Die Macht der Machtlosen ist real

Eines der größten Hindernisse für die Bürger im Westen ist die selbstgefällige Annahme, dass westliche Institutionen und Philosophien von Natur aus immun gegen den Aufstieg des Totalitarismus sind. Dies ist ein verständlicher blinder Fleck. Ihre Identitäten sind in unterschiedlichem Maße in den großen Traditionen der Aufklärungsvorstellungen von Freiheit, freier Meinungsäußerung und natürlichen Rechten geschmiedet worden. Die Sieger über Kommunismus, Faschismus und Nationalsozialismus können dann nicht dem Wahnsinn eben dieser Philosophien zum Opfer fallen, die ihre Systeme von innen heraus zum Einsturz bringen. Diese „Wir/Sie“-Selbsttäuschung hat die Bürger davon abgehalten, die Tyrannei vor ihren Toren zu erkennen.

Es ist gut, wenn die Menschen auf die Errungenschaften und die Geschichte ihrer Nationalstaaten stolz sind. Es ist ganz natürlich, dass die Bewohner von Ländern, die im Kampf für die Freiheit gegründet wurden, davon ausgehen, dass die Kosten für die Erlangung dieser Freiheit hinter ihnen und nicht vor ihnen liegen. Es ist leicht, die Sieger des Zweiten Weltkriegs als Kulturen zu definieren, die sich dem Autoritarismus entschieden entgegenstellen, zu glauben, dass Nationen, die nicht durch den Eisernen Vorhang gebunden sind, niemals einen eigenen errichten würden, und anzunehmen, dass Millionen von Gräbern und Denkmälern, die von den großen menschlichen Opfern des letzten Jahrhunderts bei der Verteidigung der Freiheit zeugen, ein ausreichender Schutz davor sind, dass künftige Generationen jemals von den Segnungen der menschlichen Freiheit abrücken. Aber all diese guten und natürlichen und einfachen geistigen Prismen werden zu geistigen Gefängnissen, wenn sie uns daran hindern zu sehen, was in unseren eigenen Hinterhöfen geschieht.

Die wachsende Tyrannei im Westen ist nicht über Nacht entstanden. Sie ist nicht plötzlich mit der Chinesischen Grippe vor unserer Haustür aufgetaucht. Es ist ein Alptraum, der sich seit Jahrzehnten anbahnt. Der Unterschied besteht heute darin, dass zuvor schlummernde Bürger, die einst mit ihrem normalen Leben zufrieden waren, aufwachen und feststellen, dass die Feinde aus unserer Vergangenheit mit aller Macht zurückgekehrt sind. Die freie Meinungsäußerung wird als gefährlich betrachtet. Westliche Regierungen, Unternehmen und Social-Media-Plattformen üben sich in zügelloser Zensur. Rasse und sexuelle Identität werden als definierende Attribute einer Person verwendet, unter Ausschluss von Talent, Charakter und Leistung. Lehrergewerkschaften fordern ganz offen das Recht, Kinder im Sinne des Staates zu indoktrinieren. Eltern werden bedroht, weil sie glauben, dass ihre Kinder zu ihnen gehören. Die Strafjustiz wird als Ort der Bestrafung politischer Gegner und des Schutzes politischer Freunde genutzt. Religiöse Äußerungen sind verboten. Die „säkularisierte Religion“ der Linken wird aufgezwungen. Freiheit wird als „rechtslastig“ verunglimpft. Zwang hat die Zustimmung ersetzt. Opferrolle hat Tugendhaftigkeit ersetzt. Konformität ist an die Stelle von Individualität getreten. „Korrektes“ Denken hat freies Denken ersetzt. „Soziale Gerechtigkeit“ ist an die Stelle echter Gerechtigkeit getreten. Und der Schutz der Regierung ist wichtiger geworden als der Schutz der Menschenrechte.

Für die neu Erwachten besteht die Tendenz, all dieses Gemetzel zum ersten Mal mit neuen Augen zu sehen und vom schieren Ausmaß der Verrottung überwältigt zu werden. Die Korruption, die Kriminalität und das Chaos haben alles unterwandert, was ihnen einst lieb und teuer war, und die Zukunft scheint hoffnungslos verloren. Diese Hoffnungslosigkeit beruht jedoch nicht auf der Realität, sondern vielmehr auf der Selbsttäuschung, dass eine Tyrannei hier nicht möglich ist. Es ist nicht leicht zu akzeptieren, dass die großen Opfer der Vergangenheit, die im Kampf für die Freiheit der Menschen erbracht wurden, wieder einmal von einer neuen Generation von Despoten vergeudet worden sind. Es ist jedoch ein notwendiger erster Schritt, bevor die Rechtschaffenen sich in den Kampf stürzen und wieder an die Arbeit gehen können. Und wenn sich die Menschen erst einmal mit der Tatsache abgefunden haben, dass die Tyrannei hier nicht nur möglich ist, sondern bereits stattfindet, dann werden sie erkennen, dass der Kampf erst richtig begonnen hat.

