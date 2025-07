Palästinenser brechen auf den Straßen Gazas zusammen – Folge der von Israel verhängten Hungersnotkampagne

Ein Bericht von der Front über ein Volk, das gezwungen ist, sich dem Tod durch Verhungern oder Erschießen auszusetzen, um an magere Lebensmittelrationen zu gelangen

GAZA-STADT – Israels Vernichtungskrieg in Gaza erreicht immer neue Tiefen des Grauens. Hungernde Palästinenser brechen aufgrund der Belagerung auf den Straßen zusammen und sterben an Hunger. Diejenigen, die versuchen, sich Nahrung zu beschaffen, werden in immer tödlicheren Massakern erschossen. Das israelische Militär erlässt regelmäßig Massenvertreibungsbefehle und weitet seine Bodenoperationen weiter aus, wodurch es das Gebiet aufteilt und Palästinenser gewaltsam in dichter besiedelte Gebiete vertreibt. Währenddessen dauern die unerbittlichen Luftangriffe und Bodenoffensiven an.

Allein in den letzten fünf Tagen wurden laut Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 550 Palästinenser in Gaza getötet. Die bestätigte Zahl der Todesopfer seit Beginn des Krieges überschritt am Montag 59.000, wobei allgemein anerkannt ist, dass diese Zahl weit unter der tatsächlichen Zahl liegt. In den letzten zwei Monaten wurden mehr als 1.000 Palästinenser getötet, als sie gezwungen waren, in militarisierten Gebieten Hilfe zu suchen, die größtenteils von der Gaza Humanitarian Foundation (GHF) überwacht werden, einer undurchsichtigen, von den USA und Israel unterstützten Gruppe.

Einer der tödlichsten Tage für Hilfesuchende war der Sonntag, an dem über 70 Menschen getötet wurden, mindestens 67 davon im Norden Gazas, wo israelische Truppen das Feuer auf Menschenmengen eröffneten, die versuchten, Lebensmittel aus einem Konvoi des Welternährungsprogramms zu erhalten, der über den Grenzübergang Zikim einfuhr.

„Der Panzer kam, umzingelte uns und begann auf uns zu schießen, während wir unsere Hände hochhielten“, berichtete Ibrahim Hamada, der am Bein verletzt wurde, Drop Site, während er auf einer Krankenhausliege lag und vor Schmerzen zusammenzuckte. „Es gab viele Märtyrer, niemand konnte sie bergen. Ich kroch auf dem Bauch, um ein Auto zu erreichen, das mich ins Krankenhaus bringen konnte“, sagte er. „Ich bin dorthin gegangen, um etwas zu essen, weil es zu Hause nichts zu essen gab.“

Bei dem Angriff wurden über 150 Menschen verletzt. Das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt war mit Toten und Verletzten überfüllt, die meisten von ihnen junge Männer und Jungen. Unterernährte, ausgemergelte Gesichter ragten aus den weißen Leichentüchern hervor, die über ihren Körpern auf dem Boden lagen. In der nahe gelegenen Sheikh-Radwan-Klinik lagen mehr als ein Dutzend Leichen in weißen Leichensäcken im Innenhof aufgereiht. Angehörige, die nach ihren Lieben suchten, kamen und zogen vorsichtig einen Teil der Leichensäcke zurück, um hineinzuschauen und zu sehen, ob sie jemanden erkannten.

„Die Situation ist sehr schwierig. Wir haben die Märtyrer, wie Sie sehen können, transportiert und die Verletzten aus einem Gebiet in der Nähe des Ortes gebracht, der von Quadcopter-Bomben, Schüssen oder dem neuen [bewaffneten] Kran am Ort der Hilfsgüterverteilung getroffen wurde“, sagte Mohammed al-Hout, ein Rettungssanitäter des Roten Halbmonds. „Die Menschen wurden in den Kopf oder in die Füße geschossen … Einige der Märtyrer haben zertrümmerte Schädel.“

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen erklärte in einer Stellungnahme, dass am Sonntag 25 Lastwagen mit Lebensmitteln über den Zikim-Übergang nach Gaza einfuhren, „die für hungernde Gemeinden im Norden Gazas bestimmt waren“.

