wird Auswirkungen auf die arabische Welt haben. Die arabischen Führer werden nicht nur feststellen, dass auch die Presseberichterstattung und die Kritik der üblichen sogenannten Experten in Washington und London begrenzt sind, sondern dass sie nun vom Westen grünes Licht erhalten haben, um antidemokratische Maßnahmen im Namen der Unantastbarkeit des Staates zu wiederholen, und wehe, Kanada kritisiert die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien, wie es das bereits getan hat, als es 2018 die Freilassung des saudischen Bloggers Raif Badawi forderte.

Trudeau hat die Welt mit seinem willkürlichen Schritt, die Proteste zu kriminalisieren, wirklich schockiert und ein Vorbild für den Nahen Osten und Afrika geschaffen, dem er folgen wird.

In Afrika werden tyrannische, brutale Regime zweifellos bemerken, wie die Ukraine-Krise und die mediale Aufmerksamkeit, die sie erregt hat, fast einen Medien-Blackout über autoritäre Machtübernahmen in Mali, Burkina Faso und Guinea verursacht hat, westliche Satelliten, die, zumindest im Fall von Mali, allein durch ihre Verbindung mit Wagner-Söldnern in die Hände Moskaus gefallen sind. Die ganz reale Angst der afrikanischen Diktatoren, die sich auf ihre Fähigkeit auswirkt, Hilfe von der Weltbank und dem IWF zu erhalten, ist die Berichterstattung der Mediengiganten selbst. Wenn dieser Kommunikationsweg unterbrochen wird, ist nicht abzusehen, wie die Eliten der afrikanischen Länder reagieren werden. Es könnte durchaus zu einem Dominoeffekt kommen, der viele Länder der Region mitreißen wird, während die EU den Winden des Wandels ohnmächtig zusieht.

Und in der EU selbst ist Polen nicht mehr der einzige, der als der ungehobelte Junge in der Klasse angesehen wird, der aus dem Club ausgeschlossen werden könnte, oder besser gesagt, ihn kurzerhand verlässt. Andere, wie Ungarn, werden jetzt Opfer von EU-Gesetzen, die ihre Verfassungen in Frage stellen und sie auf Kollisionskurs mit den Verrückten in Brüssel bringen, die nicht sehen können, wie sie sich mit ihrer kriegerischen Sprache und ihren Ultimaten ihr eigenes Grab schaufeln. Eine kürzlich von der EU durchgeführte Studie hat ergeben, dass die Abgeordneten des Europäischen Parlaments selbst um einen Sonderfonds in Milliardenhöhe bitten, um das nächste Anti-EU-Referendum abzuwenden, was einige EU-Führer in Panik versetzt, da viele glauben, dass ein weiteres EU-Mitglied, das Großbritannien folgt, das Ende des Projekts, wie wir es kennen, bedeuten könnte.

Keine dieser Geschichten wird von den Journalisten wirklich aufgegriffen oder beachtet, die entweder auf dem Weg in die Ukraine sind oder ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Spannungen in ihren Texten gerichtet haben und diese Themen beiseite lassen. Ist es das, was Boris Johnson meinte, als er die Staats- und Regierungschefs in München vor den Folgen warnte, die um die Welt gehen?

Von Martin Jay: Er ist ein preisgekrönter britischer Journalist mit Sitz in Marokko, wo er als Korrespondent für The Daily Mail (UK) arbeitet und zuvor für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling berichtete. Von 2012 bis 2019 lebte er in Beirut, wo er für eine Reihe internationaler Medientitel wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als freier Mitarbeiter für die britische Daily Mail, die Sunday Times und TRT World berichtete. Im Laufe seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und Europas für eine Vielzahl großer Medientitel gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.