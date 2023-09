Polen und die baltischen Staaten befürchten, dass der wachsende Widerstand gegen den Stellvertreterkrieg in den USA zu Verhandlungen führen könnte.

NATO-Mitglieder, die an Russland und Weißrussland grenzen, befürchten, dass die wachsende Opposition gegen den Stellvertreterkrieg in der Ukraine in den USA Druck auf die Ukrainer ausüben könnte, Friedensgespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu führen, berichtete The Hill am Dienstag.

Obwohl die Biden-Administration erklärt hat, die Ukraine so lange wie nötig zu unterstützen, und die Mehrheit des Kongresses den Stellvertreterkrieg weiterhin unterstützt, gibt es eine gewisse Müdigkeit unter den Amerikanern. Eine kürzlich von CNN durchgeführte Umfrage ergab, dass 55% der Amerikaner dagegen sind, dass der Kongress weitere Ausgaben für den Konflikt bewilligt.

Der ehemalige Präsident Trump, Spitzenkandidat der Republikaner für die Wahlen 2024, hat erklärt, dass er den Krieg in der Ukraine innerhalb von „24 Stunden“ beenden würde. Die Biden-Administration will ein langfristiges Sicherheitsabkommen mit der Ukraine unterzeichnen, um einer künftigen Regierung in dieser Frage die Hände zu binden, aber das politische Klima macht einige NATO-Mitglieder nervös, dass es zu einem Friedensschluss kommen könnte.

Der Bericht stellt fest, dass für Polen und die baltischen Staaten Lettland, Litauen und Estland Gespräche mit Putin eine „rote Linie“ darstellen. Die vier Länder wollen, dass sich die USA und die anderen westlichen Unterstützer der Ukraine auf eine Zukunft vorbereiten, in der der russische Staatschef völlig isoliert ist.

Die Länder an der „Ostflanke“ der NATO sind überzeugt, dass Friedensgespräche Putin belohnen und Russland in eine bessere Position versetzen würden, um seinen Einfluss geltend zu machen. „All dies würde die Bedrohung an den Grenzen der NATO erhöhen. Putin könnte die Verhandlungen als Sieg verkaufen, und [es] würde ihm helfen, noch mehr politischen Einfluss in der Welt auszuüben – wir sehen das bereits in Afrika, in Niger und Südafrika. Das ist nicht nur eine militärische, sondern auch eine diplomatische Bedrohung“, sagte ein anonymer baltischer Beamter The Hill.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky hat Forderungen für Friedensgespräche aufrechterhalten, die für Moskau nicht infrage kommen, darunter ein vollständiger russischer Rückzug und die Abtretung der Krim durch Russland. Zelenskij und seine Regierung werden diese Maximalforderungen wohl nur aufgeben, wenn die Ukraine die Unterstützung der USA und der NATO verliert, die, wie Kiew zugegeben hat, den ganzen Krieg angeheizt haben.

In den ersten Tagen des Krieges führten Russland und die Ukraine vielversprechende Friedensgespräche, die jedoch von den USA und ihren Verbündeten abgebrochen wurden. Die Washington Post schrieb damals: „Für einige in der NATO ist es besser, dass die Ukrainer weiter kämpfen und sterben, als einen Frieden zu erreichen, der zu früh kommt oder für Kiew und den Rest Europas einen zu hohen Preis hat.

Während die USA und die NATO darauf bestehen, dass es Sache der Ukraine sei, zu verhandeln, sagte der damalige britische Premierminister Boris Johnson laut Ukrainska Pravda zu Zelensky, als im April 2022 ein Abkommen auf dem Tisch lag, dass die Ukraine bereit sei, ein Abkommen mit Putin zu unterzeichnen, die westlichen Unterstützer Kiews aber nicht.

Die Hauptforderung Russlands während der kurzen Verhandlungen in den ersten Kriegsmonaten war die ukrainische Neutralität. Doch die Ukraine hat nun viel mehr zu verlieren, da Moskau die von ihm eroberten Gebiete in der Süd- und Ostukraine annektiert hat.