„Kurz nachdem der Konvoi den letzten Kontrollpunkt hinter dem Grenzübergang Zikim in den Gazastreifen passiert hatte, stieß er auf eine große Menschenmenge, die gespannt darauf wartete, Zugang zu dringend benötigten Lebensmittelvorräten zu erhalten“, so das WFP. „Als sich der Konvoi näherte, wurde die umstehende Menge von israelischen Panzern, Scharfschützen und anderen Schützen beschossen.“ In der Erklärung heißt es weiter: „Diese Menschen versuchten lediglich, Zugang zu Lebensmitteln zu erhalten, um sich und ihre Familien zu ernähren, die am Rande des Hungertodes standen.“

Ebenfalls am Sonntag wurden neun Palästinenser in der Nähe eines von der GHF betriebenen „Hilfsgüterverteilungszentrums“ in Rafah getötet. Die Morde ereigneten sich an derselben Stelle, an der wenige Tage zuvor über 20 Menschen ums Leben gekommen waren, als GHF-Wachen hungernde Palästinenser, die in dem Zentrum eingezäunt waren, mit Tränengas attackierten, wodurch viele an Erstickung und in der Panik starben.

Diese täglichen Morde an Palästinensern, die verzweifelt nach Nahrung suchen und denen eine Hungersnot droht, haben zusammen zu einer beispiellosen Notlage in Gaza geführt. Die am 2. März verhängte vollständige Blockade Israels wurde am 27. Mai nominell aufgehoben, als mit der Verteilung geringer Mengen an Hilfsgütern an vier militarisierte GHF-Zentren begonnen wurde, von denen sich drei im südlichen Teil des Gazastreifens und eines in Wadi Gaza befinden. Da die gesamte Bevölkerung am Rande einer Hungersnot steht, haben die Palästinenser keine andere Wahl, als zu hungern oder ihr Leben an den sogenannten Hilfsgüterverteilungszentren zu riskieren.

„Die Menschen wurden hungrig. Sie hatten keine andere Wahl, als sich zu den Orten des Todes zu begeben. So oder so werden sie sterben“, sagte Abu Maher Al-Masry, der Zeuge der Tötungen am Sonntag in der Nähe des Zikim-Übergangs war, gegenüber Drop Site. „Ich bin ein erwachsener Mann, der vor Hunger nicht einmal mehr laufen kann. Es ist mehr als einen Tag her, seit ich das letzte Mal etwas zu essen hatte.“

Am Sonntag teilte das Gesundheitsministerium mit, dass in den letzten 24 Stunden 18 Menschen an Hunger gestorben seien. Einen Tag zuvor hatte das Ministerium in einer dringenden Mitteilung erklärt: „Eine beispiellose Zahl hungernder Menschen aller Altersgruppen kommt in einem Zustand extremer Erschöpfung und Müdigkeit in die Notaufnahmen. Wir warnen davor, dass Hunderte von Menschen, deren Körper ausgemergelt sind, aufgrund von Hunger und der Überlastung ihres Körpers dem sicheren Tod ausgesetzt sind.“ Mehrere Berichte dokumentieren, wie Palästinenser Müll durchsuchen, verschüttete Lebensmittel vom Boden kratzen und aus dem Müll auf den Straßen essen. Die UNO schätzt, dass fast jeder Dritte seit Tagen nichts mehr gegessen hat.

Die Journalistin Nahed Hajjaj schrieb in den sozialen Medien: „Seien Sie nicht überrascht, wenn wir Journalisten hier aufhören, über die Nachrichten zu berichten. Ich schwöre bei Gott, dass ich heute vor Hunger nicht aufstehen konnte. Es gibt nichts zu essen. Selbst wenn jemand Geld hat, gibt es auf dem Markt nichts, was man kaufen könnte.“

Unterdessen brach der Al-Jazeera-Korrespondent Anas al-Sharif während einer Live-Übertragung vor dem Al-Shifa-Krankenhaus in Tränen aus, als eine Frau in seiner Nähe vor Hunger zusammenbrach. „Die Menschen brechen vor Hunger auf den Straßen zusammen – sie fallen einfach vor extremer Hungersnot um“, sagte er. Als Reaktion darauf verspottete ein Sprecher des israelischen Militärs Al-Sharif in den sozialen Medien und sagte, es seien „nichts als Krokodilstränen, die Teil einer trügerischen und inszenierten Hamas-Aufführung sind“.

