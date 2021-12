Oregon will dauerhaft die Maskenpflicht für Innenräume einführen

Technokraten argumentieren, dass „permanent“ nicht gleichbedeutend mit dauerhaft ist.

Oregon ist auf dem Weg, sein Indoor-Maskenmandat dauerhaft zu machen, was bedeutet, dass die Vorschrift nur in dem höchst unwahrscheinlichen Fall aufgehoben werden kann, dass die Republikaner den Staat gewinnen.

Die Behörden machen Fortschritte bei der Einführung einer unbefristeten Pflicht zur Gesichtsbedeckung und haben „den ersten Schritt getan, um die Vorschrift dauerhaft zu machen“, berichtet KATU.

„Die Gesundheitsbehörde von Oregon (OHA) berief am Donnerstag einen Beratenden Ausschuss für Vorschriften (RAC) ein. Der RAC gab Feedback zur Maskenregel für Innenräume. Das Ziel des Ausschusses ist es, Vorschläge zu machen, was in die Regelung aufgenommen werden sollte und was nicht, und die Auswirkungen auf die Öffentlichkeit zu diskutieren.“

„An der Sitzung nahmen auch Interessenvertreter aus der Gemeinschaft teil, darunter aus dem Gastgewerbe und dem religiösen Bereich. Vertreter der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, des High Desert Museum, des Oregon Shakespeare Festival und von McMenamins nahmen an dem Gespräch teil.“

Yes — that may sound alarming. Here's what you need to know about it:



-The current rule is temporary. It can't be in place more than 180 days.

-Making the rule permanent allows the state to keep the rule.

-The rule can be repealed.#LiveOnK2 pic.twitter.com/qEZAeExxu8