Glaubt irgendjemand, dass die perversen und schwerfälligen Reaktionen der amerikanischen Regierung auf die Wahlproteste vom 6. Januar ein Zeichen der Stärke sind? Glaubt irgendjemand, dass die Entscheidung der kanadischen Regierung, Notstandsbefugnisse und das Kriegsrecht zu verhängen, um friedliche Demonstranten, die gegen die medizinische Versorgung protestieren, mit Gewalt zu behandeln, von institutionellem Vertrauen zeugt? Sind die Versuche der britischen Regierung, den Brexit als „russische Operation“ darzustellen, ein Zeichen für gesundes Vertrauen in Wahlen? Wenn der französische Präsident Emmanuel Macron sich genötigt sieht, mit Tränengas und schwer gepanzerten Fahrzeugen an seiner Seite Politik zu machen, wirkt er dann auf die gelbe Westen tragenden Europäer als völlig souverän? Wirkt die gewohnheitsmäßige Schikane des Justizministeriums gegen Konservative in den Vereinigten Staaten wegen ihrer Überzeugungen oder seine wiederholten Versuche, Präsident Trump strafrechtlich zu belasten, wirklich wie die Handlungen eines föderalen Systems, das sich seiner Zukunft sicher ist? Nein, natürlich nicht!

Die westlichen Regierungen haben heute Angst vor ihrem Volk. Sie haben Angst vor dem, was ihr Volk glaubt, sonst würden sie sich nicht gezwungen sehen, Gedanken als „hasserfüllt“ zu kriminalisieren. Sie fürchten sich zu Tode vor dem, was ihre Bürger einander sagen könnten, sonst würden sie sich nicht mit Massenüberwachung und unverhohlener Zensur beschäftigen. Sie haben Angst vor freien und fairen Wahlen, sonst würden sie nicht so hart daran arbeiten, diese zu manipulieren und zu untergraben. Und sie sind absolut versteinert vor einer Zukunft, in der Kryptowährungen und Blockchain-Technologien ihre Bürger von der konsolidierten Kontrolle durch Zentralbanken und verschwenderische Schatzämter befreien. Wenn entmutigte und demoralisierte Menschen im Westen daran zweifeln, dass sie im Moment mehr Macht haben, als ihre Regierungen jemals besitzen könnten, dann werfen Sie einen genauen Blick auf die obszönen Anstrengungen, die diese Regierungen unternommen haben, um ihre Gerichtsbarkeit aufrechtzuerhalten und zu bewahren. Die Umarmung der Tyrannei unter dem widerwärtigen Vorwand, die „Demokratie zu bewahren“, verrät, wie schwach diese Regierungen geworden sind!

Václav Havel – Dissident, politischer Gefangener und späterer Präsident der Tschechoslowakei und der Tschechischen Republik – schrieb in den späten 70er Jahren einen Essay mit dem Titel „Die Macht der Machtlosen“. In dieser Anklageschrift gegen den repressiven Charakter kommunistischer Regime entmystifizierte er den Totalitarismus als ein System, das die Bürger dazu zwingt, „in einer Lüge zu leben“. Was jeder Bürger insgeheim glaubt, spielt keine Rolle. Ob ein Bürger die vom Staat konstruierten Wahrheiten privat anzweifelt, ist irrelevant. Entscheidend für den Totalitarismus ist jedoch, dass jeder Bürger die Lügen des Staates wiederholt, innerhalb des auf diesen Lügen basierenden Systems lebt und dieses System der Lügen im Alltag aufrechterhält. Er führt das Beispiel eines Lebensmittelhändlers an, der ein „Workers of the World, Unite!“-Schild aufstellt, weil dies als Zeichen der Illoyalität gegenüber dem Staat gewertet werden könnte. Damit drückt der Lebensmittelhändler nicht die Wahrheit oder seinen persönlichen Enthusiasmus für eine Sache aus, sondern beweist vielmehr seine demütigende Unterwerfung unter ein Kontrollsystem.

Betrachten wir nun all die Slogans, die uns täglich sowohl von der Regierung als auch von Unternehmenssprechern begegnen: Black Lives Matter“, „Build Back Better“, „Trans Rights Are Human Rights“, „The Science Is Settled“, „Save the Earth“, „Stop Global Warming“, „The War on Women Is Real“, „We’re All in This Together“, „Abortion Is Health Care“, „My Body, My Choice“. Es spielt keine Rolle, wie fadenscheinig, sachlich falsch oder widersprüchlich der politische Slogan ist. Wichtig ist, dass wir sie alle gehorsam wiederholen, um unsere Treue zum und unseren Glauben an das System zu beweisen. Und genau darin liegt der Schlüssel zu unserer Rettung.

Wer die Lügen in Frage stellt, stellt auch das System in Frage. Wer sich gegen das staatliche Wahrheitsmonopol wehrt, untergräbt die Legitimität des Staates. Zelebriere die Individualität, und du zerbrichst das geistige Gefängnis des Gruppendenkens. Lebe „in der Wahrheit“, und du untergräbst die Kontrolle des staatlichen Dogmas. Wenn die Menschen erkennen, dass sie individuell den Staat stärken, indem sie sich seinen Lügen unterwerfen, dann verstehen sie, dass das ganze Konstrukt des Systems nur durch ihre individuelle Zustimmung überlebt. An diesem Punkt wird deutlich, dass die kleine Zahl von Menschen an der Spitze des Systems gar nicht wirklich die Kontrolle hat. Es ist die große Bevölkerung – die von ihrer Regierung psychisch missbraucht und gequält wird -, die die Macht ausübt, wenn sie es will. Sobald die Machtlosen diese Erkenntnis erlangt haben, bestimmen sie allein über ihr Schicksal.

Erkenne die Tyrannei. Hinterfrage die Lügen. Widersetze dich der Unterdrückung. Behaupten Sie die Wahrheit. Ermächtige die Ohnmächtigen. Zerstöre die Illusion der Kontrolle durch das System. Habt keine Angst. So einfach ist das.

Die Macht der Machtlosen ist real