Insgesamt 86 Palästinenser, darunter 76 Kinder, sind seit Beginn des Krieges an Hunger und Unterernährung gestorben, was das Gesundheitsministerium am Sonntag als „stilles Massaker“ bezeichnete.

Philippe Lazzarini, Leiter des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA), das früher die Verteilung von Hilfsgütern in Gaza überwachte, bevor Israel seine Blockade verhängte und unabhängige Organisationen ausschloss, sagte in den sozialen Medien, die Krise sei „ganz und gar von Menschen verursacht und völlig straffrei“.

„Nahrungsmittel sind nur wenige Kilometer entfernt verfügbar“, schrieb Lazzarini am Sonntag auf X. „Allein die UNRWA verfügt außerhalb von #Gaza über genügend Vorräte für die gesamte Bevölkerung für die nächsten drei Monate. Seit dem 2. März dürfen wir keine Hilfsgüter mehr einbringen.“

Die sich ausbreitende Hungersnot und Hungersnot kommt zu einer Zeit, in der das israelische Militär seine Bodenoffensive weiter ausweitet und wiederholt Vertreibungsbefehle erlässt, wobei mehr als 86 % von Gaza nun in einer sogenannten „roten Zone“ liegen – entweder unter aktiven Vertreibungsbefehlen oder in einer „Kampfzone“.

Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn erließ das israelische Militär am Samstag Vertreibungsbefehle für ein Gebiet in Deir al-Balah im Zentrum von Gaza, das sich bis zur Küste entlang des sogenannten „Kissufim-Korridors“ erstreckt. Deir al-Balah ist eines der wenigen Gebiete, in denen israelische Bodentruppen bisher kaum operiert haben und in dem sich die Hauptquartiere mehrerer UN-Organisationen und medizinischer NGOs befinden. Der Vertreibungsbefehl unterbricht effektiv die Verbindung zwischen Deir al-Balah und den Städten im Süden von Khan Younis und Rafah. Das israelische Militär befahl den Menschen, sich nach Süden nach al-Mawasi zu begeben, einem Zeltlager an der Südküste, das als „humanitäre Zone“ ausgewiesen wurde, die Israel regelmäßig bombardiert hat – zuletzt wurden bei einem Luftangriff am Sonntag über 20 Menschen, darunter Kinder, getötet, die in Zelten Schutz gesucht hatten.

Auch für den Norden Gazas wurden erneut Vertreibungsbefehle erlassen, wobei das gesamte Gebiet nördlich der Al-Quds-Straße und der Salah-Khalaf-Straße zur Sperrzone „Kampfgebiet“ erklärt wurde.

Letzte Woche gab das israelische Militär bekannt, dass es die Planierung eines 15 Kilometer langen Weges durch Khan Yunis abgeschlossen habe, um den sogenannten „Magen Oz“-Korridor zu schaffen, der den östlichen Teil von Khan Yunis vom westlichen Teil abtrennt. Der Korridor ist die jüngste von mehreren Zonen, die das israelische Militär durch großflächige Zerstörungen in Gaza geschaffen hat, um den Gazastreifen in separate Regionen zu unterteilen: den Morag-Korridor, der an Magen Oz angrenzt und Rafah von Khan Yunis abschneidet; den Mefalsim-Korridor, der den Norden Gazas von Gaza-Stadt trennt; und den Netzarim-Korridor, der entlang des Wadi Gaza verläuft und den Norden vom Süden abschneidet.

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Israels Angriffe in nächster Zeit nachlassen werden, und die internationale Gemeinschaft hat keine Schritte unternommen, um Israel zu zwingen, seine Angriffe zu beenden und die massiven Hilfslieferungen zuzulassen, die notwendig sind, um eine Massenhungersnot abzuwenden.

„Verdammt sei dieses Schweigen. Verdammt sei diese Hungersnot“, sagte Eyad Amawi, ein Vertreter des Gaza Relief Committee und Koordinator für lokale NGOs. „Verdammt sei alles – die Menschlichkeit ist zusammengebrochen.“

Drop Site News Middle East Research Fellow Jawa Ahmad hat zu diesem Bericht beigetragen.